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  • Количество предложений по новым автомобиля выросло на 83% на Урале

Количество предложений по новым автомобиля выросло на 83% на Урале

28.09.2023 10 0 0

15 сентября 2023 года в Екатеринбурге состоялась конференция Авито Авто «Высшая Передача» для профессионалов авторынка Уральского федерального округа. В рамках мероприятия спикеры Авито Авто, Автотеки и Автохаба, а также АМК Автосеть.РФ и ГК Оками обсудили тренды автомобильного рынка России и Урала, перспективы его развития, а также новые решения для бизнеса.

В рамках мероприятия эксперты представили обзор ключевых трендов на авторынке России и Уральского ФО, поделились трендами автопарка РФ и долей дилеров в выкупе. Также на конференции участники обсудили эффективные инструменты пополнения складов от Авито Аукцион, новые каналы продаж автомобилей и разобрали практические кейсы с представителями АМК Автосеть.РФ.

Эксклюзивная аналитика автомобильного рынка России и Уральского ФО, актуальные тенденции региона от Авито Авто

Менеджер по работе с ключевыми клиентами Авито Авто – Анна Галаганова – представила эксклюзивную аналитику автомобильного рынка России и Уральского ФО.

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Эксперт отметила следующие тренды авторынка в Уральском федеральном округе:

  • В 2023 году количество предложений новых автомобилей благодаря китайским брендам увеличилось на +83% год к году; 
  • Китайские бренды занимают 57% рынка новых автомобилей, при этом покупательское поведение перестраивается не так активно;
  • Стоимость автомобилей с пробегом продолжает расти активными темпами: +27% год к году. Наблюдается тенденция к снижению стоимости на новые авто. Средняя стоимость новых автомобилей на Урале – 2.7 млн руб;
  • Спрос на автомобили с пробегом растет: +28% год к году;
  • Сроки экспозиции стабилизировались и вернулись к среднерыночным значениям. Наблюдается сокращение до -27% в сегментах до 3 000 000 рублей;
  • Количество объявлений на платформе о продаже автомобилей из-за границы достигло показателя 8300 к середине июля текущего года. Самыми востребованными брендами авто из-за границы стали Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda, Kia, Lexus, Hyundai, Chevrolet, Mitsubishi;
  • УрФО – один из лидирующих регионов в РФ по эффективности в работе с чатами. Прирост трафика в канале составляет 20% к прошлому году. Количество звонков выросло в 2,5 раза год к году.

Автотека, Автохаб и Авито Аукцион: тенденции автомобильного парка и работы дилеров РФ

Старший менеджер по развитию бизнеса Автотеки – Константин Болдырев – описал тенденции автомобильных парков в России. Так, согласно аналитике сервиса, в топ-10 автопарков по количеству автомобилей вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Башкирия, Татарстан, Ростовская, Свердловская и Челябинская области.

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Отдельно в своем выступлении спикер отметил, что 30% автомобилей «кочуют» между регионами, а 15-18% клиентов привозят авто из Москвы.

Также в январе-августе 2023 года сервис охватил более 90 млн объявлений и проверены истории 20,2 млн автомобилей с уникальными VIN-номерами по всей России.

Руководитель отдела продаж Автохаба Динар Мухамадиев рассказал об особенностях работы дилеров на платформе: как дозвониться по объявлению первым, как сэкономить время байера, а также о том, как увеличить конверсию в продажу.

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Менеджер продукта Авито Аукцион Артем Строганов в рамках своего выступления поделился основными преимуществами работы с онлайн аукционом, а также рассказал об основных сложностях в холодном выкупе и в масштабировании по регионам. На примере работы дилера АМК Автосеть.РФ была продемонстрирована эффективность работы с аукционом в регионе.

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Сергей Аношин, ведущий менеджер по продукту Авито Select, рассказал о новом канале конверсионного трафика и продаж. Теперь дилеры могут делегировать данные об автомобилях не старше 10 лет команде Авито Авто. Специалисты Авито Авто найдут частного продавца для автодилеров, предоставят полную информацию об авто, примут предоплату и передадут информацию дилеру. Нововведение позволит дилерам выйти на новый канал продаж без дополнительных инвестиций и затрат, а покупателям – совершить прозрачную сделку с гарантией на силовые агрегаты авто в 6 месяцев от Авито Авто.

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