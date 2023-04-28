Что мы выяснили, покатавшись неделю с тремя устройствами? Еще недавно все комбо-устройства имели формат здоровенного «утюга», но сегодня их вытеснили гаджеты в формате «смартфона» – плоские, компактные и легкие. Производители усиленно рекламировали плоские патч-антенны, благодаря которым удалось добиться компактности. Но среди потребителей сформировался небольшой круг ортодоксов, уверенных, что «патч» – это дешево и плохо, а вот классическая рупорная антенна в комбиках-«утюгах» – круто! Кто же из них прав?

Немножко истории…

То, что патч-антенны менее чувствительны и имеют меньший угол приема сигнала, чем рупорные антенны в радар-детекторах и комбо-устройствах в корпусах, похожих на утюг, – факт известный. От этого действительно сильно страдали первые радары и «комбики» в новомодных патч-корпусах, напоминающих стоящий на боку дисплеем к водителю «смартфончик». И из-за этого среди водителей сформировалась некоторая прослойка «воинствующих старообрядцев», упорно отдающих предпочтение устаревшим «комбикам-утюгам».

Тем не менее со временем устройства с патч-антеннами начали оснащать так называемыми модулями LNA. Хотя многие производители часто выдумывают для них собственные, фантазийные аббревиатуры, суть одна: LNA – это «Low Noise Amplifier» – малошумящий усилитель слабого сигнала. С его помощью дальнобойность патч-антенн заметно выросла, да и сами антенны, к слову, постепенно стали делать с увеличенным углом «зрения». Вот только для изготовления модуля LNA недостаточно пары копеечных транзисторов, как для антенны телевизора. Требуются достаточно дорогие прецизионные микросхемы, и такой усилитель сильно удорожал устройство. Поэтому ставили его не все производители, и не во все комбо-устройства ставят по сей день.

Следующим шагом в попытке сравнять гаджеты с «патчами» с гаджетами с «рупорами» стало внедрение сигнатурного детектирования. Принятый сигнал сравнивался с зашитыми в память гаджета образцами реальных радаров и типичных помех, близких по частоте. Такой метод отсева как на стадии «расшифровки», так и на предварительной стадии приема в виде сужения рабочих участков опять же повышал эффективность и дальность обнаружения радаров.

Все эти мероприятия привели в итоге патч-антенны к достаточной эффективности и практически приравняли их к рупорным. Хотя коммьюнити сомневающихся по-прежнему существует. Чтобы сравнить все стадии эволюции гаджетов с патч-антеннами, мы взяли три характерных, но весьма разных комбо-устройства из премиального сегмента.

Neoline X-COP 9200

В качестве отправной точки выступает знаменитый ветеран – первое на рынке России (кажется, и мира тоже!) комбо-устройство с патч-антенной, усилителем LNA и сигнатурной фильтрацией эфирных сигналов.

Roadgid Premier 3

Продвинутый современный патч-комбик с массой функций и опций, с наличием сигнатурной фильтрации помех, вот только не заявляющий в конструкции наличие усилителя LNA.

iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual

Флагманское комбо-устройство марки с патч-антенной, усилителем LNA и сигнатурной фильтрацией эфирных сигналов.

Рассмотрим все приборы поочередно – как в рамках обычного тест-обзора!

Neoline X-COP 9200

Тип устройства – гибридный прибор: эфирный радар-детектор + GPS/ГЛОНАСС-информер + видеорегистратор.

Процессор – Ambarella A12.

Разрешение видео – Super HD 2304х1296 (30 к/с).

Матрица – OmniVision, 2 МП; угол обзора по диагонали 135 градусов.

Дисплей – 2,0 дюйма, 240х320, IPS.

Память – карта MicroSD.

Прочее – магнитное крепление, антибликовый CPL-фильтр в комплекте, обновление баз данных камер, жестовое управление, двойной слот для перезаписи карт.

Габариты – 117х52х28 мм, 108 г.

Найти этого «ветерана» для теста было непросто – в основном модель уже отслужила свое у большинства пользователей за несколько лет (не путайте этот Neoline X-COP 9200 с современным Neoline X-COP 9200с – с индексом «с»!).

Тем не менее старичку есть чем похвастаться и сегодня. Море настроек в меню, в том числе и автоматическое выключение парковочного режима по уровню напряжения в бортсети – регистратор за несколько дней на парковке не посадит аккумулятор автомобиля. Симметричное магнитное крепление, позволяющее направить регистратор на салон при разговоре с гаишниками, не сбивая настройку кронштейна. Быстрое отключение звука предупреждений взмахом руки перед экраном – например, если поступил телефонный звонок. Видеозапись Super HD 2304х1296. Умение контролировать выезд за сплошную линию. Wi-Fi для обновления базы камер и скачивания видео отсутствует, соответственно, нет и возможности работы с мобильным приложением. Но зато гаджет «двухкассетный» – у него 2 слота под карты памяти microSD, и при ДТП можно переписать файлы на вторую карточку и оставить себе копии!

Главный экран меню разбит на четыре основных раздела. Отдельный респект – за выделение видеозаписей в отдельный раздел; у многих гаджетов, чтобы просмотреть видео, приходится изрядно полазить по меню с непривычки.

Roadgid Premier 3

Тип устройства – гибридный прибор: эфирный радар-детектор + GPS/ГЛОНАСС-информер + видеорегистратор.

Процессор – Novatek 96675.

Разрешение видео – Full HD 1920х1080 (60 к/с).

Матрица – Sony IMX 327; 2 МП, угол обзора по диагонали 170 градусов.

Дисплей – 3,0 дюйма, IPS.

Память – карта MicroSD.

Прочее – магнитное крепление, суперконденсатор, антибликовый CPL-фильтр в комплекте, еженедельное обновление баз данных камер.

Габариты – 90x50x27 мм, 188 г.

Продвинутый современный гаджет, в котором кроме полного набора функций добавлена еще и модная отделка корпуса под плетеный карбон! Крупный 3-дюймовый сочный дисплей. Корпус максимально компактен за счет переноса кнопок управления с передней панели на боковые грани. Имеется возможность подключения дополнительной задней камеры. Есть Wi-Fi и мобильное приложение для обновления базы данных камер и прошивки. Имеется функция распознавания дорожных знаков с выведением на экран скоростного режима. Высокочувствительный сенсор камеры SONY IMX 327 для ночной съемки с углом 170 градусов. Встроенное питание – не боящийся перепадов температур суперконденсатор. В комплекте – два магнитных крепления: на присоске и на скотче, для основной и дублирующей (или каршеринговой) машины. Ну и вишенка на торте – питание через современный разъем USВ Type-C! То есть, гаджет при необходимости можно запитать типовым проводом от любого адаптера, да и от штатного адаптера можно, если понадобится, зарядить телефон или планшет – причем быстро, поскольку он аж трехамперный.

Меню – развитое, разбито на четыре раздела – видеорегистратор, радар-детектор, ночной режим и общие настройки.

iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual

Тип устройства – гибридный прибор: эфирный радар-детектор + GPS/ГЛОНАСС-информер + видеорегистратор.

Процессор – Mstar 8339.

Разрешение видео – Full HD 1920х1080 (30 к/с).

Матрица – Sony IMX 307; 2 МП, угол обзора по диагонали 170 градусов.

Дисплей – 3,0 дюйма, IPS.

Память – карта MicroSD.

Прочее – магнитное крепление, суперконденсатор, антибликовый CPL-фильтр в комплекте, еженедельное обновление баз данных камер, жестовое управление, возможность поворота изображения для установки вверх ногами.

Габариты – 90x50x27 мм, 188 г.

Этот прибор вошел в обзорную тройку как представитель лидеров последних тестов ведущих изданий. Модель новая, но во многих обзорах вполне объективно стоящая на верхних позициях. К патч-антенне тут добавлен самый современный LNA-усилитель, а также все программно-аппаратные наработки сигнатурной фильтрации, что, по заявлению производителя, должно покончить с легендами о непревзойденности «утюгов с рупорами».

По опциям у iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual – полный фарш. Трехдюймовый экран с шикарными углами обзора. Wi-Fi и мобильное приложение для обновления по воздуху баз радаров, камер и прошивки. Усиленный блок приема сигналов лазерных лидаров. Сенсор камеры SONY IMX 307 с 170-градусным объективом + возможность подключения второй камеры. Есть жестовое управление, как у Neoline X-COP 9200. В комплекте два магнитных крепления (на скотче и на присоске).

Меню разбито на два раздела – «видеорегистратор» и «радар-детектор». В них находится море полезных настроек для персонификации оповещений и оптимизации гаджета под себя:

Тестирование радар-детекторов и информеров

Впрочем, комбо-устройства покупают не за дизайн корпуса, не за красивые и удобные, но второстепенные функции типа мобильного приложения или жестового управления. Мы покупаем их в первую очередь за надежное информирование о камерах и засадах, а также за качественную видеосъемку. И вот сейчас мы и выясним главное!

Сперва важный момент! Тестирование всех устройств происходило ПО ОДИНОЧКЕ! Когда в кадре вы видите три детектора на стекле – шло исключительно тестирование качества видеозаписи!

Многие блогеры, желая поразить читателей размахом тестов, увешивают стекла десятками гаджетов, демонстрируя одновременно показания всех сразу. Это наглядно, но очень некорректно, ибо радар-детекторы наводят друг на друга заметные помехи, искажающие реальную картину работы. Тестировать их строго по одному «Колесам» давным-давно посоветовал авторитетный эксперт в этой области и друг нашей редакции – основатель крупнейшего отечественного сайта, посвященного радар-детекторам rd-forum.ru, – Владимир, известный в Сети под ником «mono».

Что же мы выяснили, покатавшись неделю с тремя устройствами?

По дальности обнаружения первое место предсказуемо заняла модель этого года iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual – по всем радарам, включая малошумные и бьющие в спину, она показала результаты, идентичные пока еще представленным на рынке (видимо, как раз чтобы не терять деньги от сообщества тех самых «патч-скептиков») комбикам-«утюгам» с рупорными антеннами – например, типа протестированного нами некоторое время назад небезызвестного Silverstone S-BOT PRO. iBOX EVO LaserVision показал уверенно эффективную (и, главное, стабильно эффективную!) работу по установленным на обочинах радарам. А к этому как раз было больше всего претензий по ранним патч-приборам. Показал максимальную дальность обнаружения – по Кордон М2 – 1000/50 метров (в лоб/ в спину), по Скату или Вокорду – 400/50 метров и т.п. В принципе, вопрос противостояния сторонников рупоров и патчей на этом можно закрывать!

На втором месте, как ни странно – древний прибор от Neoline. Все же LNA-усилитель, даже старого поколения, 2018 года, работает! Правда, результаты Neoline X-COP 9200 хуже по всем радарам процентов на тридцать-сорок, что существенно. Тем не менее плоды периода начала эволюции налицо.

Ну и третье место – Roadgid Premier 3. Причем третье – с большим отрывом в минус от первого и второго. Дистанции обнаружения – меньше на 30-50% с зависимости от типа радара в сравнении с iBOX. Это результативность пятилетней давности. Отсутствие LNA-усилителя, к сожалению, в 2023 году неприемлемо. Пользоваться гаджетом, безусловно, можно, тем более что GPS-информатор и видеокамера работают хорошо, но водителю с таким помощником придется быть вдвойне осторожным.

Теперь о работе сигнатурной фильтрации. Здесь места распределились похожим образом, но все же иначе.

Первое место – iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual. Максимально разумный прибор, крайне редко беспокоящий водителя ложными тревогами. Налицо серьезная проработка программного обеспечения сигнатурного режима – в том числе и по сравнению с более ранними моделями iBOX. У EVO LaserVision в памяти присутствуют как сравнительные сэмплы сигналов радаров, так и сэмплы сигналов наиболее распространенных техногенных помех, похожих по частоте и спектру на радары.

Второго места в этом тесте нет в принципе – никто не потянул. А вот третье поделили Neoline X-COP 9200 и Roadgid Premier 3. У обоих было слишком много ложных срабатываний, причем с высоким уровнем сигналов, беспокоящих и внезапных. Забавно, но там, где беспричинную истерику закатывал Premier 3, X-COP 9200 молчал, и наоборот. А вот iBOX EVO LaserVision во всех случаях игнорировал их «шухер».

Вот типичный пример. Тут уже для наглядности мы включили приборы попарно, когда было ясно, что проблема проявляется и при одиночной работе. Возле супермаркета Roadgid Premier 3 закатил бурную истерику на всю шкалу в К-диапазоне, сообщая о радаре Кречет (!), хотя, казалось бы, сигнатуры коммерческого магазинного оборудования по состоянию на 2023 год давно должны быть изучены производителями детекторов назубок. И если X-COP 9200 странноватое поведение можно простить в силу пенсионного возраста, то производителям Premier 3 стоит всерьез поработать над софтом.

Ну и напоследок – GPS-информеры. Тут проигравших нет. Во всех приборах голосовой подсказчик показал себя практически одинаково – эта функция в последние годы достигла своего совершенства, и в ней трудно придумать что-то новое.

iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual и Roadgid Premier 3 легко и удобно обновляют базы камер по воздуху через мобильное приложение – разве что Neoline X-COP 9200 по старинке требует таскать домой флешку.

Тестирование видеорегистраторов

Несмотря на то, что главный вопрос об эффективности патч-антенн уже, в сущности, раскрыт, продолжим обзор в полноценном формате. Разберем видеосъемку. На видео для каждого устройства – один и тот же ролик, поскольку снимали они, будучи на стекле втроем. Так что сравнить можно весьма наглядно.

Качество съемки очень близко у iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual и у Roadgid Premier 3. Оно превосходное и находится на уровне всех современных флагманских моделей. Угол обзора и неизбежные искажения, обусловленные объективом-«шириком» – идентичные.

Если говорить о дневной съемке, то претензии крошечные. iBOX EVO LaserVision чуть сильнее, чем нужно, завышает экспозицию кадра, слегка его пересвечивая. А Roadgid Premier 3 имеет пределы фокусировки чуть ближе, чем надо, ввиду чего капли на лобовом стекле, почти незаметные у iBOX, бросаются в глаза.

Ну а Neoline X-COP 9200 не порадовал вопреки разрешению Super HD... Его качество съемки осталось на уровне 2018 года – объектив сильно искажает, плюс автоматическая регулировка экспозиции страшно темнит. При ее алгоритме работы слегка облачный весенний день становится сильно пасмурным осенним. К тому же X-COP 9200 почему-то заметно сильнее трясет камеру. Хотя его кронштейн вроде как должен быть жестче, чем кронштейны на присосках iBOX и Roadgid.

Комбо-устройство с патч-антенной iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual

Комбо-устройство с патч-антенной Neoline Neoline X-COP 9200



Комбо-устройство с патч-антенной Roadgid Premier 3



Ночная съемка в принципе дала те же результаты в плане раздачи призовых мест.

iBOX EVO LaserVision снова чуть пересвечивает, но ночью это хотя и добавляет «мыла», идет на пользу.

Roadgid Premier 3 заявлен производителем прям как «супер-пупер ночной снимальщик» с более продвинутой матрицей камеры, но на деле чудес по сравнению с iBOX он не демонстрирует. Просто дает повышенную контрастность, которая скрывает часть «мыла» и создает субъективное ощущение более качественного видео.

Neoline X-COP 9200 опять показал себя плохо – старичок все же. Изображение мыльное, нерезкое. Причем наблюдался странный эффект: изображение после старта записи сперва показывало терпимую резкость, но через секунду будто включался какой-то программный фильтр, и контрастность падала…

Комбо-устройство с патч-антенной iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual



Комбо-устройство с патч-антенной Neoline Neoline X-COP 9200



Комбо-устройство с патч-антенной Roadgid Premier 3



Итоги

Собственно, этот тест затевался в попытке понять, имеют ли патч-антенны в 2023 году приписываемые им в прошлом недостатки? И можно с уверенностью заявить – технологиями эти недостатки победить удалось. Но при условии, что в конкретном гаджете антенна и LNA-усилитель изготовлены качественно и с упором на максимальное усиление, а сигнатурный софт – продуманный и оптимизированный.

Также тест показал, что даже если какой-то прибор относится к флагманскому сегменту и является свежей моделью, то это не гарантия его эффективности. И усилитель слабого сигнала может запросто отсутствовать в 2023 году, и сигнатурный софт чудить. Да и цена – тоже не критерий, поскольку стабильно отработавший iBOX EVO LaserVision стоит дешевле, чем не имеющий LNA и плохо различающий сигнатуры элементарных магазинных помех Roadgid Premier 3.

Реально ли как-то отличить качественный образец от посредственного ДО покупки? Только по тестам изданий и блогеров, которым вы доверяете, поскольку то же сигнатурное детектирование, как мы видим, может присутствовать, но работать так себе. Как минимум порекомендуем обращать внимание на непременное упоминание в характеристиках наличия LNA-усилителя. Хотя опять же важно не только его наличие, но и то, как и на чем он собран, а этого по описаниям на сайтах производителей не понять.