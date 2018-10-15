Многие с теплотой вспоминают Короллы шестого и седьмого поколений, которые неудержимой лавиной текли в страну с Востока. Это была как раз одна их тех мифических машин “которая-не-ломается”. Да, это были отличные автомобили, надёжные, выносливые и уж явно интереснее наших Лад и Москвичей. Но времена идут, всё меняется… Москвичи давно разъехались, Лада хорошеет день ото дня, а Королла… Меняется даже Королла, и потихонечку уходит в прошлое её слава “вечного” автомобиля. Наша сегодняшняя героиня - представительница уже десятого поколения. Давайте посмотрим, так ли она крепка, как и ее прабабушка “сотка”?

Что и где ищем?

В этот раз я решил не ограничиваться самыми популярными модификациями, а посмотреть всё разнообразие на рынке. Сегодня мы посмотрим не только автомобиль с “роботом”, но даже очень редкую дизельную версию, которые официально у нас не продавались.

Итак, какие сюрпризы может преподнести Королла в кузове Е150? Первое “зло” этой Тойоты — роботизированная коробка С50А. Она как твердый троечник: делает, но делает не думая. Поэтому передачи переключает внезапно, резко и не очень точно. Говорят, есть люди, которые к ней привыкли. Но это не точно. Особенно много веселья этот “робот” дарит владельцу, переключаясь в нейтраль и “вываливаясь” в ошибку при обгоне или на обледеневшей дороге. Ещё С50А любит иногда просто перегреться и перестать работать на непродолжительное время. Но есть у этого чудесного механизма и хорошая сторона: его отсутствие на рестайлинговых Короллах этого поколения. Так что если хочется двухпедальную машину, придётся искать именно рестайлинговую Тойоту не ранее 2010 года, где стоял обычный автомат U341E — безнадежно отставшая от времени, зато простая и надёжная четырёхступка (как у нас и любят).

С моторами Королле в целом повезло. Если быть очень привередливым, то лучше выбрать мотор объёмом 1,6 или 1,8 л серии 1ZR-FE. Все остальные моторы меньшего объёма тоже неплохие, но они для Короллы немного слабоваты.

Дизели, как уже говорилось, найти сложно, но изредка в продаже они появляются. Вот это — точно “вечный” автомобиль! И не потому, что не ломается, а потому, что сильно привязывается к своему владельцу, из-за чего расстаться с ней почти невозможно (никто не купит). Единственное его преимущество — очень небольшой расход. Правда, и лошадиных сил там всего 90.

Итак, давайте смотреть, что мы можем себе позволить за 600 тысяч. И начнём с фантастики…

“Ищет дурачок глупее себя…”

На первый взгляд, всё нормально: машина 2008 года с мотором 1,6 л и роботом за 420 тысяч рублей. Но вот пробег действительно сказочный — 37 тысяч километров.

Видимо, в год владелец проезжал 3,7 тысячи… Апофеоз экономии! Или просто попытка надуть. Никакой сервисной книжки у владельца нет, хотя он в ПТС один. Впрочем, как это часто бывает, “мопед не мой, я просто дал объяву”. В качестве доказательства истинности пробега он приводит бирку под капотом о замене масла. На ней написано, что меняли его в прошлом году, следующий раз это придётся сделать при пробеге 42 тысячи километров. Всё это так же убедительно, как “спасибо, мы вам перезвоним” от специалиста отдела кадров Газпрома.

Всю чудовищную ложь продавца с головой выдаёт салон. Кнопки стеклоподъёмников блестят, на подрулевых переключателях износ, как на черенке метлы дворника из жилищной конторы. Рычаг стояночного тормоза, руль, пластик дверей, даже состояние педалей тоже как бы намекают…

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Ну, а что кузов? А вот он почти в порядке. Перекрашены только заднее левое крыло и крышка багажника.

Но, к сожалению, ЛКП Тойоты не ставит рекордов долголетия. если постараться, зачатки коррозии можно найти во многих местах.

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Помимо традиционных для всех мест (арки, пороги, углы и низы дверей) тут ещё стоит хорошенько проверить стыки металлических панелей и пластиковых бамперов. Они друг о друга трутся, и крылья в местах контактов начинают ржаветь. И посмотрите на салазки сидений: они тоже ржавеют тут часто, отчего потом можно найти коррозию и на полах.

Теперь остаётся вопрос: а как ездит автомобиль с пробегом в 37 тысяч? Скажу честно: мотор работает как часы.

А вот “робот” тут действительно переключает передачи жестковато. Хотя, возможно, пока можно обойтись инициализацией сцепления или даже его заменой, которую сам продавец признал необходимой, но оценил в… три тысячи рублей! Что сказать… Я так и не понял, на что он надеется, пытаться спихнуть машину на “роботе” с так очевидно смотанным пробегом. Неужели найдётся кто-то ещё дурнее?

Нашёлся ценитель!

Эту машину я поехал посмотреть только из интереса к 1,4-литровому дизелю 1ND-TV. За машину 2009 года выпуска с МКПП и пробегом 114 тысяч километров просят 510 тысяч рублей.

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Внешне она выглядит очень достойно. К сожалению, все проблемные места у неё перекрашены, причём слой ЛКП местами переваливает за 400 мкм.

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Но тут мы находим ещё один сюрприз: машине меняли переднее правое крыло, так что один слой краски там — это ещё не причина считать её прошлое совершенно безаварийным. Тут выдали болты с резиновыми прокладочками: заводсткие прокрашены равномерно, а те, что ставили во время ремонта, подвела резина, впитавшая свежую краску. Более того, у машины стоят разные фары: правая — Hella, левая — Koito. Всё вместе говорит о том, что машина в ДТП всё же побывала.

Салон выглядит неплохо, и похоже, что пробег скручивали не очень сильно. Я бы сказал, что его не скручивали, если бы мне позволили снять чехол с руля. Да и в целом для дизельной машины пробег подозрительно небольшой: обычно такие моторы выбирают те, кому приходится ездить много. Иначе просто нет смысла сталкиваться с таким редким мотором.

А вот к мотору претензий нет. Но это не значит, что можно смело покупать любую дизельную Короллу с этим мотором. Тут мы имеем как раз тот случай, когда прогресс испортил изначально очень неплохой моторчик. Изначально на нём стояла вполне приличная топливная аппаратура Bosch, на потом её зачем-то заменили изделиями фирмы Denso. А, например, форсунки Denso ремонтировать никто не хочет, поэтому их приходится менять, что очень не дёшево. Дальше стало ещё хуже: форсунки стали пъезоэлектрическими, а с 2008 года эти дизели повально оснащались сажевым фильтром.

Так что если эти моторы года этак с 2002 до 2004 были очень даже живучими, то на Короллах это уже не те дизели, которые имеют славу вечных. Впрочем, вечных дизелей с Common Rail не существует в принципе, особенно если вы рассчитываете безотказно проехать 300+ тысяч километров. Если очень хочется, можно снять кожух и посмотреть на форсунки. Если они бошевские, то можно рискнуть. Но лучше не стоит.

Ведь, что самое главное, дизельную Короллу очень трудно продать: нужно искать ценителя.

В топе!

Следующая машина радует комплектацией. Тут есть всё, что могло быть на этой Тойоте, включая климат-контроль и бесключевой доступ. Мотор — 1,6 л, коробка — роботизированная, хотя в объявлении скромно указан “автомат”. Просят за машину 2007 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров ровно полмиллиона рублей.

Тут мы сразу видим неровный зазор переднего бампера.

Ну, а дальше и вовсе опускаются руки: машина перекрашена практически вся.

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Правда, шпатлёвки нет нигде, так что ремонт, скорее всего, был косметическим. Однако есть вероятность, что красили её просто из-за того, что она стала активно ржаветь из-за возраста и не самых лучших условий эксплуатации. Тут есть смысл поискать коррозию везде, где только она может быть. Даже странно, что тут уже потихоньку начинают ржаветь лонжероны. Ничего опасного нет, но неприятно.

А вот салон выглядит неплохо. Пробег можно заметить только по ободу руля, но в остальном всё выглядит свеженько. И можно было бы на этой машине покататься, если бы после пуска мотора на панели не замигала буква N и не загорелся бы значок, изображающий шестерёнку…

В общем, Королле в равной степени повезло с моторами и не повезло с коробками. Если бы у нас было чуть больше денег, можно было бы найти машину с АКПП, но для этого пришлось бы искать рестайлинговую Тойоту. Кстати, о рестайлинге.

Просто надоела

Год назад мы пополняли площадку в Москве проверенными автомобилями. Королла попала под наше пристальное внимание благодаря неплохому спросу и относительно достойному состоянию на рынке. Поиск был недолгий (наверное потому, что в Москве их не так уж много), а вторая же машина, которую мы осматривали, оказалась попаданием в яблочко.

Рестайлинговый экземпляр 2011 года, 3 владельца, двигатель 1,6 на автомате, пробег 70 000 километров. Во время осмотра узнаем, что автомобиль побывал в ДТП, вследствии чего окрашен капот и переднее правое крыло. Но окрас двойной без шпакли, так что не страшно. От времени, жизненных невзгод и злых московских реагентов облез хром на решетке радиатора, что предсказуемо, но исправляется ее заменой. Ну и куда ж без трещины на лобовом стекле?

На этом неприятные стороны Короллы закончились. В остальном она оказалась тем еще бодрячком: двигатель и коробка работают так же четко, как часы на Спасской башне. Пока оформляем сделку решаем узнать у продавца причину продажи, ведь такие сладкие варианты даже среди Тойот попадаются не часто. Причина оказывается до безобразия проста — “надоела, скучная она”. Что ж, и такое бывает.

После покупки поменяли решетку радиатора и лобовое стекло. А продали машину через месяц за 550 тысяч рублей.

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