Традиционно мы считаем главными специалистами по зимним шинам финских и шведских производителей. Действительно, кому как не им знать толк в том, что нужно в условиях настоящей зимы, а не того недоразумения, которое считают зимой в центральной Европе! Но, как это ни удивительно, японские марки накопили в этой области ничуть не меньший опыт, прежде всего в части разработки нешипованных фрикционных шин. А что делать? – зима на Хоккайдо вполне серьезная, при этом использование шипов в Японии запрещено законодательством. Так что тем, кто подбирает себе шины на зиму и считает, что в России, в условиях больших мегаполисов, шипы, в общем-то, не нужны, точно стоит присмотреться к продукции японских компаний. Например, к новой модели от Toyo Tires Observe GSI-6, вышедшей на рынок в прошлом году.

Партнерский материал

По стоимости Toyo Observe GSI-6 можно отнести к шинам средней ценовой категории, однако эта новейшая разработка компании по целому ряду параметров, в том числе – по скоростному индексу, относится к премиальному сегменту. По результатам независимых тестов она тоже уверенно попадает в середину рейтинговой таблицы и успешно соперничает с признанными лидерами рынка, показывая сбалансированные средние результаты в каждой из дисциплин (торможение, разгон и управляемость на сухом и мокром асфальте, льду и снеге, а также топливная экономичность). Именно эту сбалансированность в совокупности с доступностью и можно назвать главным преимуществом этой модели.



Работа над любой новой шиной в любой компании идет по трем направлениям. Первое – это совершенствование дизайна протектора, второе – улучшение резиновой смеси, и третье – работа над конструкцией. Начнем с дизайна протектора…

Observe GSI-6 относится к шинам с симметричным направленным рисунком протектора. При этом есть признак, который позволяет с первого взгляда выделить эту модель среди множества шин такого типа: протектор снабжен центральным ребром со множеством зазубренных стреловидных выступов. Такое решение улучшило сцепные свойства шины, оптимизировало пятно контакта и повысило стабильность при возникающих в поворотах поперечных нагрузках. Ребро рассекают многочисленные прямые и зубчатые канавки, но ни одна из них не пересекает ребро насквозь – это должно сохранить высокую плотность ребра, а в совокупности со всеми остальными решениями улучшить как реакции автомобиля на руление, так и разгонно-тормозную динамику.

Для мягких фрикционных шин очень важна плотность протектора, и разработчики Observe GSI-6 уделили этому вопросу особое внимание. Например, стенки 3D-ламелей содержат волнообразные взаимопроникающие элементы, ограничивающие их взаимную подвижность. В канавках расположены так называемые «снежные когти», треугольные элементы, которые не только улучшают сцепление шин со снежным покрытием, но и работают как контрфорсы крепостных стен и не дают блокам смещаться под нагрузкой. С той же целью блоки центральной зоны сделаны сдвоенными.

Как и у всех зимних фрикционных шин, протектор Observe GSI-6 рассекает множество ламелей, острые кромки которых и обеспечивают сцепление шины со скользкими поверхностями. Рисунок этих ламелей также имеет уникальную отличительную черту: помимо привычных зигзагообразных и прямых канавок на блоках центральной зоны расположились ламели, закрученные в спираль. Именно они отвечают за сохранение высокого сцепления при любом векторе нагрузки и при любом уровне поворота колес. Вокруг этих канавок расположены бороздки First Edge, главное предназначение которых – начать работать буквально с первых метров обкатки только что установленной шины. Ну а для уверенного передвижения в глубоком снегу протектор снабжен развитыми выступами-грунтозацепами на внешнем крае плечевой зоны.

Во время движения в снегу главная роль в процессе поддержания достойного сцепления отводится рисунку протектора. Однако в условиях зимнего города водителю куда чаще приходится встречаться с мокрым асфальтовым полотном, возможно – с тонким слоем снежной кашицы, и вот тут на первые роли выходит состав резиновой смеси. Не менее важен этот состав и на голом льду. Японские разработчики включили проверенные временем и зимними дорогами фирменные технологии, в частности, концепцию Microbit. В ее рамках используются довольно экзотические решения, например, в качестве микроабразивных сцепных элементов применены частицы скорлупы грецкого ореха. И дело тут вовсе не в желании маркетологов поразить потенциального клиента необычностью использованных добавок: этот материал удачно сочетает экологичность и необходимые физические свойства. Он достаточно прочен, чтобы цепляться за лед, при этом, если рассмотреть мелкие частицы скорлупы под микроскопом, можно заметить эффективную природную огранку, превращающую кусочки скорлупы в крохотные ледовые шипы. Вместе с тем твердость этих частиц все же недостаточна для того, чтобы нанести сколь-нибудь заметный вред асфальтовому покрытию.

Еще одна технология направлена на улучшение разгонно-тормозной динамики на льду. Японские инженеры добавили в состав резинового компаунда порошок бамбукового угля, который является природным абсорбентом и способен эффективно впитывать водяную пленку, образующуюся при трении резиновых блоков о гладкую ледяную поверхность. Естественно, особенно интенсивно эта пленка образуется во время разгона и торможения, и если эту влагу удалить, это найдет свое отражение в виде выигранных секунд на старте или спасительных метров, отделяющих автомобиль от столкновения при экстренном торможении.

Для любой зимней шины исключительно важным параметром является способность сохранять эластичность даже при достаточно сильном морозе, благодаря которой протектор может облегать даже самые мелкие неровности дорожного полотна. Для этой цели шинники во всем мире вводят в состав смеси так называемую силику, то есть диоксид кремния. Однако создатели шины Observe GSi-6 этим не ограничились и применили технологию, которая была названа Nano Balance. Суть ее заключается в применении специального полимера, который улучшает дисперсию силики в резиновой смеси и делает молекулярные связи в смеси более сильными.

Не менее тщательно разработчики проработали и конструкцию шины. В числе её отличительных особенностей – двухслойный брекер из металлокорда и специальный верхний слой, способный противостоять деформации. Эти решения повышают прочность и улучшают управляемость в сложных зимних условиях. Стоит отметить также прочные боковины, которые в некоторых типоразмерах усилены высоко подвернутым слоем каркаса, и профиль протектора, который рассчитан на равномерное распределение давления в пятне контакта.

Ну и в целом Toyo Observe GSi-6 представляют собой надежную, доступную по цене и сбалансированную по своим характеристикам зимнюю фрикционную шину, значительно улучшенную по сравнению с предшествующей моделью Observe GSi-5. Независимые тесты показали, что GSi-6 особенно выгодно выглядит при движении по голому льду, имеет в этом упражнении явное преимущество по сравнению с многими популярными шинами и выступает практически наравне с такими признанными лидерами, как Continental VikingContact 7 и Nokian Hakkapeliitta R3. Тем не менее производитель делает акцент на улучшенных характеристиках при движении по мокрому асфальту. Это означает, что в целом шина прекрасно подходит для городской эксплуатации, при которой водителю постоянно приходится иметь дело с мокрым дорожным полотном, слякотью и снежной кашей, а встреча с чистым льдом происходит все же значительно реже. Но именно такие участки представляют собой потенциальную опасность, и способность успешно их преодолевать несомненно стоит отнести к числу достоинств. Еще одним объективным достоинством Toyo Observe GSi-6 является большая номенклатура размерностей (шина выпускается в 85 типоразмерах, от от 175/70 R14 до 275/60 R20), а это значит, что подходящий размер смогут найти и владельцы массовых городских моделей, и водители кроссоверов, и обладатели мощных престижных седанов.