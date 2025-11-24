Купить – сложно, продать – больно: правда ли, что китайские автомобили быстро теряют в цене

Стоны о том, что купить «китайца» проще, чем продать его потом на вторичном рынке, слышны не только из каждого утюга, но и из любого другого бытового прибора. И вроде бы отчасти это даже похоже на правду: не каждый автомобиль из Поднебесной красуется на постере над кроватью подростка. Согласен, нет там ни Chery M11, ни Great Wall Hover M2. Их, скорее всего, даже никто не помнит. Но так ли всё плохо на самом деле?

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) на днях опубликовало интересную статистику об остаточной стоимости трёх- и пятилетних китайских легковых автомобилей. На первый взгляд, данные дейстительно удручающие: даже лидер по сохранению остаточной стоимости Haval Jolion за первые три года теряет почти треть своей цены – 29,7%. А аутсайдер в лице Chery Tiggo 4 – все 34,8%. За пять лет Jolion потеряет 42,6% изначальной стоимости, а Tiggo 4 – ровно половину (50,0%). Changan CS35 Plus за пять лет лишится 42,1% своей цены, причём он в этом сегменте оказался лучшим. Ужас. «Шеф, всё пропало, всё пропало!»

Но давайте теперь откроем подобный отчёт этого же агентства, например, за 2020 год. Так, кто там у нас намного круче «китайцев»? Надо полагать, технические чудеса сумрачного тевтонского гения. Так вот, по данным того же НАПИ, Volkswagen Passat за три года терял 40,7% стоимости, за пять – 61,6%. И даже божественная Toyota Camry, которая, как принято считать, в цене терять не может (видимо, по причине исключительного императорского качества), за пять лет дешевела на 49%. Чуть меньше, чем Tiggo 4, но сильнее, чем Haval Jolion. Если взять что-нибудь попроще, например, Volkswagen Tiguan, то он за первые три года, по данным за тот же 2020-й, терял 31,0% изначальной стоимости. То есть больше, чем Jolion. Вот это поворот, да?

Конечно, на самом деле не всё так однозначно, потому что у меня не могли не появиться некоторые вопросы к этой статистике. Например, Haval Dargo начали собирать только в апреле 2022 года, и где агентство нашло пятилетние машины, мне непонятно. Даже если считать от прародителя Dargo под именем Haval Dagou, то и он появился только весной 2021 года. В общем, машин таких нет, а статистика есть. Ну да бог с ними.

Самое главное – это то, что продать какой-нибудь подержанный Solaris HC (сиречь Hyundai Creta) сейчас можно по баснословной стоимости. То есть, условно новые не китайские автомобили на вторичке так ценятся, что их продавцы вполне справедливо не видят берегов и торгуют их по цене драгметаллов. Что ж, имеют полное право. Соль в том, что относительно таких машин стоимость «китайцев» с пробегом получается действительно не самой высокой, и некоторые стоны из утюгов по этому поводу имеют право на существование. Но в абсолютных цифрах цена «бэушных» «китайцев» кажется неожиданно достойной. Вон некоторые даже Camry переплюнули.

Вывод простой: рынок «бэушек» уже давно сошёл с ума. И наша задача на ближайшее время – не свихнуться вместе с ним. Причины, если честно, есть.