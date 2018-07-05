В чем суть пикапа? Вы скажете – «в кузове», и будете почти правы. Суть – в универсальности и функциональности, которую дает этот самый кузов. С пикапом можно отдыхать, можно работать, а можно даже вести свой малый бизнес. Правда, не с одним из тех, что попали в список ниже.

Fiat 500 Spiaggina

Мощный двигатель, вместительная грузовая платформа, просторный утилитарный салон – всего этого здесь… нет. Встречайте идейного вдохновителя подборки – малыша Fiat 500 Spiaggina. Он появился на свет в честь 60-летнего юбилея модели Fiat 500 Jolly – четырехместной открытой версии 500, лишенной не только крыши, но даже дверей. В современной машине двери есть – а еще есть кузов, отделанный деревом. Правда, его практичность ограничена возможностью ополоснуть от песка ноги, уезжая с пляжа – очевидно, именно для этого в грузовом отсеке есть душ.

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Конечно, пикапу положен дизельный мотор – и вот тут-то Fiat не сплоховал. Ну, почти. В качестве альтернативы бензиновым моторам на 0,9 или 1,2 литра можно заказать турбодизель на 1,3 литра мощностью 95 л.с. – и тогда держитесь, европейские пляжи!

Honda Civic Type R Pickup Truck

Вообще-то идея быстрого пикапа сама по себе давно не нова: мы рассказывали о заряженных американских пикапах, а кроме того, философия мощного и стильного автомобиля с кузовом воплотилась в ютах, которые, к сожалению, вымирают. В Honda решили привлечь внимание к своему хот-хэтчу теми же методами, но малой кровью, и силами своего британского подразделения сделали пикап из Civic Type R.

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Технически автомобиль остался неизменным: двухлитровый турбомотор на 310 л.с., передний привод с самоблоком и шестиступенчатая механика. Ну а изменившаяся развесовка частично компенсировалась трубчатой рамой, опоясывающей грузовой отсек. Правда, жить с таким пикапом точно никто не стал бы – мало того, что кузов простецки отделан алюминием, так еще и задняя погрузка абсолютно исключена – ведь там торчит гигантский фирменный спойлер!

Ford F-150 Flipover

Если предыдущие пикапы были бесполезны из-за нарушения концепции «кузов – это практичность», будучи мелкими и хрупкими, то в случае с проектом американца Рика Салливана все вполне чинно: пикап большой и настоящий, да и кузов у него вместительный. Вот только пользоваться этим кузовом невозможно, поскольку пикап… перевернут!

Источником «вдохновения», по словам самого автора, стал случай, когда он увидел перевернувшийся на зимней дороге пикап, лежащий на крыше. Образ чем-то ему запомнился, и он решил – а не сделать ли ему то же самое? В смысле, не перевернуться на своем пикапе, а построить уже «перевернутый». Сказано – сделано: Рик взял кузов от Ford F-150, а технической основой проекта стал Ford Ranger 1991 года, на платформу которого и «положили» перевернутый пикап. Стоимость проекта на момент постройки – 6 тысяч долларов, а на постройку ушло полгода.

Toyota Tundrasine

Уже по названию этого проекта понятно, что ничего хорошего от него ждать не приходится. На практике так оно и есть: имя складывается из слов «Tundra» и «limousine». Что получается в итоге? Как бы вам сказать…

Если рассматривать получившееся с точки зрения чистой практичности, какой мы ждем от пикапов, то это – идеальное средство для ежедневной доставки целой рабочей бригады со всем их оборудованием, заброшенным в кузов. Однако в Toyota назначение автомобиля видели совсем другим – иначе они не ставили бы в салон шесть раздельных командирских кресел с «оттоманками», не отделывали бы салон кожей, замшей и деревом и не обеспечивали бы каждого из пассажиров, включая двоих скромняг на заднем цельном диване, индивидуальной дверью, коих тут восемь. Да и остальная «практичность» восьмиметровой 3,5-тонной машины вызывает только усмешку. С одними подвесными подшипниками карданов намаешься… кстати, интересно, сколько их тут?

Ford F-650 Critical MASS Audio Truck UL-12

Вообще-то Ford F-650 – это тяжелый многоцелевой пикап, а точнее – уже среднетоннажный грузовик. Такой и на стройке пригодится, и различные специальные надстройки вроде крана или подъемника нести может, и как шасси для чего угодно выступить готов. В общем, бесполезным его назвать вроде бы и язык не поворачивается. Но есть у него один грешок: уж слишком он вышел «цивилизованным», из-за чего и обрел огромную популярность у тех, кто строит шоу-кары. Вот и то, что в компании Icon Enterprises назвали «Critical MASS Audio Truck UL-12», точно не претендует на звание «самый практичный автомобиль года».

1 / 4 Фото: www.icon-enterprises.com 2 / 4 Фото: www.icon-enterprises.com 3 / 4 Фото: www.icon-enterprises.com 4 / 4 Фото: www.icon-enterprises.com

Огромные размеры в целом и кузов в частности здесь – не способ увезти побольше груза, а площадка для размещения как можно большего количества аудиооборудования. В кузов вообще ничего погрузить нельзя: в его центре расположился здоровенный телевизор, окруженный со всех сторон усилителями и динамиками. Даже задний откидной борт не остался без «нагрузки». И если кто-то думает, что при таких объемах интерьера он остался хоть сколько-то функциональным, он тоже ошибается: главными на втором ряду будут не пассажиры, которым оставили две «табуретки», а громадные динамики, с комфортом расположившиеся между ними. Шоу в чистом виде, в общем – фиолетовые драконы, пламя, цепи и все такое.

Ferrari 412 Pickup

Последнее, чего вы ждете, нанимая человека, чтобы он покрасил вам стены – это то, что что он приедет на Ferrari. Но если вам скажут, что он приедет на пикапе Ferrari, вы, скорее всего, отмените заказ, справедливо решив, что лучше доверить его здравомыслящим людям. Однако когда за окном появится настоящий пикап Ferrari 412 со стремянкой и парой ведер краски, придет ваша очередь сомневаться в своем здравомыслии.

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Конечно, фотографии автомобиля, созданного английской компанией London Motor Group, шутливые – но только в том смысле, что на нем не будут возить краску и стремянки. Машина, тем временем, действительно существует – и это, по словам создателей, «первый пикап на базе Ferrari 412». В чем, конечно, сомневаться особо не приходится.

Практической пользы в нем, естественно, не больше, чем в предыдущем Ford, но подход к «конверсии» действительно тщательный. Грузовую площадку отделали тиковым деревом, а под фальшполом скрывается аудиосистема от Bang&Olufsen. Перегородку между кабиной и кузовом, кстати, оставили стеклянной – видимо, чтобы следить за тем, на месте ли лежащий сзади груз.