Ох, как быстро умнеют автомобили! Вроде не так давно этот датчик считался чем-то непонятным и избыточным, а сейчас уже многие воротят лица от машин, на которых этих датчиков нет. Обленились люди совершенно. А может, слишком быстро привыкли к хорошему. В общем, потихоньку даже включение щёток стеклоочистителей (по-русски – дворников) становится сложной операцией, и всё чаще даже это немудрёное занятие перекладывают на технику. В общем-то, иногда эта штука действительно выручает. Не в дождь, конечно (тут можно и рукой всё включить), а, например, если кто-то на встречке внезапно окатил водой из лужи. Пока водитель на машине без датчика дождя вздрогнет и включит дворники, обладатель «премиума» уже будет ехать на машине с чистым стеклом. Так что всё-таки иногда и от этой мелочи есть толк. Правда, «мелочь» для этого должна адекватно работать, а она этого иногда делать не хочет. Или её нет на машине совсем. Поводов для печали нет: датчик дождя можно и отремонтировать, и даже установить на машину, если его там никогда не было.

От насекомых до дождя​

Вроде бы автоматические дворники пришли к нам не слишком давно. Однако желание избавить водителей от необходимости включать их вручную появилось очень давно. Появилось оно, конечно же, у американцев, которые уважают всё автоматическое очень и очень давно (как тут не вспомнить, например, автоматические коробки передач, которые серийно стали ставить на Олдсмобили ещё в 1940-х). С датчиком дождя первые эксперименты ставил Cadillac, который пытался оборудовать им свой Eldorado ещё в 1950-х. Но тогда ничего не вышло. Эти датчики были настолько несовершенными, что срабатывали от мух и комаров, а вот дождь за осадки считать они не слишком торопились. С этими датчиками немного помучились и в итоге отказались от них совсем. Ждали, пока электроника станет более совершенной, а человечество изобретёт что-то более умное и компактное

Человечество не подвело и изобрело оптические датчики, работающие с двумя элементами – светодиодом и фотодиодом. Вот только американцы уже не смогли удержать пальму первенства в этой области. Трудно с уверенностью сказать, кто стал первым производителем серийных автомобилей с датчиком света, но кажется, что это были японцы. Как минимум на Nissan Silvia эта опция была доступна уже в 1994 году. К концу 90-х подтянулись BMW и Mercedes-Benz, а в 2001-м датчик дождя был одной из центральных фишек вполне «народного» Peugeot 307.

В общем, лидерство американцы утратили однозначно, но всё равно остались молодцами, попытавшись сделать датчик дождя серийным оборудованием первыми в мире.

Современный датчики, реагирующие исключительно на воду (реже на снег или грязь), комаров и прочей нечисти не боятся. Ничего сложного в них нет, но всё же иногда они начинают работать неадекватно. Вот только всегда ли в этом виноват сам датчик?

Свет и грязь

Как я уже говорил, датчик состоит из двух основных элементов – светодиода и фотодиода. Принцип работы очевиден: светодиод излучает инфракрасный свет, который отражается от стекла и попадает на фотодиод. Датчик оценивает количество вернувшегося на него света. Если свет был преломлен мокрым стеклом, его количество на фотодиоде будет меньше. И это расценивается как команда помахать дворниками.

Никаких движущихся частей в датчике дождя нет, а его электронная начинка очень проста. Почему же этот датчик иногда сходит с ума? Причина простая: что-то не так с преломляющимся у кромки стекла светом. Если на поверхности стекла есть какое-то препятствие, датчик думает, что идёт дождь и начинает включать щётки стеклоочистителя. Ну а дальше всё зависит от того, насколько интеллектуален блок управления с алгоритмом работы дворников.

В продвинутых блоках есть оценка эффективности работы дворников. Если они смахнули воду, которую увидел датчик, но последнему кажется, что это ещё не всё, то дворники начнут буйствовать. Чтобы этого не было, достаточно содержать стекло в чистоте. Причём чистота должна быть первостатейной: даже отпечаток пальца на жирном после мойки стекле может расцениваться датчиком как жуткий ливень. В общем-то, чаще всего из-за неправильного преломления света в грязном стекле и начинается ненормальная работа датчика дождя.

Вторая причина менее очевидна, но всё же она есть. Датчик дождя всегда стоит в зоне работы дворников (иначе он не смог бы понять, что они включились и работают). И стоит он обычно где-нибудь за зеркалом заднего вида, то есть, ближе к краю зоны работы щёток. А обычно именно в этих местах изношенные щётки начинают работать хуже всего. Получается, что датчик даёт команду, дворники пашут в поте поводков, а толку от этого нет. Мало того, если резинка на дворнике оставляет развод на том месте, где стоит датчик, то после первого взмаха датчик начинает паниковать: развод воды – это явный признак того, что дождь полил изо всех сил, и надо включать высшую скорость работы щёток. Тут уже система окончательно трогается кукухой и начинает жить своей жизнью. Поэтому хорошие дворники – это необходимое условие адекватной работы датчика дождя.

И ещё неплохо было бы помнить, что зачастую с датчиком дождя связаны не только дворники. Именно этот датчик может закрывать окна и люк, если вдруг пошёл дождь, или включать кондиционер для просушки воздуха (для избежания запотевания стёкол). Так что дворники – это ещё не всё, что может работать по собственному наитию в случае немытого лобового стекла.

Кстати, никто не обещал лёгкой жизни с датчиком дождя в снегопад. Часто он не видит снега (нет преломления на стекле – нет осадков), но это нормально, и считать это неисправностью нельзя.

К сожалению, не у всех производителей эта опция радует разумностью работы. Тут очень многое зависит от того, насколько качественно продуман алгоритм работы дворников в зависимости от данных датчика дождя (сами датчики принципиально не отличаются). Иногда даже с чистым стеклом и прекрасными щетками система бесит водителя неадекватной оценкой происходящего. Что ж, бывает.

Ставить или нет?

Сначала пару слов о простом – о замене лобового стекла. Датчик дождя – это не деталь лобового стекла. Да, в некоторых случаях линза датчика уже приклеена с помощью оптического скотча на стекло, поэтому при замене последнего нужно убедиться, что оно там есть. В других случаях датчик переставляется (клеется и ставится в скобы) на новое стекло полностью. И тут единственная сложность – не накосячить с наклейкой линзы. Если под ней попадёт мусор, воздух или останутся отпечатки пальцев криворукого мастера, датчик либо не будет работать совсем, либо не будет работать правильно. Второй случай встречается часто: судя по преломлению, идёт дождь, датчик включает дворники, а те потом работают без остановки. Но бывает и прямо противоположная ситуация: из-за грязного стекла датчик «не видит» изменения преломления света и не включает дворники вовсе. Что хуже, сказать трудно, но в обоих случаях виноват не датчик, а его кривая установка.

Так можно ли поставить такой датчик самому? Можно. Сейчас в Интернете продают кучу таких устройств, которые легко поставить на любую машину. Причём забавно, что не все они китайские – есть и российских производителей. Комплекты отличаются и ценой (можно купить буквально за 800 рублей), и дизайном, и функционалом. Трудно сказать, насколько хорошо они работают. В целом все те, кто не пожалел денег на нормальный комплект за 4-5 тысяч рублей, довольны его работой.

Обычно в комплекте есть сам датчик с контроллером и немного проводки, которую надо подключить к разъёму управления дворников. Вот только ставить такой нештатный датчик обычно приходится немного «колхозно» – в зоне, где до него всегда можно дотянуться рукой. А что поделать, если управление стоит непосредственно на нём… Хотя есть и датчики, в комплекте с которыми лежат даже отдельные кнопки с режимом Auto. В общем, если очень захотеть, поставить можно. Только сделать это надо аккуратно, иначе толку от него не будет.

И хотелось бы предупредить: клеить линзу датчика суперклеем – это обычно плохая идея. Суперклей со временем теряет свойства и начинает немного иначе преломлять свет. Лучше пользоваться специальными средствами для установки и обезжиривания стёкол. Какими именно, называть не буду (не хочу делать бесплатную рекламу), но такие средства в продаже есть.