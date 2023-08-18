Всем известно, что женщина любит ласку, а автомобиль – смазку. Хотя, наверное, от ласки он тоже не откажется, но это вещь эфемерная, а вот смазка – вполне реальная. Но лишь при одном условии: выбирать её нужно правильно. Если, например, щедро обмазать клеммы АКБ солидолом, машина «спасибо» не скажет. Давайте разберёмся, какую смазку и где использовать можно и нужно, а какую – нельзя.

От масла к смазке

О моторном масле мы уже говорили очень много, на самые интересные и практические темы. Уверен, что все уже хорошо усвоили, какие параметры масла являются основными, и такие понятия как вязкость, кислотное число, температура застывания и вспышки и некоторые другие термины никого уже давно не ставят в тупик. Оно и понятно: к выбору моторного масла у нас принято подходить ответственно, иногда даже чересчур, до лёгкой степени безумства и паранойи. Другое дело – пластичные (или консистентные) смазки. К ним в народе отношение заметно проще, и многие мажут всё подряд тем, что под руку попадёт. Литолом забивают ШРУСы и ступичные подшипники, им же могут измазать клеммы аккумулятора и дверные петли, а кто-то пытается смазать скрипящие ограничители «вэдэшкой». И это неправильно, потому что пластичные смазки ещё разнообразнее, чем моторные масла, и у них тоже есть свои параметры, на которые нужно обращать внимание. В первую очередь это вязкость, предел прочности на сдвиг, температура каплепадения, число пенетрации. И ещё важно знать, насколько смазка водостойка и обладает ли изолирующим свойством (то есть, проводник она или нет). Теперь обо всём этом чуть подробнее.

С вязкостью всё понятно: это почти тот же самый параметр, что и у жидких смазок. Если говорить понятным языком, то этот параметр указывает на текучесть вещества при критических нагрузках. И, конечно же, вязкость снижается при росте температуры. Не слишком важный параметр для дверных петель, но вот для подшипников имеет большое значение.

Предел прочности на сдвиг – это такое минимальное напряжение сдвига, при котором пластичная смазка переходит к вязкому течению. В жизни этот параметр нужен для оценки способности смазки не стекать с тех поверхностей, на которые её нанесли в ходе работы. Смазка из-за нагрева становится более жидкой и может не только стекать, но и сочиться сквозь уплотнения. Так что это довольно важный параметр.



Температура каплепадения – это температура, при которой при нагреве смазки из неё выделится первая капля масла. Формально её физический смысл именно таков, но в жизни абсолютные значения этой температуры знать не обязательно – их просто негде использовать. Но знать, что, например, литиевые смазки выделяют первую каплю масла при температуре около 170 градусов Цельсия, а кальциевые или бариевые могут выдержать и до 250 градусов, полезно: есть какой-то ориентир при выборе.

Числом пенетрации характеризуют степень загустения пластичной смазки. Делают это с помощью пенетрометра – прибора с конусом, который погружают в смазку и смотрят, как глубоко этот конус в ней утонет. То есть, определяют консистенцию смазки. Причём делают это при разных температурах, чтобы понять, в каких условиях смазка работать будет, а в каких уже нет.

Водостойкость характеризует способность смазки противостоять вымыванию водой. Это тоже важный параметр: если, например, забить неводостойкую смазку в ступичный подшипник, её быстро оттуда вымоет вода из луж. В общем, тут всё понятно.

Понятно и с токопроводностью: смазать свинцовые клеммы АКБ диэлектриком, а потом думать, что происходит с напряжением в бортовой сети, догадается не каждый. Хотя некоторые догадываются.

Всё это – основные характеристики. На самом деле их гораздо больше, и обычно оцениваются наличие воды в смазке, её антикоррозионная способность, вибродемпфирующие свойства, испаряемость, наличие механических примесей и многие другие параметры. Но мы не будем писать трактат о пластичных смазочных материалах: это всё уже написано сотнями занудных авторов, которым больше нечего сказать. А нам есть, что сказать, поэтому перейдём к практике. А всё, изложенное выше, просим оценивать как объяснение того, что мазать всё подряд литолом – совершенно неправильно. У смазок есть десятки параметров, которые не позволяют одну и ту же смазку применять во всех узлах. Для каждого из них есть своя смазка.

Что и чем?

Итак, приступим. Начнём с самого простого – с того, что обычно сами руки чешутся чем-нибудь смазать.

Уплотнители дверей со временем ссыхаются и дубеют. Для их смазки лучше всего подойдёт обычная силиконовая смазка. Она не вступает в контакт с резиновыми деталями (как, впрочем, и всеми остальными – она инертная), но оставляет силиконовую плёнку. Уплотнители отчасти восстанавливают свою эластичность, а главное, не сохнут после обработки. Если силиконовая смазка попадёт на кузов, ничего страшного не произойдёт. Но вот пыль к металлу она притягивает, так что лучше брызгать ей аккуратно (если она в виде аэрозоля).

Уплотнители нельзя смазывать никакими агрессивными по отношению к резине смазками. Есть любители мазать их моторным маслом, но это неправильные любители: моторное масло как раз агрессивно по отношению к резине. По этой же причине нет смысла брызгать на уплотнители жидкими ключами (типа WD-40): в них обычно смазки нет, а вот агрессивных компонентов – выше крыши. Смазывать уплотнители желательно пару раз в год, а осенью это делать почти обязательно: и резина дольше прослужит, и в холода обработанные уплотнители не примерзают к кузову.

Дверные замки можно смазывать любой влагостойкой смазкой, подойдёт даже литол-24 (если речь идёт о личинке, а на улице не -30). Это будет лучше, чем ничего, но если не жалко денег, лучше потратиться на литиевую или тефлоновую смазку. На тюбиках таких смазок часто пишут, что они водо- или грязеотталкивающие, и это правда: к минеральному литолу грязь липнет больше. Если замок замёрз (понимаю, что до зимы ещё далеко, но всё же), можно побрызгать в него «вэдэшкой», но, как я говорил выше, это не смазка: за день-два керосин выветрится, и всё повторится снова. Так что лучше купить именно водо- или грязеотталкивающую смазку.

Сами механизмы замков литолом мазать не надо: во-первых, из-за его способности притягивать грязь, а во-вторых, летом полость двери в жару очень сильно прогревается, и солидол оттуда просто вытечет. Как и моторное масло, которое там тоже неуместно.

Дверные петли, петли капота и багажника можно смазать любой полимерной пластичной смазкой. Принцип тот же, что и с замками: лучше использовать то, что отталкивает грязь и воду. Чисто силиконовые смазки слишком быстро оттуда вымываются водой, но как временную меру использовать тоже можно. А вот солидол, литол или моторное масло там только навредят: пыль они не отталкивают, и всё, что на них налипнет, будет изнашивать петли ещё быстрее.

Про то, как и чем смазывать клеммы АКБ, мы уже писали отдельный материал, поэтому повторю кратко: есть специальные смазки для клемм АКБ или смазки для электрических контактов. Можно использовать и технический вазелин – штука устаревшая и смываемая водой, но в целом подойдёт.

Механизмы стеклоподъёмников любят литиевую смазку, которая хорошо работает в широком диапазоне температур. Кто-то советует силиконовую, но толку от неё мало. Да, забрызгать всё из баллончика «силиконкой» легко, но эта смазка практически бесполезна там, где трутся металлические и пластиковые детали. Её профиль – любые резинки, но для механизмов это не самый удачный выбор. И ещё раз: тут нельзя смазывать тем, что собирает на себе грязь, поэтому про литол, отработку и всё прочее лучше забыть сразу.

Новые ступичные подшипники продаются обычно уже в смазке, но если есть необходимость смазать их заново, лучше всего использовать перфторполиэфирные смазки. Увы, они отпугивают негуманными ценниками, поэтому наиболее популярной смазкой остаётся литийсодержащая смазка. Само собой, высокотемпературная. Кстати, к таким смазкам относится и наш любимый литол-24, но он легко вымывается водой, так что лучше искать что-то более современное, но содержащее литий. Важно помнить, что подшипники сильно греются, поэтому смазки типа ШРУС-4, любые вазелиновые или силиконовые смазки в ступичных подшипниках очень быстро перестают работать. Их там использовать нельзя.

Подшипники генератора можно смазывать и недорогим циатим-221 и более совершенными полиэфирными литиевыми смазками, смазками на основе минерального масла и литиевого загустителя или полимочевинными смазками. Ну а тот же литол-24 или другие низкотемпературные смазки там использовать нельзя: подшипники генератора крутятся быстро и греются сильно.

Любые болты и гайки можно смазывать медной смазкой. Тут основная задача смазки – не дать прикипеть соединению, а с этим обычная недорогая «медяшка» справляется хорошо.

И ещё один вопрос…

К сожалению, часто смазка не решает поставленные перед ней вопросы: как дверь скрипела, так и скрипит, как стекло еле ползало, так и ползает… Очень часто виноват даже не ошибочный выбор типа смазки, а то, как эту смазку наносят. Многие типы смазок плохо смешиваются между собой, после чего новая смазка не работает должным образом. Поэтому перед смазкой, например, подшипников, старую смазку нужно удалять. А перед смазкой дверных петель, уплотнителей или замков нужно не просто удалять смазку, но и хорошенько всё прочищать от пыли и грязи: если в механизмах есть песок, его не спасёт никакая смазка, даже самая дорогая.

Ну а при обезжиривании деталей нужно помнить, что растворитель (и даже обычный бензин) не приносит пользу ЛКП автомобиля, так что аккуратность при работе с химией должна быть на первом месте.