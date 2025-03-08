Ливия никогда не входила и вряд ли войдет в обозримой перспективе в число стран, имеющих свой автопром. Однако именно эта страна едва ли не единственной в мире попыталась создать свою автомобильную отрасль, не купив лицензию или разработав подходящий для местной специфики пикап или бюджетный автомобиль, а сразу замахнувшись на премиальный седан.

Автомобиль – символ технической независимости

В середине ХХ века после крушения колониальной системы многие вновь образованные страны старались всячески демонстрировать свою независимость не на словах, а на деле, создавая систему государственного управления, вооруженные силы, собственную финансовую систему, а затем пытаясь уйти и от экономической зависимости от промышленно развитых стран – вчерашних хозяев. Ещё в начале века было известно, что очень хорошим локомотивом экономики является автопром, развитие которого тянет за собой и другие отрасли промышленности. Не секрет, что во многом именно благодаря автопрому в мировые промышленные лидеры выбились такие страны, как США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, а впоследствии и Южная Корея. Да и современный Китай своим успехом также во многом обязан развитию автопрома.

Вот почему многие бывшие колонии, которые в пятидесятые-семидесятые годы позиционировались как «развивающиеся страны», поспешили обзавестись своим собственным, «национальным» автомобилем, показав своим недавним сюзеренам, что они могут прекрасно существовать и развиваться без их опеки. Забегая вперед, стоит сказать, что в подавляющем большинстве случаев создание собственного автомобиля во многих странах закончилось если и не полным фиаско, то явно не тем результатом, на который рассчитывали – достаточно вспомнить такие автомобили, как египетский Ramses и кенийский Nyayo Pioneer. А первым индийским автомобилем и вовсе стал Hindustan Ambassador – то есть лицензионная копия британского Morris Oxford. Такая же история повторилась и в Иране, где в 1967 году начался выпуск седана Paykan, который в девичестве был английским Roots Arrow.

Ramses Car. Фото: Faris knight, wikipedia.org 1 / 5 Nyayo Car. Фото: Ashiriz, wikipedia.org 2 / 5 Hindustan Ambassador Nova. Фото: autowp.ru 3 / 5 Morris Oxford. Фото: autowp.ru 4 / 5 Paykan. Фото: Fabienkhan, wikipedia.org 5 / 5

Так что как ни старались «развивающиеся страны» обрести промышленную самостоятельность, без помощи американских и европейских автопроизводителей им обойтись не удалось.

Ливийская ракета

С начала семидесятых годов одной из самых амбициозных стран в мире была Ливия, которой руководил Муаммар Каддафи, скромно именовавшийся «братский вождь». Отношение к Каддафи было весьма неоднозначным как в те годы, так и поныне. В текущем контексте важно то, что полковник оказался значимой личностью, кардинально изменившей Ливию и попытавшейся заодно изменить арабский мир. Всю свою жизнь он клеймил Запад за его неоколониальные замашки, пытался дружить с СССР, но при этом всегда придерживаться «третьего пути», всерьез веря, что существует свой, особый вариант развития. Говоря другими словами, много лет Каддафи пытался сидеть на двух стульях, лавируя между капитализмом и социализмом, попутно создав невиданный ранее общественный строй, который вошел в историю под названием «Джамахирия».

Муаммар Каддафи (слева) с президентом Румынии Николае Чаушеску в Бухаресте, 1974 год. Фото: fototeca.iiccr.ro (wikipedia.org)

Вот почему первый ливийский автомобиль получил название Сарух эль-Джамахирия (Saroukh el-Jamahiriya), что переводится как «Ливийская ракета». Объяснение такому названию дал директор компании LADICO Дукхали аль-Мегарефф: «В то время как другие страны производят ракеты для убийства людей, Ливия будет выпускать автомобили, спасающие жизни». Именно компании LADICO (Lybian-Arab Domestic Investment Co.) было поручено разработать и затем выпускать автомобиль, над концепцией которого, со слов всё того же аль-Мегареффа, «лично думал "братский вождь" Каддафи, потратив многие часы своего драгоценного времени». Вследствие этих долгих раздумий Saroukh el-Jamahiriya получил ряд оригинальных и необычных решений, из-за которых представители LADICO назвали его самым безопасным автомобилем в мире.

Ливийская специфика

Муаммара Каддафи, по его словам, очень расстраивал тот факт, что в ДТП на дорогах страны ежегодно гибнет несколько тысяч ливийских граждан, жизни которых «братский вождь» считал бесценными. Вот почему он много времени провел в думах о том, как сделать автомобиль максимально безопасным. В результате переднюю и заднюю часть автомобиля было решено сделать заостренными, чтобы при встречном ударе или ударе сзади машина «рикошетировала». При этом не были забыты и традиционные деформируемые зоны безопасности. Кроме того, автомобиль должен был получить специальные шины, которые при проколе позволили бы проехать несколько десятков километров. В Ливии многие дороги проходят через пустынные малонаселенные районы, и нередко ливийские автомобилисты при проколе колеса были вынуждены часами «куковать» на обочине в ожидании помощи.

Saroukh el-Jamahiriya изначально должен был иметь высокий процент локализации. И если двигатель и трансмиссию в обозримой перспективе ливийские инженеры вряд ли могли бы разработать самостоятельно и их волей-неволей пришлось бы заимствовать у западных «партнёров», то всё остальное Ливия могла произвести сама. В частности, при отделке салона использовались кожа и деревянные вставки, сделанные в Ливии, а также мрамор, добытый недалеко от Триполи.

Два года понадобилось компании LADICO на разработку и изготовление первого прототипа Saroukh el-Jamahiriya, и в сентябре 1999 года, в тридцатилетнюю годовщину «Революции 1 сентября», в результате которой, собственно, полковник Каддафи и стал властителем Ливии, машину представили публике. Да не просто публике, а многочисленным представителям Организации Африканского единства, которые съехались в Триполи для участия в саммите. Окрашенный в популярный в исламских странах зеленый цвет, Saroukh el-Jamahiriya был показан участникам саммита и назван первым арабским автомобилем премиум-класса и первым автомобилем такого класса, разработанным и изготовленным в Африке.

Saroukh el-Jamahiriya. Фото: allcarindex.com

Характеристики машины не приводились, а относительно планов производства фирма LADICO сообщила, что в Триполи будет начато строительство завода мощностью 50 000 машин в год. Тогда, в 1999 году, в реализации этих планов мало кто сомневался. Все знали, что проект первого ливийского автомобиля был инициативой Каддафи, который уж если за что-то брался, то доводил дело до конца. Достаточно вспомнить попавшую в Книгу рекордов Гиннеса «Великую рукотворную реку» – ещё одно детище Каддафи. Если он смог осилить такой грандиозный проект, то что ему какой-то там автозавод, к тому же рассчитанный всего на одну модель? Но неожиданно для всех рождение первого ливийского автомобиля застопорилось на долгих десять лет.

Ливийская ракета-2

После дебюта Saroukh el-Jamahiriya в сентябре 1999 года автомобиль исчез из поля зрения автомобильных журналистов на целое десятилетие. О нём все начали благополучно забывать, как вдруг в 2009 году он опять был представлен в Триполи, на этот раз уже чуть ли не как предсерийный образец. В принципе, ничего удивительного в долгих сроках доведения до ума того или иного автомобиля нет. Особенно если учитывать, что Saroukh el-Jamahiriya разрабатывался в Ливии – то есть, в стране, не имевшей абсолютно никакого опыта в автомобилестроении.

Saroukh el-Jamahiriya. Фото: allcarindex.com 1 / 4 Saroukh el-Jamahiriya. Фото: allcarindex.com 2 / 4 Saroukh el-Jamahiriya. Фото: allcarindex.com 3 / 4 Saroukh el-Jamahiriya. Фото: allcarindex.com 4 / 4

Похоже, что именно невозможность создать нормальную машину собственными силами заставила ливийцев обратиться к туринской инжиниринговой фирме Tesco Go, которая доработала первоначальную конструкцию «Ливийской ракеты» и изготовила второй прототип, который и был показан в 2009 году.

На этот раз кое-какая информация о машине стала доступна журналистам: длина автомобиля составляла 5500 мм, ширина – 1870 мм, под капотом прописалась трехлитровая бензиновая «шестерка» мощностью 230 л.с., с которой на пару работала автоматическая коробка передач. Масса автомобиля не называлась, но утверждалось, что на преодоление первой сотни «Ливийской ракете» требовалось 7 секунд.

Saroukh el-Jamahiriya. Фото: autobild.es 1 / 4 Saroukh el-Jamahiriya. Фото: autobild.es 2 / 4 Saroukh el-Jamahiriya. Фото: autobild.es 3 / 4 Saroukh el-Jamahiriya. Фото: autobild.es 4 / 4

Так как было заявлено о том, что Saroukh el-Jamahiriya будет продаваться не только в арабских странах, но и в Европе (за 50 тысяч евро), инженеры Tesco Go, судя по всему, дорабатывали конструкцию на соответствие европейским нормам безопасности. Вот почему экстерьер второго прототипа немного отличался от предшественника образца 1999 года.

Жертвы «арабской весны»

Некоторые журналисты утверждали, что Каддафи заплатил за изготовление второго прототипа 2 миллиона евро и что Saroukh el-Jamahiriya якобы будет выпускаться не в Триполи, а в Турине при поддержке компании Tesco Go. Причем не только в бензиновой версии, но и как электромобиль. Насколько это соответствовало действительности – теперь уже никто не скажет. В 2010 году ряд арабских стран Северной Африки и Ближнего Востока охватила серия восстаний, военных мятежей и госпереворотов под общим названием «Арабская весна». Не миновала она и Ливию, где в начале 2011 года вспыхнули беспорядки, затем началась гражданская война, участие в которой открыто приняли страны НАТО. Все это привело к разгрому правительственных сил и убийству Муаммара Каддафи в октябре 2011 года.

В условиях фактического распада страны про проект Saroukh el-Jamahiriya никто больше не вспоминал. Куда делись прототипы – неизвестно, скорее всего, они были уничтожены либо в ходе боевых действий, либо после смерти Каддафи. Как известно, победители громили всё то, что так или иначе было связано с именем «братского вождя», поэтому шансы уцелеть у двух Saroukh el-Jamahiriya были невелики.

После смерти Каддафи вооруженный конфликт в Ливии продолжался ещё несколько лет, и на сегодняшний день страна, которая больше не называется Джамахирией, не существует как единое целое. Более того, в своем развитии она отброшена на десятилетия назад, так что если ливийский автопром когда-либо и появится, то явно не скоро. Хотя свой первый автомобиль, пусть и не пошедший в серию, Ливия смогла создать ещё четверть века назад.