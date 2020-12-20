За годы Второй мировой войны полтора десятка предприятий нацистской Германии (без учета сателлитов) собрали 429 тысяч грузовиков – всего лишь вдвое больше, чем два советских автозавода за время Великой отечественной – 205 тысяч. Самыми важными немецкими достижениями тех лет считались расширение выпуска полноприводных и дизельных машин, а также множественность вариантов для выполнения боевых и транспортных операций, а также эксплуатации в различных климатических зонах.
Как немцы обманули Версальский договор
В 1926 году, вопреки положениям Версальского мирного договора, в Германии начались разработки трёхосных армейских грузовиков. В первое семейство 1928-1937 гг. входили 1,5-тонные машины с бензиновыми моторами мощностью 60-70 л.с., трёх- и четырёхступенчатыми коробками передач, блокируемыми дифференциалами и индивидуальными карданными приводами задних двускатных колёс.
Второе поколение 1931-1942 гг. составляли стандартизованные трёхтонки с шестицилиндровыми двигателями в 90-110 сил и двумя карбюраторами, коробками передач с двухступенчатыми редукторами, главными червячными передачами и подвесками неразрезных мостов на полуэллиптических рессорах. В конце 30-х на ряде грузовиков стали появляться дизельные силовые агрегаты.
Наведение порядка в грузовом семействе Вермахта
К началу Второй мировой войны Вермахт обладал обновлённым, обширным и разношёрстным грузовым автопарком, основу которого составляли военизированные двухосные трёхтонки с колёсной формулой 4х2 и индексом S (Standard) в маркировке. После того, как германские войска столкнулись с непроходимым российским бездорожьем, появились их полноприводные версии 4х4 с раздаточными коробками и индексом А (Allrad-Antrieb). Однако максимально развернуть их массовый выпуск не успели, и справиться с нашими суровыми морозами не удалось.
Тема немецких армейских грузовиков неиссякаема, поэтому обратим внимание только на самые известные и важные конструкции.
Borgward
Главной военной продукцией фирмы «Боргвард» были трёхтонки серии В3000, выпущенные в 1938-1944 годах в количестве 30 тысяч экземпляров. Их комплектовали разными бензиновыми и дизельными двигателями мощностью 65-78 л.с., пятиступенчатой коробкой передач, гидроприводом тормозов, цельнометаллической или открытой кабиной с мягким верхом.
Büssing-NAG
В 1941-м фирма «Бюссинг-НАГ», считавшаяся наиболее авторитетным изготовителем тяжёлых грузовиков, приступила к выпуску 4,5-тонных версий 4500S и 4500А с шестицилиндровым дизелем в 105 сил и пятиступенчатой коробкой передач. В октябре 1943 года они получили упрощённые деревянные кабины. До весны 45-го было собрано около 15 тысяч таких машин.
Klöckner-Deutz-Magirus
Малоизвестную марку «Клёкнер-Дойц-Магирус» в течение четырёх лет носили грузовики, разработанные фирмой Magirus. В 1941-1944 годах её основной продукцией являлись простые армейские трёхтонки S3000 и А3000 с дизелем Deutz в 80 сил. Одновременно до 1942-го фирма собрала 700 тяжёлых машин S4500 и A4500 мощностью 125 л.с.
MAN
В военные годы компания MAN собрала около двух тысяч грузовиков ML4500S и ML4500A с полезной нагрузкой 4,5 тонны, 110-сильным дизелем и цельнометаллической кабиной, приспособленных для установки различных кузовов и буксировки прицепов. По заказу Красного креста на таких шасси фирма Miesen собирала вместительные раздвижные кузова для мобильных госпиталей, служивших для перевозки и лечения до 40 раненых.
Mercedes-Benz
В конце 30-х концерн Daimler-Benz сформировал новое семейство военизированных грузовиков марки Mercedes-Benz, базой которых по-прежнему являлись многочисленные гражданские машины.
С 1940 года основой лёгкой гаммы являлся простейший заднеприводный грузовичок L1500S с 60-сильным мотором, на котором монтировали санитарные цельнометаллические кузова.
Через год он появился в полноприводном исполнении L1500A и использовался как штабной автомобиль с открытым кузовом и четырьмя короткими дверками, боковыми подножками, съёмным тентом и задними односкатными колёсами.
С 1938 года среднюю гамму составляли трёхтонки L3000S и L3000A с четырёхцилиндровыми дизелями в 65-75 л.с., которые применялись на общих войсковых перевозках, а в цельнометаллических фургонах монтировали полевые мастерские и радиостанции.
С 1939-го в тяжёлую гамму входил дорожный грузовик L4500S с шестицилиндровым дизелем в 112 сил и цельнометаллической кабиной, к которому в 41-м добавился вездеходный вариант L4500A с пятиступенчатой коробкой передач и 20-дюймовыми колёсами. На шасси с выносными опорами, бронированными кабиной и моторным отсеком монтировали артиллерийские установки калибра 37 и 50 мм с боекомплектами и местами для боевого расчёта. В целом «Мерседес» выпустил около 50 тысяч упомянутых выше машин.
После разрушительных бомбардировок заводов «Опеля» в 1944 году продолжение выпуска армейских грузовиков Blitz 3,6-36S было поручено компании Daimler-Benz. Помимо нового индекса L701 эти машины получили дешёвую эрзац-кабину на деревянном каркасе со стенками и дверями из прессованного картона и двумя плоскими лобовыми стёклами. Привычных подножек, задних крыльев и инструментальных ящиков на ней уже не было. До весны 45-го собрали 3,5 тысячи машин L701.
Opel
Фирма «Опель» пользовалась особым уважением нацистского правительства, что позволило ей стать крупнейшим национальным изготовителем массовых армейских грузовиков марки Blitz («Молния»), которые служили во всех воинских формированиях Германии и её сателлитах. Наибольшую известность получили два вида унифицированных трёхтонок «Блиц», выпущенных за семь лет производства в количестве 95 тысяч машин.
Базовый заднеприводный грузовик Blitz 3,6-36S (Blitz S) с колёсной базой 3,6 метра был приспособлен к всевозможным армейским перевозкам и буксировке двухтонных прицепов или пушек.
С 1940-го в производстве находился полноприводный вариант Blitz 3,6-6700А (Blitz А) с двухступенчатой «раздаткой» и укороченной на 150 мм колёсной базой. На вертикальных облицовках радиаторов этих машин крепились фирменные эмблемы в виде росчерка молнии.
Все эти простые и прочные автомобили снабжались дефорсированным 3,6-литровым мотором в 68 сил от легковушки Admiral, пятиступенчатой коробкой передач, неразрезными мостами на продольных полуэллиптических рессорах и гидроприводом тормозов. На обоих вариантах применялась лонжеронная рама из стальных П-образных профилей, цельнометаллическая кабина с округлыми крыльями и задняя двускатная ошиновка.
Удлинёнными мелкосерийными грузовиками являлись 3,5-тонные версии 3,6-42 и 3,6-47 с колёсными базами в 4,2 и 4,7 метров соответственно. В общей сложности «Опель» собрал 112 тысяч автомобилей для Вермахта.
Phänomen
На военном поприще фирма «Феномен» стала известной только в 1941-м, выпустив лёгкий армейский пикап Granit 1500А с 50-сильным мотором воздушного охлаждения и кузовами со скруглённой передней облицовкой. Впоследствии «Феномен» выпускал штабные, санитарные и прочие версии с открытыми кузовами и деревянными кабинами.
Ford-Köln
В ходе войны немецкий филиал американской корпорации Ford в Кёльне (Ford-Köln) собирал для Вермахта военизированные грузовики трёхтонного класса с характерными для «Форда» двигателями V8 и ежегодно менявшимися американскими облицовками.
Первым в этой гамме был доработанный гражданский вариант G917T с 90-сильным мотором, овальной облицовкой радиатора и объёмными крыльями коммерческого образца.
В 41-м появился новый 95-сильный агрегат, который монтировали на армейских грузовиках серии V3000 с остроносой передней решёткой. На завершающем этапе войны их оборудовали угловатыми деревянными эрзац-кабинами с плоскими стёклами. В целом было собрано 50 тысяч машин не существовавшей марки «Форд-Кёльн».
Редкости военных лет – стандартизованные дизельные вездеходы
В середине 30-х разработка принципиально нового семейства полноприводных 2,5-тонных армейских автомобилей считалась одним из важнейших направлений деятельности довоенного автомобилестроения Германии. После реорганизации программы «Айнхайтс» было образовано специальное подразделение по созданию унифицированных дизельных грузовиков для Вермахта (Leichter Einheits-Lkw), известного как Einheits-Diesel («Айнхайтс-Дизель»). В него вошли шесть германских компаний, которым за короткий срок удалось довести до массового производства новый шестицилиндровый дизель, сложный и дорогой привод всех колёс и односкатную ошиновку. В 1937-м на шасси Henschel 33G1 были собраны первые образцы марки «Айнхайтс-Дизель», выпускавшиеся до середины 1940 года.
Все автомобили до последнего винтика были одинаковыми. На них использовали верхнеклапанный двигатель HWa-526D в 80 л.с. водяного охлаждения, четырёхступенчатую коробку передач, двухступенчатую раздаточную с межколёсными дифференциалами, барабанные тормоза с пневматическим приводом и независимую рычажно-пружинную подвеску всех колёс. Все имели единые параметры, но заводские таблички на них отсутствовали.
Грузовики снабжались упрощенными двухместными кабинами и металлическими кузовами для перевозки 24 солдат и специальными кузовами-фургонами двух типов. Все они могли буксировать 1,5-тонные прицепы или полевые орудия и передвигаться со скоростями от 3,5 до 70 км/ч.
Немецкие солдаты вспоминали, что эти машины «были неприхотливыми, выносливыми и безотказными в любую погоду, обладали достаточной мощностью и даже из непролазной русской грязи выбирались своим ходом». С началом войны в целях экономии слишком сложные, дорогие и трудоёмкие в обслуживании автомобили были сняты с производства. В целом было собрано около 12 тысяч машин семейства «Айнхайтс-Дизель».
На заглавной фотографии – колонна германской автобронетехники: на переднем плане – полноприводный грузовик Einheits-Diesel, за ним – 95-сильная трёхтонка Mercedes-Benz LG3000.
В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.
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Интересный факт: ни одного бескапотника на вооружении (Steyr, как я понял, до ума довести не успели), в то время как союзники-итальянцы более чем половину грузовиков бескапотными делали.