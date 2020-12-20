MAN, Borgward, Mercedes-Benz и не только: немецкие грузовики Второй мировой

Широкая публика не так много знает об армейских грузовиках Третьего рейха. Более-менее известен в России Opel Blitz, но этой машиной модельный ряд Вермахта вовсе не исчерпывается. В этой статье рассказываем о множестве малоизвестных автомобилей, успевших послужить в германской армии перед и во время войны, как от ныне существующих производителей, так и от уже давно обанкротившихся.

За годы Второй мировой войны полтора десятка предприятий нацистской Германии (без учета сателлитов) собрали 429 тысяч грузовиков – всего лишь вдвое больше, чем два советских автозавода за время Великой отечественной – 205 тысяч. Самыми важными немецкими достижениями тех лет считались расширение выпуска полноприводных и дизельных машин, а также множественность вариантов для выполнения боевых и транспортных операций, а также эксплуатации в различных климатических зонах.

Как немцы обманули Версальский договор

В 1926 году, вопреки положениям Версальского мирного договора, в Германии начались разработки трёхосных армейских грузовиков. В первое семейство 1928-1937 гг. входили 1,5-тонные машины с бензиновыми моторами мощностью 60-70 л.с., трёх- и четырёхступенчатыми коробками передач, блокируемыми дифференциалами и индивидуальными карданными приводами задних двускатных колёс.



Военный грузовичок Mercedes-Benz G3a первого полуторатонного семейства. 1929 год

Второе поколение 1931-1942 гг. составляли стандартизованные трёхтонки с шестицилиндровыми двигателями в 90-110 сил и двумя карбюраторами, коробками передач с двухступенчатыми редукторами, главными червячными передачами и подвесками неразрезных мостов на полуэллиптических рессорах. В конце 30-х на ряде грузовиков стали появляться дизельные силовые агрегаты.



Трёхтонный автомобиль Büssing-NAG G3GL второго поколения. 1931-1938 гг.

Стандартизованный трёхтонный грузовик Henschel 33D1 третьей серии. 1933-1942 гг.

Наведение порядка в грузовом семействе Вермахта

К началу Второй мировой войны Вермахт обладал обновлённым, обширным и разношёрстным грузовым автопарком, основу которого составляли военизированные двухосные трёхтонки с колёсной формулой 4х2 и индексом S (Standard) в маркировке. После того, как германские войска столкнулись с непроходимым российским бездорожьем, появились их полноприводные версии 4х4 с раздаточными коробками и индексом А (Allrad-Antrieb). Однако максимально развернуть их массовый выпуск не успели, и справиться с нашими суровыми морозами не удалось.

Тема немецких армейских грузовиков неиссякаема, поэтому обратим внимание только на самые известные и важные конструкции.

Borgward

Главной военной продукцией фирмы «Боргвард» были трёхтонки серии В3000, выпущенные в 1938-1944 годах в количестве 30 тысяч экземпляров. Их комплектовали разными бензиновыми и дизельными двигателями мощностью 65-78 л.с., пятиступенчатой коробкой передач, гидроприводом тормозов, цельнометаллической или открытой кабиной с мягким верхом.



Серийный трёхтонный 65-сильный Borgward B3000S на Украине. 1941 год

Büssing-NAG

В 1941-м фирма «Бюссинг-НАГ», считавшаяся наиболее авторитетным изготовителем тяжёлых грузовиков, приступила к выпуску 4,5-тонных версий 4500S и 4500А с шестицилиндровым дизелем в 105 сил и пятиступенчатой коробкой передач. В октябре 1943 года они получили упрощённые деревянные кабины. До весны 45-го было собрано около 15 тысяч таких машин.



Тяжёлый дизельный полноприводный Büssing-NAG 4500S-1. 1942-1943 гг.

Klöckner-Deutz-Magirus​

Малоизвестную марку «Клёкнер-Дойц-Магирус» в течение четырёх лет носили грузовики, разработанные фирмой Magirus. В 1941-1944 годах её основной продукцией являлись простые армейские трёхтонки S3000 и А3000 с дизелем Deutz в 80 сил. Одновременно до 1942-го фирма собрала 700 тяжёлых машин S4500 и A4500 мощностью 125 л.с.



Полноприводный высокобортный грузовик Klöckner-Deutz-Magirus A3000. 1941-1943 гг.

MAN​

В военные годы компания MAN собрала около двух тысяч грузовиков ML4500S и ML4500A с полезной нагрузкой 4,5 тонны, 110-сильным дизелем и цельнометаллической кабиной, приспособленных для установки различных кузовов и буксировки прицепов. По заказу Красного креста на таких шасси фирма Miesen собирала вместительные раздвижные кузова для мобильных госпиталей, служивших для перевозки и лечения до 40 раненых.



Смешанная колонна Вермахта во главе с грузовиком MAN ML4500S. 1940 год

Мобильная операционная с раздвижным кузовом на шасси MAN ML4500S. 1940-1942 гг.

Mercedes-Benz​

В конце 30-х концерн Daimler-Benz сформировал новое семейство военизированных грузовиков марки Mercedes-Benz, базой которых по-прежнему являлись многочисленные гражданские машины.

С 1940 года основой лёгкой гаммы являлся простейший заднеприводный грузовичок L1500S с 60-сильным мотором, на котором монтировали санитарные цельнометаллические кузова.



Войсковая санитарная машина L1500S на базе Mercedes-Benz образца 1940-1941 годов

Через год он появился в полноприводном исполнении L1500A и использовался как штабной автомобиль с открытым кузовом и четырьмя короткими дверками, боковыми подножками, съёмным тентом и задними односкатными колёсами.



Открытый пятиместный штабной автомобиль Mercedes-Benz L1500A. 1941-1943 гг.

Односкатная штабная машина Mercedes-Benz L1500A в экспозиции немецкого музея Auto und Technik

С 1938 года среднюю гамму составляли трёхтонки L3000S и L3000A с четырёхцилиндровыми дизелями в 65-75 л.с., которые применялись на общих войсковых перевозках, а в цельнометаллических фургонах монтировали полевые мастерские и радиостанции.



Фургон с авиационным оборудованием на шасси Mercedes-Benz L3000S в бельгийском музее Victory. 1938-1942 гг.

С 1939-го в тяжёлую гамму входил дорожный грузовик L4500S с шестицилиндровым дизелем в 112 сил и цельнометаллической кабиной, к которому в 41-м добавился вездеходный вариант L4500A с пятиступенчатой коробкой передач и 20-дюймовыми колёсами. На шасси с выносными опорами, бронированными кабиной и моторным отсеком монтировали артиллерийские установки калибра 37 и 50 мм с боекомплектами и местами для боевого расчёта. В целом «Мерседес» выпустил около 50 тысяч упомянутых выше машин.



Тяжёлый бортовой автомобиль Mercedes-Benz L4500S в музее техники Auto und Technik

Полноприводный дизельный грузовик Mercedes-Benz L4500A. 1941-1944 гг.

Полубронированная артиллерийская установка Flak-41 (37 мм) на шасси L4500A. 1941 год

После разрушительных бомбардировок заводов «Опеля» в 1944 году продолжение выпуска армейских грузовиков Blitz 3,6-36S было поручено компании Daimler-Benz. Помимо нового индекса L701 эти машины получили дешёвую эрзац-кабину на деревянном каркасе со стенками и дверями из прессованного картона и двумя плоскими лобовыми стёклами. Привычных подножек, задних крыльев и инструментальных ящиков на ней уже не было. До весны 45-го собрали 3,5 тысячи машин L701.



Грузовик Mercedes-Benz L701 с деревянной кабиной, по конструкции идентичный модели Opel Blitz 3,6-36S. 1944 год

Военная трёхтонка Mercedes-Benz L701 с газогенераторной установкой, сохранённая в музее техники

Opel​

Фирма «Опель» пользовалась особым уважением нацистского правительства, что позволило ей стать крупнейшим национальным изготовителем массовых армейских грузовиков марки Blitz («Молния»), которые служили во всех воинских формированиях Германии и её сателлитах. Наибольшую известность получили два вида унифицированных трёхтонок «Блиц», выпущенных за семь лет производства в количестве 95 тысяч машин.



На параде в Берлине массовые грузовики Opel Blitz 3,6-36S со скамьями в кузовах на 12 солдат

Базовый заднеприводный грузовик Blitz 3,6-36S (Blitz S) с колёсной базой 3,6 метра был приспособлен к всевозможным армейским перевозкам и буксировке двухтонных прицепов или пушек.



Отреставрированный типовой армейский грузовик Opel Blitz 3,6-36S с надставными бортами

С 1940-го в производстве находился полноприводный вариант Blitz 3,6-6700А (Blitz А) с двухступенчатой «раздаткой» и укороченной на 150 мм колёсной базой. На вертикальных облицовках радиаторов этих машин крепились фирменные эмблемы в виде росчерка молнии.



Серийный полноприводный высокобортный автомобиль Opel Blitz 3,6-6700А. 1940-1944 гг.

Сохранившийся до сих пор многоцелевой автофургон Вермахта на шасси Opel 3,6-6700A

Все эти простые и прочные автомобили снабжались дефорсированным 3,6-литровым мотором в 68 сил от легковушки Admiral, пятиступенчатой коробкой передач, неразрезными мостами на продольных полуэллиптических рессорах и гидроприводом тормозов. На обоих вариантах применялась лонжеронная рама из стальных П-образных профилей, цельнометаллическая кабина с округлыми крыльями и задняя двускатная ошиновка.



Повреждённый трофейный грузовик Opel Blitz 3,6-36S в частях Красной армии

Удлинёнными мелкосерийными грузовиками являлись 3,5-тонные версии 3,6-42 и 3,6-47 с колёсными базами в 4,2 и 4,7 метров соответственно. В общей сложности «Опель» собрал 112 тысяч автомобилей для Вермахта.



Редкий длиннобазный высокобортный грузовик Opel Blitz 3,6-42 для доставки войск SS

Phänomen​

На военном поприще фирма «Феномен» стала известной только в 1941-м, выпустив лёгкий армейский пикап Granit 1500А с 50-сильным мотором воздушного охлаждения и кузовами со скруглённой передней облицовкой. Впоследствии «Феномен» выпускал штабные, санитарные и прочие версии с открытыми кузовами и деревянными кабинами.



Штабной Phänomen Granit 1500А с цельнометаллическим кузовом и вращавшимися боковыми колёсами. 1941-1944 гг.

Ford-Köln​

В ходе войны немецкий филиал американской корпорации Ford в Кёльне (Ford-Köln) собирал для Вермахта военизированные грузовики трёхтонного класса с характерными для «Форда» двигателями V8 и ежегодно менявшимися американскими облицовками.

Первым в этой гамме был доработанный гражданский вариант G917T с 90-сильным мотором, овальной облицовкой радиатора и объёмными крыльями коммерческого образца.



Первая военизированная трёхтонка Ford G917T с американизированной облицовкой. 1939-1941 гг.

В 41-м появился новый 95-сильный агрегат, который монтировали на армейских грузовиках серии V3000 с остроносой передней решёткой. На завершающем этапе войны их оборудовали угловатыми деревянными эрзац-кабинами с плоскими стёклами. В целом было собрано 50 тысяч машин не существовавшей марки «Форд-Кёльн».



Восстановленный Ford G398T образца 1942-1943 гг. на демонстративном показе старинной автотехники

Бортовой Ford G997T последнего выпуска с деревянной кабиной и штампованными крыльями. 1944 год

Редкости военных лет – стандартизованные дизельные вездеходы​

В середине 30-х разработка принципиально нового семейства полноприводных 2,5-тонных армейских автомобилей считалась одним из важнейших направлений деятельности довоенного автомобилестроения Германии. После реорганизации программы «Айнхайтс» было образовано специальное подразделение по созданию унифицированных дизельных грузовиков для Вермахта (Leichter Einheits-Lkw), известного как Einheits-Diesel («Айнхайтс-Дизель»). В него вошли шесть германских компаний, которым за короткий срок удалось довести до массового производства новый шестицилиндровый дизель, сложный и дорогой привод всех колёс и односкатную ошиновку. В 1937-м на шасси Henschel 33G1 были собраны первые образцы марки «Айнхайтс-Дизель», выпускавшиеся до середины 1940 года.



Зимние испытания полноприводного грузовика Einheits-Diesel с 105 мм пушкой. 1937 год

Все автомобили до последнего винтика были одинаковыми. На них использовали верхнеклапанный двигатель HWa-526D в 80 л.с. водяного охлаждения, четырёхступенчатую коробку передач, двухступенчатую раздаточную с межколёсными дифференциалами, барабанные тормоза с пневматическим приводом и независимую рычажно-пружинную подвеску всех колёс. Все имели единые параметры, но заводские таблички на них отсутствовали.



На виде сзади видна открытая кабина и широкий стальной кузов с тентом и двумя задними торцевыми створками

Грузовики снабжались упрощенными двухместными кабинами и металлическими кузовами для перевозки 24 солдат и специальными кузовами-фургонами двух типов. Все они могли буксировать 1,5-тонные прицепы или полевые орудия и передвигаться со скоростями от 3,5 до 70 км/ч.



Опробование готового автомобиля Einheits-Diesel с балластом и неподвижным правым запасным колесом. 1938 год

Опытная мобильная радиостанция в деревометаллическом кузове для военно-воздушных сил Германии

Немецкие солдаты вспоминали, что эти машины «были неприхотливыми, выносливыми и безотказными в любую погоду, обладали достаточной мощностью и даже из непролазной русской грязи выбирались своим ходом». С началом войны в целях экономии слишком сложные, дорогие и трудоёмкие в обслуживании автомобили были сняты с производства. В целом было собрано около 12 тысяч машин семейства «Айнхайтс-Дизель».



На заглавной фотографии – колонна германской автобронетехники: на переднем плане – полноприводный грузовик Einheits-Diesel, за ним – 95-сильная трёхтонка Mercedes-Benz LG3000.

В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.

