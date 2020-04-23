Техника
Платформа в основе C-класса этого поколения – вполне классическая, с базовым задним приводом и продольным расположением силового агрегата. Кузовов на выбор три – седан W204, универсал S204 и купе C204, а кроме того, «цешка» стала основой для E-Klasse Coupe C207.
Гамма моторов очень широкая, от рядных четверок 1,6 до V8 6,2. Коробки – в основном гидромеханические 7-ступенчатые 722.6 и 9-ступенчатые 722.9, однако можно встретить и машины с механикой.
Подвески по сравнению с предшественником W203 удешевили: спереди вместо «благородной» двухрычажной конструкции – «плебейский» МакФерсон, но сзади осталась многорычажная подвеска на пяти рычагах классической для Mercedes-Benz конструкции.
Таймлайн
Март 2007 года. Запуск производства машин с кузовом седан. Начальные бензиновые версии – C180 и С200 с мотором М271 объемом 1,8 литра и мощностью 156 и 183 л.с. Более мощные модификации – C230, C280 и C350 – получили V6 семейства М272 объемом 2,5, 3,0 и 3,5 литра соответственно и мощностью 204, 231 и 272 л.с. Дизельные варианты C200 CDI, C220 CDI шли с рядной четверкой 2,1 литра OM646DE22LA мощностью 136 и 170 л.с., а C320 CDI – с 3-литровым V6 OM642 мощностью 224 л.с.
Июль 2007 года. Доступны полноприводные версии C280 4Matic и C350 4Matic с моторами линейки M272 и C320 CDI 4Matic с мотором OM642, по мощности они аналогичны вариантам с задним приводом.
Октябрь 2007 года. Выпуск С63 AMG версии с мотором М156 объемом 6,2 литра, мощностью 457/487 л.с.
Декабрь 2007 года. Начало производства машин с кузовом универсал.
Апрель 2008 года. Представлены модели BlueEfficiency со сниженной массой кузова и уменьшенным коэффициентом лобового сопротивления за счет иного аэродинамического обвеса, заниженного клиренса и других ухищрений. Модель C180 вместо 1,8 стала оснащаться двигателем M271KE16 объемом 1,6 литра, но той же мощностью в 156 л.с.
Октябрь 2009 года. Малый фэйслифтинг: новые светодиодные ходовые огни. С280 поменял индекс на С300, но под капотом остался все тот же мотор М272. Модификация С230 с 2,5-литровым V6 M272 снята с производства. Все бензиновые моторы с распределенным впрыском, кроме упомянутого M272KE30 для C300 и V8 M156 на С63 AMG, убраны из линейки моделей и заменены на варианты с непосредственным. Линейка дизелей OM646 заменена на линейку OM651. На моделях С200CDI и C220CDI моторы заменены на OM651DE22 LA red мощностью 136 и 170 л.с., а также добавилась модель с индексом C250 CDI мощностью 204 л.с., в том числе и в полноприводном варианте.
Март 2011 года. Рейстайлинг: обновление внешности и салона. Модификация С300 с мотором М272 снята с производства, вместо нее на рынок вывели 306-сильный вариант С350 с новым 3,5-литровым V6 M276DE35. АКП серий 722.6 и 722.9 заменены на 722.9 Plus.
Июнь 2011 года. Появление версии с кузовом купе.
Май 2014 года. Окончание производства седанов.
Июнь 2015 года. Окончание производства универсалов.
Июнь 2015 года. Окончание производства купе.
Кузов
Внешние панели
Кузов у модели по большей части стальной. Алюминиевыми сделаны только капот и передние крылья. Все остальное выполнено из оцинкованного стального проката со сравнительно хорошим качеством ЛКП. Бывалые обладатели машин этой марки скажут «да разве же это качество» и будут правы: по стандартам 90-х слой краски непозволительно тонкий, но для конца 00-х и по сравнению с какой-нибудь Toyota Camry XV50 W204 окрашен отлично. Особенно если цвет металлик, а не базовый белый.
Краска эластичная, от пескоструя не облезает моментально, сколы обычно маленькие, под ручками ЛКП царапается минимально и не облезает на кромках элементов. Многие потенциально проблемные зоны заботливо прикрыты пластиком.
Редкие экземпляры имеют дополнительную актикоррозийную обработку, хотя на 100-тысячном ТО положен осмотр кузова и его обработка по необходимости. Проблема в том, что не так много машин остаются на дилерском обслуживании к этому пробегу.
Что искать на машинах при осмотре? Сколы, скорее всего, будут на рамке лобового стекла, у верхнего молдинга стекла, на кромке пластиковой накладки порога в ее задней части.
Нижние швы дверей, задние арки кузова и стыки задних крыльев с бамперами, вполне вероятно, уже начали ржаветь. Также коррозию можно обнаружить под уголками задних фонарей на седанах и под пластиковой накладкой проема багажника, в уголках дверей у зеркал, под их подоконными молдингами и на рейлингах у универсалов.
Если у вас есть эндоскоп, стоит проверить швы надмоторной ниши – если дренажи забиты, страдает не только она, но и блок SAM, про который подробнее будет в разделе «Электрика». Еще имеет смысл запустить камеру в боковые ниши багажника и внутреннюю часть задних арок.
Снизу
Повреждения на днище обычно сосредоточены в задней части. Даже у почти идеальных экземпляров можно найти коррозию заднего подрамника, опор амортизаторов задней подвески, швов кузова в углублении вокруг бензобака, крепежных лент бака, поддомкратников, нижних кромок наружных кузовных элементов и кронштейнов на днище кузова. В запущенных случаях можно найти и слоистую коррозию кузова, и даже отломанные уши заднего подрамника.
В случае с моторами V6 и V8 можно встретить и такие проблемы, как повреждения ЛКП в нижней части моторного отсека из-за замасливания. Конечно, это только в случае с «мертвыми» моторами, которые льют масло изо всех щелей, но среди мощных моделей таких на удивление много.
Оборудование кузова
Низко расположенный передний бампер на машинах с AMG-пакетом (который можно было заказать даже с «овощными» версиями С180) не только ломается по юбке, но и служит причиной «распирания» передних крыльев: у них нарушается геометрия и повреждаются передние крепежные ушки.
Впрочем, даже если при ударе крылья не пострадали, а бампер обычный, нужно учитывать, что состоит он из множества мелких и очень дорогих деталей – накладок, креплений, решеток и т.д. Менять все это в сборе дорого, оригинальные крепежные элементы и отверстия разбиваются, поэтому при восстановлении «на продажу» передняя часть собирается на «клей, шурупы и сопли».
Модули дневных ходовых огней в бампере не страдают от излишней герметичности, набирают влагу и перегорают, а их поверхность желтеет. Если ДХО не пользоваться и все время ездить с ближним светом, то лет за пять выгорают линзы и изнашивается корректор их положения. Отдельно корректор не меняется, он расположен внутри корпуса фары – менять придется всю деталь в сборе. И за этим лучше обращаться к мастерам, которые имеют опыт работы с W204 – после рестайлинга крепежный болт фары стал полым, и его легко сломать с непривычки. Еще один кандидат на поломку – болт крепления запасного колеса.
Указатели поворотов в зеркалах очень страдают от пескоструя, стекло затирается и желтеет на глазах, если не закрыто пленкой. Сами зеркала облезают (не фотохромная пленка, а обычный отражающий слой), отказывает и их обогрев.
Поводки дворников уже после пяти лет эксплуатации ржавеют, кстати, на рестайлинге другой тип крепления дворника, хотя сами поводки совместимы. При долгом простое корродирует втулка трапеции, поскольку стальная ось в бронзовом подшипнике и в алюминиевой раме не может не корродировать при попадании влаги.
В общем, мелких и не очень проблем хватает. Основные факторы риска – северный климат и низкая квалификация мастеров. Из хороших новостей: поскольку цена на вторичном рынке держится достаточно высоко, хорошо обслуживать и превентивно ремонтировать W204 все еще рентабельно.
Салон
Cамая очевидная беда – это качество материалов, особенно на машинах до рестайлинга. Впрочем, комбинированные сиденья плохи как «до», так и «после» – ткань на центральной вставке требует регулярной чистки, а боковые валики из кожзама – замены. Часто сиденья ремонтировали по гарантии, причем пассажирское сиденье имеет более дорогой чехол подушки, поскольку он продается вместе с датчиком присутствия пассажира.
Редкие тканевые салоны держатся лучше, но чистить опять же лучше регулярно – ткань впитывает грязь. Салоны из натуральной кожи тоже неплохи, разве что светлые варианты ожидаемо требуют частого ухода.
Подлокотники и накладка центрального тоннеля тоже быстро теряют вид, и здесь заметна разница между рестайлингом и дорестайлингом. У более старых W204 покрытие центральной накладки быстро тускнеет и царапается, а подлокотники проминаются.
Вот покрытие руля неплохое – даже у дорестов. При пробегах до 200 тысяч и мало-мальском уходе руль сохраняет внешний вид: понемногу теряет фактуру кожи, но не облезает и не трескается. Вид портят только затирающиеся кнопки.
У дорестайлинга явно неудачно выбран материал передней панели – он очень дешевый и «пластмассовый», как на вид, так и на ощупь. Серебристые вставки быстро облезают, «рояльный лак» покрывается уродливыми царапинами – 10-летний С-класс может выглядеть очень печально. В 2011 году с рестайлингом качество материалов подтянули, но освещение перчаточного ящика все так же часто не работает из-за переломившихся проводов, а ось джойстика управления мультимедийной системой легко ломается от неосторожного воздействия.
Быстро приходят в негодность и уплотнения дверей, а бархотка – нижний сальник стекла – изнашивается и собирает мусор уже после нескольких лет эксплуатации. Если часто опускать стекла, то они начинают царапаться, как на старых Жигулях.
Все это, конечно, «на скорость не влияет», хотя от Мерседеса по привычке можно было бы ожидать лучшей долговечности. Но есть кое-что и посерьезнее поцарапанного пластика и облезлого кожзама.
Электрика
Немало крови выпил блокиратор рулевой колонки. Ломается в нем обычно копеечный моторчик, как в детских игрушках, но машина встает намертво. С заблокированным рулем далеко не уехать, а часто и не завестись – даже на эвакуатор заехать получится не всегда. К счастью, перед тем как отказать окончательно, система начинает сбоить периодически.
Если такое произошло, лучше сразу снять блокиратор, поменять моторчик, микропереключатели и шестерни, а заодно убрать забои на рабочих поверхностях и все смазать. Заодно можно сточить выступ вала блокировки, это уменьшит нагрузки на блокиратор и снизит вероятность поломки. Есть альтернативный вариант – просто выкинуть блокиратор и поставить эмулятор из Китая, но его придется прописывать в «мозги».
Гораздо хуже, если рулевой вал заблокировался безвозвратно, и попытки включения-выключения зажигания и прогрев салона не помогают. В этом случае снять за 15 минут блокиратор не получится, придется снимать колонку, сверлить корпус блокиратора и прокручивать шестерню руками, и общая цена ремонта перевалит за 200 долларов, не считая эвакуатора. Отдельно блокиратор не продается, только как часть рулевой колонки, которая в лучшем случае стоит от 1000 долларов.
Еще можно отметить редкие поломки заслонок климатики и ограниченный примерно 200 тысячами пробега ресурс компрессора кондиционера. Он тут переменной объемной производительности, без муфты, и минимальный рабочий ход у него сохраняется даже в выключенном состоянии зимой, что убивает его особенно быстро. Проверьте работу задних фонарей – на машинах до рестайлинга у плат отгорают провода.
Вообще электрооборудования у W204 много, и оно сложное. Даже простейшие системы управляются собственными контроллерами. Хабовая система с передним и задним токораспределительными блоками SAM вполне отлажена, но боится воды в переднем блоке (я говорил про этот риск в разделе про кузов), перегрузок, скачков напряжения и плохих электриков. Еще бывает, что блоки страдают от коррозии и слетевших прошивок, а у заднего отваливается резистор. Новые блоки SAM стоят, конечно же, запредельных денег, но есть исправные бэушные по 150 долларов.
Чтобы снизить риск поломки блоков, постарайтесь обходиться без бустеров и прикуривайте как можно реже. Не заряжайте аккумуляторы, не отключая от бортсети, не забывайте отключать резервный аккумулятор в багажнике на машинах после рестайлинга при простое вместе с основным. Следите за исправностью вентиляторов радиатора и состоянием дистрибутора питания моторного отсека, а при коррозии дистрибутора, разъемов или затрудненном запуске вентилятора сразу обращайтесь в сервис. Если соблюдать эти несложные правила, то вероятность дорогих поломок снизится до неощутимой.
Но владельцы, конечно, чаще ведут себя безответственно: возят машину на обслуживание к малограмотным электрикам, упорно пытаются открыть замерзшие стекла, ради красоты каждые полгода заливают подкапотный отсек водой… и, конечно, повсеместно увлекаются «колхозингом». В теории W204 позволяет ставить приборные панели и мультимедийные системы и привод крышки багажника с W212, сиденья – с купе С207, а еще менять фары, системы круиза и тому подобные элементы на более желанные. К услугам «колхозников» – комплект ПО Vediano, которым можно перепрошить блоки и корректно прописать все изменения. Если, конечно, тот, кто этим занимается, не просто загуглил «поставить приборку от W212 на W204» и пытается что-то сделать по инструкции с форума.
Промежуточный итог
Тем, кто ездил на более старых Мерседесах в то время, когда они были новыми, с W204 придется «смиряться». Сколько ни перешивай салон, его невозможно приблизить по качеству проработки к не только к W210 или W211, но даже к W202 и W203. Это заведомо более массовая машина, рассчитанная на тех, кто сталкивается с премиальным сегментом впервые и просто не знает, как должен выглядеть Мерседес изнутри. Ну или на тех, кто не страдает интерьерным перфекционизмом.
Если оставить пластмассу и дермантин за скобками, то пока все выглядит неплохо. В основной массе кузов пока еще в неплохом состоянии даже у машин первых лет: если у него и есть проблемы, их еще можно ликвидировать по разумной цене. Электрику надо просто держать подальше от воды и кривых рук, а салон… Скорее всего принять таким, какой он есть. В следующей части будем разбираться в типичных поломках ходовой части, трансмиссии и двигателей.
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Боже,какая ересь...Хватит писать о машинах которые вы в глаза не видели. 6 лет за рулём 204 дорестйл с V6. Кроме отгарания проводов на задних фарах всё бред. Даже на форумах,где любят пожаловаться,такой чуши не пишут.
Вместо того, чтобы сказать спасибо автору, вы с порога начинаете критиковать. В статье грамотно описаны болячки этих машин, которые очень часто находят подтверждение в обсуждениях на профильных форумах.
V6 сколько сил? Какой пробег? Год?
Да этим фанатам "мрэсэдэсов", бесполезно, что то объяснять и рассказывать про болячки, тем более эти ребята с форумов ))). Пускай развлекаются ))))
Иномарки не ломаются, и даже если ломаются, всё равно не ломаются.
Вано, я тоже фанат марки, но это не исключает отрицания явных косяков производителя, которые потом нам влетают в копеечку.
Задних фар не существует.
Никогда не понимал этот С-класс, Мерседес начинается с Ешки, а С - ничем не примечатльный тесный седан по завышенному ценнику, в престарелом состоянии не имеющий абсолютно никакой ценности и минимального престижа.
Что не так с С-классом? Не всем баржа нужна. Всё остальное у него та же, как и у Е-шки.
Философия марки не совместима с седаном, который едва больше Соляриса и имеет явно удешевленную отделку по сравнению с той же Ешкой. Но хоть моторы взрослые оставили, а так была бы абсолютно бестолковая машина.
Ну так и до Е-шки можно докопаться. Мол, S-klasse и его производные только достойны считаться настоящим мерседесом.
Всё нормально там и с размерами, и с отделкой. На минуточку, когда w204 появился, то у хундая были только акцент с верной. Размеры там вполне нормальные для D-сегмента (к которому C-klasse и относится). Это хорошая взрослая машина, с RWD и всеми пирогами. Как и бнв 3-ка, и А4. Сравнение с соплярисом неуместно.
Отделка у 202 и 203 былв нормальной. Вполне сопоставима с 210 и 211 (с поправкой на класс). А то, что у 204 она упала - так и у 212 тоже. Так что не в C-klasse дело, а в общем падении качества мерседесов.
Все так, 212 ни в чем не выигрывает у 204, такое же пластмассовое позорище.
Так управляемость и комфорт же. W203, например, отличные автомобили, я бы с удовольствием купил и ездил бы, если бы в нашей деревне было хоть что-то кроме 180 и 200.