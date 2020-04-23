В среде любителей классических Мерседесов именно W204 считается предвестником новой «пластмассовой» эпохи в истории марки. За два года до появления Е-класса W212 этот компактный седан доказал, что покупателям нужны имидж, низкие налоги и расход топлива, во вторую очередь – динамика. Добротная окраска и качественный салон, судя по рекордным продажам W204, интересуют только «олдфагов». А как дело обстоит с надежностью? Разбираемся в деталях: первая часть посвящена кузову, салону и электрике, а вторая – ходовой части, моторам и трансмиссии.

Техника

Платформа в основе C-класса этого поколения – вполне классическая, с базовым задним приводом и продольным расположением силового агрегата. Кузовов на выбор три – седан W204, универсал S204 и купе C204, а кроме того, «цешка» стала основой для E-Klasse Coupe C207.

Гамма моторов очень широкая, от рядных четверок 1,6 до V8 6,2. Коробки – в основном гидромеханические 7-ступенчатые 722.6 и 9-ступенчатые 722.9, однако можно встретить и машины с механикой.

Подвески по сравнению с предшественником W203 удешевили: спереди вместо «благородной» двухрычажной конструкции – «плебейский» МакФерсон, но сзади осталась многорычажная подвеска на пяти рычагах классической для Mercedes-Benz конструкции.



Таймлайн

Март 2007 года. Запуск производства машин с кузовом седан. Начальные бензиновые версии – C180 и С200 с мотором М271 объемом 1,8 литра и мощностью 156 и 183 л.с. Более мощные модификации – C230, C280 и C350 – получили V6 семейства М272 объемом 2,5, 3,0 и 3,5 литра соответственно и мощностью 204, 231 и 272 л.с. Дизельные варианты C200 CDI, C220 CDI шли с рядной четверкой 2,1 литра OM646DE22LA мощностью 136 и 170 л.с., а C320 CDI – с 3-литровым V6 OM642 мощностью 224 л.с.

Июль 2007 года. Доступны полноприводные версии C280 4Matic и C350 4Matic с моторами линейки M272 и C320 CDI 4Matic с мотором OM642, по мощности они аналогичны вариантам с задним приводом.

Октябрь 2007 года. Выпуск С63 AMG версии с мотором М156 объемом 6,2 литра, мощностью 457/487 л.с.

Декабрь 2007 года. Начало производства машин с кузовом универсал.

Апрель 2008 года. Представлены модели BlueEfficiency со сниженной массой кузова и уменьшенным коэффициентом лобового сопротивления за счет иного аэродинамического обвеса, заниженного клиренса и других ухищрений. Модель C180 вместо 1,8 стала оснащаться двигателем M271KE16 объемом 1,6 литра, но той же мощностью в 156 л.с.

Октябрь 2009 года. Малый фэйслифтинг: новые светодиодные ходовые огни. С280 поменял индекс на С300, но под капотом остался все тот же мотор М272. Модификация С230 с 2,5-литровым V6 M272 снята с производства. Все бензиновые моторы с распределенным впрыском, кроме упомянутого M272KE30 для C300 и V8 M156 на С63 AMG, убраны из линейки моделей и заменены на варианты с непосредственным. Линейка дизелей OM646 заменена на линейку OM651. На моделях С200CDI и C220CDI моторы заменены на OM651DE22 LA red мощностью 136 и 170 л.с., а также добавилась модель с индексом C250 CDI мощностью 204 л.с., в том числе и в полноприводном варианте.

Март 2011 года. Рейстайлинг: обновление внешности и салона. Модификация С300 с мотором М272 снята с производства, вместо нее на рынок вывели 306-сильный вариант С350 с новым 3,5-литровым V6 M276DE35. АКП серий 722.6 и 722.9 заменены на 722.9 Plus.



Июнь 2011 года. Появление версии с кузовом купе.

Май 2014 года. Окончание производства седанов.

Июнь 2015 года. Окончание производства универсалов.

Июнь 2015 года. Окончание производства купе.

Кузов

Внешние панели

Кузов у модели по большей части стальной. Алюминиевыми сделаны только капот и передние крылья. Все остальное выполнено из оцинкованного стального проката со сравнительно хорошим качеством ЛКП. Бывалые обладатели машин этой марки скажут «да разве же это качество» и будут правы: по стандартам 90-х слой краски непозволительно тонкий, но для конца 00-х и по сравнению с какой-нибудь Toyota Camry XV50 W204 окрашен отлично. Особенно если цвет металлик, а не базовый белый.

Краска эластичная, от пескоструя не облезает моментально, сколы обычно маленькие, под ручками ЛКП царапается минимально и не облезает на кромках элементов. Многие потенциально проблемные зоны заботливо прикрыты пластиком.



Редкие экземпляры имеют дополнительную актикоррозийную обработку, хотя на 100-тысячном ТО положен осмотр кузова и его обработка по необходимости. Проблема в том, что не так много машин остаются на дилерском обслуживании к этому пробегу.

Что искать на машинах при осмотре? Сколы, скорее всего, будут на рамке лобового стекла, у верхнего молдинга стекла, на кромке пластиковой накладки порога в ее задней части.

Нижние швы дверей, задние арки кузова и стыки задних крыльев с бамперами, вполне вероятно, уже начали ржаветь. Также коррозию можно обнаружить под уголками задних фонарей на седанах и под пластиковой накладкой проема багажника, в уголках дверей у зеркал, под их подоконными молдингами и на рейлингах у универсалов.



Если у вас есть эндоскоп, стоит проверить швы надмоторной ниши – если дренажи забиты, страдает не только она, но и блок SAM, про который подробнее будет в разделе «Электрика». Еще имеет смысл запустить камеру в боковые ниши багажника и внутреннюю часть задних арок.

Снизу

Повреждения на днище обычно сосредоточены в задней части. Даже у почти идеальных экземпляров можно найти коррозию заднего подрамника, опор амортизаторов задней подвески, швов кузова в углублении вокруг бензобака, крепежных лент бака, поддомкратников, нижних кромок наружных кузовных элементов и кронштейнов на днище кузова. В запущенных случаях можно найти и слоистую коррозию кузова, и даже отломанные уши заднего подрамника.

В случае с моторами V6 и V8 можно встретить и такие проблемы, как повреждения ЛКП в нижней части моторного отсека из-за замасливания. Конечно, это только в случае с «мертвыми» моторами, которые льют масло изо всех щелей, но среди мощных моделей таких на удивление много.



Оборудование кузова

Низко расположенный передний бампер на машинах с AMG-пакетом (который можно было заказать даже с «овощными» версиями С180) не только ломается по юбке, но и служит причиной «распирания» передних крыльев: у них нарушается геометрия и повреждаются передние крепежные ушки.

Впрочем, даже если при ударе крылья не пострадали, а бампер обычный, нужно учитывать, что состоит он из множества мелких и очень дорогих деталей – накладок, креплений, решеток и т.д. Менять все это в сборе дорого, оригинальные крепежные элементы и отверстия разбиваются, поэтому при восстановлении «на продажу» передняя часть собирается на «клей, шурупы и сопли».

Передняя фара газоразрядная 78 008 рублей

Модули дневных ходовых огней в бампере не страдают от излишней герметичности, набирают влагу и перегорают, а их поверхность желтеет. Если ДХО не пользоваться и все время ездить с ближним светом, то лет за пять выгорают линзы и изнашивается корректор их положения. Отдельно корректор не меняется, он расположен внутри корпуса фары – менять придется всю деталь в сборе. И за этим лучше обращаться к мастерам, которые имеют опыт работы с W204 – после рестайлинга крепежный болт фары стал полым, и его легко сломать с непривычки. Еще один кандидат на поломку – болт крепления запасного колеса.

Указатели поворотов в зеркалах очень страдают от пескоструя, стекло затирается и желтеет на глазах, если не закрыто пленкой. Сами зеркала облезают (не фотохромная пленка, а обычный отражающий слой), отказывает и их обогрев.

Поводки дворников уже после пяти лет эксплуатации ржавеют, кстати, на рестайлинге другой тип крепления дворника, хотя сами поводки совместимы. При долгом простое корродирует втулка трапеции, поскольку стальная ось в бронзовом подшипнике и в алюминиевой раме не может не корродировать при попадании влаги.

В общем, мелких и не очень проблем хватает. Основные факторы риска – северный климат и низкая квалификация мастеров. Из хороших новостей: поскольку цена на вторичном рынке держится достаточно высоко, хорошо обслуживать и превентивно ремонтировать W204 все еще рентабельно.



Салон

Cамая очевидная беда – это качество материалов, особенно на машинах до рестайлинга. Впрочем, комбинированные сиденья плохи как «до», так и «после» – ткань на центральной вставке требует регулярной чистки, а боковые валики из кожзама – замены. Часто сиденья ремонтировали по гарантии, причем пассажирское сиденье имеет более дорогой чехол подушки, поскольку он продается вместе с датчиком присутствия пассажира.

Редкие тканевые салоны держатся лучше, но чистить опять же лучше регулярно – ткань впитывает грязь. Салоны из натуральной кожи тоже неплохи, разве что светлые варианты ожидаемо требуют частого ухода.

Подлокотники и накладка центрального тоннеля тоже быстро теряют вид, и здесь заметна разница между рестайлингом и дорестайлингом. У более старых W204 покрытие центральной накладки быстро тускнеет и царапается, а подлокотники проминаются.



Вот покрытие руля неплохое – даже у дорестов. При пробегах до 200 тысяч и мало-мальском уходе руль сохраняет внешний вид: понемногу теряет фактуру кожи, но не облезает и не трескается. Вид портят только затирающиеся кнопки.

У дорестайлинга явно неудачно выбран материал передней панели – он очень дешевый и «пластмассовый», как на вид, так и на ощупь. Серебристые вставки быстро облезают, «рояльный лак» покрывается уродливыми царапинами – 10-летний С-класс может выглядеть очень печально. В 2011 году с рестайлингом качество материалов подтянули, но освещение перчаточного ящика все так же часто не работает из-за переломившихся проводов, а ось джойстика управления мультимедийной системой легко ломается от неосторожного воздействия.

Быстро приходят в негодность и уплотнения дверей, а бархотка – нижний сальник стекла – изнашивается и собирает мусор уже после нескольких лет эксплуатации. Если часто опускать стекла, то они начинают царапаться, как на старых Жигулях.



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Все это, конечно, «на скорость не влияет», хотя от Мерседеса по привычке можно было бы ожидать лучшей долговечности. Но есть кое-что и посерьезнее поцарапанного пластика и облезлого кожзама.

Электрика

Немало крови выпил блокиратор рулевой колонки. Ломается в нем обычно копеечный моторчик, как в детских игрушках, но машина встает намертво. С заблокированным рулем далеко не уехать, а часто и не завестись – даже на эвакуатор заехать получится не всегда. К счастью, перед тем как отказать окончательно, система начинает сбоить периодически.

Если такое произошло, лучше сразу снять блокиратор, поменять моторчик, микропереключатели и шестерни, а заодно убрать забои на рабочих поверхностях и все смазать. Заодно можно сточить выступ вала блокировки, это уменьшит нагрузки на блокиратор и снизит вероятность поломки. Есть альтернативный вариант – просто выкинуть блокиратор и поставить эмулятор из Китая, но его придется прописывать в «мозги».



Гораздо хуже, если рулевой вал заблокировался безвозвратно, и попытки включения-выключения зажигания и прогрев салона не помогают. В этом случае снять за 15 минут блокиратор не получится, придется снимать колонку, сверлить корпус блокиратора и прокручивать шестерню руками, и общая цена ремонта перевалит за 200 долларов, не считая эвакуатора. Отдельно блокиратор не продается, только как часть рулевой колонки, которая в лучшем случае стоит от 1000 долларов.

Еще можно отметить редкие поломки заслонок климатики и ограниченный примерно 200 тысячами пробега ресурс компрессора кондиционера. Он тут переменной объемной производительности, без муфты, и минимальный рабочий ход у него сохраняется даже в выключенном состоянии зимой, что убивает его особенно быстро. Проверьте работу задних фонарей – на машинах до рестайлинга у плат отгорают провода.



Вообще электрооборудования у W204 много, и оно сложное. Даже простейшие системы управляются собственными контроллерами. Хабовая система с передним и задним токораспределительными блоками SAM вполне отлажена, но боится воды в переднем блоке (я говорил про этот риск в разделе про кузов), перегрузок, скачков напряжения и плохих электриков. Еще бывает, что блоки страдают от коррозии и слетевших прошивок, а у заднего отваливается резистор. Новые блоки SAM стоят, конечно же, запредельных денег, но есть исправные бэушные по 150 долларов.

Чтобы снизить риск поломки блоков, постарайтесь обходиться без бустеров и прикуривайте как можно реже. Не заряжайте аккумуляторы, не отключая от бортсети, не забывайте отключать резервный аккумулятор в багажнике на машинах после рестайлинга при простое вместе с основным. Следите за исправностью вентиляторов радиатора и состоянием дистрибутора питания моторного отсека, а при коррозии дистрибутора, разъемов или затрудненном запуске вентилятора сразу обращайтесь в сервис. Если соблюдать эти несложные правила, то вероятность дорогих поломок снизится до неощутимой.



Но владельцы, конечно, чаще ведут себя безответственно: возят машину на обслуживание к малограмотным электрикам, упорно пытаются открыть замерзшие стекла, ради красоты каждые полгода заливают подкапотный отсек водой… и, конечно, повсеместно увлекаются «колхозингом». В теории W204 позволяет ставить приборные панели и мультимедийные системы и привод крышки багажника с W212, сиденья – с купе С207, а еще менять фары, системы круиза и тому подобные элементы на более желанные. К услугам «колхозников» – комплект ПО Vediano, которым можно перепрошить блоки и корректно прописать все изменения. Если, конечно, тот, кто этим занимается, не просто загуглил «поставить приборку от W212 на W204» и пытается что-то сделать по инструкции с форума.



Промежуточный итог

Тем, кто ездил на более старых Мерседесах в то время, когда они были новыми, с W204 придется «смиряться». Сколько ни перешивай салон, его невозможно приблизить по качеству проработки к не только к W210 или W211, но даже к W202 и W203. Это заведомо более массовая машина, рассчитанная на тех, кто сталкивается с премиальным сегментом впервые и просто не знает, как должен выглядеть Мерседес изнутри. Ну или на тех, кто не страдает интерьерным перфекционизмом.

Если оставить пластмассу и дермантин за скобками, то пока все выглядит неплохо. В основной массе кузов пока еще в неплохом состоянии даже у машин первых лет: если у него и есть проблемы, их еще можно ликвидировать по разумной цене. Электрику надо просто держать подальше от воды и кривых рук, а салон… Скорее всего принять таким, какой он есть. В следующей части будем разбираться в типичных поломках ходовой части, трансмиссии и двигателей.

