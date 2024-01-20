В России 1117 городов, и всем им нужны автобусы. Казалось бы, и автобусов у нас тоже предостаточно – один только ГАЗ имеет в ассортименте варианты от Газели до крупных городских моделей. Но дело в том, что в 947 из обозначенных выше 1117 городов живёт менее ста тысяч человек, и эти города имеют статус «малых» или «средних». Для перевозки пассажиров в таких населенных пунктах и для их связи с окружающими поселениями далеко не всегда нужны полноразмерные автобусы, а вот возможностей микроавтобусов типа «Газели» все-таки оказывается недостаточно. Заполнить эту нишу как раз и должна новая разработка завода Швабе-СпецАвто, семиметровый Руслайнер-728.

Завод Швабе-СпецАвто – совместное предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех и завода спецавтомобилей «Промышленные технологии». Он специализируется на производстве медицинского, социального и специального транспорта на разнообразных шасси, и до недавнего времени в качестве носителей «модулей Швабе» выступала в основном продукция Волжского, Горьковского и Ульяновского автозаводов. Вместе с тем, «Промтех» выступает в роли дистрибьютора легких коммерческих грузовиков семейства Dongfeng Captain-T, и именно этим обстоятельством решило воспользоваться руководство Швабе-СпецАвто, принимая решение о разработке целого семейства «автобусов для глубинки».

Однако помимо него сработали еще два фактора. Во-первых, экономисты подсчитали, что ежегодная потребность рынка в недорогих автобусах «семиметрового» класса с вместимостью 21-25 человек превышает 1000 единиц. Ну а во-вторых, имеющееся на заводе оборудование и наработанные при выпуске разнообразной спецтехники компетенции позволяют довести уровень локализации пассажирского модуля, который и будет стоять на стандартном и массовом (а значит, относительно недорогом) шасси, как минимум до 95%.

Руководитель проекта «Автобусы» Андрей Жбанников с гордостью начал рассказ с того, что на заводе Швабе-СпецАвто в Нижнем Новгороде есть и робототехнический сварочный комплекс, и камеры порошковой окраски, и вакуумно-формовочные машины, и пошивочный участок, и пятикоординатный обрабатывающий центр… Одним словом, завод в состоянии построить пространственный каркас, обшить его пластиковыми панелями и снаружи, и изнутри и оснастить его самостоятельно изготовленными креслами с пенистым наполнением. Вся работа по разработке проекта и постройке первого концептуального прототипа заняла всего два с половиной месяца. Ну а теперь пора посмотреть, что же у заводчан получилось.

Стоит увидеть Руслайнер-728, как сразу обращаешь внимание на его необычные очертания: достаточно узкая «голова» стандартной кабины Капитана-Т сопряжена со значительно более широким основным пассажирским модулем, и это сопряжение смотрится, как этакие широкие «плечи». В компании уверяют, что серийные машины будут выглядеть несколько иначе: прототип делали по принципу «я его слепила из того, что было», а для серии уже заказаны другие шасси того же семейства, с той же колесной базой 3800 мм, но с широкой кабиной, 2050 или даже 2150, а не 1880 мм.

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Ну а пока кабина абсолютно стандартная, хотя, как и при превращении Dongfeng Captain-T в «Промтех Капитан Т» (о котором мы уже рассказали), пришлось срезать крышу и заднюю стенку кабины.

Сам пассажирский кузов представляет собой жесткий сварной пространственный каркас из профилей прямоугольного сечения, изготовленных из марганцевой стали 16 МП, обшитый пластиковыми композитными панелями. В передней части – главная распашная дверь, через которую пассажиры попадают в салон. В задней части – двухстворчатая дверь, выполняющая функцию положенного по ГОСТу запасного выхода. Помнится, в «носатых» автобусах КАвЗ была хитрая рычажная система, позволявшая водителю открывать и закрывать двери со своего рабочего места. Здесь пока ничего подобного не предусмотрено, и пассажирам придется открывать и закрывать двери самостоятельно, дергая за классические ручки с нормальным хватом, А вот для того, чтобы открыть двери кабины, водителю и дополнительному переднему пассажиру придется вывернуть кисть ладошкой вверх.

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Ну что, заходим в салон? На самом деле вход для пассажиров организован достаточно удобно. В салон ведет всего одна ступенька, расположенная на относительно небольшой высоте, а справа от проема имеется вертикальный поручень. По центру потолка вдоль салона идет поручень, за который могут ухватиться во время движения стоящие в проходе пассажиры. Сразу отмечу, что потолок в салоне – достаточно высокий, около 1900 мм, так что даже людям ростом выше среднего при этом не нужно пригибаться.

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В целом пассажировместимость Руслайнера-728 как раз и зашифрована в индекс. Цифра 7 означает общую длину, которая равна ровно 7000 мм, а 28 – это 21 сидячее и 7 стоячих мест. Ну или 6 стоячих плюс место рядом с водителем, хотя я уверен, что «в пиковой ситуации, критическом положении» в такой автобус может набиться и 30, и 35 и даже 40 неприхотливых россиян, готовых действовать по принципу «ну и бог с ним, что неудобно, зато едем».

Сам салон достаточно светлый – площадь остекления достаточно велика, а сдвижные форточки в каждом втором тонированном стеклопакете обещают возможность вентиляции в жаркое время года. Но в компании собираются оснащать машины, предназначенные для работы на коротких междугородных маршрутах, дополнительными кондиционерами на крыше. Ну а проблему обогрева салона в зимнее время решает автономный отопитель – естественно, производительности собственной печки, рассчитанной только на обогревы относительно небольшой кабины, на весь салон не хватит. Пол салона имеет толщину 18 мм (это важно для тепло- и звукоизоляции) и покрыт нескользящим износостойким материалом, а все остальные внутренние поверхности – приятным на ощупь ворсистым пластиком.

А вот к комфорту сидячих мест есть определенные вопросы. Кресла расположены в два ряда, справа – поодиночке, слева – по два кресла в ряду. Так вот, дверь и проход со ступенькой заставили компоновщиков чуть-чуть сместить назад весь правый «одиночный» ряд, и межкресельное расстояние оказалось на несколько миллиметров меньше, чем в случае двойных сидений слева. Как бы там ни было, на левые сиденья я со своим ростом 182 см хоть и впритык, но все-таки вписался, а справа мои колени уткнулись в спинку стоящего передо мной сиденья. Но и слева есть особое проблемное место – самое левое в первом ряду. Даже на фото прекрасно видно, что колено пассажира, который попробует его занять, откровенно уткнется в сопряжение кабины и основного кузова.

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Ну и назвать все остальные сиденья слишком уж комфортабельными я тоже не могу. Мы с одним из коллег, габариты которого не слишком отличались от моих, попробовали устроиться на таком двойном сидении в одном из средних рядов. Ну что могу сказать? Как-то поместились, но нам было откровенно тесно. Короткую поездку, конечно, вытерпеть еще можно, а вот провести хотя бы пару часов в таком положении мне бы точно не хотелось.

Когда мы посетовали представителям завода на все эти обстоятельства, то нам напомнили, что данный прототип представляет собой всего лишь концепт, главной целью при постройке которого была отработка технологии, проверка как конструкции несущего каркаса пассажирского модуля, так и его сопряжения с пластиковыми панелями. О недостатках они знают и собираются в серийных автобусах большую их часть устранить.

А вот условия работы водителя я бы назвал достаточно комфортными. На самом деле его рабочее место мало отличается по удобству от такового в каком-нибудь бюджетном кроссовере. К услугам водителя кондиционер, удобный мультируль из упругого пластика, электростеклоподъемники, головное устройство на базе Android с немаленьким экраном, получающим в том числе изображение с камеры заднего вида, и большие зеркала со специальными сферическими секциями и электроприводом.

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Что же касается технических особенностей, то, как уже было сказано, Руслайнер-728 полностью унаследовал шасси легкого грузовика Dongfeng Captain-T: раму лестничного типа из высоколегированной стали с толщиной лонжерона 50 мм, стандартный 2,2-литровый турбодизель Quanchai Q23-132E60 мощностью 128 л. с. (максимальный крутящий момент – 315 Нм) и механическую пятиступку 5G32 с тросовым механизмом переключения. Без изменения осталась и зависимая подвеска на полуэллиптических рессорах: спереди – балка с гидравлическими амортизаторами, сзади – мост со сдвоенными скатами, причем гидравлические телескопические амортизаторы здесь дополнены стабилизатором поперечной устойчивости и пневмобаллонами. Такие дополнения отработаны еще при постройке «Промтех Капитана-Т», однако в данном случае пневмоэлементы нужны именно для обеспечения достаточного комфорта и плавности хода.

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Пневмосистема двухконтурная, и в кабине, по примеру все того же «Капитана-Т», установлены два манометра и два тумблера управления компрессорами, позволяющие регулировать давление в баллонах, а вместе с ним и жесткость подвески. Гидравлический двухконтурный привод тормозной системы разделен на контуры по осям и снабжен вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс – дисковые, задних – барабанные, с антиблокировочной системой (ABS), системой контроля устойчивости (ESC) и системой управления распределения тормозных усилий EBD.

Ну а теперь самое время поговорить о перспективах. В Швабе-СпецАвто настроены очень серьезно и обещают в течение ближайших месяцев выпустить первые серийные автобусы. Учитывая то, как быстро умеют работать в этой компании, у меня нет особых оснований сомневаться в том, что уже в начале лета первые Руслайнеры отправятся к своим заказчикам. Естественно, поначалу их будут делать на существующих заводских мощностях, но главные надежды руководство компании связывает с новой производственной площадкой Промтеха, расположенной все в том же Нижнем Новгороде.

Этот завод, который должен вступить в строй в IV квартале нынешнего, 2024 года, должен позволить развернуть масштабное производство (его мощности рассчитаны на 1500 автобусов в год), а оборудование, которое там будет установлено, позволит разработать целую линейку автобусов Руслайнер, включающую в себя машины с кузовом длиной 10-12 метров, среди которых будут и городские, и туристические, и междугородние. Немаловажным элементом в наборе этого оборудования станет и ванна для катафорезного антикоррозионного покрытия уже сваренных многометровых каркасов. Ну что же, представленный прототип пока что, конечно, лайнером не является, и название модельной линейки дано явно «на вырост», с перспективой появления более крупных моделей.

Впрочем, в Швабе-СпецАвто планируют двигаться по лестнице классов не только вверх, но и вниз. Так, уже анонсирована подготовка модели пятиметрового микроавтобуса на 8-15 пассажиров, Руслайнер-58 и Руслайнер-515, а это означает, что компания планирует вторжение в сегмент, где практически безраздельно правили бал Газели и Соболи. Посмотрим, что из этого получится…

Но и семиметровый Руслайнер-728 явно не будет существовать в рыночном вакууме. Сверху на него будут давить павловские автобусы, включая восьмиметровый ПАЗ-4234 (27-30 посадочных мест, отпускная цена – от 4 738 000 рублей) и более комфортабельные (но и более дорогие) Vector Next (17-25 сидячих мест, цена 4,9 – 5,5 миллиона). Самым серьезным конкурентом, пожалуй, станет семиметровый ПАЗ-32053, который предлагают за 3 184 000 рублей, но тут стоит учесть, что даже 6425 проданных в 2023 году автобусов Павловского завода не смогли покрыть всю потребность на машины компактного класса.

Снизу новичка будут подпирать 19-местные Газели, которые в зависимости от оснащения предлагают по цене от 4,35 до 5,49 миллиона рублей. Тем не менее маршрутка, в которой нельзя стоять, не является конкурентом полноценным автобусам в плане эксплуатации на регулярных маршрутах.

Не стоит сбрасывать со счетов и китайские марки… Пока что импортеры делают ставки на туристические, междугородние и в меньшей степени на городские модели. Но в принципе это серьезная угроза. Достаточно посмотреть на успехи марки Yutong: в 2023 году автобусы этой марки разошлись в количестве 2086 единиц, и марка обошла по продажам не только конкурентов из Китая, но и российские ЛиАЗ (1780 единиц), НефАЗ (1702 единицы) и Volgabus (1255 единиц). А ведь в линейках всех крупнейших автобусных марок КНР есть компактные модели длиной 7-8 метров, такие как Higer KLQ 6728, ShenLong SLK6702 или Golden Dragon City Shuttle 6720, и малое предложение таких новых машин на рынке связано, скорее всего, с опасениями импортеров, что эти автобусы будут слишком дороги для региональных потребителей. Существует и некий объем предложений по автобусам с пробегом, но такого рода импорт не носит системного характера.

В любом случае то, насколько успешно новичок сможет конкурировать с Пазиками и Векторами, зависит от финансовых условий, которые получит покупатель. Пока что производитель обещает, что цена Руслайнера-728 будет лежать в пределах 4 – 4,5 миллионов рублей. В его пользу будет работать и заводская гарантия на 2 года или 150 000 км, и уже развернутая Промтехом дилерская сеть, которая готова взять на себя сервисное обслуживание не только грузовичков Dongfeng, но и построенных на их шасси автобусов. Одним словом, цыплят по осени считают, ну а мы осенью посчитаем новые Руслайнеры.