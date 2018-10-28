Фотографии из архивов НАТИ, М. Коломийца и автора

ЗИС-6 повышенной проходимости на смотре новой техники. Ноябрь 1939 года (из архива НАТИ)

73-сильная трехоска ЗИС-6, унифицированная с ЗИС-5, изначально создавалась как военный грузовик-тягач с полезной нагрузкой четыре тонны при движении по шоссе и 2,5 тонны на грунтовых дорогах и бездорожье. Благодаря относительно высокой грузоподъемности, надежности, простоте, удобству обслуживания и возможности работы в сложных дорожных условиях он получил достаточно широкое распространение в РККА, а также стал первым советским трехосным автомобилем, поставлявшимся в армии соседних стран.

Один из 60 экспортных грузовиков ЗИС-6 в литовской армии (из архива Л. Суславичуса)

В октябре 1941 года, в связи с эвакуацией завода, выпуск ЗИС-6 пришлось остановить, но во время Великой Отечественной они продолжали использоваться в Красной армии. В общей сложности было собрано более 21 тысячи таких грузовиков.

Военные исполнения грузовиков ЗИС-6

В Красной армии этот автомобиль являлся основным тяжелым грузовиком, который применялся для перевозки грузов и личного состава, буксировки орудий, доставки возимой артиллерии, установки армейских и инженерных надстроек.

Грузовики ЗИС-6 для доставки пехоты и буксировки зенитных пушек (кинокадр) На параде бортовые грузовики с возимыми пушками калибра 122 мм (кинокадр)

Одним из немногих особых исполнений трехоски ЗИС-6 был вариант высокой проходимости с гусеницами Overall или цепями, надевавшимися на задние двускатные колеса, и передними съемными лыжами.

Опытный ЗИС-6 для перевозки легкого танка Т-38 (из архива полигона РККА) Грузовик с задними плицевыми цепями и передними лыжами (из архива НАМИ)

Не менее популярными трофейные трехоски ЗИС-6 стали в войсках противника, где применялись буквально во всех грузовых и специализированных версиях.

1 / 3 Трофейные грузовики ЗИС-6 с 105-мм артиллерийскими орудиями (из архива H. Hoppe) 2 / 3 ЗИС-6 при перевозке поврежденных автомобилей и орудий (из архива H. Hoppe) 3 / 3 Трофейный ЗИС-6, переделанный в эвакуатор легкой автобронетехники

Радиотехнические средства

В разное время на автомобилях ЗИС-6 монтировали армейские радиостанции различной мощности и назначения, которые параллельно устанавливались на шасси ЗИС-5 и ГАЗ-ААА. В 1940 году в Красной армии появилась мощная коротковолновая дуплексная радиостанция РСБ-Ф, смонтированная в обтекаемом экранированном цельнометаллическом фургоне на шасси ЗИС-6.

С конца 1930-х самым передовым радиотехническим оснащением на ЗИС-6 стали секретные импульсные радиолокационные станции РУС-2 с кодовым обозначением «Редут». Основой первых десяти образцов «Редут-40» стали шасси с вращавшимися излучающими аппаратными с двумя антеннами на крыше, передававшие информацию на синхронно поворачивавшиеся приёмные кабины на базе ГАЗ-ААА.

Радиолокационная станция РУС-2 «Редут-40» на поворотной платформе Одноантенная станция РУС-2 «Редут-42» в фургоне на шасси ЗИС-6

Впоследствии их сменили упрощенные одноантенные станции серии «Редут-41/43» на одном автомобиле. На первых порах их приемо-передающую аппаратуру монтировали в деревянных кузовах-фургонах на ЗИС-6 с вращавшейся антенной, для питания которой служили автономные бензоэлектрические агрегаты.

Автомастерские

При создании трехоски ЗИС-6 конструкторам удалось до миллиметра сохранить размеры грузовой платформы трехтонки ЗИС-5, что позволяло устанавливать на них совершенно одинаковые военные надстройки.

Наиболее востребованной стала подвижная авторемонтная мастерская ПМ-5-6 с армейским индексом ПАРМ-1Б, созданная специально для ЗИС-6 и принятая на вооружение в 1938 году. Это была наиболее полно укомплектованная многоцелевая летучка типа Б с простыми деревянными кузовами с подъемными боковыми стенками и характерным козырьком над кабиной водителя. В ее состав входили токарный станок, слесарный верстак, однотонный пресс, аппаратура для сварки и кузнечных работ, электрогенератор и передний разборный кран-укосина.

1 / 3 Походная мастерская ПМ-5-6 (летучка типа Б) на автомобиле ЗИС-6 (из архива H. Hoppe) 2 / 3 Авторемонтная мастерская ПАРМ-1Б с передним краном во время финской кампании 3 / 3 Автомастерская ВМФ с задним краном для перегрузки торпед на подводные лодки

До войны наиболее совершенную и практичную мастерскую на этой базе построил Крюковский вагоностроительный завод из Кременчуга. Ее просторный деревометаллический кузов автобусного типа без внутренней перегородки был оснащен практически всем необходимым рабочим оборудованием от токарного станка до хронометра и аптечки и позволял работать в нем в полный рост.

Авторемонтная мастерская Крюковского завода в кузове автобусного типа

Автомобили службы горючего

ЗИС-6 послужил основой нескольких военных автоцистерн с увеличенной до 3500 литров ёмкостью и собственными ручными насосами или автономными системами с приводом от коробки передач автомобиля и специальным отсеком управления.

Простая войсковая топливная автоцистерна на заправке легких танков

Наиболее распространенным стал бензозаправщик БЗ-35 с эллиптической цистерной вместимостью 3200 литров, шестеренчатым насосом среднего расположения и отсеками для рукавов, способный одновременно заправлять топливом нескольких единиц автобронетехники и самолетов. Для работы с ним выпускался двухосный бензоприцеп БП-35. С началом войны применялся упрощенный вариант БЗ-41 с размещением рукавов поверх цистерны.

Основной довоенный топливозаправщик БЗ-35 при заправке истребителя Як-9

Специальный бензозаправщик БЗ-35 Северного флота с задним отсеком управления

Первый советский водомаслозаправщик ВМЗ-34 служил для заправки в полевых условиях различной военной техники горячей водой и техническими маслами. Это была достаточно сложная машина с двумя раздельными термоизолированными цистернами для воды и масла, нагревательным котлом с топкой и раздельными средствами перекачивания и механизированной заправки.

Водомаслозаправщик ВМЗ-34 с цистернами для горячих масел и воды

Инженерная техника

Гамму инженерной автотехники возглавляла мощная электростанция АЭС-4 на двух автомобилях ЗИС-6 со специальными кузовами. Первый оборудовали автономным электрогенератором в 30 киловатт, второй доставлял переносные осветительные прожекторы и кабели. В отличие от прежних моделей эта станция применялась для питания зенитных прожекторов, мощных средств связи, военных объектов, госпиталей и электризации проволочных заграждений.

Вспомогательная машина электростанции АЭС-4 (из фондов петербургского Музея артиллерии)

В конце 1930-х для инженерно-строительных частей РККА собрали пробные партии двух типов трехтонных автокранов на шасси ЗИС-6. Особенностями модели АК-3 ленинградского завода «Красный металлист» были удлиненная решетчатая стрела, привод основных агрегатов от встроенных электромоторов, гидравлические опоры и кабина машиниста на полноповоротной платформе.

Первые советские армейские автокраны АК-3 (слева) и АКМ (из архива М. Соколова)

Одесский завод имени Январского восстания разработал собственный вариант АКМ «Январец» с массивной двухсекционной стрелой и механическим приводом рабочих органов. Машинист располагался стоя на поворотной платформе и управлял краном с открытого пульта.

Автокран АКМ «Январец» с механическим приводом в Красной армии

Трехтонный одесский войсковой автокран «Январец» в армии противника

Зимой 1941-го, после сравнительных испытаний, к принятию на вооружение был рекомендован вариант АК-3, но блокада Ленинграда не позволила развернуть его выпуск. Одесские краны до начала войны применялись в Красной армии, а потом служили в германских инженерных частях.

Автомобили химической службы

К тяжелым машинам химической службы на трехоске ЗИС-6 относились мелкосерийные образцы авторазливочных станций АРС-УГ, автодегазаторы хлорной известью АХИ и парогенераторы АГВ-2 для чистки обмундирования и снаряжения струей горячего воздуха.

Дегазатор АГВ-2 для чистки обмундирования горячим воздухом или паром (из архива Н. Маркова)

В середине 1930-х ведущее место в этой категории заняла совершенно секретная химическая бронированная машина КС-18 для заражения местности, очистки больших территорий и постановки дымовых завес. Она снабжалась 1000-литровой цистерной и комплектом специального оборудования завода «Компрессор» и бронезащитой Выксунского завода. В ее комплектацию входили пулемет, радиостанция и съемные гусеницы задних колес. Машина получилась слишком тяжелой, ненадежной и неприспособленной к работе на местности, но поступила на вооружение батальонов противохимической обороны.

Химическая бронемашина КС-18 на шасси ЗИС-6 (из архива полигона РККА)

По разным данным до 1939 года собрали от 52 до 94 машин КС-18. Они участвовали в большинстве военных конфликтов, но ни разу не воспользовались своим убийственном оружием.

Мобильные средства ПВО

Главным историческим предназначением автомобилей ЗИС-6 являлось их применение в качестве первой практичной базы нового ракетного оружия — боевых машин залпового огня, известных как «Катюши». Им будет посвящена особая статья, а здесь расскажем о малоизвестном применении этих грузовиков в системе противовоздушной обороны (ПВО).

В середине 1930-х была создана подвижная осветительная станция ПО-15-8 для обнаружения в ночное время самолетов противника и наведения на них зенитной артиллерии. Ее основой являлся высокобортный ЗИС-6, приспособленный для транспортировки тележек с мощными 1,5-метровыми дуговым прожекторами.

Прожекторные осветительные станции ПО-15-8 на параде 1938 года (кинокадр) Автомобили ЗИС-6 с акустическими самолетными локаторами ЗТ-5 (кинокадр)

Не менее важным направлением в те годы было создание акустических самолетных локаторов или звукоулавливателей — предшественников будущих радиолокационных систем. На долю ЗИС-6 досталась перевозка наиболее мощных и точных систем ЗТ-5 с четырьмя подвижными раструбами и акустической аппаратурой для поиска и обнаружения по звуку работавших двигателей вражеских самолетов в любое время суток и при любой погоде. Звукоулавливатели с местами для боевого расчета и звуководами были смонтированы на полноповоротных стойках, закрепленных в центре обычных бортовых кузовов.

Звукоулавливатель ЗТ-5 для обнаружения и сопровождения вражеских самолетов Установка ЗТ-5 с четырьмя раструбами и боевыми расчетом на грузовой платформе ЗИС-6

Среди других военных профессий ЗИС-6 были специальные санитарные машины, кинозвукопередвижки, походные фотолаборатории и типографии. Обычные пожарные лестницы состояли на вооружении служб ПВО, а после войны их использовали при обслуживании первых советских ракетных систем.

Машина медицинской службы в специальном кузове на ЗИС-6 (из архива H. Hoppe)

Бронеавтомобили на шасси ЗИС-6

Важным направлением военного применения московской трехоски стало создание на ее базе более тяжелых и достаточно совершенных пушечных бронеавтомобилей. Первым из них в 1935 году стал вариант БА-5, спроектированный на ЗИСе и собранный на Ижорском заводе. Он получил башенный корпус с 45-мм пушкой от танка Т-26, три пулемета и задний пост управления.

Первый советский тяжелый бронеавтомобиль БА-5 на шасси ЗИС-6

Через три года появился новый тяжелый броневик БА-11, собранный Ижорским заводом на усиленном короткобазном спецшасси ЗИС-34 с форсированными «алюминиевыми» вариантами мотора ЗИС-5 мощностью от 73,5 до 86 л.с., блокировкой дифференциалов задних мостов, боковыми свободно вращавшимися колесами, радиостанцией и пулестойкими шинами. В его башне размещалась та же пушка со спаренным пулеметом, второй пулемет смонтировали в лобовом листе бронекорпуса.

Бронемашина БА-11 с 45-мм пушкой на специальном шасси ЗИС-34

Броневик БА-11 с боковыми запасными колесами и съемными гусеницами

Осенью 1940 года путем замены штатного бензинового мотора машины БА-11 на опытный двигатель Д-7 мощностью 97,5 л.с. был создан единственный довоенный дизельный броневик БА-11Д, оказавшийся слишком тяжелым и тихоходным.

Испытания мощного дизельного броневика БА-11Д (из архива М. Соколова)

К началу войны собрали 16 бронемашин БА-11, которые принимали участие в финской кампании и в обороне Ленинграда. Ни одна из них не сохранилась.

На заглавной фотографии — Грузовик с задними плицевыми цепями и передними лыжами (из архива НАМИ)

В статье использованы только аутентичные иллюстрации