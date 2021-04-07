Несмотря на почтенный возраст – самым старым Паджеро 3 на момент написания этой публикации исполнилось 22 года, автомобиль этот с технической точки зрения достаточно актуален. Если посмотреть на Pajero 4, который ещё совсем недавно продавался новым в салонах, то отличий от третьего будет не так уж много. Как минимум кузовы во многом взаимозаменяемы, а моторная линейка у них почти идентична. Имеет ли смысл рассматривать третье поколение или лучше подкопить сразу на четвёртое? В первой части обзора рассмотрим типичные проблемы кузова, салона и электрики Pajero 3, а во второй – ходовой, трансмиссии и моторов.

Техника



В плане рыночного позиционирования третье поколение Mitsubishi Pajero последовало в русле решений предшественников – это всё ещё большой честный внедорожник с умеренным замахом на премиум. А вот конструкция машины изменилась очень сильно.

В первую очередь надо отметить, что рама теперь интегрирована в кузов, как это было на модели Delica и соплатформенных ей Hyundai H1. На первый взгляд, такие же мощные лонжероны, как и раньше, но они намертво приварены к кузову, и за счет этого конструкция стала значительно более безопасной и прочной, а заодно появилось место в салоне для ног, так как в центральной части продольные лонжероны «рамы» значительно ниже. Эта так называемая технология RISE позволила достичь очень хороших по меркам внедорожников параметров пассивной и активной безопасности, ведь управляемость тоже улучшилась, а показатели прочности кузова при перевороте стали лучше во много раз. Кузов при этом остался полностью стальным.



Mitsubishi Pajero 1979–91

Подвески стали независимыми спереди и сзади, а в передней наконец отказались от торсионов, теперь везде используются пружины. Правда, жесткость подвески считается одним из основных недостатков автомобиля – он всё ещё способен выбивать пломбы при быстром передвижении в стиле ралли-рейдов по пересеченной местности. Обновилось и рулевое управление – машина получила реечное рулевое вместо редуктора.

Моторы тоже обновили. Основные 3,5-литровые моторы V6 серии 6G74 получили опциональный непосредственный впрыск и обновление системы питания на версиях с распределенным впрыском. По механической части, по сравнению с предшественниками, изменения были небольшими. На американских машинах появился новый V6 6G75, но это просто версия 74-го мотора с увеличенным рабочим объемом. Появился новый 4-цилиндровый дизель 4М41 – наследник 4М40 от предшественника, но с новой ГБЦ и с увеличенным до 3,2 л рабочим объемом.

Mitsubishi Pajero 1991–1999

Обновилась и трансмиссия: так, вместо старого 4-ступенчатого Aisin тут в основном применяется 5-ступенчатая АКП собственной разработки. Обновилась схема управления раздаточной коробкой: ее привод стал электрическим, да и по механической части произошли изменения. Применили и менее вибронагруженные передние карданные валы. Управление хабами осталось пневматическим.



При всём при этом были версии Pajero 3 с агрегатами прежнего поколения. Например, машины из Эмиратов попадаются со старыми V6 6G72 и 4-ступенчатыми АКП, а в Бразилии продавали машины со старыми дизелями.

В России Паджеро 3 собрались со всего света, хватает и «арабов», и «американцев» (известных под именем Montero), а вот доля дилерских машин сравнительно невелика.

Таймлайн

2 августа 1999 года. Новое поколение Pajero в кузове V60 представлено публике.

Осень 2000 года. Начало продаж в Европе. Представлены варианты с тремя и пятью дверями, пяти- и семиместные. Моторы 6G74 3,5 GDI 203\2 17 л.с. и 4M41 3,2 Di-D 165 л.с. На выбор пятиступенчатые МКП или АКП. Для рынков США и Азии были доступны варианты с 4-ступенчатой АКП с моторами 3,0 6G72 180 л.с., 3,5 6G74 MPI 203 л.с., 3,8 6G75 210 или 220 л.с., а также дизельными 2,5 4D56 114 или 136 л.с и 2,8 4M40 138 или 160 л.с.

Июнь 2001 года. В связи с введением новых эконорм Euro 3 дизельный мотор для Европейского рынка стал слабее на 5 л.с.

Июнь 2003 года. Рестайлинг модели. Минимальные косметические изменения. Добавлена система стабилизации в базовую комплектацию, изменения блока АБС для повышения надежности, чуть обновлен салон. Существенно изменилась мультимедийная система и оснащение.

2005 год. Вышел Pajero Classic для Европы с бензиновыми моторами без GDI и очень простыми комплектациями.

Февраль 2007 года. Вышло следующее, формально 4-е поколение модели в кузове V80, которое можно считать продуктом глубокой модернизации третьего поколения. Pajero 4 будет выпускаться вплоть до 2021 года.

Кузов

Внешние панели

Отыскать откровенно ржавый Pajero этого поколения пока сложновато. Заводское качество окраски неплохое, сколы и царапины обычно есть, но просто от поездок по трассе ЛКП тут не облезает и не царапается. Дефекты передней кромки капота и передней кромки крыши случаются, но сильно очаги коррозии не разрастаются. Обычно есть царапины под дверными ручками, можно найти машины с притертостями и легкой коррозией в местах контакта пластиковых расширителей арок и металла крыльев, но вряд ли больше.

Секрет успеха в действительно неплохой жесткости кузова и хорошей защите. Правда, огромные пластиковые накладки не только полезны, но и вредны. В солидном возрасте под ними могут скрываться проблемные точки.

К сожалению, крепится все очень капитально, на многочисленные клипсы и двусторонний скотч, есть даже дополнительные металлические кронштейны на арках… Так что заглянуть под пластик и увидеть, что там происходит, не получится. Можно оценить состояние по косвенным признакам – например, по коррозии на металлическом кронштейне или внутренней части арки, что можно разглядеть без разбора.

Также при осмотре нужно внимательно проверить рамки дверей (особенно заднюю в верхней части у стекла) на предмет вздутий молдингов и краски. Оцените также пороги: снаружи на них может быть лишь пара пузырей, а внутри – уже труха.

В общем, Pajero – это тот редкий случай, когда при выборе машины возрастом старше 15 лет полезно иметь толщиномер, ведь автомобиль имеет высокие шансы быть в родной краске.

Снизу

Вид старого Паджеро снизу неподготовленного человека обычно отпугивает. Дело в том, что довольно толстые лонжероны лестничной рамы, которая тут является частью основания кузова, от коррозии защищены очень слабо и ржавеют быстро и хорошо. Так что снизу вид у Pajero очень специфический: если его не антикорили регулярно, то тут будет куча ржавых поверхностей. По мнению многих владельцев, это не проблема, но на самом деле электрохимическая коррозия сильно ускоряется при наличии ржавых участков и разнородного металла. Насквозь лонжероны рамы проржавеют только у совсем уж невезучих экземпляров, а вот окружающий металл пострадает сильно. Ведь полы кузова и пороги сделаны из обычной стали, причем не очень усилены и лишь минимально прикрыты антикором.

В колесных арках ситуация не лучше: локеры совсем узкие, прикрывают только от пескоструя, а внутренняя кромка крыла никак не защищена вообще. Технологические стыки выведены рёбрами в арки, так что есть и места скопления грязи, и уязвимые для ржавчины торцы металла.

Кронштейны крепления пластиковых накладок арок сделаны из черного металла и покрашены очень плохо – его нижний край загнивает даже на очень целых экземплярах. Состояние элементов видно, даже если не снимать пластик, а лишь отогнуть нижний край.

Сзади справа ситуацию усугубляют трубки топливозаливной горловины, которые сгнивают до дыр за своим кожухом, попутно страдает верхний край арки, где за защитой трубок собираются комья грязи. Сгнившие трубки часто меняют на пластиковые от Lanos или Nexia, они при некоторой доработке хорошо вписываются в арку.

В общем, гнилые кромки арок и много очагов поверхностной коррозии обеспечены наверняка, и если запустить процесс коррозии, то потом лечить его тут будет сложно и дорого.

Из хороших новостей: металл по большей части достаточно толстый, так что при зачистке дыр, скорее всего, еще не будет. Особенно если арки хоть иногда промывали. Если хотите продлить жизнь аркам, то локеры есть неоригинальные, прикрывающие почти всю поверхность, да и антикор часто у машин сделан, все же недешевый в свое время был внедорожник, и за ним ухаживали.

Серьезной проблемой является средняя часть порога: тут неудачный дренаж, и он прогнивает со временем насквозь. А если силовые порожки были поставлены некачественно или были повреждения при внедорожной эксплуатации, то может загнить и в любом другом месте. Большой бедой является и бензобак – он часто сгнивает и начинает течь.



Отмечу, что бак и пороги отлично подходят от поколения V80, благо кузов у него почти такой же, да и арки во многом совместимы.

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Полы кузова снаружи ржавеют редко, на них достаточно толстый слой мастики, и даже если ржавчина есть, то вы ее не увидите. Но при наличии рыжины по швам стоит внимательнее посмотреть салон изнутри. В задней части кузова ржавчины традиционно много, вокруг ниши багажника и за ней ржавеют полы снизу, и часто загнивают швы. Но эту зону тоже стоит осмотреть еще и из салона.

Стекло лобовое 34 386 рублей

Ржавые кронштейны, выхлоп, подрамники, защиту бака и мотора можно было бы и не упоминать. Ржавого железа тут много.

Поднять ковры и взглянуть, что под ними творится, при осмотре Pajero нужно обязательно – вентиляция тут не лучшая, да и оффроуд накладывает отпечаток. Ковер снимается быстро, а ржавчина может быть где угодно. Чаще всего – по краям полов, у мест расположения пластикового короба проводки она проявляет себя сильнее всего. Отличной лакмусовой бумажкой служат салазки сидений. Если на них ржавчина, то болото под коврами есть с вероятностью почти 100%.

В багажнике и в его боковых нишах частенько влажно, попадаются машины с серьезной коррозией швов и перфорацией панелей пола. У машин с рабочей печкой заднего ряда проблем обычно меньше, лучше состояние кузова, а обшивки суше. А вот трубки к заднему отопителю часто к 10-летнему возрасту сгнивают. Кто-то меняет их на бытовой металлопластик, кто-то заднюю печку отключает.

Оборудование кузова

Машина, конечно, сделана на века, но несколько неудачных моментов можно отметить. Лобовое сравнительно интенсивно затирается, но трещины возникают только при серьезных ударах.

Оптика не очень качественная и эффективная, с возрастом у владельцев частенько возникает желание сделать рестомод – подновить начинку фары, отполировать стекло. Верхние задние фонари страдают от негерметичности, а нижние просто со временем рассыпаются изнутри.

Очень неудачная конструкция у трапеции дворников – она закисает при долгих простоях, а к пробегам тысяч в 200 просто разваливается. Выручают дешевые запчасти от трапеции на Ладу Калину.

Поломки тяги дверной ручки редки, но все же иногда происходят – ломается копеечная пластиковая вставка, соединяющая ручку и тягу, но отдельно она не продается. Остается либо замена ручки, либо колхозинг.

С выдвижной антенной на машинах до рестайлинга ситуация такая же. Сломается она обязательно, а менять по сути не на что, ибо переборке она поддается слабо. Можно заколхозить китайскую.

Зеркала слабоваты: во-первых, вибрируют на скорости, а во-вторых, сломать их очень уж легко – ось вращения не выдерживает изгибов.

Говорить о слабости бамперов у внедорожника бесполезно. Какие бы они ни были, их сломают при первом же серьезном выезде «в грязь». Силовые бампера на Pajero III есть, и наиболее дорогие варианты внешне сложно отличить от оригинальных пластиковых. А вот с обычной «рельсой» у вас есть все шансы не встать на учет.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузовные детали Передняя фара 25 404 API 4 528 Depo 6 954 Стекло лобовое 34 386 AGC 5 839 Pilkington 7 950 Крыло переднее 25 173 TYG 25 894 Blic 47 037 Бампер передний 40 171 Sailing 10 032 TYG 8 827 Капот 47 112 Gordon 34 107 (алюм) API 12 133





Салон

Представление японцев о настоящем «люксе» неплохо видно в Pajero всех поколений. Пластиковое «дерево», много кожи, простор и большие экраны, рычаги, крупные ручки и много приборов и экранов. Можно даже отыскать машину с настоящим деревянным рулем, он был среди опций.

Жаль, что эргономика весьма средненькая, шумоизоляция тоже далека от идеала, а качеству пластика и подбору материалов внимания уделили немного. Машина скроена по американскому канону, так что если вы катались на европейских авто, то тут вам не очень понравится.

К счастью, в плане надёжности все неплохо. Из поломок в основном нижний замок подлокотника да сиденья. Водительское имеет очень слабую обшивку, да и поролон обминается до каркаса уже после 150 тысяч пробега, особенно если водитель тяжелее 100 кг. Под более легкими наездниками страдает только центральная часть подушки и немного – край валика с наружной стороны. Но к большим пробегам салон в любом случае сильно «вытирается». Руль облезает, кожа стареет, протирается, и даже покрытие под ней облезает и проворачивается. Рычажки теряют фактуру, все декоративные вставки и накладки вокруг панели климата, мультимедии, на центральном тоннеле становятся матовыми. Обвисают козырьки, очень сильно теряет фактуру потолок, хотя и не отслаивается. На большинстве машин сильно затерт грязью напольный ковер. Наверное, проблема в основном в том, что на машинах этих ездят на рыбалку и на дачу, но более надежные крепления ковриков наверняка бы улучшили ситуацию.

Некогда богатая, а теперь устаревшая мультимедийная система с навигацией вполне надежна, но бесполезна, поскольку карты не работают, да и звук далек от идеала. Отказы часто связаны со сбоями по питанию из-за автоматически затемняющегося зеркала заднего вида. Особенно достает замыканиями его американский вариант с компасом. Но и у обычного пайка внутри активно корродирует, и со временем образуются замыкания, вырубающие попутно все, что висит на этом жгуте проводки.

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Многовато проблем с климатом. Забитый радиатор печки и его течи случаются сравнительно часто. Про заднюю печку уже было сказано: там основная проблема – это гниющие трубки под днищем. Их замена на металлопластик – очень разумный шаг, хотя внешне выглядит как «колхоз». Дизельные машины греются слабенько, а догреватели в климатику Mitsubishi не ставили, разве что предпусковые подогреватели.

Электрика

Как и полагается японской машине, в этом отношении все неплохо. Электрика беспокоит владельцев минимально. Да, бывают поломки проводов в гофрах, отказы кнопок, сбои лямбда-зондов, датчиков и реле системы EGR на дизелях. Зато генераторы тут крепкие, документирована проводка хорошо, почти все блоки служат долго и не особенно боятся воды. Подшипники в роликах ремня генератора сменные, так что после каждого брода менять кучу дорогих элементов не придется.

Довольно много хлопот могут вызывать системы противоугонок и доработки мультимедийных систем, как, в общем, и на любом автомобиле.

Промежуточный итог

По итогам первой части складывается впечатление, что Паджеро даже в возрасте 15-20 лет ещё вполне неплохо сохранились. Да, салон будет почти точно не первой свежести, в кузов тоже придётся что-то вложить (как минимум обновить антикор, а как максимум что-то подварить), но игра более-менее свеч стоит. В следующей части будем изучать ходовую, трансмиссию и моторы.