История мирового автопрома знает немало удивительных примеров сотрудничества автомобильных производителей и представителей фэшн-индустрии. В так называемых коллаборациях появились десятки автомобилей – от компактных хэтчбеков до суперкаров. Сегодня мы вспомним десяток самых интересных «модных машин», а также рассмотрим вехи вхождения в автомобильный мир одного из брендов, в котором нашлось место не только гламуру высокого искусства, но и скандалам, связанными именно с автомобилями.

1. Спортсменка: Lancia Y10 Fila

Один из первых, пусть и не самых ярких примеров коллаборации производителей одежды и автомобилей – это модификация Lancia Y10 Fila, вышедшая в 1988 году. Интересно, что концерн FIAT на родном итальянском рынке предлагал эту машинку под названием Autobianchi Y10, однако для внешних рынков было избрано название Lancia. Трехдверная машинка в исходном варианте выпускалась довольно долго – с 1985 по 1996 год и предлагалась как с литровым атмосферником семейства FIRE, так и с 1049-кубовым турбомотором. Вторая техническая изюминка – опциональный полный привод, как на модели Panda.



Классическая для этого класса компоновка, цифровая комбинация приборов и приятная отделка салона – всё это Lancia Y10 1 / 3 Классическая для этого класса компоновка, цифровая комбинация приборов и приятная отделка салона – всё это Lancia Y10 2 / 3 Классическая для этого класса компоновка, цифровая комбинация приборов и приятная отделка салона – всё это Lancia Y10 3 / 3

Как не трудно догадаться, к версии Lancia Y10 Fila имел отношение известный итальянский производитель спортивной одежды и обуви.



Lancia Y10 Fila 1 / 3 Lancia Y10 Fila 2 / 3 Lancia Y10 Fila 3 / 3

Однако ни кроссовки, ни спортивный костюм в комплект компактной трёхдверки не входили, а «спецверсия» оснащалась 44-сильным атмосферным мотором и имела привод на передние колёса. Имиджевая приставка в названии должна была подогреть интерес к модели у молодёжи, на которую была рассчитана более яркая отделка интерьера и контрастные варианты окраски кузова, на боковинах которого появились яркие детали с надписью FILA.

На фото: брошюра Lancia Y10 Fila для немецкого рынка​

Кроме этой спецмодификации в разное время существовали и другие «именные» версии Y10 – Missoni, Appia, Trussardi, Mia, Avenue, Igloo и Martini (последняя – на базе Y10 Turbo).



2. Хулиган: Mini Cooper by Louis Vuitton

Несмотря на громкое название и броскую внешность, этот Mini с необычными изображениями по всей поверхности кузова нельзя считать примером коллаборации – скорее, это хулигански-провокативная псевдоколлаборация.



Ведь свыше десяти лет назад немецкая компания по выпуску автомобильных наклеек и плёнок компания CoverEFX «приодела» один-единственный демонстрационный экземпляр Mini Cooper JCW, стилизовав его внешность под сумки известного дома моды Louis Vuitton. Для этого кузов вручную обтянули виниловой плёнкой CFC, но вместо традиционных для продукции Луи Виттон вензелей и цветов орнаментом выступают... черепа, кости и бриллианты. По замыслу создателей это должно было подчеркнуть, что автомобиль предназначался для плохих парней, да и не только для них.



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Внешность – не единственное отличие этого «миника» от стандартного Cooper: поколдовав над впуском, выпуском и прошивкой ЭБУ, мощность мотора удалось поднять с 211 до 252 «лошадок», а крутящий момент вырос еще существеннее – на сотню ньютон-метров (до 382 Нм). Cуществовал и менее экстремальный вариант доработок, который позволял выжать из 1,6-литрового мотора 236 л.с.

И если спортивную подвеску фирмы KW снаружи можно было заподозрить лишь по низкой посадке кузова, то легкосплавные диски диски OZ LM с шинами Toyo R888 размерности 205/40 R17, что называется, бросались в глаза. Но самым необычным аксессуаром версии LV стал... позолоченный рычаг механической коробки передач!

Однако в разные годы с брендом Mini реально сотрудничали многие модные дома – к примеру, такие гранды, как Роберто Кавалли и Донателла Версаче.

3. Косметичка: DS 3 Givenchy Le MakeUp

DS – имиджевый бренд, который французы позиционируют выше остальных моделей с двойным шевроном. Неудивительно, что в 2016 году компания Givenchy, являющаяся известным производителем парфюмерии, косметики и аксессуаров, заключила сотрудничество именно с DS Automobiles. Его плодом должна была стать лимитированная серия из 1400 экземпляров хэтчбека DS 3, причем как с закрытым, так и с открытым кузовом.

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Автомобиль, разумеется, предназначался для женщин, поэтому кузов был окрашен в жемчужно-молочный оттенок и отдельные тёмно-фиолетовые элементы экстерьера. Среди интерьерных отличий – коврики с фирменной символикой Givenchy, макияжная подсветка в солнцезащитных козырьках и отделение с косметикой в центральном подлокотнике.

4. Громовержец: Lamborghini Murcielago by Versace

В 2006 году на Парижском автосалоне был представлен Lamborghini Murciélago LP 640 с 6,5-литровым 631-сильным двигателем V12. Автомобиль и безо всякого тюнинга не оставлял никого равнодушным, однако в «тучные нулевые», а точнее, в том самом 2008-м, когда грянул мировой экономический кризис, дизайнеры итальянской фирмы Versace вместе с итальянцами из Lamborghini создали особую версию Murciélago LP 640 Roadster Versace – разумеется, заказную и с греческими мотивами, которые дом Джанни Версаче постоянно эксплуатировал наряду с «золотой темой», барочными принтами, животными расцветками и неоновыми вырезами. Всего было произведено двадцать экземпляров «Ламбо от Версаче» черного и белого цветов, в комплектацию которых входили набор фирменных сумок и недешевые туфли.

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В апреле этого года на аукционе в Праге один из Lamborghini Murcielago LP640 2006 года в лимитированной версии Versace Special Edition был продан за 9 миллионов чешских крон, что на тот момент по курсу составило свыше 400 тысяч долларов.

5. В мире животных: Peugeot 205 Lacoste

В восьмидесятые годы коллаборации производителей массовых малолитражек и известных брендов одежды были в диковинку, однако, кроме Lancia с Fila, первопроходцами можно смело считать и французов из компании Peugeot, создавших версию Peugeot 205 Lacoste. Приставка в названии красноречиво указывает на партнера, принявшего участие в коллаборации.

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Ярко-белый цвет кузова и даже колёсных дисков, большой люк в крыше и «крокодильчики» наряду со львами указывали на явную особенность версии в сравнении с обычным «двести пятым». Впрочем, три-четыре десятилетия назад даже банальная надпись «громкого имени» на рядовом хэтчбеке могла сработать. А ведь компактная трёхдверка со львом на решётке уже относилась к не самым рядовым и банальным, ведь на тот момент эта модель «гремела и сверкала» на гоночных трассах всего мира в самых разнообразных дисциплинах.

6. Единственный в мире: Bugatti Chiron by Hermès

В 2019-м Bugatti продемонстрировала уникальный, а точнее, единственный в мире гиперкар Chiron с интерьером от модного дома Hermès. Автомобиль был создан по заказу американского коллекционера. И если снаружи он был просто окрашен в белый цвет Hermès Craie, отдающий желтоватым оттенком, то внутри его украсили необычной отделкой со скачущими лошадями. Узор подковоподобной решетки радиатора словно набрали из литер Н, а на нижнюю часть активного антикрыла нанесли тот же узор Courbettes, что на центральный тоннель и обивку дверей.

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Эти элементы выполнены из материала, который представляет собой смесь кашемира и шерсти, а консоль гордо украшает надпись Habillé par Hermès / Paris / 1/1 («одет Hermès»).



Подобная «ярмарка тщеславия» – отнюдь не единственный автомобиль Bugatti американского коллекционера Мэнни Хошбина, украшенный шильдиками Hermès.

Кроме гиперкара Veyron Fbg par Hermès с салоном из телячьей кожи и чемоданными ручками вместо дверных у него также есть Pagani Huayara, в комплектацию которой входит набор сумок от французского дома моды.



7. Масс-маркет в квадрате: Renault Captur Helly Hansen

Массовость – это отнюдь не плохо и в одежде, и в автомобильном мире. Известный бренд повседневной и спортивной одежды Helly Hansen сотрудничал с разными автомобильными производителями, включая французскую марку Renault. Кроме шильдиков компактный кроссовер Captur получил необычные варианты цветовых сочетаний окраски кузова, где основным цветом могли быть ярко-белый и красный Candy под названием Deseo.

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Разумеется, автомобиль предлагался в богатой комплектации, а «активная» составляющая бренда НН подчеркивалась наличием системы Extended Grip, добавляющей внедорожный режим.



8. Три полоски: Volkswagen Golf GTI Adidas

Еще в 2010 году на фестивале Wörthersee, где постоянно собираются фанаты марки Volkswagen cо всего мира, состоялась презентация «трехполосочного» Volkswagen Golf GTI, получившего приставку Adidas. Если бы Ади Дасслер жил в нашем веке, то он наверняка обратил бы внимание на эффектный Golf шестого поколения, созданный в коллаборации с его детищем.

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От обычного хэтчбека машина отличалась особыми 18-дюймовыми колёсами под названием Serron, а также обивкой салона с теми самыми тремя полосками. В остальном Его Величество Golf, да еще в «литерном» исполнении GTI, в повышении «уровня чёткости» не нуждался даже в том случае, если в его модификации появлялось слово Adidas.

9. «Кореец» носит Prada: Hyundai Genesis Prada

В 2009-м компания Audi официально «носила Prada», ведь немцы объявили о начале масштабного сотрудничества с Домом моды Prada. Но, видимо, не случайно дьявол кроется в деталях, а премьера Audi R8 Prada Edition не просто так прошла в Сеуле. Ведь в том же году компания Hyundai в коллаборации с Prada представила версию флагмана Hyundai Genesis Prada, выпущенного лимитированной партией в 1200 экземпляров.



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Кузов седана предлагался в трех вариантах окраски черном Nero, синем Baltico и коричневом Moro, а еще машина получила новые 19-дюймовые колёса и другую акустическую систему.



10. Auto-Gucci: AMC, Cadillac и другие

А напоследок мы приберегли историю, с которой, как можно смело утверждать, началась коллаборация дизайнеров сумок, одежды, украшений и автомобильных производителей как таковая.

Скандальный Дом Gucci, известный не только своей продукцией, но и внутрисемейными распрями и конфликтами, одним из первых стал предлагать особую отделку автомобилей, причем не «родной» итальянской марки FIAT, как это произошло уже в нашем веке, а американских автомобилей забытого нынче концерна АМС и не только.

Итальянец Гуччио Гуччи, поработав в лондонском отеле «Савой», после возвращения во Флоренцию решил заняться собственным производством сапог, дорожных сумок и чемоданов. После смерти отца-основателя в 1953 году компанию унаследовали сыновья Альдо и Родольфо. Забрав свои законные 50%, Альдо переехал из Италии в США, открыв несколько новых магазинов в Нью-Йорке, Лондоне и Париже.

Спустя почти двадцать лет после этого события несуществующая сегодня корпорация American Motors для раскрутки собственной марки решилась на неожиданный ход – создание общего продукта не с каким-то другим автопроизводителем, а с представителем из совершенно другой отрасли и даже мира. И первым оказался отнюдь не дом Гуччи: в 1971 году началось сотрудничество со знаменитым Пьером Карденом, а уже в 1972-м вышел AMC Javelin Pierre Cardin.



AMC Javelin Pierre Cardin – спорт плюс гламур



Но американской компании этого показалось недостаточно, и в то же время она завязала партнерские отношения с Gucci! Альдо Гуччи не отказался попробовать себя в новом деле – тем более что собственно в cам автомобиль технически он ничего нового не привносил. А вот интерьер универсала AMC Hornet Gucci Sportabout был выполнен в характерном для продукции итальянского дизайнера стиле и получил контрастное сочетание бежевого и темно-зелёного.



Интерьер AMC Hornet Gucci Sportabout от Гуччи выглядел ярко и эпатажно 1 / 3 Интерьер AMC Hornet Gucci Sportabout от Гуччи выглядел ярко и эпатажно 2 / 3 Интерьер AMC Hornet Gucci Sportabout от Гуччи выглядел ярко и эпатажно 3 / 3

Кузов AMC Hornet Gucci Sportabout окрашивался в один из четырех цветов, подобранных доктором Гуччи – белый, бежевый и два оттенка зелёного.

Реклама особой версии 1972 года

Автомобиль позиционировался как специально предназначенный для женщин – и свыше двух тысяч человек клюнули на фэшн-приманку. Успешный старт «особого пакета отделки», который обходился покупателям в «полновесные» (по тем временам) 142 доллара, повлиял на решение АМС продолжить выпуск машины в 1973-м, изготовив в этом году практически те же две тысячи «гуччимобилей».



Визуально стандартный Hornet Sportabout не особо отличался от «дизайнерского»



Альдо Гуччи решил и сам стать владельцем «автомобиля имени себя» – но не серийного, а штучного, причем сделанного в единственном экземпляре.



Личный АМС Альдо получил множество отличий от серийного

Лакшери — иначе и не скажешь!

План Б: тюнинг Cadillac



Компания Lincoln поступила подобным образом, выпустив 1976 году сразу несколько особых вариантов модели Continental Mark IV – Cartier, Bill Blass, Givenchy и Pucci.



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Но на предложение Альдо Гуччи, выполнившего эскизы этой же модели под названием Gucci Edition, «линкольновцы» ответили отказом. Как оказалось, в корпорации Ford посчитали, что раз бренд Gucci ранее сотрудничал с автопроизводителем более низкого ранга, то работать с ним не имеет смысла.



Тогда Гуччи поступил неожиданно, обратившись с аналогичным предложением к «злейшему врагу» – корпорации General Motors. Однако выпуск «конвейерной» модификации модели Seville с отделкой от Gucci в Cadillac также посчитали нецелесообразным, но согласились на то, чтобы переоборудованием автомобилей под хитрой аббревиатурой designed by Gucci занялась третья сторона – английская компания I.A.D. (International Automotive Design Inc.). Комплектация ничем не отличалась от серийного автомобиля, но виниловой крыши не было, а кузов окрашивался в белый, черный или коричневый цвет. Бежевая отделка салона при этом была обязательной.



Набор сумок входил в комплектацию Cadillac Seville designed by Gucci 1 / 3 Набор сумок входил в комплектацию Cadillac Seville designed by Gucci 2 / 3 Набор сумок входил в комплектацию Cadillac Seville designed by Gucci 3 / 3

Ну а уже на I.A.D. в отделку салона и кузова добавляли «стандартные» для дома Гуччи вертикальные полосы, специальные эмблемы Gucci на кузовные элементы и размещали в багажнике комплект сумок. Машина выглядела очень необычно – чего стоила только задняя часть крыши, покрытая фирменным узором!



Дорого-богато: такая отделка с эмблемами, покрытыми 24-каратным золотом, наверняка приглянулась бы и арабскому шейху



Сын и отец

В 1990 году появился еще один автомобиль, в названии которого появилось громкое имя – а точнее, фамилия. Однако двухдверный шутинг-брейк Lynx Eventer Designo di Paolo Gucci, который компания Lynx сделала на базе купе Jaguar XJ-S, не имел отношения к творчеству и бизнесу Альдо, поскольку проект был идеей его сына – Паоло Гуччи.

Поддельный Гуччи: этот двухдверный универсал не имел отношения к дому, основанному Гуччио 1 / 5 Поддельный Гуччи: этот двухдверный универсал не имел отношения к дому, основанному Гуччио 2 / 5 Поддельный Гуччи: этот двухдверный универсал не имел отношения к дому, основанному Гуччио 3 / 5 Поддельный Гуччи: этот двухдверный универсал не имел отношения к дому, основанному Гуччио 4 / 5 Поддельный Гуччи: этот двухдверный универсал не имел отношения к дому, основанному Гуччио 5 / 5

Отец и сын Гуччи к тому времени уже почти десять лет пребывали в ссоре, поскольку Альдо уволил Паоло со всех постов в корпорации, а тот в качестве мести «сдал» отца в налоговую службу США. Из-за финансовых махинаций Альдо в итоге получил срок в 1 год и 1 день.



Lynx Eventer Designo di Paolo Gucci отличался от Lynx Eventer салоном из итальянской кожи синего цвета и потолком из синей алькантары. Словом, почувствуйте разницу с цветовыми вариациями от Альдо Гуччи!



Сочетание красно-коричневого выглядит, пожалуй, не менее эпатажно, чем зелено-красно-белое​

Как и отец, Паоло предложил для машины комплект дорожных сумок. В 1990 году машина для изучения потенциального спроса была выставлена на Женевском автосалоне. И ей тут же заинтересовались представители самой фирмы Gucci, ведь Паоло не имел никакого юридического права упоминать свою фамилию в качестве названия этого автомобиля. Стенд Paolo Gucci тут же переименовали в Lynx, а без имени (точнее, фамилии) «дизайнерский» вариант от Паоло стал англичанам не интересен. Поэтому Eventer Designo di Paolo Gucci был выполнен в одном-единственном экземпляре, причем после множества судов сам автомобиль у опального сына уже не остался.



Юбилейный Fiat



Девяностолетие дома Гуччи в 2011 году было громко отпраздновано, а в честь знаменательного события был выпущен Fiat 500/500С by Gucci – «дизайнерский» вариант культовой для всей Италии машинки. Как серийный, а не экспериментальный вариант коллаборации, «пятисотый» от Гуччи представили и на Женевском автосалоне, и на Milan Fashion Week. Всего два цвета кузова (черный и белый), традиционные зелено-красно-зеленые полосы на боковинах кузова плюс особые колесные диски – как и подобает малолитражке, даже в эксклюзивном исполнении «малыш» смотрелся куда скромнее, чем эклектичные Кадиллаки от Альдо.



Скромно, но со вкусом – пожалуй, так можно описать внешность «дизайнерской» модификации «Чинквеченто» от знаменитого дома моды 1 / 4 Скромно, но со вкусом – пожалуй, так можно описать внешность «дизайнерской» модификации «Чинквеченто» от знаменитого дома моды 2 / 4 Скромно, но со вкусом – пожалуй, так можно описать внешность «дизайнерской» модификации «Чинквеченто» от знаменитого дома моды 3 / 4 Скромно, но со вкусом – пожалуй, так можно описать внешность «дизайнерской» модификации «Чинквеченто» от знаменитого дома моды 4 / 4

А я сяду в кабриолет: существовала и открытая версия 500С

Внутри – богатая комплектация и такой эффектный дизайнерский приём, как ремни безопасности, выкрашенные во всё те же «три полосы из двух цветов».



Фирменные сумки в комплект «пятисотки», в отличие от Кадиллаков, не входили!