Панда – это не только бамбуковый медведь, но и одна из самых интересных и необычных малолитражек концерна FIAT. В следующем году эта модель отпразднует своё сорокалетие, но для многих молодых автомобилистов Панда так и осталась «неизвестным животным». Хотя в советские времена именно к этому автомобилю у нас проявляли большой интерес: на то были определённые причины, которые послужили поводом для возникновения домыслов и неточностей, связанных с особенностями конструкции этого автомобиля. Факты минус мифы – формула нашего сегодняшнего материала, связанного с Fiat Panda первого поколения.

МИФ 1: Этот примитивный дизайн – дело рук известного дизайнера правда

Народный автомобиль – это то, в чём человечество нуждалось практически всегда. Ford T и Volkswagen Kafer, Citroёn 2СV и Renault 4, Austin Mini, Fiat 500 и Renault 5... Этот список можно продолжать долго, но в середине восьмидесятых Италия в очередной раз нуждалась в еще более современном и народном автомобиле, чем заднеприводный Fiat 124, ставший Жигулями после «технического перевода», или переднеприводный Fiat 127, представлявший эпоху «Гольфов до VW Golf». Машина должна была быть актуальной технически, привлекательной внешне и максимальной доступной. Задача практически нерешаемая? Да. Или почти да, потому что встречают обычно по одёжке, а на этот счет у итальянцев был свой уже проверенный конёк – этакая тяжелая артиллерия. Молодой, но уже достаточно известный и сделавший себе имя Джорджетто Джуджаро к тому времени успел многое, включая создание внешности еще одного «альтернативного Гольфа» – Alfa Romeo Alfasud. Более того, маэстро Джуджаро создал не только экстерьер VW Scirocco первого поколения, но также приложил руку и карандаш к самому первому Volkswagen Golf! Именно поэтому у руководства FIAT не было вариантов: только Джуджаро.



«Я создавал Панду словно бытовой прибор наподобие холодильника».​

Джорджетто Джуджаро

Концепция технической эстетики при минимализме в решениях и максимализме в функционале определила сущность Fiat Panda. Габариты – как у любой малолитражки вроде советского Запорожца, но при этом простор в салоне, достаточный для комфортного размещения молодой семьи или пожилой пары. Современный внешний вид, но без французских «закидонов», чтобы не отпугнуть старшую аудиторию путём заигрывания с их детьми и внуками. Адекватное поведение на дороге, экономичность, простота и хорошая проходимость... Вы еще не устали слушать несочетаемые качества?

Вот и маэстро был вынужден во многом не просто «переосмыслить», но даже «переизобрести» городскую малолитражку многоцелевого назначения.

Мода тех лет способствовала простоте в дизайне. В угоду рационализму Джуджаро сделал машину максимально «коробчатой», то есть состоящей из плоских панелей, соединяющихся под почти прямыми углами. А чтобы не получился холодильник, буквально несколькими штрихами маэстро превратил утилитарный двухдверный автомобильчик во вполне симпатичный и даже в чем-то стильный хэтчбек.

Отсутствующие задние колёсные арки – не беда, ведь многие автомобили последующего десятилетия вроде Audi 100 C3 получили точно такое же решение. Но Джуджаро пошел еще дальше! Размещение колёс по углам кузова с максимальным увеличением колёсной базы – это нехитрый приём, к которому прибегали и до итальянского мэтра. А вот использование полностью плоских стёкол (боковые слева и справа – одинаковые), включая лобовое (!) – о, это в конце семидесятых годов можно смело называть неординарным решением. При этом серийная Panda отнюдь не производила впечатления какой-то «газонокосилки с крышей», поскольку и пропорции, и деталировку итальянец проработал до мелочей.

​Даже сейчас итальянская малолитражка выглядит как угодно, только не архаично. И если вы считаете угловатость неактуальной, вспомните немеркнущий «Гелик» и новый Suzuki Jimny

В погоне за техническим минимализмом конструкторы настолько увлеклись, что попытались отказаться от традиционных механических стеклоподъемников с тросовым приводом и вращающимся «веслом» в пользу рукоятки, которую нужно было двигать вверх-вниз, перемещая таким образом стекло в проёме. А роль внутренних дверных ручек, отсутствующих как класс на том же Логане первого поколения, планировали возложить на петли-хлястики. Впрочем, итальянцы всё же вовремя остановились и вернули интерьеру привычные элементы, при этом оставив такие необычные решения, как плоское лобовое, один «дворник» и полка для багажа в нижней части приборной панели.

В некоторых решениях прототипа итальянцы переплюнули даже «реношников» с их отсутствующими внутренними ручками на первом Логане 1 / 3 В некоторых решениях прототипа итальянцы переплюнули даже «реношников» с их отсутствующими внутренними ручками на первом Логане 2 / 3 В некоторых решениях прототипа итальянцы переплюнули даже «реношников» с их отсутствующими внутренними ручками на первом Логане 3 / 3

Отличить более поздние версии легко по «четырём косым палочкам» на радиаторной решетке

В 1986 году машину модернизировали, что сказалось и на интерьере (второе фото)

Запаска в угоду максимального увеличения полезного пространства была сослана в моторный отсек – ровно в то самое место, где она оказалась на советской Таврии

Смотрелась ли Panda примитивно? Отнюдь. Простой, лаконичный, но самобытный и запоминающийся образ автомобиля-космополита, на котором одинаково успешно и эффектно смог бы рассекать и 18-летний юноша, и его семидесятилетняя бабушка. И в этом, безусловно, была заслуга именно Джуджаро.