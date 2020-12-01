Мотора V8 Ingenium, Jaguar I-Pace SVX и E-Pace SVX не будет: интервью с Майклом ван дер Занде, JLR SVO

Наши вопросы мы отослали управляющему директору подразделения Special Vehicle Operations Майклу ван дер Занде ещё весной, когда у нас карантин только начинался, а в Европе он был в самом разгаре. Ответов так долго не было, что мы уже перестали надеяться, но вот как совсем недавно мы всё же получили от главного «улучшателя» автомобилей Jaguar и Land Rover некоторые комментарии и соображения, которые и представляем вашему вниманию.

Kolesa.ru: В 2018 году на предприятии SVO начали производить версию Discovery SVX с бензиновым мотором V8, но уже через некоторое время свернули производство. В чём на Ваш взгляд причина неудачи этой версии? Покупатель оказался не готов платить за ручную сборку и большой мотор? Или дело в том, что в своём нынешнем поколении Discovery вообще утратил свою нишу и плохо продаётся практически на всех рынках?

Майкл ван дер Занде: Это было ещё до того, как я присоединился к команде Special Vehicle Operations. Я уверен, что проблема в Discovery, поэтому мы готовим заряженные версии модели, просто для этого совсем не обязательно ставить под капот V8.

Kolesa.ru: Какова судьбы бренда SVX? С закрытием Discovery SVX менеджмент JLR утверждал, что его сохранят, однако с тех пор прошло почти два года, и новых версий мы не увидели. Логично было бы выпустить версию Defender SVX, поскольку литера X указывает, что этот бренд предназначен для внедорожных машин. Если работа над Defender SVX ведётся, будут ли учтены ошибки с Discovery SVX и какие доработки возможны в плане для Defender? Скажем, у Discovery SVX помимо двигателя были улучшены углы въезда, съезда и рампы, которые у нового Defender и так довольно хорошие.

Майкл ван дер Занде: К сожалению, мы не комментируем будущие разработки, но одно могу уточнить, что подразделение Special Vehicle Operations по-прежнему нацелено на создание заряженных моделей для брендов Jaguar и Land Rover. Могу твёрдо сказать, что в настоящее время мы изучаем возможность вывода на рынок модели Land Rover с улучшенными свойствами на бездорожье, но подробностей пока не скажу.

Kolesa.ru: Если посмотреть на линейку моделей Land Rover, которую дорабатывают в подразделении SVO, создаётся впечатление, что деятельность подразделения концентрируется не на инженерном тюнинге, то есть, на создании версий SVR, а на создании комплектаций Autobiography, что, на наш взгляд, несколько обесценивает работу сотрудников SVO. С чем связана такое слабое внимание SVO именно к созданию версий SVR?

Майкл ван дер Занде: Подразделении SVO – это органичная часть компании, она и существует для того, чтобы брать ключевые модели Jaguar Land Rover и улучшать их ключевые характеристики. Может быть для вас это прозвучит странно, но объём доработок для версии Autobiography может быть ничуть не меньшим, чем для создания версии SVR. Между тем, SVO – это бизнес, это не дотационные продукты, поэтому мы в первую очередь нацелены на то, чего требуют заказчики. И повторюсь, сделать изначально роскошную модель ещё роскошнее ничуть не легче, чем изначально быструю модель ещё быстрее.

Kolesa.ru: Почему вы отказались от выпуска 3-дверного Range Rover SV Coupe. Многие поклонники очень ждали эту модель, ведь первые несколько лет выпуска первого поколения Range Rover был именно трёхдверным. В чём заключалась трудность – это были технические ограничения или маркетологи посчитали, что они просто не наберут заказы? Мы напомним, что изначально планировали выпустить 999 экземпляров ценой по 240 тыс. фунтов?

Майкл ван дер Занде: Да, мы действительно планировали эту версию, однако жизнь внесла свои коррективы: компания Jaguar Land Rover решила сосредоточиться на выпуске нового пятого поколения Range Rover, а также на поиске оптимальных путей электрификации будущих моделей. Кроме того, у нас в работе и другие модификации внедорожника, которые мы планируем представить до смены поколений.

Kolesa.ru: Скоро появится новое, пятое поколение Range Rover. Инженеры SVO принимали участие в разработке новой модели, ведь логично заложить возможности для инженерного тюнинга ещё на стадии проектирования?

Майкл ван дер Занде: Скажу так: мы действительно имеем отношение к этой разработке.

Kolesa.ru: Если мы обратимся к конструкции двигателя V8 на Range Rover Sport SVR, то обнаружим, что от обычного V8 этот двигатель практически не отличается: привод компрессора с другим передаточным числом (чтобы винты вращались быстрее), увеличенная система охлаждения и чип-тюнинг. Отсюда вопрос: планирует ли SVO в дальнейшем заниматься инженерным тюнингом двигателей, как это делали раньше: менять распределительные валы, ставить новые поршни и т.д. или такой подход уже ушёл в прошлое?

Майкл ван дер Занде: Что касается двигателя AJ133 – это насктолько фантастический, я бы даже сказал, выдающийся агрегат, что он не нуждается в каких-то существенных изменениях. Двигатель позволяет нам выбирать настройки в широком диапазоне применительно к модели, на которую мы его ставим.

Kolesa.ru: Как мы знаем, скоро Ford попрощался с заводом в Бридженде (Bridgend), где сейчас выпускается двигатель V8. Это означает, что моторы этой конфигурации JLR больше использовать не будет? Если так, каким образом выбудете получать с имеющихся бензиновых моторов по 500 л.с. и более? Или может быть, планируется выпустить V8 Ingenium?



Майкл ван дер Занде: В ближайшие годы мы не планируем выпускать версию Ingenium V8 – сборку AJ133 мы перенесли в Центр разработки двигателей в Вулверхэмптон, так что в ближайшие годы AJ133 V8 будет использоваться практически в неизменном виде.

Kolesa.ru: Jaguar I-Pace появился несколько лет назад, но до сих пор на его базе не разработана версия SVR. Есть ли перспективы у такой версии и появится ли она? Не понадобится ли для её создания вам контактировать с инженерами Magna, и можно ли будет выпускать I-Pace SVR в Англии, в подразделении SVO, ведь I-Pace выпускается в Граце, на заводе Magna?

Майкл ван дер Занде: Я не могу комментировать наши будущие разработки, но заверяю, что Special Vehicle Operations в настоящее время не работает над модернизацией электромобиля, мы сосредоточены на автомобилях с традиционной силовой установкой, а также на гибридах всех типов.

Kolesa.ru: Компактный кроссовер E-Pace тоже не попал в поле зрения SVO – это выглядит странным, ведь небольшие размеры этих автомобилей могли бы стать залогом их хорошей управляемости.

Майкл ван дер Занде: Да, действительно, мы пока не прикладывались к E-Pace, но причины здесь – банальны: нам просто не хватает рабочих рук и ресурсов.

Kolesa.ru: Когда появился Jaguar SV Project 8, Стюарт Адлард, главный инженер спортивного подразделения Jaguar Land Rover, говорил нам, что версию с правым рулём сделать было очень трудно – для этого пришлось бы поднимать двигатель, что ухудшило бы управляемость. Каким будет следующий автомобиль этой серии?

Майкл ван дер Занде: Я вас уверяю, у нас есть много идей для таких проектов и они появятся в будущем!