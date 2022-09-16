Газ, Сибирь и гонка
Наверняка уже кто-то заметил, что название гонки «Сила Сибири» совпадает с названием магистрального газопровода для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совпадение, конечно, не случайное. Дело в том, что генеральным партнером и соорганизатором мероприятия стала компания «Газпром трансгаз Томск», которая в этом году отмечает свой 45-летний юбилей. Так что «Сила Сибири» – название многозначное. И очень подходящее как газопроводу, так и спортивному событию.
Организатором гонки выступила некоммерческая организация «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов». Казалось бы, почему там выбрали именно Томск? На самом деле в этом тоже есть смысл. Сибирь – край красивый, но отдалённый от центра. И, к сожалению, многие мероприятия до него просто не добираются. Так что идея приехать в Сибирь самим мне лично кажется замечательной. Спортсмены – люди упорные, им всё равно куда ехать (лишь бы ехать), а жителям Томска будет приятно.
Не буду утомлять читателей скучным рассказом о регламенте гонки – не всем это интересно. Поэтому поступим так: я подробно расскажу, как наш экипаж проходил все этапы состязания, и в итоге сложится полная картина события. И особенно интересной она будет тем, кто сам страдает от детонации крови в жилах: так как мы ехали в зачёте Р3К (ралли третьей категории), то на нашем месте мог оказаться любой желающий – это гонки любительские, а не профессиональные, так что профессиональных лицензий никто не потребует. Хотя других требований, признаться, хватает в избытке. Пришлось даже дышать в трубочку. В общем, поехали!
День первый
Итак, открываем программу на пятницу и читаем: «Торжественное открытие Внедорожного турнира "Сила Сибири" по ралли-рейдам и парным гонкам. Парад участников, автограф-сессия, фотосессия». Что ж, это прекрасно, но это ещё не всё: до торжественного открытия надо пройти две проверки – административную и техническую. Поэтому прямо с утра едем на место мероприятия и начинаем мощное бюрократическое движение.
Увы, документов надо заполнять много. Дело осложняется ещё тем, что рядом нет моего товарища – второго члена экипажа, Константина из компании JEEP СUSTOM. Так что заявки приходится заполнять и за себя, и за него. А чуть проще проглотить эту горькую пилюлю помогает осознание того, что рядом за этим же столом заполняют свои документы Армен Пузян и Кирилл Шубин. А эти люди, между прочим, привозили призовые места на ралли «Шёлковый путь», становились обладателями Кубка мира по бахам, призёрами Дакара и победителями этапов чемпионата и Кубка России. Нормальная компания, ничего не скажешь. Впрочем, мне с ними не состязаться – они едут в категории спортсменов, а я – в Р3К.
Секретарь проверяет документы и выдаёт наклейки. А теперь – медкомиссия. Тут всё просто: жалобы есть? Жалоб у меня выше крыши, но к медицине они никакого отношения не имеют. Мне измерили давление (которое оказалось чуть повышенным, скорее всего, из-за того, что я только что сидел рядом с Пузяном и Шубиным) и заставили дунуть в трубочку. Забавно, что за рулём я уже 19 лет, а в трубочку ни разу дуть не приходилось. А тут – дуйте, пожалуйста. Что ж, вот вам воздух из моих лёгких, а я побежал дальше – на техническую комиссию.
Тут первым делом надо оклеить машину выданными материалами. Оказывается, в регламенте прописана даже схема расклейки: куда и что клеить. Так как раньше я этим делом не занимался, стартовые номера (нашему экипажу дали номер 21) на передние двери я приклеил немного криво. Полоску на лобовое стекло в одиночку я клеить даже не пытался и попросил помочь товарища. А вот наклейки на задние двери меня ввели в ступор: на длинный пятидверный Jeep Wrangler они просто не помещались. Тут и двери коротенькие, и наружные петли мешают. Тем временем комиссар не подпишет акт, если наклеек не будет. Что делать? К счастью, этот же самый комиссар предлагает решение: клеить на стёкла багажника. Туда эти наклейки тоже не совсем помещаются, но белые поля можно обрезать, после чего кое-как их удастся приляпать на стёкла. Всё, с этим вопросом решили.
Понятно, что в нашей категории выступают серийные автомобили, поэтому никаких каркасов и систем пожаротушения на них нет и быть не может. И всё же комиссар проверяет документы на машину, полис ОСАГО, аптечку, знак аварийной остановки, трос и огнетушитель. Этого достаточно. И главное, что на этом все проверки закончены – можно рваться в бой. Но сначала – торжественное открытие гонки.
Тут, в общем-то, ничего сложного нет. Надо проехать через коридор из флагов спонсоров и партнёров, поставить машину в ряд с машинами остальных участников, потом сходить на сцену. Проезд сквозь коридор у меня получился блестяще (передо мной ехали два Урала и Нива, мой Джип организаторы поставили четвёртым), парковаться я тоже умею. А с дурацкой улыбкой постоять на сцене и помахать ручками зрителям – это вообще прямо мое.
Наконец нас отпускают к машинам и туда же приглашают зрителей мероприятия. Пока взрослые и дети смотрят наши машины, есть возможность оценить соперников – все участники нашей третьей категории стоят рядом.
Самым серьёзным конкурентом кажется Jeep Commander. Оно и понятно: всё-таки 5,7-литровый Hemi и 326 л.с. – это близко не мои два литра, пусть даже и турбированные. Правда, Commander не слишком хорошо рулится и немного тяжеловат, так что побороться с ним можно.
Опасения вызывают и «субари». Проходимость и особенно управляемость Subaru Forester с его действительно достойной схемой полного привода я ценю очень высоко, так что это тоже серьёзный противник. Ну а Нивы… Тут всё будет зависеть от пилотов и штурманов.
Ближе к семи вечера вся торжественная часть заканчивается. На шагомере у меня уже 17 тысяч пройденных шагов. Нормально так получилось…
Домой (точнее, в гостиницу) ехать пока рано – надо ещё побывать на брифинге для экипажей. И это очень важно хотя бы по одной простой причине: нам должны раздать дорожные книги. Давайте коротко напомним, для чего они нужны в ралли.
Дорожная книга – это навигатор для штурмана. В ралли надо не просто быть быстрее всех, тут надо проехать все контрольные точки маршрута, указанные в дорожной книге. Пропустишь точку, срежешь – получишь пенальти (добавят штрафное время). Кроме того, ехать надо не по асфальту, а по пересечённой местности, поэтому в дорожной книге указаны не только повороты и ориентиры на маршруте с интервалами между ними, но и все возможные «засады» в виде бродов, оврагов, крутых подъёмов, спусков и всего остального. Давайте ради интереса посмотрим одну из страничек моей дорожной книги.
Смотрим, например, 11-ю позицию. Общая дистанция до неё от старта – 3,97 км, от предыдущей десятой позиции – 780 м. Направление указано прямо синей стрелкой, красная кривая – обозначение ямы. Один восклицательный знак — «опасность 1», то есть, ехать можно, но осторожно (есть ещё обозначения опасности «!!» и «!!!»). Дополнительной информации тут нет, но при желании штурман может себе сделать тут свою собственную пометку. А вот в позиции 12 (на расстоянии 4,3 км от старта и в 330 м от позиции 11) есть предупреждения. Первый символ (±√) говорит о более-менее хорошей видимости, а S – об извилистой дороге. В общем, читать эту дорожную книгу нужно уметь, причём делать это надо очень быстро. Чего, надо признаться, в нашем экипаже никто ни черта не умеет. Ладно, разберёмся. В нашем зачёте все новички, так что не очень страшно.
Тем временем руководитель гонки (а это Александр Грачёв, в мире автоспорта человек весьма и весьма известный) обращает наше внимание на список контрольных точек нашего спецучастка. В нём есть изменения: вместо 19 их стало 16, а дистанция сократилась с 66 до 55 км. С чего бы? А с того, что весь день шёл дождь. Наша трасса из ралли-рейдовой стала трофи-рейдовой, и это очень грустно. Нас предупреждают, что ехать будет очень сложно, а местами, вероятно, и невозможно. Мы немного приуныли: засадить в грязь Джип на шоссейных шинах – задача несложная. Особенно для нашего фантастического экипажа. А вот вытащить его оттуда потом будет сложно. Ладно, завтра посмотрим, что из этого получится. А пока надо заехать на заправку, а оттуда – спать. Хорошо, что с топливом у нас вопрос был решён на всё время дороги и гонки – мы пользовались сервисом Яндекс Заправки, что помогло нам сэкономить кучу времени и денег и заработать пачку баллов, которые можно потратить на все что твоей душе угодно и в Заправках, и в смежных сервисах. Так что открываем навигатор, ищем ближайшую АЗС – их более чем достаточно, заправляемся и едем в гостиницу. Завтра нас ждёт трудный день.
День второй
Утро начинаем уже не в центре города, а на трассе – около деревни Берёзкино. Начало гонки запланировано на 09:00 утра, но это для спортсменов. Мы, любители третьего сорта (точнее, категории), начинаем только в 12:30.
И всё бы ничего, но проклятый дождь наглухо испортил трассу. С тоскою смотрим, как выезжают на старт спортсмены. Им-то на подготовленных машинах (и особенно на багги) бояться нечего, а про Уралы вообще молчу: их в Миассе для таких дорог и делали. А нам каково будет? Хотя и выходить нам ещё рано – надо пройти квалификацию.
И вот тут меня ждал удар: мы не поедем в гонке. Увы и ах: Джип этот не мой, и не мне решать, можно ли его дубасить в непролазной грязи о деревья. Но если мы экипаж, то и решения должны принимать вместе. Обидно, конечно, но решение пришлось принять. И сделать вывод на будущее: с собой на такие мероприятия надо брать зубастые внедорожные шины. Сразу их ставить, конечно, было бы глупо: тащиться на них из Москвы в Томск было бы неприятно. Стало очень грустно и обидно, но что поделать.
Однако трек для квалификации – вот он. Хотя бы тут проехать надо. Первый круг едет мой товарищ, второй – я.
Напарник проехал быстро – 2 мин 40 с. Мне не хотелось ударить в грязь лицом, поэтому на своём круге я машину не жалел. И результат у меня получился такой же – 02:40. В итоге мы могли бы занять второе стартовое место (быстрее нас оказался только тот самый Commander с Hemi). Но увы…
Кстати, пару слов о нашем Рэнглере. Да, на мокрой грязи управлять им тяжеловато, но в принципе вполне возможно. Главное, делать это в ручном режиме: переключать передачи руками и отключить систему стабилизации. Лично меня работа АКП не очень устроила: коробка запаздывает при нажатии на педаль газа, и я не сразу привык работать педалью на опережение. Впрочем, привыкнуть, наверное, можно. Ну а стабилизация просто душит мотор и не даёт нормально зайти в поворот, а потом из него выйти. Пару раз я смог пробить заднюю подвеску (странно, но передняя оказалась более устойчива к некоторой доле беспредела). Но вряд ли человек в нормальном психическом состоянии будет так гонять по бездорожью, а в остальных режимах подвески хватит с запасом. Тем более что на этом поколении она заметно комфортнее старой подвески предыдущего поколения JK. И ещё именно тут помогла полезная «фишка» Рэнглера – возможность следить за температурой охлаждающей жидкости, масла мотора и коробки и давлением масла.
В общем, нам на гонке делать было больше нечего. Вечером стали подтягиваться любители, которые всё-таки рискнули уехать в ралли-рейд (правда, вернулись самостоятельно не все), но результаты будут только завтра. Завтра будут и парные гонки, которые тоже хотелось посмотреть. Участвовать нам в них, к сожалению, нельзя: едут только спортсмены и Уралы.
День третий
И опять дождь. Солнце выглянуло только вечером, когда всё закончилось. Хотя и дождь не стал вести себя по-свински и иногда становился на паузу. А мы стояли и смотрели, как в грязи барахтаются Уралы и летят багги и один-единственный спортивный УАЗ. Не знаю, как смотрел мой товарищ, а я – с завистью.
Парная гонка – это очень зрелищно. Особенно, если она проходит в грязи. Ошмётки земли и литры воды летят во все стороны, машины периодически встают боком помимо желания пилотов, но темп всё равно очень высокий. И что интересно, тут сразу виден результат – не надо ждать несколько часов до окончания гонки и решения судей, как это происходит в бахе. Тут и поддержка зрителей, и накал страстей – всё, о чём обязательно говорят спортивные комментаторы разной степени шаблонности. И трудно сказать, за кем интереснее наблюдать. Багги – это, конечно, быстро, но и смотреть, как Урал на очередном наборе скорости сожрал турбиной свой собственный патрубок и, выпустив клубы чёрного дыма, продырявил над собой озоновый слой, тоже очень увлекательно.
На багги, как мне сначала показалось, так гонять могут только совсем отбитые люди, которым жизнь не мила абсолютно. Во время личного общения в гостинице я своё мнение изменил (оказывается, это очень даже интересные товарищи, которые даже иногда любят жизнь), но на гонке в них вселяются демоны. Особенно меня поразил молодой дебютант из команды TM TEAM Рустам Галиев, который сразу же в первый день «сделал уши» на своём BRP Can-Am Maverick, но через несколько минут уже продолжал гонку, причём в итоге занял призовое место. На трассе он какой-то ненормальный, в жизни – приятный в общении, тихий и скромный. Удивительно, но факт.
В итоге места поделили следующим образом: первое место в парной гонке – Марат и Илсур Галиевы (TM TEAM, Казань), зачёт N2 – Армен Пузян и Кирилл Шубин (Nakusi, Санкт-Петербург), ралли третьей категории – Евгений Грушевский и Денис Малков (Томск), Уралы в Р3К – Алексей Луковский (Томск), парная гонка на Уралах – Ринат Латыпов (Томск). Все они, конечно, молодцы, но и остальные участники тоже заслуживают уважения.
Ещё не вечер
Да, было обидно – могли бы ехать и сами. Но что поделать. В конце концов, Олег Митяев как-то совершенно правильно спел:
И, действительно, потом всё вздыхается,
Вспоминается опять, что живой
И вот тут-то человек напивается
И не хочет возвращаться домой.
Всё ровно то же самое я и пережил до трапа самолёта из Томска (возвращаться в Москву на машине было бы непростительной тратой времени). Что-то, конечно, не получилось, но это что-то – оно вторично. Важно, что был момент, когда я подумал, что всё, что мы сделали, было сделано не просто так. Этот момент наступил, когда мы расставили машины для изучения их публикой в первый день мероприятия, на торжественном открытии гонки. Знаете, сколько было радости у пацанов, когда им разрешали сесть за руль? Я давно не видел такой концентрации счастья.
Один пацанёнок, разглядывая Wrangler, сказал маме, что история этих Джипов началась во время Второй мировой войны. И что Джип и Виллис в сороковых – суть одно и то же. И ещё он вспомнил Bantam, про который знают далеко не все. Я чуть не прослезился: это очень крутой мальчишка. Я его спросил, откуда он это всё знает. Ответ оказался простым: читал. Представляете: пацанёнок читал про Bantam. Надеюсь, его мечта сбудется, и он когда-нибудь будет дубасить в каком-нибудь ралли-рейде. У него всё впереди.
И ради таких моментов я готов ехать, куда угодно. Ну а гонка… Может, в следующий раз?
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