Недавно мы рассказывали о том, как прокатились на Jeep Wrangler из Москвы в Томск , чтобы принять участие во внедорожном турнире «Сила Сибири». Разумеется, бороться за первое место мы планировали как раз на этом Рэнглере. Что из этого получилось – расскажем сегодня.

Газ, Сибирь и гонка

Наверняка уже кто-то заметил, что название гонки «Сила Сибири» совпадает с названием магистрального газопровода для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совпадение, конечно, не случайное. Дело в том, что генеральным партнером и соорганизатором мероприятия стала компания «Газпром трансгаз Томск», которая в этом году отмечает свой 45-летний юбилей. Так что «Сила Сибири» – название многозначное. И очень подходящее как газопроводу, так и спортивному событию.

Организатором гонки выступила некоммерческая организация «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов». Казалось бы, почему там выбрали именно Томск? На самом деле в этом тоже есть смысл. Сибирь – край красивый, но отдалённый от центра. И, к сожалению, многие мероприятия до него просто не добираются. Так что идея приехать в Сибирь самим мне лично кажется замечательной. Спортсмены – люди упорные, им всё равно куда ехать (лишь бы ехать), а жителям Томска будет приятно.

Не буду утомлять читателей скучным рассказом о регламенте гонки – не всем это интересно. Поэтому поступим так: я подробно расскажу, как наш экипаж проходил все этапы состязания, и в итоге сложится полная картина события. И особенно интересной она будет тем, кто сам страдает от детонации крови в жилах: так как мы ехали в зачёте Р3К (ралли третьей категории), то на нашем месте мог оказаться любой желающий – это гонки любительские, а не профессиональные, так что профессиональных лицензий никто не потребует. Хотя других требований, признаться, хватает в избытке. Пришлось даже дышать в трубочку. В общем, поехали!

День первый

Итак, открываем программу на пятницу и читаем: «Торжественное открытие Внедорожного турнира "Сила Сибири" по ралли-рейдам и парным гонкам. Парад участников, автограф-сессия, фотосессия». Что ж, это прекрасно, но это ещё не всё: до торжественного открытия надо пройти две проверки – административную и техническую. Поэтому прямо с утра едем на место мероприятия и начинаем мощное бюрократическое движение.

Увы, документов надо заполнять много. Дело осложняется ещё тем, что рядом нет моего товарища – второго члена экипажа, Константина из компании JEEP СUSTOM. Так что заявки приходится заполнять и за себя, и за него. А чуть проще проглотить эту горькую пилюлю помогает осознание того, что рядом за этим же столом заполняют свои документы Армен Пузян и Кирилл Шубин. А эти люди, между прочим, привозили призовые места на ралли «Шёлковый путь», становились обладателями Кубка мира по бахам, призёрами Дакара и победителями этапов чемпионата и Кубка России. Нормальная компания, ничего не скажешь. Впрочем, мне с ними не состязаться – они едут в категории спортсменов, а я – в Р3К.

Секретарь проверяет документы и выдаёт наклейки. А теперь – медкомиссия. Тут всё просто: жалобы есть? Жалоб у меня выше крыши, но к медицине они никакого отношения не имеют. Мне измерили давление (которое оказалось чуть повышенным, скорее всего, из-за того, что я только что сидел рядом с Пузяном и Шубиным) и заставили дунуть в трубочку. Забавно, что за рулём я уже 19 лет, а в трубочку ни разу дуть не приходилось. А тут – дуйте, пожалуйста. Что ж, вот вам воздух из моих лёгких, а я побежал дальше – на техническую комиссию.

Тут первым делом надо оклеить машину выданными материалами. Оказывается, в регламенте прописана даже схема расклейки: куда и что клеить. Так как раньше я этим делом не занимался, стартовые номера (нашему экипажу дали номер 21) на передние двери я приклеил немного криво. Полоску на лобовое стекло в одиночку я клеить даже не пытался и попросил помочь товарища. А вот наклейки на задние двери меня ввели в ступор: на длинный пятидверный Jeep Wrangler они просто не помещались. Тут и двери коротенькие, и наружные петли мешают. Тем временем комиссар не подпишет акт, если наклеек не будет. Что делать? К счастью, этот же самый комиссар предлагает решение: клеить на стёкла багажника. Туда эти наклейки тоже не совсем помещаются, но белые поля можно обрезать, после чего кое-как их удастся приляпать на стёкла. Всё, с этим вопросом решили.

Понятно, что в нашей категории выступают серийные автомобили, поэтому никаких каркасов и систем пожаротушения на них нет и быть не может. И всё же комиссар проверяет документы на машину, полис ОСАГО, аптечку, знак аварийной остановки, трос и огнетушитель. Этого достаточно. И главное, что на этом все проверки закончены – можно рваться в бой. Но сначала – торжественное открытие гонки.

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Тут, в общем-то, ничего сложного нет. Надо проехать через коридор из флагов спонсоров и партнёров, поставить машину в ряд с машинами остальных участников, потом сходить на сцену. Проезд сквозь коридор у меня получился блестяще (передо мной ехали два Урала и Нива, мой Джип организаторы поставили четвёртым), парковаться я тоже умею. А с дурацкой улыбкой постоять на сцене и помахать ручками зрителям – это вообще прямо мое.

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Наконец нас отпускают к машинам и туда же приглашают зрителей мероприятия. Пока взрослые и дети смотрят наши машины, есть возможность оценить соперников – все участники нашей третьей категории стоят рядом.

Самым серьёзным конкурентом кажется Jeep Commander. Оно и понятно: всё-таки 5,7-литровый Hemi и 326 л.с. – это близко не мои два литра, пусть даже и турбированные. Правда, Commander не слишком хорошо рулится и немного тяжеловат, так что побороться с ним можно.

Опасения вызывают и «субари». Проходимость и особенно управляемость Subaru Forester с его действительно достойной схемой полного привода я ценю очень высоко, так что это тоже серьёзный противник. Ну а Нивы… Тут всё будет зависеть от пилотов и штурманов.

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Ближе к семи вечера вся торжественная часть заканчивается. На шагомере у меня уже 17 тысяч пройденных шагов. Нормально так получилось…

Домой (точнее, в гостиницу) ехать пока рано – надо ещё побывать на брифинге для экипажей. И это очень важно хотя бы по одной простой причине: нам должны раздать дорожные книги. Давайте коротко напомним, для чего они нужны в ралли.

Дорожная книга – это навигатор для штурмана. В ралли надо не просто быть быстрее всех, тут надо проехать все контрольные точки маршрута, указанные в дорожной книге. Пропустишь точку, срежешь – получишь пенальти (добавят штрафное время). Кроме того, ехать надо не по асфальту, а по пересечённой местности, поэтому в дорожной книге указаны не только повороты и ориентиры на маршруте с интервалами между ними, но и все возможные «засады» в виде бродов, оврагов, крутых подъёмов, спусков и всего остального. Давайте ради интереса посмотрим одну из страничек моей дорожной книги.

Смотрим, например, 11-ю позицию. Общая дистанция до неё от старта – 3,97 км, от предыдущей десятой позиции – 780 м. Направление указано прямо синей стрелкой, красная кривая – обозначение ямы. Один восклицательный знак — «опасность 1», то есть, ехать можно, но осторожно (есть ещё обозначения опасности «!!» и «!!!»). Дополнительной информации тут нет, но при желании штурман может себе сделать тут свою собственную пометку. А вот в позиции 12 (на расстоянии 4,3 км от старта и в 330 м от позиции 11) есть предупреждения. Первый символ (±√) говорит о более-менее хорошей видимости, а S – об извилистой дороге. В общем, читать эту дорожную книгу нужно уметь, причём делать это надо очень быстро. Чего, надо признаться, в нашем экипаже никто ни черта не умеет. Ладно, разберёмся. В нашем зачёте все новички, так что не очень страшно.

Тем временем руководитель гонки (а это Александр Грачёв, в мире автоспорта человек весьма и весьма известный) обращает наше внимание на список контрольных точек нашего спецучастка. В нём есть изменения: вместо 19 их стало 16, а дистанция сократилась с 66 до 55 км. С чего бы? А с того, что весь день шёл дождь. Наша трасса из ралли-рейдовой стала трофи-рейдовой, и это очень грустно. Нас предупреждают, что ехать будет очень сложно, а местами, вероятно, и невозможно. Мы немного приуныли: засадить в грязь Джип на шоссейных шинах – задача несложная. Особенно для нашего фантастического экипажа. А вот вытащить его оттуда потом будет сложно. Ладно, завтра посмотрим, что из этого получится. А пока надо заехать на заправку, а оттуда – спать. Хорошо, что с топливом у нас вопрос был решён на всё время дороги и гонки – мы пользовались сервисом Яндекс Заправки, что помогло нам сэкономить кучу времени и денег и заработать пачку баллов, которые можно потратить на все что твоей душе угодно и в Заправках, и в смежных сервисах. Так что открываем навигатор, ищем ближайшую АЗС – их более чем достаточно, заправляемся и едем в гостиницу. Завтра нас ждёт трудный день.

День второй

Утро начинаем уже не в центре города, а на трассе – около деревни Берёзкино. Начало гонки запланировано на 09:00 утра, но это для спортсменов. Мы, любители третьего сорта (точнее, категории), начинаем только в 12:30.

И всё бы ничего, но проклятый дождь наглухо испортил трассу. С тоскою смотрим, как выезжают на старт спортсмены. Им-то на подготовленных машинах (и особенно на багги) бояться нечего, а про Уралы вообще молчу: их в Миассе для таких дорог и делали. А нам каково будет? Хотя и выходить нам ещё рано – надо пройти квалификацию.

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И вот тут меня ждал удар: мы не поедем в гонке. Увы и ах: Джип этот не мой, и не мне решать, можно ли его дубасить в непролазной грязи о деревья. Но если мы экипаж, то и решения должны принимать вместе. Обидно, конечно, но решение пришлось принять. И сделать вывод на будущее: с собой на такие мероприятия надо брать зубастые внедорожные шины. Сразу их ставить, конечно, было бы глупо: тащиться на них из Москвы в Томск было бы неприятно. Стало очень грустно и обидно, но что поделать.

Однако трек для квалификации – вот он. Хотя бы тут проехать надо. Первый круг едет мой товарищ, второй – я.

Напарник проехал быстро – 2 мин 40 с. Мне не хотелось ударить в грязь лицом, поэтому на своём круге я машину не жалел. И результат у меня получился такой же – 02:40. В итоге мы могли бы занять второе стартовое место (быстрее нас оказался только тот самый Commander с Hemi). Но увы…

Кстати, пару слов о нашем Рэнглере. Да, на мокрой грязи управлять им тяжеловато, но в принципе вполне возможно. Главное, делать это в ручном режиме: переключать передачи руками и отключить систему стабилизации. Лично меня работа АКП не очень устроила: коробка запаздывает при нажатии на педаль газа, и я не сразу привык работать педалью на опережение. Впрочем, привыкнуть, наверное, можно. Ну а стабилизация просто душит мотор и не даёт нормально зайти в поворот, а потом из него выйти. Пару раз я смог пробить заднюю подвеску (странно, но передняя оказалась более устойчива к некоторой доле беспредела). Но вряд ли человек в нормальном психическом состоянии будет так гонять по бездорожью, а в остальных режимах подвески хватит с запасом. Тем более что на этом поколении она заметно комфортнее старой подвески предыдущего поколения JK. И ещё именно тут помогла полезная «фишка» Рэнглера – возможность следить за температурой охлаждающей жидкости, масла мотора и коробки и давлением масла.

В общем, нам на гонке делать было больше нечего. Вечером стали подтягиваться любители, которые всё-таки рискнули уехать в ралли-рейд (правда, вернулись самостоятельно не все), но результаты будут только завтра. Завтра будут и парные гонки, которые тоже хотелось посмотреть. Участвовать нам в них, к сожалению, нельзя: едут только спортсмены и Уралы.

День третий

И опять дождь. Солнце выглянуло только вечером, когда всё закончилось. Хотя и дождь не стал вести себя по-свински и иногда становился на паузу. А мы стояли и смотрели, как в грязи барахтаются Уралы и летят багги и один-единственный спортивный УАЗ. Не знаю, как смотрел мой товарищ, а я – с завистью.

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Парная гонка – это очень зрелищно. Особенно, если она проходит в грязи. Ошмётки земли и литры воды летят во все стороны, машины периодически встают боком помимо желания пилотов, но темп всё равно очень высокий. И что интересно, тут сразу виден результат – не надо ждать несколько часов до окончания гонки и решения судей, как это происходит в бахе. Тут и поддержка зрителей, и накал страстей – всё, о чём обязательно говорят спортивные комментаторы разной степени шаблонности. И трудно сказать, за кем интереснее наблюдать. Багги – это, конечно, быстро, но и смотреть, как Урал на очередном наборе скорости сожрал турбиной свой собственный патрубок и, выпустив клубы чёрного дыма, продырявил над собой озоновый слой, тоже очень увлекательно.

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На багги, как мне сначала показалось, так гонять могут только совсем отбитые люди, которым жизнь не мила абсолютно. Во время личного общения в гостинице я своё мнение изменил (оказывается, это очень даже интересные товарищи, которые даже иногда любят жизнь), но на гонке в них вселяются демоны. Особенно меня поразил молодой дебютант из команды TM TEAM Рустам Галиев, который сразу же в первый день «сделал уши» на своём BRP Can-Am Maverick, но через несколько минут уже продолжал гонку, причём в итоге занял призовое место. На трассе он какой-то ненормальный, в жизни – приятный в общении, тихий и скромный. Удивительно, но факт.



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В итоге места поделили следующим образом: первое место в парной гонке – Марат и Илсур Галиевы (TM TEAM, Казань), зачёт N2 – Армен Пузян и Кирилл Шубин (Nakusi, Санкт-Петербург), ралли третьей категории – Евгений Грушевский и Денис Малков (Томск), Уралы в Р3К – Алексей Луковский (Томск), парная гонка на Уралах – Ринат Латыпов (Томск). Все они, конечно, молодцы, но и остальные участники тоже заслуживают уважения.

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Ещё не вечер

Да, было обидно – могли бы ехать и сами. Но что поделать. В конце концов, Олег Митяев как-то совершенно правильно спел:

И, действительно, потом всё вздыхается,

Вспоминается опять, что живой

И вот тут-то человек напивается

И не хочет возвращаться домой.



Всё ровно то же самое я и пережил до трапа самолёта из Томска (возвращаться в Москву на машине было бы непростительной тратой времени). Что-то, конечно, не получилось, но это что-то – оно вторично. Важно, что был момент, когда я подумал, что всё, что мы сделали, было сделано не просто так. Этот момент наступил, когда мы расставили машины для изучения их публикой в первый день мероприятия, на торжественном открытии гонки. Знаете, сколько было радости у пацанов, когда им разрешали сесть за руль? Я давно не видел такой концентрации счастья.

Один пацанёнок, разглядывая Wrangler, сказал маме, что история этих Джипов началась во время Второй мировой войны. И что Джип и Виллис в сороковых – суть одно и то же. И ещё он вспомнил Bantam, про который знают далеко не все. Я чуть не прослезился: это очень крутой мальчишка. Я его спросил, откуда он это всё знает. Ответ оказался простым: читал. Представляете: пацанёнок читал про Bantam. Надеюсь, его мечта сбудется, и он когда-нибудь будет дубасить в каком-нибудь ралли-рейде. У него всё впереди.

И ради таких моментов я готов ехать, куда угодно. Ну а гонка… Может, в следующий раз?