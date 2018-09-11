Может ли современный мотор пройти миллион километров, если его правильно обслуживать?

Может ли современный мотор пройти миллион километров, если его правильно обслуживать?

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Миллион километров – фраза магическая. Большинство автовладельцев при ее упоминании мечтательно закатывает глаза в мечтах о былых временах, когда деревья были выше, бензин дешевле, а моторы почти поголовно числились «миллионниками». Однако и сегодня есть машины, у которых 150 тысяч километров – интервал между обслуживаниями, а не капремонтами, а миллион – далеко не предел ресурса: это грузовики. Почему же столь фантастические пробеги доступны им, но практически недостижимы для легковых моторов, и в чем секрет «долгой жизни»?

Легковой – не грузовой

Прежде всего разберемся с разницей между легковыми и грузовыми моторами. Даже если оставить в стороне бензиновые двигатели, изначально более высокооборотистые и без наддува выходящие на пики мощности и момента лишь тысячам к четырем-пяти оборотов и выше, разница между ними вполне ощутима. Прежде всего это рабочий объем: очевидно, что для перемещения грузов нужны высокие тяговые характеристики, и без нескольких литров рабочего объема «провернуть дело» не выйдет. Следующее, что из этого проистекает – высокий крутящий момент: в то время как моторы легковушек нацелены на динамику и экономичность, у грузовых агрегатов свои ценности – тяговитость и ресурс, то есть, способность стабильно таскать тяжелые грузы в разных дорожных условиях в течение долгого времени.

Ну а говоря о ресурсе, мы подходим к одному из ключевых «ездовых» отличий грузового дизеля: его низкооборотистости. Если тахометры дизельных легковушек размечены до 5-6 тысяч оборотов, а «красная зона» начинается тысяч с четырех, то у грузовиков все еще скромнее: холостые обороты – около 500, рабочие, с пиковым моментом – от 1 000 до 2 000, а все, что свыше этого диапазона – уже «излишне». Сочетание большого рабочего объема, «длинноходности» (ход поршня в цилиндре превышает диаметр цилиндра), низкой степени форсирования и наличия турбонаддува вкупе с изначально присущей дизелю большей тяговитостью сделали его таким, какой он есть: надежным, эффективным и ресурсным.

Как же ездить долго и дешево?

Для коммерческой техники вопрос ресурса и стоимости обслуживания стоит острее, чем для личных автомобилей: чем чаще машина стоит в сервисе и ремонте, тем больше она требует денег, и тем меньше она их зарабатывает. Неудивительно, что и результат такой философии соответствующий: межсервисный интервал у тягачей на порядок выше, чем у легковушек – к примеру, MAN в России заявляет для своих грузовиков TGX межсервисный интервал до 120 тысяч километров. Однако большим по легковым меркам пробегом между ТО могут похвастаться не только магистральные тягачи: так, Volkswagen устанавливает интервал обслуживания своих фургонов Crafter на отметке в 50 тысяч километров – правда, не в России, а в Европе.

MAN TGX

MAN TGX

Какими же средствами достигаются такие огромные пробеги между процедурами обслуживания? Основных составляющих здесь три, и все они вполне прозрачны.

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Первое – это режимы эксплуатации. Ни для кого не секрет, что объективным параметром, характеризующим необходимость ТО, является вовсе не пробег, а наработка мотора – моточасы. Мотор автомобиля, стоящего в пробках, работает постоянно, пробег при этом не растет, а вот процессы износа двигателя и старения моторного масла зачастую даже выше, чем при движении, из-за повышенной температуры, плохого охлаждения и неоптимальных режимов работы с бедной смесью. Мотор автомобиля, ездящего по загородным трассам, напротив, работает в более оптимальных условиях, а с точки зрения обслуживания набирает за те же рабочие часы гораздо больший пробег. Не зря, к примеру, владельцам легковушек в мегаполисах советуют менять масло чаще, чем раз в 10-15 тысяч километров, в то время как при «беспробочной» езде 10 тысяч – совершенно нормальный пробег между ТО.

Вторая составляющая успешной и долгой эксплуатации — это качество топлива. Говоря о «хорошем, качественном» топливе мы подразумеваем прежде всего его химический состав: в нем нет избытка побочных веществ, которые неизбежно присутствуют в дизеле — прежде всего, сернистых соединений. Высокосернистая солярка считается низкокачественной, так как при ее сгорании образуются кислые соединения, которые «старят» моторное масло.

Ну а третий компонент столь долгой работы грузовых моторов как между циклами обслуживания, так и в целом – это собственно моторное масло. Масла для легковых и грузовых моторов кое в чем схожи, но также имеют серьезные различия по своим характеристикам. Давайте кратко разберемся, чем же отличаются легковые масла от грузовых, и почему не стоит лить в личную машину «коммерческий» продукт в надежде, что мотор проживет так же долго, как у дальнобойщиков.

льет масло в двигатель

Сходство современных легковых и грузовых масел заключается в том, что и те, и другие – продукты высокого качества на синтетической или полусинтетической основе. Разумеется, минеральные масла не ушли в прошлое окончательно, но самые «ресурсные» масла как для легковушек, так и для грузовиков имеют синтетическую базу. Кроме того, ПАО (полиальфаолефины) и даже эстеры (эфиры), когда-то входившие только в состав дорогих масел для легковых машин, теперь содержатся и в продуктах для грузовых автомобилей: было бы странно не использовать их преимущества в виде низкой температуры застывания, лучшей термоокислительной стабильности и более прочной пленки, образующейся в парах трения.

Для наглядного доказательства сходства и различий возьмем живой пример: пару масел из легковой и грузовой линейки TOTAL. Первое – TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30, а второе – TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30. Из технических описаний продуктов видно, что масла имеют одинаковые классы вязкости SAE 5W30, однако их физико-химические свойства, а также эксплуатационные характеристики значительно отличаются, что подтверждается данными из таблиц с типичными параметрами и наличием одобрений производителей разных типов моторов.

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TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 и TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30

Основное отличие физико-химических свойств заключается в том, что «грузовые дизельные» масла, как правило, имеют больший запас щелочных свойств. Такой увеличенный резерв щелочи необходим маслу для нейтрализации кислых продуктов сгорания, образование которых, как мы уже знаем, обусловлено наличием сернистых соединений в дизельном топливе. Чем ниже качество топлива, тем большее количество сернистых соединений оно может содержать, и, соответственно, тем меньше будет срок службы масла в двигателе.

Разница в щелочности хорошо заметна в нашей выбранной паре: QUARTZ INEO имеет щелочное число 7, а RUBIA TIR 9900 – 10. Если же взглянуть на другие продукты, можно увидеть еще более высокие показатели: к примеру, TOTAL RUBIA TIR 9200 FE демонстрирует щелочное число, равное 16.

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TOTAL RUBIA TIR 9200 FE

Более того, повышенный запас щелочи в масле для дизельных моторов создают так называемые моюще-диспергирующие присадки, высокое содержание которых позволяет маслу удерживать в своем объёме сажевые частицы, образование и попадание которых в масло неизбежно при работе дизельного двигателя. Наличие всех необходимых свойств у масла для надёжной защиты дизельного двигателя грузового автомобиля подтверждает список одобрений производителей грузовой техники и моторов для них — аналогично, у масел для легковушек это соответствие можно выявить с помощью одобрения производителя автомобиля на этикетке. При выдаче одобрения на конкретный тип двигателя производитель подтверждает, что масло имеет нужный набор физико-химических и эксплуатационных свойств, необходимых для его двигателя.

Как можно видеть, в целом «одинаковые» по некоторым показателям продукты оказываются существенно разными в некоторых специфичных нюансах – именно поэтому применять в легковых моторах грузовые масла по принципу «это тоже 5W40» не рекомендуется. И наоборот, легковое масло, залитое в двигатель грузовика, быстрее потеряет важные качества, не позволив реализовать тот же межсервисный интервал, что и специализированное грузовое.

Ну а на главный вопрос этого материала теперь можно ответить вполне однозначно: мотор грузового автомобиля, в котором работает современное и качественное масло, легко может пройти миллион километров. И даже гораздо больше: некоторые моторы ходят до капремонта и по 2 миллиона. Главное – следовать рекомендациям производителя, своевременно обслуживать машину и не экономить на ключевых расходных материалах.

Теги: Практика , двигатели , масло , моторное масло
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