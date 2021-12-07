Можно ли раз и навсегда решить проблему топливных махинаций?

Добиться такого результата возможно. Как это сделать – своим опытом делится Станислав Емельянов, управляющий партнер компании MONTRANS, которой как раз-таки и удалось полностью решить вопрос контроля топливного баланса для российского представительства Calfrac Well Services (CWS) – одной из крупнейших нефтесервисных компаний в мире. MONTRANS разработала телематическое решение, которое отслеживает заправку 500 единиц автопарка и экономит 40% топлива.

Партнерский материал

Предыстория

В Ханты-Мансийском автономном округе на разработке Западно-Эргинского месторождения компания «КВС Интернэшнл» (российское представительство CWS) готовит инфраструктуру участка: проводит геологоразведочные работы, устанавливает и обслуживает буровые вышки, предоставляет услуги по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. В российском филиале работает почти 500 единиц техники – автопарк состоит из специализированных машин, например, оборудования для гидроразрыва пласта или колтюбинговых установок, а также обычных легковых и грузовых автомобилей

КВС Интернэшнл столкнулась с проблемой контроля слива топлива. По данным специалистов компании, до установки телематического оборудования нецелевой расход топлива достигал 30%. Чтобы справиться с проблемой топливных махинаций со стороны водителей, компания установила мониторинговую систему на базе Wialon. Количество сливов удалось снизить, однако вопрос с топливом до конца не был решен. Во-первых, необходимо одновременно отслеживать заправку 500 единиц техники. Во-вторых, часть топливных емкостей находились в отдаленных районах, где полностью отсутствовал контроль над заправкой. В-третьих, некоторые водители искали способы обойти систему: повреждали провода датчиков, выкручивали антенны блоков мониторинга и даже отключали датчики программно.

Станислав Емельянов, управляющий партнер компании MONTRANS. «Техника нефтесервисного предприятия уже шесть лет оборудована датчиками уровня топлива, терминалами спутникового мониторинга транспорта и контроллерами учета топлива. Это позволяет следить за движением горючего и предотвращать нецелевое использование машин. Но современная экономика диктует новые условия, когда перед менеджментом компании стоит задача свести к минимуму все издержки и непроизводственные затраты, связанные в том числе с транспортом. Стало понятно, что стандартная система мониторинга транспорта в полной мере с этими проблемами не справляется.

Поэтому MONTRANS разработала новый программный продукт для контроля и управления автопарком на базе системы мониторинга Wialon»

Решение и почти мгновенный экономический эффект

Решением стала программа MONTRANS.ANALYTICS, которая дополнила стандартный мониторинг. Она позволила сравнивать количество топлива, выданного при заправке и попавшего в топливный бак, а также оперативно выявлять факт стороннего вмешательства в работу оборудования мониторинга. Система мониторинга дает руководителю корректные, достоверные и точные аналитические данные, на основании которых можно принимать управленческие решения.



«В течение полугода мы провели огромное количество сервисных работ, дополнительно обучали персонал. Это был первый этап внедрения. Когда процесс был отлажен, мы смогли сделать второй шаг – выстроить полноценный процесс контроля топлива в рамках компании. Вот как выглядит процесс. Топливозаправщики оборудованы контроллерами, которые ведут персонифицированный учет транзакций. Водитель прикладывает персональную карту и указывает, какое транспортное средство заправляется, а навигационное оборудование контролирует, сколько топлива попало в бак. Вся цепочка – от поставки топлива до его расходования – стала абсолютно прозрачной», – продолжает Станислав Емельянов.



Экономический эффект от выстраивания контроля топлива на крупных предприятиях, таких как «КВС Интернэшнл», может достигать десятков и сотен миллионов рублей в год. Через месяц после внедрения систем телематики и аналитики объем расхода топлива в автопарке сократился на 10%. Экономия за один только месяц составила 3 миллиона 300 тысяч рублей.



Однако на этом внедрение системы MONTRANS.ANALYTICS не закончилось. Был запущен третий этап – контроль эффективности автопарка. Дело в том, что в нефтесервисной отрасли используются технически сложные установки, час работы которых стоит огромных денег. И прибыль предприятия во многом зависит от того, насколько эффективно менеджмент компании управляет ресурсами.



«Перед нами стояла задача оптимизировать издержки по расходу топлива и повысить производительность транспорта. В итоге единый стандарт управления MONTRANS.ANALYTICS объединил все данные, теперь руководство КВС Интернэшнл получает сводные аналитические отчеты с абсолютно достоверными показателями. В отчетах представлена полная информация о работе всех транспортных единиц: время работы техники, ее передвижение, заправки, простои, моточасы, нарушения ПДД и многие другие параметры. Решение MONTRANS повысило экономическую эффективность компании», – говорит Станислав Емельянов.

Что в итоге

До внедрения MONTRANS.ANALYTICS в компании «КВС Интернэшнл» транзакции по выдачам топлива контролировало четыре человека. При этом большинство фактов сливов оставалось незамеченным. После того как телематическое решение заработало, выдачу топлива контролирует всего один человек, а количество фактов хищения топлива снизилось на 95% – с 48 тысяч до 2 тысяч литров. В целом экономия топлива составила 40%: недобросовестные водители знают, что их действия не останутся незамеченным, и не рискуют сливать топливо при заправке. Также благодаря интеграции программы MONTRANS.ANALYTICS в ERP-систему компании «КВС Интернэшнл» производительность автопарка повысился до 53%.



«Телематика и IoT-технологии имеют большое значение для бизнеса, связанного с автотранспортом. Если в компании одна машина, а вы сами и водитель, и руководитель, конечно, тогда вы в состоянии контролировать расход топлива, коэффициент эксплуатации и прочие параметры. Как только машин становится больше, и управлять их работой приходится из кабинета, без телематики и IoT-технологий не обойтись. Иначе просто потеряете контроль над техникой, как только она исчезнет из поля зрения. Сегодня управлять компанией, в которой есть транспорт или спецтехника, нужно только с помощью телематических и IoT-решений. В противном случае очень быстро потеряете конкурентоспособность», – считает Станислав Емельянов, управляющий партнер компании MONTRANS.



Стоит отметить, что решение MONTRANS по мониторингу топлива стало одним из лучших IoT-проектов в 2021 году. Компания попала в список победителей глобального конкурса IoT project of the year. Эту премию второй год подряд проводит международный поставщик и разработчик телематических решений в области GPS-мониторинга и IoT Gurtam.

