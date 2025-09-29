Мы не продаёмся! Почему «стукачи» не могут заработать на пьяных водителях

Уже не первый год у жителей многих регионов России существует возможность дополнительного заработка: сообщаешь, куда следует, о пьяном водителе – получаешь за это деньги. Вроде бы схема рабочая: и денежки тебе капают, и дороги от алкашей очищаешь. Но что-то явно идёт не так: не хотят наши граждане зарабатывать таким образом, и всё тут. Почему?

Забавная статистика: на Алтае в 2025 году на оплату сообщений выделили полтора миллиона рублей. За один сигнал бдительному гражданину положена сумма в размере пяти тысяч. Сколько выплатили? На начало сентября – ни копейки. Молчат жители Алтая, не жалуются на пьяных. А вот в Вологде с нынешних 10 тысяч вознаграждение планируют поднять до 20. Зачем так много? А всё потому же: даже за 10 тысяч очереди из желающих подзаработать таким способом нет. Справедливости ради отмечу, что сообщения там всё же поступают, но по другим каналам: чаще всего вологжане жалуются на неправильно припаркованные автомобили с помощью местного Телеграм-бота. И делают это совершенно бесплатно –вознаграждения за это не предусмотрено. Однако вывод очевиден: справедливости хочется больше, чем денег. Или не в этом дело?

Скорее всего, дело в том, что сообщать о нарушениях анонимно – это не так сложно и страшно. Написал в Телеграм – а дальше дело Госавтоинспекции. А вот чтобы получить деньги за сигнал о пьяном водителе, нужно предоставлять личные данные, без которых получение выплаты невозможно. Кому-то лень совершать лишние телодвижения (хотя часто это можно сделать по телефону), а кому-то, может, немного страшно: не хочется «светить» личные данные или есть опасение, что кто-то за доброе дело может отомстить. Особенно пока полтора-два года ходит пешком.

Ну и самое интересное, что многими такой поступок оценивается резко отрицательно. Мол, это самое настоящее «стукачество», недостойное порядочного человека. Видимо, в обществе прочно устоялось мнение, что пьяному садиться за руль, конечно, предосудительно, но чуть менее предосудительно, чем сообщать о таких водителях в ГАИ. Мнение, конечно, очень спорное, но оно существует. Нечто похожее мы видим по отношению к «обочечникам»: да, они плохие, но понять можно. Хотя, по-моему, нельзя. Как и алкашей, которые упорно лезут за руль.

Средняя сумма оплаты сообщения в органы о пьяном водителе сейчас составляет около пяти тысяч. Есть регионы, где за это платят чуть меньше, а есть, где существенно больше. И нигде эта система не работает достаточно эффективно. Можно даже сказать, что она толком не работает. Потому что стучать – нехорошо.

Интересно, а если станут платить, например, тысяч по 50? Есть у меня подозрение, что сигналов от населения станет поступать значительно больше. Потому что стучать – плохо, но за 50 тысяч – это уже другое. Тут можно немного и против совести пойти.

Ну и если серьёзно, то мне непонятно, почему предотвращение потенциального ДТП кем-то осуждается. Проблема тут не в размере оплаты или бюрократической волоките для оформления выплаты, а в убеждении, что не по-человечески это как-то – взять вот так и сдать кого-то властям. Тем более – за деньги. Мы своих не продаём.

Пока этот «свой» не отправит на тот свет близкого человека. Вот тогда мировоззрение поменяться может. Но слишком поздно.