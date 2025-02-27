На шаг впереди: что особенного в современном моторном масле

Современный двигатель и двигатель, выпущенный лет 30 назад, отличаются приблизительно так же, как современный смартфон и Nokia 3310: функция «позвонить поговорить» осталась прежней, а технологии уже совсем другие. И если неубиваемый кнопочный телефон можно было ронять со второго этажа и потом говорить по нему дальше, на современный смартфон приходится наклеивать защитное стекло. Зато и возможностей у него больше. Современный двигатель тоже устроен заметно сложнее старого, благодаря чему он тише и экономичнее, чем какой-нибудь УЗАМ-412, но и отношения он требует тоже совсем иного. Поэтому неудивительно, что и масла, и антифризы со временем меняются. А как именно, расскажем ниже.

Мы не зря вспомнили УЗАМ-412. Те, кто знает, что это такое, помнят некоторые особенности этого мотора: он часто перегревался, отличался нестабильной работой, а двух таких одинаковых моторов не существовало в природе: владельцы Москвичей точно знали, как утром проще запустить двигатель своей машины. То есть, насколько вытащить «подсос», как надавить на педаль газа и что заменить в первую очередь, чтобы мотор запустился: бегунок в трамблёре, иглу в поплавковой камере карбюратора, свечи или что-то другое. Зато этот автомобиль был прост, как три копейки, и ему вполне хватало масла М-8В. Современные моторы ремонтировать сложнее, но для запуска им не требуются специальные ритуалы. А вот хорошее масло – просто необходимо, и чем мотор совершеннее, чем более совершенное масло ему требуется. Разумеется, технологии самого масла и технологии его производства не могут отставать от технологичности моторов. И если с тем, что такое фазовращатели, системы изменения высоты поднятия клапанов или электронноуправляемые термостаты, мы уже знакомы, то о современных технологиях, используемых при производстве масла, знаем не так уж много. Поэтому возьмём в качестве примера такого современного продукта масло N-FORCE и посмотрим, чем оно отличается от масел прошлого. Начнём с истории: что это за масло, откуда оно взялось и как его производят.

От бочки до канистры

Линейка масел N-FORCE – продукция компании CNRG Lubricants. Несмотря на то, что CNRG входит в ТОП-10 крупнейших российских производителей, слышали о ней не все. Тем временем она работает с 1997 года. CNRG не только разрабатывает собственные масла и технические жидкости, но и производит их на собственном заводе в Москве. Что представляет собой это предприятие?

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CNRG произносится как «си-эн-ар-джи» и является аббревиатурой от слова «synergy» – синергия. А синергией называют положительный эффект от суммирования нескольких составляющих, которые по отдельности такого эффекта дать не могут. Такое название появилось не на пустом месте: если в начале своего пути компания производила масла по чужим рецептурам, то с накоплением опыта она заметно расширила область своей деятельности. Сейчас в состав CNRG входят три крупных подразделения: завод по производству смазочных материалов, лаборатория и коммерческий блок.

Как мы уже говорили, завод был запущен в 1997 году. С тех пор многое изменилось, его постепенно модернизировали, и сейчас на предприятии функционируют не только установки с трехступенчатой системой блендинга, но и реактор по производству смазок, и несколько полуавтоматических фасовочных линий.

В рамках модернизации производства в прошлом году был запущен новый фасовочный цех. На 642 квадратных метрах разместились три новые автоматические фасовочные линии. Особенность этих линий заключается в том, что готовую продукцию можно разливать сразу в три типа тары: мелкую (1 и 4 литра), среднюю (10 и 20 литров) и крупную (бочки по 60 и 205 литров). И это получается не только намного быстрее, но и безопаснее, так как для каждого типа тары имеется отдельный трубопровод. А значит, случайно смешать разные жидкости просто невозможно. А благодаря постоянно поддерживаемому климату и отсутствию пыли на складах тара надёжно защищена от выпадения конденсата или попадания в неё мусора. То есть, масло всегда остаётся чистым, без ненужных примесей.

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Второе структурное подразделение CNRG – это лаборатория. Её модернизировали одновременно с цехом фасовки, и это не простое совпадение. Дело в том, что из каждой партии масла на заводе отбирают пробу для проведения лабораторного анализа. Там проводят контроль всех основных параметров масла: кинематической вязкости, плотности, содержания воды, температуры застывания, щелочного числа, кислотного числа для гидравлических, трансмиссионных и индустриальных масел, температуры вспышки в закрытом и открытом тиглях, пенообразующего свойства, динамической вязкости CCS. Кроме этого, отбирают так называемую арбитражную пробу. Её хранят в лаборатории, а при необходимости могут отправить на повторное исследование. Такие пробы тоже отбирают из каждой партии готового продукта.

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Конечно, на этом модернизация завода не останавливается. Есть планы и по автоматизации производства, и в некоторых других направлениях. Однако то, что уже сделано, позволяет выпускать 150 различных продуктов не только для нашего рынка, но и для рынков Казахстана, Беларуси и Узбекистана. И для их реализации существует третье подразделение CNRG – торговый дом, благодаря которому продукция поступает клиентам напрямую, без цепочки лишних посредников и неизбежных наценок. То есть, без завышения её стоимости.

Что такое N-Technology и при чём тут дракон?

Вот мы подошли к главному вопросу: что такое современное технологичное масло? Само собой, в первую очередь это высококачественные базовые масла, в том числе полиальфаолефиновые, и самые современные пакеты присадок. В маслах N-FORCE есть и то, и другое, причём базовые масла используются отечественные. А вот присадки – импортные, от ведущих мировых поставщиков. Но, по большому счёту, об этом говорят все современные производители. Что у N-FORCE есть такого, чего нет у других? Например, собственная технология, которая называется N-Technology.

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Эта технология построена на трёх «N»: Northern Climate, Noack, Neutralization. Northern Climate переводится как «северный климат», и это означает, что производитель уделил особое внимание низкотемпературным свойствам масла. Для этого в составе масла используются базовые компоненты после глубокой депарафинизации и каталитического гидрооблагораживания и стойкий к деструкции полимерный загуститель. В результате, например, динамическая вязкость на имитаторе холодного CCS при -30 градусах на 30% превосходит требования стандарта SAE J300 для моторных масел. А значит, мотор будет легче запустить в мороз, что особенно ценно в холодных регионах страны. Noack – это показатель испаряемости. То есть, это тот параметр, который характеризует склонность масла к расходу на угар. Чтобы этот расход был ниже, базовое масло проходит гидрокаталитическую конверсию и стабилизацию в ректификационных колоннах. После этого оно отличается упорядоченным молекулярным набором и стабильным фракционным составом, и всё это помогает ему испаряться не так интенсивно. Результаты нагляднее представить в цифрах: испаряемость по Noack у масел N-FORCE класса А3/В4 по стандарту АСЕА на 22% превосходит требования класса. Ну, и наконец, Neutralization. Она же — нейтрализация, которая описывает стойкость масла к окислению, нитрованию, разложению и полимеризации. Другими словами, это тот параметр, который характеризует ресурс масла в двигателе, сохранение его нейтрализующих, моющих и диспергирующих свойств. Проведённые независимые лабораторные исследования и полевые испытания позволяют заявлять о том, что масла N-FORCE выдерживают увеличенные на 20% по сравнению со многими другими маслами интервалы замены. Конечно, это не значит, что можно смело менять это масло реже. Это значит, что в ходе нормальной эксплуатации это масло не распадётся на компоненты и будет работать стабильно весь период от замены до замены. Кстати, так как все масла N-FORCE с существенным запасом покрывают требования всех стандартов, то они соответствуют и требованиям многих OEM-производителей.

Собственный бренд CNRG появился в 2013 году, и на сегодняшний день канистры моторного масла N-FORCE сменили уже четыре варианта дизайна. Изначально они были металлическими, сейчас – пластиковые. Но защита от подделки хуже от этого не стала: на каждой канистре есть и логотип на горлышке, и выборочная лакировка на этикетке, и металлизированные надписи, которые практически невозможно подделать, а на этикетках некоторых канистр есть изображение дракона. При чём здесь дракон? При том, что это известный символ Азии, и изображён он на канистрах полностью синтетического масла линейки Asia – тех масел, которые предназначены специально для автомобилей с Востока. Эти масла есть только в линейке Special, а всего в серии масел N-FORCE существуют три линейки с разным цветом канистр и дизайном этикеток: Special, Supreme и Pro. Драконов на этикетках этих масел не найти, но на других животных полюбоваться можно: тигр изображён на этикетках канистр Supreme и Special, а на канистрах масел PRO и PRO SL можно увидеть волка.

Масла линейки Pro – это бюджетные масла на минеральной и полусинтетической основе, которые отлично подойдут автомобилям старше 15 лет. Supreme – линейка классом повыше, это полусинтетические и синтетические масла, которые можно заливать в двигатели большинства современных автомобилей. Ну а Special – это полностью синтетические масла, которые оценят те, кто свои автомобили не просто любит, а сходит по ним с ума. Тем, кто просто любит, подойдут и масла двух предыдущих линеек.

Наше – не хуже

В то время, когда кажется, что Shell подделывают все, включая сам Shell, а настоящий Mobil1 встречается только в приятных воспоминаниях, не может не радовать наличие отечественного продукта, который никто подделывать не будет. Он по умолчанию качественнее поддельных масел зарубежных брендов, а тот факт, что масла N-FORCE по многим параметрам с лёгкостью перекрывают не только требования стандартов, но и допуски многих производителей, делает его ещё более привлекательным выбором. Современное производство, жёсткий контроль качества, оптимальное соотношение цены и качества – это ключевые преимущества масел компании CNRG, которые помогут им занять нишу, свободную после ухода с нашего рынка западных брендов. Природа пустоты не терпит, так что это только вопрос времени. И, наверное, доверия, которое с этим временем обязательно придёт.

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