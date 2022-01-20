Печальной реальностью завтрашнего дня может стать даже то, о чем вчера и в шутку подумать было невозможно. Прошедший 2021 год шокировал нас АИ-95 по 100 рублей и продажей мест в очередях на заправках в Хабаровске, драками за горючее в Великобритании, топливной революцией в Казахстане. Не всем свойственна жесткая паранойя, но как быть тому, кто хочет создать запас бензина на черный день?

В «интернетах нулевых» был популярен такой эвфемизм, как БП, расшифровывающийся как «Большой П…» и означающий аналог апокалипсиса. Термин из употребления почти вышел, но вот тема выживания в постапокалиптическом будущем интересует сегодня множество людей по всему миру. Кого-то – в плане игры или хобби, а кого-то даже всерьез. «Выживальщики» строят схроны с тушенкой и патронами, осваивают медицинские, строительные, ремонтные и прочие прикладные навыки, радиосвязь и умение стрелять и вообще всячески готовятся к наступлению сумрачной пост-пост-индустриальной эпохи, когда о супермаркетах, макдональдсах, мобильных интернетах, центральном отоплении и прочих каршерингах придется забыть, как об утраченном рае. А еще забыть придется и о привычной нам развитой сети круглосуточных бензоколонок – топливо, как и пресловутые патроны с тушенкой, рискует стать стратегической ценностью, за которую в стремительно скатывающемся в средневековье обществе люди станут друг друга убивать

Впрочем, помимо постапокалиптичных фантазий, у многих есть и вполне рациональные основания сделать неприкосновенный запас топлива на будущее. Кто-то хорошо помнит бензиновый дефицит СССР 80-90-х, когда автолюбители ночевали в очередях на бензоколонках, и уверен, что в нынешней нестабильности всё может вернуться. Кто-то в силу географии проживания рискует в любую минуту надолго оказаться отрезанным от мира из-за лавин, снегопадов, ураганов и иных природных или техногенных катаклизмов.

Серьезная авария на региональном нефтезаводе, какая-нибудь смута, при которой власти могут ограничить продажу топлива, сценарии типа югославского, аргентинского и иных аналогичных – ни от чего зарекаться нельзя. Примеров из совсем недавнего – полным-полно! Дефицит горючего с многокилометровыми очередями и запретами отпуска в канистры возникал в 2021 году в нашей стране не один раз – на заправках Хабаровского края из-за проблем на НПЗ, на Сахалине из-за просчетов в логистике, в Брянской области по невыясненной причине и т.п.



Казахстанская история, которая сейчас на слуху, началась в конце декабря в Шымкентской области из-за подорожания газа, но если почитать не российские новостные ресурсы, а тамошние, то можно увидеть, что на месяц раньше там же стартовал бензиновый коллапс.



Масштабнейший топливный кризис в Великобритании в августе-сентябре оказался и вовсе по-голливудски постапокалиптичным – забывшие чопорность джентльмены лупили друг дружку по мордасам в очередях на заправки, а растаскивать их пришлось силам регулярной армии. Так что, как видите, резон иметь у себя в гараже или сарае персональную мини-заправку есть, и вполне обоснованный!

Но вот проблема: топливо, в отличие от тушенки, патронов, спичек и соли, плоховато хранится. Распадаются присадки, выпадают осадки, снижается калорийность. Как же сделать так, чтобы стратегический запас не стал лишь средством для разжигания костров?

Что происходит с топливом от времени?

Согласно старым советским ГОСТам, бензин был способен безвредно храниться до 5 лет. Если бы так оно и обстояло на самом деле, то и проблемы бы у современных «сурвивалистов» в шапочках из фольги не было: делай запас любого объема и храни себе, пять лет – срок вполне приличный! Однако важные нюансы сильно искажали эту безоблачную картину.



Во-первых, храниться горючее должно было в идеальных условиях – минимальных перепадах температур, которые обеспечивались огромной массой температурно-инертного топлива в цистернах, зарытых глубоко в землю без доступа воздуха. Цистерны заполнялись без воздушного зазора, а температурное расширение компенсировалось резиновыми компенсаторами – герметичными надувными «подушками».



А во-вторых, пять лет хранения вовсе не означали, что топливо не ухудшало своих свойств – просто в советские времена высокооктановых сортов в принципе не было в массовом обиходе, а двигатели машин, в которые его предполагалось заливать, без проблем переваривали весьма низкопробный бензин, не слишком различая свежий и пятилетний. Ибо были эти машины либо военными ЗИЛами и УАЗами, рассчитанными на полчаса боя, либо сельскохозяйственной техникой с моторами тех же ступеней эволюции.

Когда современные двигатели с высокими степенями сжатия, высокими оборотами и «горячими» режимами работы вытеснили примитивные древние тихоходные движки, выяснилось, что пятилетнее топливо для них уже не годится. ГОСТ откорректировали, и действующий сегодня стандарт обещает гарантированную сохранность бензина в течение всего лишь одного года.



Что же происходит с топливом от времени с физической и химической точек зрения?

Об этом «Колесам» рассказал Лев Викторович Мачулин, старший научный сотрудник ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат технических наук:

– Распадающиеся со временем антидетонационные присадки вызывают падение октанового числа – это, наверное, самый основной и серьезный эффект старения бензина. Одновременно теряются легкие фракции – пропан-бутановая, изопентановая и т.д. Именно они отвечают за испаряемость топлива и особенно важны в момент старта холодного мотора; собственно, их так и называют – «пусковые фракции». Меняется в сторону ухудшения такой параметр, как давление насыщенного пара (ДНП), если по-простому, то способность топлива испаряться. Цифрами ДНП отличаются друг от друга летний и зимний бензин (последний завозят на АЗС с октября по апрель): зимнее топливо должно лучше испаряться в мороз, а летнее не должно испаряться чрезмерно, что грозит образованием паровых пробок в системе питания. Также с введением повсеместно крекинговых процессов на НПЗ в бензине повысилось содержание непредельных углеводородов – бутиленов, пентенов и т.п. При хранении при повышенных температурах начинается их интенсивное осмоление. Бензин визуально меняет цвет, а внутри двигателя резко растет нагарообразование. При том что топливо, изготавливаемое по старым «прямогонным» технологиям (когда, к слову, и существовал ГОСТ о пятилетнем сроке годности!), страдало от этого эффекта значительно меньше.



Если кратко подытожить, то при длительном хранении топлива без применения каких-то особых мер идут три негативных процесса:

снижается октановое число;

распадаются и испаряются летучие фракции;

происходит осмоление олефинов.

Ну а поскольку автовладельцу важна не сферическая в вакууме химия, а физические эффекты, можно переиначить эти три фактора так:

возникает детонационное горение топлива в двигателе;

затрудняется запуск;

загрязняются свечи, клапана, поверхность камеры сгорания​.

Из итогов вышеперечисленных трех процессов (снижение октанового числа, распад и испарение летучих фракций и осмоление олефинов) два являются практически необратимыми – затрудненный запуск и нагарообразование. С этим ничего толком не поделать, и придется просто смириться. Стартер будет крутить подольше, свечи менять (или чистить – в постапокалиптическом мире особо не наменяешься!) придется чаще. Но в целом это не помешает эксплуатировать автомобиль.

Опасным фактором является лишь детонация, способная разрушить двигатель достаточно быстро. Падение октанового числа может быть значительным, и оно в конечном итоге не скомпенсируется автоматической (у инжекторов) или ручной (у карбюраторов) коррекцией угла опережения зажигания. Однако падение октанового числа – это как раз вполне обратимый фактор: если не на 100%, то сделать в целом пригодный бензин из «просроченного» вполне возможно. Так что если в планах – создать «неприкосновенный запас выживальщика», то можно и попробовать…



Кстати, сразу небольшой практический совет от нашего эксперта: если затевать длительное хранение, то лучше делать запас зимой. Ибо при неизбежной потере со временем легких «стартовых» фракций зимнее топливо продержится несколько дольше при прочих равных – сперва оно через какое-то время станет по уровню ДНП как летнее, а затем начнет ухудшаться по отношению к свойствам летнего. А характеристики испаряемости летнего бензина начинают ухудшаться, по сути, сразу.



Топливные присадки

В ассортименте брендов, входящих в первую десятку-двадцатку мировых производителей смазочных масел, есть специфические средства, именуемые «Fuel Stabilizers» или «присадками для длительного хранения бензина». Состав их представляет собой сложную смесь антиоксидантов и противокоррозионных средств. Изначально такие жидкости предназначены для бензиновой техники, которая используется сезонно и надолго ставится на прикол без опустошения баков: снегоходы и снегоуборщики – летом, мотоциклы, гидроциклы, подвесные моторы и газонокосилки – зимой. Подобные субстанции заливаются в бензобак перед сезонной консервацией, но в полной мере эти средства пригодны и для хранящихся в том же режиме автомобилей, а также для топлива, содержащегося отдельно – в любой таре и в любом количестве. Подобные препараты, согласно инструкции, могут сохранять бензин от осмоления и падения октанового числа при добавлении 5 миллилитров на 1 литр топлива. И средство реально работает – обработанное им топливо вполне пригодно для использования в двигателях после 3-5 лет хранения в гараже в канистрах.

Проблема лишь в том, что четвертьлитровый флакон стоит порядка 900 рублей. Если представить наш бензиновый «фонд» в виде, скажем, 1000-литрового еврокуба по цене 52 рубля за литр и добавить в него волшебную химию в рекомендованном производителем соотношении, то нам потребуется 20 флаконов «стабилизатора» на сумму… 18 тысяч рублей! Недешево обойдется паранойя.

Если не вливать в бензин «живую воду» заранее, это можно сделать потом – когда он уже как следует отстоялся и подпортился от времени. В промышленности октановое число бензина часто повышают добавками средств-оксигенатов (кислородосодержащих). Веществ этой группы немало (монометиланилин, фэтэрол, метанол и т.п.), но наиболее распространенным из относительно безопасных является МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир). Название этой присадки звучит, как наркота для маргиналов, однако на самом деле она вполне легальна, не состоит в списке прекурсоров и доступна для приобретения не только в промышленных количествах, но и в розницу. Добавляют МТБЭ в бензин в количестве до 15% от объема. 7-11% оксигената сделают из 92-го бензина 95-й, а 15% – и 98-й.



Вопрос, правда, на этот раз не только в цене, но еще и в объеме. Литр МТБЭ в розницу в магазинах для химиков-любителей стоит 600-700 рублей, в мелкооптовых химбазах – 300 рублей, а на крупнооптовых – рублей 50. Правда, привлекательные цены могут оказаться недоступными для покупателей частников ввиду отгрузки лишь в промышленных объемах. А при соотношении МТБЭ с бензином 1:10 для восстановления октанового числа до 95 после длительного хранения на 1000 литров топлива потребуется еще и как минимум пять 20-литровых канистр МТБЭ, которые, к слову, тоже нужно где-то хранить в герметичной таре, без света и перепада температур.

В чем хранить запас бензина?

Предположим, что вы все же решились сделать собственный «бензиновый схрон». Несмотря на то, что классическая 200-литровая стальная бочка многим кажется залогом надежности (плюс у нее самая доступная цена в пересчете рублей литра объема на рубль), она, как и любые иные стальные емкости – неудачный выбор для персонального мини-хранилища топлива. Стальная бочка приемлема как автомобильный бак, но при использовании в качестве хранилища разъедается содержащимися в топливе влагой, меркаптанами, фенолами и т.п., а продукты такого окисления старят горючее. Поэтому для долговременного хранения нужно использовать пластиковую или алюминиевую тару.

Алюминий хорош тем, что помимо оптимального баланса прочности и нейтральности обладает еще и абсолютной непрозрачностью. А защита топлива от влияния света – очень важна! Проблема лишь в том, что самая распространенная алюминиевая тара – 20-литровые канистры. А вот «танки» на приличный объем – крайне недешевы. Бэушный (про цену нового даже не советуем думать!) топливный бак от тягача-фуры литров на 300 стоит тысяч двадцать пять рублей. Литров на 500-600 – уже тысяч сорок.

С пластиком – проще. Канистры на 20-30 литров можно купить в неограниченном количестве по 30-50 рублей (от моющих средств или иной водорастворимой химии), а то и дешевле. Они удобны объемом, который легко кантует и использует один человек. Но в плюсах кроются и минусы: в столь малых объемах бензин сильно подвержен температурным «качелям», а полупрозрачный пластик пропускает свет, чей ультрафиолет окисляет присадки. 200-литровые полиэтиленовые бочки в этом плане – более правильная тара. Они стоят по 800-1000 рублей и лучше сопротивляются свету, поскольку выполнены из толстого полимера синего (иногда черного) цвета. Хотя брать из них бензин и доливать его уже придется либо помпой, либо через кустарно врезанный нижний кран, а наблюдение уровня затруднено, как и возможность кантовать в одиночку.

Круче всего, конечно, так называемый «еврокуб» – кубическая емкость на тонну в металлической обечайке с доступом к содержимому как сверху, так и снизу. Бывают как полупрозрачные, так и черные – последние, разумеется, предпочтительнее. Стоимость – 3-5 тысяч рублей за куб, однократно использованный под пищевые продукты типа концентрата сока или соевого соуса, остатки которых которые легко вымываются водой. Правда, столь нешуточный запас – лишь для серьезно озабоченных выживальщиков, знающих толк в истинном безумии!

Ротация



Ну и под конец нужно отметить еще один способ создания «постапокалиптического запаса» – не химический метод консервации или восстановления, а тактику ротационной замены. Она несколько более беспокойная (придется не просто сидеть «на кубышке», а предпринимать некоторые регулярные действия), но зато гораздо более бюджетная и не требующая никаких дополнительных затрат, кроме самого бензина и тары. Суть метода – в регулярном частичном использовании топлива из резерва хранения ДО наступления «дня Д» с равноценным возвратом свежего, привезенного с заправки.

Даже с небольшими среднегодовыми пробегами ротация позволит полностью игнорировать все факторы старения топлива и иметь всегда качественный резерв даже при значительном запасе – типа куба на тонну. Возьмем, к примеру, типичный пробег горожанина за год – 15 000 километров. Если считать расход в 8 литров на сотню км, то это 1200 литров бензина в год и 100 литров – в месяц. Чтобы поддерживать бензин в идеальной сохранности, достаточно заменять в течение года половину объема – раз в месяц заправляться из собственного бензохранилища для повседневных поездок литров на 40 и пополнять объем, привозя пару 20-литровых канистр с обычной автозаправки обратно.