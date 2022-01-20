В «интернетах нулевых» был популярен такой эвфемизм, как БП, расшифровывающийся как «Большой П…» и означающий аналог апокалипсиса. Термин из употребления почти вышел, но вот тема выживания в постапокалиптическом будущем интересует сегодня множество людей по всему миру. Кого-то – в плане игры или хобби, а кого-то даже всерьез. «Выживальщики» строят схроны с тушенкой и патронами, осваивают медицинские, строительные, ремонтные и прочие прикладные навыки, радиосвязь и умение стрелять и вообще всячески готовятся к наступлению сумрачной пост-пост-индустриальной эпохи, когда о супермаркетах, макдональдсах, мобильных интернетах, центральном отоплении и прочих каршерингах придется забыть, как об утраченном рае. А еще забыть придется и о привычной нам развитой сети круглосуточных бензоколонок – топливо, как и пресловутые патроны с тушенкой, рискует стать стратегической ценностью, за которую в стремительно скатывающемся в средневековье обществе люди станут друг друга убивать
Впрочем, помимо постапокалиптичных фантазий, у многих есть и вполне рациональные основания сделать неприкосновенный запас топлива на будущее. Кто-то хорошо помнит бензиновый дефицит СССР 80-90-х, когда автолюбители ночевали в очередях на бензоколонках, и уверен, что в нынешней нестабильности всё может вернуться. Кто-то в силу географии проживания рискует в любую минуту надолго оказаться отрезанным от мира из-за лавин, снегопадов, ураганов и иных природных или техногенных катаклизмов.
Серьезная авария на региональном нефтезаводе, какая-нибудь смута, при которой власти могут ограничить продажу топлива, сценарии типа югославского, аргентинского и иных аналогичных – ни от чего зарекаться нельзя. Примеров из совсем недавнего – полным-полно! Дефицит горючего с многокилометровыми очередями и запретами отпуска в канистры возникал в 2021 году в нашей стране не один раз – на заправках Хабаровского края из-за проблем на НПЗ, на Сахалине из-за просчетов в логистике, в Брянской области по невыясненной причине и т.п.
Казахстанская история, которая сейчас на слуху, началась в конце декабря в Шымкентской области из-за подорожания газа, но если почитать не российские новостные ресурсы, а тамошние, то можно увидеть, что на месяц раньше там же стартовал бензиновый коллапс.
Масштабнейший топливный кризис в Великобритании в августе-сентябре оказался и вовсе по-голливудски постапокалиптичным – забывшие чопорность джентльмены лупили друг дружку по мордасам в очередях на заправки, а растаскивать их пришлось силам регулярной армии. Так что, как видите, резон иметь у себя в гараже или сарае персональную мини-заправку есть, и вполне обоснованный!
Но вот проблема: топливо, в отличие от тушенки, патронов, спичек и соли, плоховато хранится. Распадаются присадки, выпадают осадки, снижается калорийность. Как же сделать так, чтобы стратегический запас не стал лишь средством для разжигания костров?
Что происходит с топливом от времени?
Согласно старым советским ГОСТам, бензин был способен безвредно храниться до 5 лет. Если бы так оно и обстояло на самом деле, то и проблемы бы у современных «сурвивалистов» в шапочках из фольги не было: делай запас любого объема и храни себе, пять лет – срок вполне приличный! Однако важные нюансы сильно искажали эту безоблачную картину.
Во-первых, храниться горючее должно было в идеальных условиях – минимальных перепадах температур, которые обеспечивались огромной массой температурно-инертного топлива в цистернах, зарытых глубоко в землю без доступа воздуха. Цистерны заполнялись без воздушного зазора, а температурное расширение компенсировалось резиновыми компенсаторами – герметичными надувными «подушками».
А во-вторых, пять лет хранения вовсе не означали, что топливо не ухудшало своих свойств – просто в советские времена высокооктановых сортов в принципе не было в массовом обиходе, а двигатели машин, в которые его предполагалось заливать, без проблем переваривали весьма низкопробный бензин, не слишком различая свежий и пятилетний. Ибо были эти машины либо военными ЗИЛами и УАЗами, рассчитанными на полчаса боя, либо сельскохозяйственной техникой с моторами тех же ступеней эволюции.
Когда современные двигатели с высокими степенями сжатия, высокими оборотами и «горячими» режимами работы вытеснили примитивные древние тихоходные движки, выяснилось, что пятилетнее топливо для них уже не годится. ГОСТ откорректировали, и действующий сегодня стандарт обещает гарантированную сохранность бензина в течение всего лишь одного года.
Что же происходит с топливом от времени с физической и химической точек зрения?
Об этом «Колесам» рассказал Лев Викторович Мачулин, старший научный сотрудник ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат технических наук:
– Распадающиеся со временем антидетонационные присадки вызывают падение октанового числа – это, наверное, самый основной и серьезный эффект старения бензина. Одновременно теряются легкие фракции – пропан-бутановая, изопентановая и т.д. Именно они отвечают за испаряемость топлива и особенно важны в момент старта холодного мотора; собственно, их так и называют – «пусковые фракции». Меняется в сторону ухудшения такой параметр, как давление насыщенного пара (ДНП), если по-простому, то способность топлива испаряться. Цифрами ДНП отличаются друг от друга летний и зимний бензин (последний завозят на АЗС с октября по апрель): зимнее топливо должно лучше испаряться в мороз, а летнее не должно испаряться чрезмерно, что грозит образованием паровых пробок в системе питания. Также с введением повсеместно крекинговых процессов на НПЗ в бензине повысилось содержание непредельных углеводородов – бутиленов, пентенов и т.п. При хранении при повышенных температурах начинается их интенсивное осмоление. Бензин визуально меняет цвет, а внутри двигателя резко растет нагарообразование. При том что топливо, изготавливаемое по старым «прямогонным» технологиям (когда, к слову, и существовал ГОСТ о пятилетнем сроке годности!), страдало от этого эффекта значительно меньше.
Если кратко подытожить, то при длительном хранении топлива без применения каких-то особых мер идут три негативных процесса:
- снижается октановое число;
- распадаются и испаряются летучие фракции;
- происходит осмоление олефинов.
Ну а поскольку автовладельцу важна не сферическая в вакууме химия, а физические эффекты, можно переиначить эти три фактора так:
- возникает детонационное горение топлива в двигателе;
- затрудняется запуск;
- загрязняются свечи, клапана, поверхность камеры сгорания.
Из итогов вышеперечисленных трех процессов (снижение октанового числа, распад и испарение летучих фракций и осмоление олефинов) два являются практически необратимыми – затрудненный запуск и нагарообразование. С этим ничего толком не поделать, и придется просто смириться. Стартер будет крутить подольше, свечи менять (или чистить – в постапокалиптическом мире особо не наменяешься!) придется чаще. Но в целом это не помешает эксплуатировать автомобиль.
Опасным фактором является лишь детонация, способная разрушить двигатель достаточно быстро. Падение октанового числа может быть значительным, и оно в конечном итоге не скомпенсируется автоматической (у инжекторов) или ручной (у карбюраторов) коррекцией угла опережения зажигания. Однако падение октанового числа – это как раз вполне обратимый фактор: если не на 100%, то сделать в целом пригодный бензин из «просроченного» вполне возможно. Так что если в планах – создать «неприкосновенный запас выживальщика», то можно и попробовать…
Кстати, сразу небольшой практический совет от нашего эксперта: если затевать длительное хранение, то лучше делать запас зимой. Ибо при неизбежной потере со временем легких «стартовых» фракций зимнее топливо продержится несколько дольше при прочих равных – сперва оно через какое-то время станет по уровню ДНП как летнее, а затем начнет ухудшаться по отношению к свойствам летнего. А характеристики испаряемости летнего бензина начинают ухудшаться, по сути, сразу.
Топливные присадки
Проблема лишь в том, что четвертьлитровый флакон стоит порядка 900 рублей. Если представить наш бензиновый «фонд» в виде, скажем, 1000-литрового еврокуба по цене 52 рубля за литр и добавить в него волшебную химию в рекомендованном производителем соотношении, то нам потребуется 20 флаконов «стабилизатора» на сумму… 18 тысяч рублей! Недешево обойдется паранойя.
Вопрос, правда, на этот раз не только в цене, но еще и в объеме. Литр МТБЭ в розницу в магазинах для химиков-любителей стоит 600-700 рублей, в мелкооптовых химбазах – 300 рублей, а на крупнооптовых – рублей 50. Правда, привлекательные цены могут оказаться недоступными для покупателей частников ввиду отгрузки лишь в промышленных объемах. А при соотношении МТБЭ с бензином 1:10 для восстановления октанового числа до 95 после длительного хранения на 1000 литров топлива потребуется еще и как минимум пять 20-литровых канистр МТБЭ, которые, к слову, тоже нужно где-то хранить в герметичной таре, без света и перепада температур.
В чем хранить запас бензина?
Алюминий хорош тем, что помимо оптимального баланса прочности и нейтральности обладает еще и абсолютной непрозрачностью. А защита топлива от влияния света – очень важна! Проблема лишь в том, что самая распространенная алюминиевая тара – 20-литровые канистры. А вот «танки» на приличный объем – крайне недешевы. Бэушный (про цену нового даже не советуем думать!) топливный бак от тягача-фуры литров на 300 стоит тысяч двадцать пять рублей. Литров на 500-600 – уже тысяч сорок.
С пластиком – проще. Канистры на 20-30 литров можно купить в неограниченном количестве по 30-50 рублей (от моющих средств или иной водорастворимой химии), а то и дешевле. Они удобны объемом, который легко кантует и использует один человек. Но в плюсах кроются и минусы: в столь малых объемах бензин сильно подвержен температурным «качелям», а полупрозрачный пластик пропускает свет, чей ультрафиолет окисляет присадки. 200-литровые полиэтиленовые бочки в этом плане – более правильная тара. Они стоят по 800-1000 рублей и лучше сопротивляются свету, поскольку выполнены из толстого полимера синего (иногда черного) цвета. Хотя брать из них бензин и доливать его уже придется либо помпой, либо через кустарно врезанный нижний кран, а наблюдение уровня затруднено, как и возможность кантовать в одиночку.
Круче всего, конечно, так называемый «еврокуб» – кубическая емкость на тонну в металлической обечайке с доступом к содержимому как сверху, так и снизу. Бывают как полупрозрачные, так и черные – последние, разумеется, предпочтительнее. Стоимость – 3-5 тысяч рублей за куб, однократно использованный под пищевые продукты типа концентрата сока или соевого соуса, остатки которых которые легко вымываются водой. Правда, столь нешуточный запас – лишь для серьезно озабоченных выживальщиков, знающих толк в истинном безумии!
Ротация
Даже с небольшими среднегодовыми пробегами ротация позволит полностью игнорировать все факторы старения топлива и иметь всегда качественный резерв даже при значительном запасе – типа куба на тонну. Возьмем, к примеру, типичный пробег горожанина за год – 15 000 километров. Если считать расход в 8 литров на сотню км, то это 1200 литров бензина в год и 100 литров – в месяц. Чтобы поддерживать бензин в идеальной сохранности, достаточно заменять в течение года половину объема – раз в месяц заправляться из собственного бензохранилища для повседневных поездок литров на 40 и пополнять объем, привозя пару 20-литровых канистр с обычной автозаправки обратно.
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