Не клеить, а сверлить: что делать, если обломился штуцер радиатора

Лёгкий щелчок – и маленький штуцер отваливается от верхнего бачка радиатора. Обидно и грустно, потому что покупать новый радиатор из-за отломившегося кусочка пластика никому не хочется. Может, есть способ обойтись малой кровью? Клеем, изолентой, герметиком или чем-то ещё, что помогает всё починить быстро и за три копейки? Такой способ действительно существует, причём не в единственном варианте.

О чём речь?

Сначала надо разобраться, о каком штуцере идёт речь. К любому радиатору системы охлаждения всегда подключены два шланга: сверху – подводящий и снизу – отводящий. По ним между двигателем и радиатором циркулирует охлаждающая жидкость. Если один из этих шлангов отвалится от радиатора, ничего не поделаешь – придётся менять весь радиатор. Правда, в жизни такого не бывает, и намного раньше сам радиатор сгнивает или повреждается и начинает протекать. Но на многих автомобилях к радиатору подходит ещё один тоненький шланг – пароотводящий. Вот как раз он подключен к пластиковому штуцеру радиатора, который очень легко отламывается. Особенно часто это случается на машинах в серьёзном возрасте и с существенным пробегом. Пластик радиатора с годами становится хрупким, и иногда достаточно одного неаккуратного движения, чтобы этот штуцер сломался. Он может отломиться даже от вибрации мотора или на еле заметной кочке. Само собой, покупать из-за такой мелочи новый радиатор не хочется. Что делать?

Ещё походит!

Во-первых, не надо сразу начинать паниковать: до дома или гаража можно доехать и с обломанным штуцером. Но для этого придётся принять некоторые меры: как минимум – заглушить пароотводящий шланг и дыру в радиаторе на месте обломанного штуцера. Для этого сгодятся любые подходящие по диаметру болты или саморезы, которые нужно будет вкрутить в шланг и в дыру в радиаторе соответственно. На шланге желательно для пущей надёжности обжать болт хомутом.

А теперь вспомним, для чего вообще нужен пароотводящий шланг. Удивительно, но для отвода пара, который образуется в расширительном бачке. И вот как раз его вместе с избытком антифриза, который появляется при расширении в результате сильного нагрева, этот шланг отправляет обратно в радиатор. Если просто так заглушить отвод, радиатор, может, и выдержит давление, а вот с расширительным бачком можно будет попрощаться. А если слишком сильно нагреть мотор, то могут лопнуть и патрубки, и сам радиатор. Поэтому, если на улице жарко, а ехать надо далеко, желательно предпринять ещё одну меру безопасности: выключить кондиционер и включить печку, чтобы хотя бы как-то снизить температуру охлаждающей жидкости. В крайнем случае можно ещё и застопорить выпускной клапан крышки расширительного бачка в открытом положении. Антифриз при этом из-за недостаточного давления в системе всё же может закипеть, после чего придётся останавливаться, ждать, пока он остынет, и доливать его в случае существенного снижения уровня, но так хотя бы не полопаются патрубки системы охлаждения, расширительный бачок и радиатор.

Само собой, ехать придётся осторожно, поглядывая на стрелку указателя температуры (если, конечно, она есть), но потихоньку до места ремонта добраться всё-таки можно. А потом, когда антифриз остынет, можно попробовать отремонтировать штуцер.

Немного сантехники и кусок проволоки

Пытаться приклеить старый штуцер так же безнадёжно, как раскопать в Египте пирамиду, вытащить из неё мумию, обмазать её бальзамом «Звёздочка» и сказать ей: «Встань и иди». То есть, бесполезно, поэтому выход один: делать новый штуцер и ставить его на место обломанного.

Есть один старый способ такого ремонта. Заключается он в том, что из старой камеры вырезается кусок с вентилем, хитрым способом просовывается внутрь радиатора так, чтобы этот вентиль вышел снаружи на месте штуцера. На него накручивают гайку, притягивая таким образом резину к радиатору. Всё, остаётся надеть пароотводящую трубку и радоваться успеху. А насколько долго будет длиться эта радость, никто не знает. Кто-то ездит с этой системой несколько лет, кто-то вынужден потом всё переделывать или менять радиатор. Как временная мера такой метод имеет право на жизнь, но рассчитывать на его надёжность не приходится.

Второй способ тоже очень прост, но чуть более надежен. Суть его заключается в установке нового латунного штуцера, который можно купить в магазине сантехники или газового оборудования. Штуцер нужно вкрутить в дыру на месте сломанного родного. И так как вкручивать новый металлический штуцер придётся в пластмассу, необходимости предварительно нарезать резьбу нет. Правда, есть тонкость: лучше использовать деталь с конусной резьбой, которую будет проще вкрутить в пластик и которая потом будет лучше держаться в радиаторе. Мазать что-то клеем или герметиком смысла нет: из-за разного коэффициента теплового расширения эти составы не помогут, и штуцер в любом случае будет держаться только за счёт резьбы, которую сам себе нарежет в пластике радиатора.

Третий способ самый сложный, но надёжнее двух предыдущих. Суть его заключается в том, чтобы установить новый штуцер изнутри радиатора. В этом случае у него с одной стороны должна быть площадка, которая упрётся в стенку радиатора. Кто-то заказывает подобное изделие у знакомого токаря, кто-то покупает подходящий сантехнический фитинг в виде прямого сгона, наворачивает с одной стороны на фиксатор резьбы гайку, ставит резиновую прокладку вместо шайбы и использует эту гайку как упор. Суть понятна: вставить такой сгон изнутри радиатора, зафиксировать его гайкой снаружи и получить таким образом новый штуцер, по надёжности ничем не уступающий сломанному. На практике есть две сложности, которые придётся решить. Первая – как просунуть в радиатор сантехнический сгон или выточенный штуцер, не уронить его внутрь и вдобавок ещё и вытащить его нужным концом через дыру в радиаторе? Для того, чтобы просунуть сгон в радиатор, можно снять подводящий патрубок системы охлаждения, который обычно находится наверху, рядом со сломанным штуцером, и имеет приличный диаметр. А дальше на помощь приходит обычная алюминиевая или медная проволока, которую надо протащить через отверстие от снятого подводящего патрубка и вынуть через дырку от сломанного штуцера. Повозиться с этим, наверное, придётся, но провернуть эту операцию вполне реально. Если всё получилось, то после этого на проволоку надо надеть сгон (штуцер) и использовать её как направляющую. Риск уронить эту деталь в радиатор сводится к нулю, а подвести её по проволоке нужной стороной к дырке не так уж и трудно.

Вторая сложность – это форма внутренней стенки радиатора, к которой нужно притянуть устанавливаемый штуцер. Там вполне может проходить невидимое снаружи ребро жёсткости, и в таком случае прижать штуцер достаточно плотно не получится. Придётся опытным путём подтачивать гайку, которая используется как упор, и добиваться плотного её прилегания к стенке радиатора. На это, конечно, требуется время, но иначе не получится добиться необходимой системе охлаждения герметичности.

Способ кажется трудоёмким, но на самом деле это неплохой компромиссный вариант: снимать радиатор не требуется, а результат получается вполне приличным. Он подойдёт владельцам тех машин, на которые радиатор найти сложно или можно, но за несуразные деньги. В других случаях его лучше всё-таки заменить, особенно если штуцер сломался в силу возраста. Как бы надёжно ни получилось поставить новый штуцер, такой радиатор с высокой долей вероятности уже заканчивает свою жизнь, и скоро всё равно придётся покупать новый. Увы, вечного ничего не существует.

На что ещё нужно обратить внимание при установке нового штуцера? Во-первых, на нём должны быть насечки или резьба с той стороны, на которую потом надевается пароотводящий шланг. Если их нет, шланг придётся слишком сильно затягивать хомутом (с гладкой металлической трубки он легко слетает), а это ему пользы не приносит. Хотя бы какие-то риски или насечки напильником сделать надо.

Во-вторых, перед установкой штуцера что первым способом, что вторым потребуется рассверлить дырку, оставшуюся от обломка. Сверлить пластик – одно удовольствие, но нельзя забывать про кучу пластиковой стружки, которая может попасть внутрь радиатора. Этого допускать нельзя, поэтому сверлить придётся очень медленно и аккуратно, а ещё лучше делать это со включенным пылесосом, который будет сразу засасывать весь мусор. Если допустить попадание пластиковых отходов в радиатор, можно не только повредить помпу или термостат, но и забить ими каналы охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.

В-третьих, иногда одним из описанных выше способов пытаются отремонтировать радиатор печки, от которого отломился штуцер. Этот радиатор обычно медный или алюминиевый, поэтому теоретически штуцер можно припаять. На практике хватает этого обычно ненадолго, и радиатор печки в любом случае придётся менять.

Ну и последнее: после выполненного собственными золотыми руками ремонта нужно убедиться, что соединение получилось герметичным. Для этого нужно запустить двигатель и прогреть его до срабатывания вентилятора охлаждения. Не течёт – хорошо, но потом надо будет проверить соединение повторно на холодном моторе: антифриз имеет обыкновение вытекать именно из остывшей, а не горячей системы. Если всё в порядке, можно какое-то время ездить смело. Но с мыслью о том, что новый радиатор по возможности лучше всё-таки купить.