Буду краток: второй Фокус – машина хорошая. Но старая. Поэтому в нашей рубрике, посвящённой обычно обслуживанию, сегодня будет много ремонта. В силу большой популярности Фокусов и их возраста статистика накоплена большая. И нам есть что рассказать. Но начнем, как это у нас принято, с истории.

Чуть-чуть истории



Про Фокус уже столько раз писали, что историю его появления знают, наверное, все. Но формат обязывает хотя бы вкратце напомнить, откуда Фокус взялся и что в нём интересного.



Первое поколение появилось в 1998 году. Оно было призвано заменить уже сильно устаревший Escort. Интересно, что в США Фокус стали собирать на год позже, чем в Мексике и Германии, – в 1999-м. Зато успех получился оглушительным. Причём не только в США или в Европе, а по обе стороны океана. Само собой, Фокус стал сверх популярен и в России. Отчасти благодаря тому, что он стал одной из первых иномарок, которые собирали в нашей стране. Стоимость его была относительно невысокой, а машина при этом была очень и очень неплохой.



Ford Focus 1998–2004



В 2004 году появилось второе поколение Фокусов. Но надо отметить, что тут наши пути с Америкой разошлись. Если там второе поколение продолжали делать на старой платформе, то во всём остальном мире перешли новую платформу, разработанную Фордом вместе с Маздой и Вольво. Поэтому в родне у второго Фокуса есть и Volvo S40, и Mazda 3, и несколько других Мазд и Вольво. При этом американский второй Фокус – совсем другая машина.

В 2008 году Фокус пережил рестайлинг. Отличия были незначительными: немного изменился дизайн передней части кузова, чуть-чуть изменились комплектации и приборная панель. Моторы и коробки остались прежними.

Ford Focus 2008–11 рестайлинг

У нас более популярны бензиновые моторы объёмом 1,6, 1,8 и 2 литра. Но теоретически были ещё и дизельные моторы. Найти с ними машину сложно, но они есть.

Коробки передач – механические и один старый, но надёжный четырехступенчатый автомат.

На этом лирику закончим и начнём ковырять настоящий дорестайлинговый Фокус 2007 года с пробегом 193 тысячи километров. Посмотрим, что к этому пробегу пришлось ремонтировать, а что – пока нет. И как лучше обслуживать этот автомобиль. Кстати, под капотом у него 1,6-литровый мотор, коробка – автомат 4F27E. Итак, начинаем с мотора.

Мотор ​

У Фокуса могут быть два мотора объёмом 1,6 л: на 100 л.с. и на 115. Моторы одинаковые, но у более мощного есть фазовращатель. У нас стоит самый простой – 100 л.с., без «фазика». Кстати, разница в тяге у них незначительная, но сам фазовращатель надёжностью не отличается, так что гнаться за ним не стоит.

При пробеге почти в 200 тысяч мотор выглядит молодцом. Правда, у него протекает прокладка клапанной крышки. Замена обойдётся в полторы тысячи, сама прокладка – от трёхсот рублей за очень и очень сомнительный продукт до 2,5 тысяч за деталь от Вольво. Нормальную, но не оригинальную прокладку можно купить приблизительно за тысячу рублей.

Хорошо, что уровень масла при этом не уходит. Почему-то есть мнение, что моторы Фокуса просто обязаны есть масло. Это не так. Само собой, при пробеге под 200 тысяч небольшой масложор есть, но расход масла за 10 тысяч пробега не превышает 700 г. Так что пока на ремонт можно махнуть рукой. А вот на замену масла махать нельзя ни рукой, ни другими частями тела. Оригинальное масло Ford Formula сейчас найти очень трудно, но по сути это масло – тот же самый Castrol. Репутация у него не очень хорошая, но конкретно наш мотор другого масла никогда не видел (до пробега 170 тысяч он ездил на Формуле, потом перешёл на Кастрол), и ничего плохого с ним не случилось. Поэтому покупаем этот самый Castrol (3000 рублей за канистру), фильтр (около 400 рублей) и платим за замену 700 рублей. Кстати, скажу сразу: цены на работы могут отличаться в зависимости от региона и жадности самого сервиса, так что эти цифры – усредненные. Вполне вероятно, что в небольшом городе услуги сервиса будут стоить на так много. Итак, масло поменяли. Что дальше?

Ещё придётся периодически менять сервисные ремни. Хороший комплект в нашем случае (с климат-контролем) обойдётся в полторы тысячи рублей, китайский для машин без кондиционера – в 250 (но такой ремень лучше не ставить). Замена – 1200.

Ремень допагрегатов лучше менять вместе с ремнём ГРМ и один раз – между заменами ремня ГРМ. Дело в том, что по регламенту эти ремни не снимаются, и если вы замените сначала ремень навесного оборудования, а потом решите заменить ремень ГРМ, то есть вероятность, что вам ремень просто срежут (так положено по регламенту). Само собой, можно обойтись и без варварства, но обходятся без него не в каждом сервисе.

Ремень ГРМ надо менять раз в 120 тысяч километров. Лучше делать это немного раньше регламента – раз в сто тысяч. Если ставить оригинальный ремень, то обрыва бояться не стоит: они свой ресурс отрабатывают уверенно. Обойдётся это удовольствие в 5400 рублей. Экономить на ремне не стоит, и его лучше купить оригинальным. Обойдётся где-то в 2,5 тысячи, но оно того стоит. При обрыве ремня клапаны, конечно, загибаются. Самому менять ремень ГРМ сложно, так что тут без подробностей.

А вот воздушный фильтр можно заменить своими руками. С ним проблем нет: откручиваем крышку корпуса, вытаскиваем старый и ставим новый. Главное, купить нормальный фильтр. В 2007 году Форд перешёл с цилиндрического на прямоугольный фильтр на Фокусе, у нас стоит как раз прямоугольный. Оригинальный неоправданно дорогой – 900 рублей. Поэтому мы используем фильтр Goodyear (артикул GY2207), так как он по параметрам на 100% совпадает со штатным. Стоит он всего 470 рублей, но сделан нисколько не хуже, с использованием качественного финского фильтровального материала Ahlstrom. Фильтр отлично прилегает к корпусу, так что пыль в цилиндры не попадает. В общем, тут за оригиналом гнаться не надо (в отличие от ремня ГРМ).

Конечно, к 13-летнему возрасту пришлось заменить радиатор кондиционера и системы охлаждения. Оба радиатора вместе с заменой – 18 тысяч.



В системе охлаждения есть своё слабое место – крышка расширительного бачка. Точнее, её клапан. Крышку приходится менять чуть ли каждые два-три года. Оригинальная стоит 460 рублей, но сюда отлично подходит крышка от второго Фрилендера. А она стоит 250 рублей. Да-да, Форд может быть дороже Ленд Ровера.



Свечи тут стоят платиновые. Комплект не самый дешёвый: оригинал доходит до пяти тысяч. Хороший аналог (например, NGK) можно купить за пару тысяч, да и свои сто тысяч они ходят гарантированно. Можно, конечно, поставить обычные свечи, но эти эксперименты не всегда заканчиваются успешно. Кто-то ездит и не жалуется, кто-то страдает от повышенной вибрации, жуткого расхода топлива и пропусков зажигания. На свой страх и риск попробовать можно, но лучше этого всё-таки не делать. А если хочется обойтись малым суммами, можно заменить свечи своими руками. Это нетрудно, а стоит всего 800 рублей.



В остальном мотор работает беспроблемно. Главное – вовремя менять масло, фильтры и не экономить на расходниках.



Трансмиссия​

Привод у Фокуса передний. Проблем с приводами и ШРУСами почти не бывает. А вот с подвесным подшипником правого вала иногда приходится повозиться. Особенно с поиском аналога, потому что оригинальный стоит 4,5 тысячи. Это разбой, поэтому лучше купить хороший аналог тысячи за две. За замену придётся отдать полторы тысячи.

Автомат 4F27E – штука в равной степени нерасторопная и надёжная. Владелец этого автомобиля даже ни разу не менял в ней масло, а она до сих пор работает без нареканий. Но масло всё-таки лучше менять. Каким методом – вопрос религиозный. Если делать частичной заменой, то работа и стоимость масла потянут на 12 тысяч. Впрочем, эту коробку можно ремонтировать без снятия её с машины. Достаточно открутить левое переднее колесо, опору мотора и немного опустить коробку вниз. И тогда можно снять её крышку, чтобы, например, заменить тефлоновое кольцо крышки или стопорную ленту (её стоимость – около тысячи рублей).

Серьёзных претензий к этой коробке не бывает. Бывают мелочные придирки. Например, толчки при переключении с первой передачи на вторую и с третьей на четвёртую. На первых порах их можно вылечить заменой регулировочного болта тормозной ленты (болт стоит 200 рублей, нужно купить на пару размеров больше. Если стоял с цифрой «2» на головке, можно поставить с цифрой «4», многим помогает). Если ситуация запущена, придётся менять ленту.

Ещё один «косяк» – легкий толчок при остановке при переключении со второй передачи на первую. Можно ездить так, это нормально, но есть мнение, что толчок есть только на машинах с мотором 1,6, и от него можно избавиться, перепрошив коробку на версию от двухлитрового мотора (коробки там одинаковые). Но на нашей машине всё «по стоку», и всё работает прекрасно.

Ходовая часть и тормоза

С тормозами всё просто: меняем иногда колодки (они стоят от 1200 до 4300, выбираем на свой вкус, работа сервиса – 2400 за обе оси) и диски. Оригинальный диск может стоить до 11 тысяч, что для Фокуса просто ненормально. Хороший диск стоит раза в три дешевле. С возрастом обычно закисают суппорты, особенно задние. Их придётся восстанавливать с помощью ремкомплекта (2,5 тысячи). Работу оценивают приблизительно в ту же сумму.

С передней подвеской тоже обычно всё более-менее нормально. Например, на этой машине стоят родные рычаги с родными сайлентблоками. И небольшой дефект есть только слева. Срочной замены он не требует, но если что, его можно перепрессовать. А вот найти в продаже оригинальный не получится – придётся или менять рычаг в сборе (от 3500 за аналог до 9800 за оригинал, 1800 работа), или найти неоригинальный сайлентблок (от 600 рублей) и заняться его перепрессовкой. Правда, последнюю работу в сервисе точно оценить не смогли и назвали только примерную сумму от двух тысяч рублей.

А вот задняя подвеска – это бич фокусоводов. Тут стоит многорычажка, и редкий Фокус может похвастаться её полной исправностью. К сожалению, даже бешеная популярность вторых Фокусов так и не сделала ремонт этой подвески бюджетным занятием. Очень редко можно обойтись заменой каких-то отдельных рычагов, обычно меняют всё и сразу. И в итоге замена «под ключ» вместе с запчастями обходится в сумму от 18 до 30 тысяч рублей в зависимости от качества запчастей и жадности сервиса. При этом нужно заметить, что подвеска достаточно «молчаливая», и даже с убитыми сайлентблоками имеет привычку не стучать и не скрипеть. Скрипят там обычно стойки стабилизатора, которые легко меняются. Их стоимость может отличаться ровно в 10 раз: от 350 рублей за очень странное изделие, до 3500 – за оригинал. Хорошие стойки можно купить в пределах 800 рублей (1500 -1600 за пару). Замена обойдётся в 750 рублей.

Ступичные подшипники в целом надёжные (на этой машине их не меняли ни разу), но если что, их надо менять в сборе со ступицей. И разброс цен опять даёт волю фантазии: от 2200 за «китай» до 7500 за оригинал. Хороший аналог стоит около 3200-3500 рублей. Замена – 2-2,5 тысячи рублей.

Кузов и электрика

Кузов у Фокуса неплохой, но старый. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на этой машине, например, пришлось менять правый порог и перекрашивать левый (12 тысяч за всё). Основной враг – реагенты на дорогах, поэтому в небольших городах живые Фокусы ещё есть. Правда, если Фокус стукнуть, он гниёт быстро, так что придётся поискать машину без ДТП (тут должны быть тонны иронии).

Конечно же, кузову требуется уход. Особенно нескольким его элементам. Например, капризное место – замок капота. Пластиковая тяга легко вылетает со своего места, приходится открывать замок большой отвёрткой и ставить тягу на место. Большая ошибка её смазывать: на смазку налипает пыль, и тяга слетает ещё чаще. А вот промывка водой не повредит.

Смазка нужна в трёх местах: в крепление «массы» на левом стакане, на резиновых дверных уплотнителях и, что напрягает больше всего, в хронически закисающей трапеции дворников. Оригинальная деталь стоит невероятные 17 тысяч, аналог – от 1700. Если замечаете, что поводки стали ходить медленнее, есть смысл сразу разобрать и смазать втулки трапеции. Кстати, на Фокусе очень легко менять щётки дворников – никаких защёлок тут нет, просто поворачиваем щётку, снимаем её и ставим новую. Мы заодно поставили новые Goodyear Premium размерностью 650/430. Чистят они отлично и идеально встали на наш Фокус.

Резинки уплотнителей со временем дубеют. Их достаточно обрабатывать силиконовой смазкой, но это не «фишка» Фокуса, а обычная практика на любой машине.

Что можно сделать своими руками, так это заменить лампы в фарах. Ближний свет – с цоколем Н7, дальний – Н1. Для замены придётся снять фару, но это сделать проще, чем на многих других машинах, где нужно ломать руку в четырёх местах для замены без снятия фары. Откручиваем один болт, нажимаем вниз один фиксатор и тянем фару на себя. Всё намного легче и быстрее, чем кажется.

В электрике Форда есть две хронические болезни: генератор и приборная панель. Щётки генератора изнашиваются приблизительно к 150 тысячам пробега. Формально на машинах с мотором 1,6 л, АКП и климатом генератор ремонтировать нельзя (тут стоит Magneti Marelli), но на практике щётки всё-таки меняют. Обычно – вместе с реле-регулятором. Обойдётся это около 5-7 тысяч со снятием-установкой.

В приборной панели приблизительно при таком же пробеге трескаются дорожки. Их придётся пропаять. При наличии опыта работы паяльником можно сделать и самому, но если опыта нет, лучше приехать в сервис. Ремонт обойдётся в 1500-3000 в зависимости от аппетита сервиса.

Ну и последнее – иногда надо менять салонный фильтр. Низкий поклон тем умным людям, которые придумали засунуть его за педальный узел. Меньше, чем за 500 рублей, его менять никто не хочет, и правильно. С ним придётся хорошенько повозиться, но если один раз сделать это самому, следующий раз уже не будет так страшно. Сам фильтр мы тоже поставили Goodyear (артикул GY3204), потому что он ничем не хуже (может, даже и лучше), изготовлен из фильтровального волокна Flic, качество которого ценится во всем мире, а стоит всего 300 рублей. Ценник на оригинальный фильтр рисовали, как это обычно происходит с Фордом, нехристи и безбожники – 1300 рублей. Ну его такой.

Что в итоге?

Повторю ещё раз: второй Фокус – замечательный автомобиль. Но старый. И неполадки периодически возникать всё-таки будут. И тут настанет время очень тщательно искать запчасти, потому что оригинальные со штампом FoMoCo стоят совершенно ненормальных денег. Но если подходить с умом, на запчастях можно очень хорошо сэкономить: купить очень даже качественные аналоги, но по адекватной цене. И самой большой сложностью будет найти хотя бы не совсем убитый Фокус на вторичном рынке. Таких машин, к сожалению, всё меньше.