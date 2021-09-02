Иногда такое бывает: новый ремень генератора (допагрегатов) или ремень ГРМ выходит из строя намного раньше положенного срока. И тогда печально заявляют: “У меня сожрало ремень”. Да, очень точное слово — сожрало. Ремень обычно так и выглядит: будто его кто-то погрыз с одной стороны. Правда, бывает и иначе: выглядит целым, но будто растянулся и проскальзывает на шкивах, потому что хода натяжителя ему уже не хватает. Давайте посмотрим, кто жрёт ремни и что с этим делать.

Они разные!​

Конструкция приводных ремней и ремней ГРМ разная. Первые ремни — поликлиновые (ручейковые), вторые — зубчатые. А ещё ремни бывают кордшнуровой конструкции, кордтканевой, ротационной вулканизации и прочие, и прочие. Мы не будем анализировать их преждевременный износ исходя из конструкции или метода изготовления ремня. Подойдём к вопросу иначе и рассмотрим три варианта: ремень изношен сбоку, ремень растянулся, ремень порвался.

Поликлиновый ремень Зубчатый ремень

Износ сбоку встречается и у ремней ГРМ (чаще), и у поликлиновых (реже). Растянутый ремень чаще всего бывает поликлиновым, а рваться они могут все. Поэтому ориентироваться будем исключительно на характер повреждения, исходя из которого будем рассматривать его причины. Начнём с самого обидного и распространённого повреждения: ремень катастрофически быстро изнашивается сбоку.

Мимо, криво и не штатно

Разумеется, самая очевидная причина износа грани ремня — это её контакт с чем-то, с чем эта грань контактировать не должна. Чаще всего такое происходит из-за того, что какой-то из шкивов, через который проходит ремень, стоит несоосно. В этом случае ремень старается сползти в сторону и трётся боковиной о край шкива. Что делать? Искать кривой шкив!

Чаще всего причина несоосно стоящего шкива кроется в разрушении его подшипника. Шкив встаёт наперекос, ремень подъедается сбоку. Небольшой перекос ремень выдержать может, но он не должен превышать 1 мм на 100 мм длины. Больше — это уже криминал.

Метод избавления от этой неприятности прост: нужно исправить несоосность шкива, вернуть его в одну плоскость с остальными шкивами и ремнём. И это было бы совсем просто, если бы не одно но: не всегда понятно, какой именно шкив стоит криво. На глаз полагаться нельзя, потому что ремень едет в сторону от перекоса в несколько градусов, который на вид совершенно незаметен. Поэтому можно пойти двумя путями.

Первый — это запустить холодный мотор, минут через десять заглушить его и очень осторожно потрогать шкивы руками. Все шкивы будут тёплыми, но виноватый обычно греется так, что рука не терпит. Немного травмоопасно, но действенно.

Второй способ более эффективный: снимать ремень и проверять все шкивы подряд. Если какой-то крутится от руки с рывками или усилием — менять подшипники. К сожалению, найти кривой шкив иногда бывает сложно, но искать его всё-таки придётся: внезапный обрыв ремня намного неприятнее. И начинать поиск лучше всего с тех шкивов, которые имеют демпфер (резиновую прослойку). С возрастом и пробегом она изнашивается, и под нагрузкой ремня внешняя часть шкива может перекоситься. Подшипник в этом случае вполне может быть целым, но сам шкив встанет криво, а при особенном везении может ещё и бить. В общем, нужен методичный поиск, иначе никак.

Вторая причина — нештатный шкив. Такое чаще встречается на старых машинах: искать стоковый или сложно, или дорого, поэтому ставят то, что приблизительно подходит по месту. Например, ставят шкив от машины в другой комплектации. А шкивы при этом могут отличаться (например, если ремень крутит компрессор кондиционера или насос ГУР, которых нет в другой комплектации). В этом случае ремень может стоять наискосок и тоже изнашиваться сбоку.

Иногда ремень может просто цепляться боковиной за какую-нибудь защиту или кожух. Случай редкий, но проверить нужно, особенно если эту защиту приходилось недавно снимать.

А что, если растягивается?

Скажем сразу: растягиваться современные ремни практически не могут. Если ремень ослаб, он, скорее всего, износился, а не растянулся. Причин может быть масса.

Самая очевидная — это бракованный ремень. Он же — поддельный, контрафактный, палёный. Но допустим, что после замены и второго, и третьего ремня ситуация повторяется: он очень быстро изнашивается. В чём дело?

В первую очередь — опять в подшипниках. Что-то где-то очень плохо крутится, и ремень проскальзывает. Опять же можно посмотреть, не греется ли какой-то из шкивов выше нормы, а затем диагностировать всё со снятым ремнём. И, конечно же, послушать работу всех подшипников.

Вообще, если новый ремень свистит, долго он прослужить не может по определению. Это означает, что он испытывает чрезмерную нагрузку, которая заметно сокращает его ресурс. Так что тут меры нужно принимать сразу после установки нового ремня, а не ждать его быстрого износа.

Вторая причина — это грязь на шкивах. Если машина часто съезжает с асфальта, а хороших пыльников или защиты снизу у неё нет, заметное количество пыли с маленькими песчинками и даже камешками оседает на ремне и шкивах. Всё это сокращает жизнь ремней очень быстро, поэтому за чистотой шкивов нужно следить всегда. Даже если большую часть жизни машина проводит на асфальте.

Третья причина — это износ самих роликов и шкивов. Выработку на ролике видно сразу: у него появляются бортики, о которые трётся ремень. Это, конечно же, недопустимо.

Износ шкива определить сложнее. Тем не менее, ручейковый ремень стачивается о такой шкив интенсивно, а если ситуация совсем запущенная, то ручейки ремня могут вообще застревать в пазах шкива. Поэтому если всё стоит ровно, все подшипники исправны, а ремень на старой машине всё равно изнашивается слишком быстро, есть смысл проверить, не изношены ли шкивы (особенно приводной на коленвале, который считают бессмертным, но это не так).

Есть ещё некоторые причины быстрого износа ремня, которые можно назвать экзотическими (но вероятными). Связаны они также с перекосом шкивов, но вызваны редкими причинами. Например, криво установленной помпой. Бывает, что при замене помпы (и не только её) не очищают поверхности, которые контактируют с плоскостью помпы. Ладно ещё, если она от этого перекоса потечёт — тут сразу всё понятно. Но умельцы у нас бывают разными, могут замазать всё каким-нибудь герметиком прямо по грязи, и тогда искать перекос будет сложнее.

И ещё встречаются ситуации, когда шкив стоит на кривой оси. Ось может погнуться, например, от долгой работы с перетянутым ремнём (особенно если ось старая). Такие проблемы решают по-разному. Если есть возможность провернуть ось, её проворачивают так, чтобы шкив встал ровнее. Обычно это сделать трудно или невозможно, и тогда в ход идут самодельные полукольца, которые зажимают между подшипником шкива и привалочной поверхностью. Да, этим способом несоосность исправить можно, но частенько до этого успевают порваться ещё один — два ремня. Впрочем, человек с опытом своего всё равно добьётся.

А что, если просто рвётся?

Ремень очень редко не начинает свистеть или пищать, а сразу рвётся. Понятно, что речь идёт не про ремень ГРМ (который проскальзывать не может в принципе, и в крайнем случае у него срезает зубья), а про приводной ремень. Чаще всего такое происходит, если на роликах или шкивах есть или грязь, или заусенцы. Так что выход один — проверять все поверхности. Если есть составной шкив, нужно проверить сварку его половин, которые могут разойтись и зажать ремень до обрыва.

При клине какого-то ролика или подшипника ремень рвётся редко, тем более если он новый. Он в этом случае будет проскальзывать, а не услышать это просто невозможно.

Порванный ремень лучше не выбрасывать сразу, а осмотреть со всех сторон. Если на нём есть следы масла, сначала нужно понять, откуда оно взялось на ремне. Масло сокращает жизнь ремней очень быстро, так что сначала нужно решить проблему с его течью, а потом уже ставить новый ремень.

А если на внутренней стороне ремня есть вмятины, придётся искать, откуда они взялись. Скорее всего, тут виноват именно мусор, который остался в шкиве. Перед установкой нового ремня всё это надо тщательно очистить.

Ну и не надо удивляться тому, что быстро порвался какой-то неоригинальный ремень. Некоторые производители гарантируют работу ремня на протяжении 120 тысяч километров, и это очень много. Не каждый аналог способен столько отработать, поэтому в случае отказа от оригинала интервалы замены желательно сократить и не удивляться тому, что ремни стали служить меньше. Обидно, но почти всегда более дешёвый ремень служит не так долго, как дорогой оригинал или очень качественный аналог.