Неизвестные миниатюрные автомобили во Второй мировой войне: лёгкие и суперлёгкие машины

В преддверии мировой войны в противовес разработкам массовых армейских джипов и специальной автотехники многие зарубежные фирмы стали лихорадочно создавать всевозможные лёгкие, недорогие и незаметные колёсные средства для разведки и патрулирования, которые в итоге в большинстве своем оказались неизвестными и забытыми.

Странное и беспредельное начало

В США в 1930-е годы разработкой необычных военных автомобилей занималась компания American Austin – филиал известной британской фирмы Austin. К этой уникальной и необычной продукции относилась примитивная 15-сильная боевая машина с шинами «баллон» и зенитной установкой с тремя крупнокалиберными пулемётами Browning.



Декоративная машина American Austin на пневмошинах. 1933 год Сложная установка боевого вездехода с шестью колёсами. 1935 год

Французская фирма Somua боролась за проходимость армейских машин, устанавливая на своих вездеходах Gendron передние управляемые колёса, пару сдвоенных задних ведущих и два стальных боковых барабана с острыми боковыми грунтозацепами.

Мощный вклад внесла фирма Crosley, построив необычную трёхколесную машину с двумя рядами сидений и отсеком для амуниции. В ней помещались два задних ведущих колеса от обычной легковушки, а на шоссе третья пара колёс приподнималась посредством бортовых подъёмников.

Американская вездеходная машина Crosley с подъёмными колёсами среднего моста. 1941 год

Войсковые мотоциклы и тележки для лежания

Несмотря на крупный парк войсковых трёхколёсных мотоциклов разных стран, которые не входят в нашу тематику, самую большую известность заслужила бельгийская пятиместная машина FN Tricar с двухтактным 22-сильным мотором воздушного охлаждения и задним ведущим мостом от легковушки на рессорной подвеске с задним ходом.

Уникальное мотоциклетное шасси из Бельгии, собранное в 330 экземплярах. 1938-1939 гг.

В Америке сверхлёгкой машиной считался созданный капитаном Робертом Хауи носитель вооружения, который за низкую посадку получил прозвище Howie Belly-Flopper – «брюхошлёп». В такую моторную тележку с задним 15-сильным мотором Austin и крайне малым дорожным просветом могли лёжа уместиться один-два человека, пулемёт и даже 37-мм пушка.

Революционная сверхлёгкая тележка по прозвищу «брюхошлёп». 1936-1937 гг.

​Малоизвестно, что в феврале 1936-го на платформе незавершённого легкового «Фольксвагена» конструктор Фердинанд Порше собрал низкопрофильный двухместный прототип «Фольксваген-30» («Порше-30» или V30) с пулемётом и боковыми свободно вращавшимися запасными колёсами.

Тележка Фердинанда Порше в варианте двухместной боевой машины «Порше-30». 1937 год

Строгие англичане высокой экономичности

Для доставки малых и средних транспортных самолётов британская фирма Swallow Sport (SS) выпускала мотоциклетные коляски, но в 1943-м построила единственный сверхлёгкий микроавтомобиль SS-VA с задним мотоциклетным мотором JAP V2 воздушного охлаждения и цепным приводом колёс.

Сверхлёгкий автомобиль Standard с двумя мотоциклетным сёдлами и тремя пассажирами. 1943 год Миниатюрная авиадесантируемая тележка Standard JAB с миниприцепом (4х2). 1944 год

К концу войны компания Standard собрала несколько компактных четырёхместных многоцелевых машин, среди которых были заднеприводная модель Jungle Bug и полноприводная авиадесантируемая JAB с колёсами от истребителя Spitfire и передним однолитровым 28-сильным мотором.

Неудавшаяся идея спецджипов США

Идея миниатюризации одного-двух армейских полноприводных автомобилей нетрадиционной конструкции и внешности появилась с первыми залпами войны, когда считалось, что их «можно было переносить на руках». Такие редкие сверхлёгкие машины с брезентовыми крыльями и открытыми багажными ящиками обычно собирали по несколько экземпляров, чтобы не превысить лимит стоимости самых обычных дешевых машин.

Простейшие разъездные машины Crosley Pup без излишних деталей. 1942-1943 гг.

Самым распространенным стал миниджип Crosley Pup («Щенок»), напоминавший испорченную механическую игрушку. Его оборудовали двухцилиндровым оппозитным мотором воздушного охлаждения в 13,5 сил и трёхступенчатой коробкой передач на четвертьэллиптических рессорах.

Приукрашенная легковушка Crosley Pup в сравнении с грузовиком White-666. 1943 год

Машины высотой около 90 сантиметров в разных версиях весили 400-500 кг и развивали скорость до 72 км/ч. Артиллерийское управление сразу же заказало у фирмы Crosley 36 микроджипов.

Компания Chevrolet разработала образец с расширенным округлым капотом, центральной трубчатой хребтовой рамой и поперечными рессорами. Под капотом умещался мотоциклетный 750-кубовый мотор V2 воздушного охлаждения в 20,5 сил.

Достаточно привлекательная и вместительная пробная микромашина Chevrolet. 1942 год.



На судостроительной корпорации Kaiser Industries было собрано шесть опытных машин с разными агрегатами и вариантами колёсной базы, оснащённых Х-образной лонжеронной рамой и независимой пружинной подвеской всех колёс. Наиболее удачная версия Kaiser-1160 получила четырехцилиндровый двигатель Continental мощностью 42-52 л.с.

Модель Kaiser-1160 с облицовкой, напоминавшей элементы и детали массовых джипов. 1943 год

Перспективный бескапотный минивездеход Willys Air Cooled. 1943 год



Оригинальный четырёхместный микроджип Willys Air Cooled с передним обтекаемым алюминиевым кожухом выглядел революционно. Оппозитный двухцилиндровый мотоциклетный 24-сильный мотор воздушного охлаждения Harley Davidson размещался между передними и задними сиденьями, а подвеску всех колёс сделали независимой.

Компактная армейская моторная тележка Willys WAC-3 с грузовой платформой. 1944 год

Первая специальная сверхлёгкая авиадесантируемая транспортная тележка Willys WAC-3 с 24-сильным мотором воздушного охлаждения, центральным расположением поста управления, откидной рулевой колонкой и периферийной грузовой платформой.

Легковые миниавтомобильчики на местном плацдарме

В ходе военных действий многочисленные парки простых и дешевых специализированных легковушек почти не отличались от продукции других изготовителей. В Британском королевстве в этой области лидировала компания Morris, выпускавшая микролитражные машины, полноприводные штабные машины Wasp и семейства пикапов.

Компактная штабная машина Morris Wasp (4х4) с дополнительным редуктором в трансмиссии. 1937 год

Япония изготовила около пяти тысяч собственных многоцелевых джипов Kurogane – «Сталь» (4´4) с кузовами спортивного стиля. На них монтировали 33-сильный двигатель V2 с алюминиевыми головками блоков и сухим картером, выполненными в едином картере с трёхступенчатой коробкой передач.

Советские солдаты в лёгком японском джипе «Курогане Тип 95» на месте боёв у реки Халхин-Гол. 1939 год

Неизвестные французские джипы

В предвоенные годы мелкие французские фирмы сообщали о поисковых работах и создании различных видов лёгких автомобилей, но в реальности французские джипы практически никто не видел. В 1939-м разработка нового семейства микролитражных машин была поручена фирме Laffly.

Она планировала провести демонстрацию сразу трёх видов автомобилей Laffly: V10M – многоцелевой транспортный вариант, машина разведки и связи V10R с различными надстройками и пассажирский V10CM с сиденьями в кузове. На них предполагалось применять новые конструктивные решения: колёсные редукторы, все управляемые колёса, торсионная подвеска, облегчение и снижение массы шасси.

Французский джип Laffly V10M с укороченным кузовом. 1939 год Пассажирский вариант V10CM со скамейками в кузове. 1940 год

Первыми появились модели V10M и V10R с 33-сильным двигателем Amilcar, а затем до мая 40-го на всей партии применялся мотор Hotchkiss в 38 сил. С приближением Второй мировой войны государственный заказ на 500 машин был аннулирован, так как в испытаниях реально участвовал только один автомобиль V10M, которого каждый раз просто «переодевали» на следующие «представления».

Перспективный джип Laffly V10M с пассажирским кузовом и прицепом. Май 1940 года

Австрийская радость

Одним из простейших и самых лёгких машин австрийской армии был признан однотонный бескапотный автомобиль ADTK (4´2) корпорации Austro-Daimler. В его заднем отсеке помещались шесть сидений для солдат, 20-сильный мотор воздушного охлаждения, пулемётное вооружение и даже… компактная мобильная кухня.

Лёгкая машина ADTK для буксировки прицепов, полевых кухонь и пушек. 1936-1939 гг.

ОМ – героические вездеходы Италии (1932-1939 гг.)

Краткая итальянская автомобильная аббревиатура ОМ находилась в составе Миланской машиностроительной компании Officine Meccaniche, основанной в 1899 году и приобщившейся к производству автомобилей в начале ХХ века.

Что же касается облегченных войсковых грузовичков со всеми ведущими и управляемыми колёсами, то здесь без конкурсов и указаний Бенито Муссолини не обошлось. Так, в 1932-м итальянское военное ведомство приступило к выпуску небольшого семейства из пяти практически одинаковых и унифицированных друг с другом автомобилей, сохранивших правосторонние органы управления. Их главной задачей была транспортировка подразделений итальянских горных стрелков с амуницией и вооружением.

Компактный горный грузовичок ОМ-32 со всеми управляемыми колёсами и массивными резиновыми шинами. 1932 год

Первым в этом ряду стоял узкий, высокий и компактный грузовик ОМ-32 – так называемый горный автомобиль Autocarretta da Montagna («Аутокарретта да Монтанья»), который создал инженер Джулиано Чезаре Каппа из военно-промышленной компании Ansaldo. Машина с колёсной базой в два метра и клиренсом 450 мм имела открытую двухместную кабину, укороченный кузов с откидными бортами для перевозки грузов и осветительную фару на капоте.

В первой модели размещался четырехцилиндровый бензиновый 20-сильный мотор воздушного охлаждения объёмом 1616 «кубов». В состав трансмиссии входила четырехступенчатая коробка передач центрального расположения с двухступенчатым редуктором, передававшим крутящий момент качающимися валами на каждое колесо с дисковыми тормозами и массивными резиновыми шинами.

Развитие следующей модели ОМ-35 продвигалось путем увеличения мощности двигателя до 23 л.с. с сохранением шасси с высокобортным кузовом для перевозки многоцелевых грузов. Через год был создан вариант ОМ-36М с деревянными сиденьями в кузове для перевозки личного состава, 18-дюймовыми колёсами с пневматическими шинами и запасным колесом на заднем борту.

Многоцелевой 23-сильный грузовик ОМ-35 первой модернизации Доработанный вариант ОМ-36М на колёсах с пневмошинами

Самыми прогрессивными были признаны так называемые «армейские пассажирские автомобили» ОМ-36Р со специальными открытыми кузовами с четырьмя поперечными проходами, по которым каждый солдат, водитель или командир (всего 11 человек) могли бы легко покинуть машину или снова занять свои места.

Горные автомобили модели ОМ-36Р для доставки по девять солдат в каждой машине

В усиленном исполнении боевая машина ОМ-36DM с таким же кузовом оснащалась одним или двумя пулемётами, смонтированными на верхней части спинки одного из передних сидений. В таком исполнении экипаж сокращался до 7-10 солдат.

Боевой грузовик ОМ-36DM с тем же кузовом отличался количеством пулемётов на стойке

Единственной новинкой на последней модели ОМ-37 была коробка передач со встроенным самоблокирующимся дифференциалом.

По состоянию на 1939 год машин серии ОМ-32, развивавших скорость 23-34 км/ч, на вооружении Италии насчитывалось 2,7 тысячи

На заглавной фотографии – армейский 23-сильный автомобиль ОМ-35 для итальянских горных стрелков, сохранённый в бельгийском Мемориальном музее Victory.