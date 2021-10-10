Странное и беспредельное начало
В США в 1930-е годы разработкой необычных военных автомобилей занималась компания American Austin – филиал известной британской фирмы Austin. К этой уникальной и необычной продукции относилась примитивная 15-сильная боевая машина с шинами «баллон» и зенитной установкой с тремя крупнокалиберными пулемётами Browning.
Французская фирма Somua боролась за проходимость армейских машин, устанавливая на своих вездеходах Gendron передние управляемые колёса, пару сдвоенных задних ведущих и два стальных боковых барабана с острыми боковыми грунтозацепами.
Мощный вклад внесла фирма Crosley, построив необычную трёхколесную машину с двумя рядами сидений и отсеком для амуниции. В ней помещались два задних ведущих колеса от обычной легковушки, а на шоссе третья пара колёс приподнималась посредством бортовых подъёмников.
Войсковые мотоциклы и тележки для лежания
Несмотря на крупный парк войсковых трёхколёсных мотоциклов разных стран, которые не входят в нашу тематику, самую большую известность заслужила бельгийская пятиместная машина FN Tricar с двухтактным 22-сильным мотором воздушного охлаждения и задним ведущим мостом от легковушки на рессорной подвеске с задним ходом.
В Америке сверхлёгкой машиной считался созданный капитаном Робертом Хауи носитель вооружения, который за низкую посадку получил прозвище Howie Belly-Flopper – «брюхошлёп». В такую моторную тележку с задним 15-сильным мотором Austin и крайне малым дорожным просветом могли лёжа уместиться один-два человека, пулемёт и даже 37-мм пушка.
Малоизвестно, что в феврале 1936-го на платформе незавершённого легкового «Фольксвагена» конструктор Фердинанд Порше собрал низкопрофильный двухместный прототип «Фольксваген-30» («Порше-30» или V30) с пулемётом и боковыми свободно вращавшимися запасными колёсами.
Строгие англичане высокой экономичности
Для доставки малых и средних транспортных самолётов британская фирма Swallow Sport (SS) выпускала мотоциклетные коляски, но в 1943-м построила единственный сверхлёгкий микроавтомобиль SS-VA с задним мотоциклетным мотором JAP V2 воздушного охлаждения и цепным приводом колёс.
К концу войны компания Standard собрала несколько компактных четырёхместных многоцелевых машин, среди которых были заднеприводная модель Jungle Bug и полноприводная авиадесантируемая JAB с колёсами от истребителя Spitfire и передним однолитровым 28-сильным мотором.
Неудавшаяся идея спецджипов США
Идея миниатюризации одного-двух армейских полноприводных автомобилей нетрадиционной конструкции и внешности появилась с первыми залпами войны, когда считалось, что их «можно было переносить на руках». Такие редкие сверхлёгкие машины с брезентовыми крыльями и открытыми багажными ящиками обычно собирали по несколько экземпляров, чтобы не превысить лимит стоимости самых обычных дешевых машин.
Самым распространенным стал миниджип Crosley Pup («Щенок»), напоминавший испорченную механическую игрушку. Его оборудовали двухцилиндровым оппозитным мотором воздушного охлаждения в 13,5 сил и трёхступенчатой коробкой передач на четвертьэллиптических рессорах.
Машины высотой около 90 сантиметров в разных версиях весили 400-500 кг и развивали скорость до 72 км/ч. Артиллерийское управление сразу же заказало у фирмы Crosley 36 микроджипов.
Компания Chevrolet разработала образец с расширенным округлым капотом, центральной трубчатой хребтовой рамой и поперечными рессорами. Под капотом умещался мотоциклетный 750-кубовый мотор V2 воздушного охлаждения в 20,5 сил.
На судостроительной корпорации Kaiser Industries было собрано шесть опытных машин с разными агрегатами и вариантами колёсной базы, оснащённых Х-образной лонжеронной рамой и независимой пружинной подвеской всех колёс. Наиболее удачная версия Kaiser-1160 получила четырехцилиндровый двигатель Continental мощностью 42-52 л.с.
Оригинальный четырёхместный микроджип Willys Air Cooled с передним обтекаемым алюминиевым кожухом выглядел революционно. Оппозитный двухцилиндровый мотоциклетный 24-сильный мотор воздушного охлаждения Harley Davidson размещался между передними и задними сиденьями, а подвеску всех колёс сделали независимой.
Первая специальная сверхлёгкая авиадесантируемая транспортная тележка Willys WAC-3 с 24-сильным мотором воздушного охлаждения, центральным расположением поста управления, откидной рулевой колонкой и периферийной грузовой платформой.
Легковые миниавтомобильчики на местном плацдарме
В ходе военных действий многочисленные парки простых и дешевых специализированных легковушек почти не отличались от продукции других изготовителей. В Британском королевстве в этой области лидировала компания Morris, выпускавшая микролитражные машины, полноприводные штабные машины Wasp и семейства пикапов.
Япония изготовила около пяти тысяч собственных многоцелевых джипов Kurogane – «Сталь» (4´4) с кузовами спортивного стиля. На них монтировали 33-сильный двигатель V2 с алюминиевыми головками блоков и сухим картером, выполненными в едином картере с трёхступенчатой коробкой передач.
Неизвестные французские джипы
В предвоенные годы мелкие французские фирмы сообщали о поисковых работах и создании различных видов лёгких автомобилей, но в реальности французские джипы практически никто не видел. В 1939-м разработка нового семейства микролитражных машин была поручена фирме Laffly.
Она планировала провести демонстрацию сразу трёх видов автомобилей Laffly: V10M – многоцелевой транспортный вариант, машина разведки и связи V10R с различными надстройками и пассажирский V10CM с сиденьями в кузове. На них предполагалось применять новые конструктивные решения: колёсные редукторы, все управляемые колёса, торсионная подвеска, облегчение и снижение массы шасси.
Первыми появились модели V10M и V10R с 33-сильным двигателем Amilcar, а затем до мая 40-го на всей партии применялся мотор Hotchkiss в 38 сил. С приближением Второй мировой войны государственный заказ на 500 машин был аннулирован, так как в испытаниях реально участвовал только один автомобиль V10M, которого каждый раз просто «переодевали» на следующие «представления».
Австрийская радость
Одним из простейших и самых лёгких машин австрийской армии был признан однотонный бескапотный автомобиль ADTK (4´2) корпорации Austro-Daimler. В его заднем отсеке помещались шесть сидений для солдат, 20-сильный мотор воздушного охлаждения, пулемётное вооружение и даже… компактная мобильная кухня.
ОМ – героические вездеходы Италии (1932-1939 гг.)
Краткая итальянская автомобильная аббревиатура ОМ находилась в составе Миланской машиностроительной компании Officine Meccaniche, основанной в 1899 году и приобщившейся к производству автомобилей в начале ХХ века.
Что же касается облегченных войсковых грузовичков со всеми ведущими и управляемыми колёсами, то здесь без конкурсов и указаний Бенито Муссолини не обошлось. Так, в 1932-м итальянское военное ведомство приступило к выпуску небольшого семейства из пяти практически одинаковых и унифицированных друг с другом автомобилей, сохранивших правосторонние органы управления. Их главной задачей была транспортировка подразделений итальянских горных стрелков с амуницией и вооружением.
Первым в этом ряду стоял узкий, высокий и компактный грузовик ОМ-32 – так называемый горный автомобиль Autocarretta da Montagna («Аутокарретта да Монтанья»), который создал инженер Джулиано Чезаре Каппа из военно-промышленной компании Ansaldo. Машина с колёсной базой в два метра и клиренсом 450 мм имела открытую двухместную кабину, укороченный кузов с откидными бортами для перевозки грузов и осветительную фару на капоте.
В первой модели размещался четырехцилиндровый бензиновый 20-сильный мотор воздушного охлаждения объёмом 1616 «кубов». В состав трансмиссии входила четырехступенчатая коробка передач центрального расположения с двухступенчатым редуктором, передававшим крутящий момент качающимися валами на каждое колесо с дисковыми тормозами и массивными резиновыми шинами.
Развитие следующей модели ОМ-35 продвигалось путем увеличения мощности двигателя до 23 л.с. с сохранением шасси с высокобортным кузовом для перевозки многоцелевых грузов. Через год был создан вариант ОМ-36М с деревянными сиденьями в кузове для перевозки личного состава, 18-дюймовыми колёсами с пневматическими шинами и запасным колесом на заднем борту.
Самыми прогрессивными были признаны так называемые «армейские пассажирские автомобили» ОМ-36Р со специальными открытыми кузовами с четырьмя поперечными проходами, по которым каждый солдат, водитель или командир (всего 11 человек) могли бы легко покинуть машину или снова занять свои места.
В усиленном исполнении боевая машина ОМ-36DM с таким же кузовом оснащалась одним или двумя пулемётами, смонтированными на верхней части спинки одного из передних сидений. В таком исполнении экипаж сокращался до 7-10 солдат.
Единственной новинкой на последней модели ОМ-37 была коробка передач со встроенным самоблокирующимся дифференциалом.
На заглавной фотографии – армейский 23-сильный автомобиль ОМ-35 для итальянских горных стрелков, сохранённый в бельгийском Мемориальном музее Victory.
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