Баха – это разновидность ралли-рейда с точным и довольно коротким маршрутом. А баха «Россия – Северный лес» – это ещё и первый этап чемпионата России. Как правило, это ещё и морозы, и метели, и очень много снега. Однако в этом году зимняя баха получилась немного другой.

От мотоцикла до Газели



Чем отличается «Северный лес» от остальных этапов чемпионата, так это сезоном: это единственная зимняя снежно-ледовая гонка. В этом году, глядя на мокрые от дождя улицы без крупинки снега, я подумал, что гонка будет грязевая. Это странно, потому что два года назад баха проходила в лютую метель, год назад – в мороз под 30 градусов. Надежды на подобающую зимней бахе погоду уже почти не осталось, когда буквально за несколько дней до старта, в начале февраля, столбик термометра всё-таки опустился ниже нуля и выпал снег. Мороз так и не ударил, но хотя бы на зиму стало похоже. Какое это имеет значение? Для команд –ббольшое.

Как говорят друзья из команды «ГАЗ Рейд Спорт», с которыми я и отправился в Ленобласть на соревнование, в такую погоду приходится перенастраивать машины. Дело в том, что зимой холодный воздух плотнее, чем в летнюю жару, и больше насыщен кислородом. А в этот раз моторы пришлось настраивать для не такой богатой смеси. Ну и к тому же пришлось немного изменить настройки подвески одной из машин: рыхлого снега нет, так что рассчитывать на его амортизацию не приходится. Кстати, почему только одной, а не обеих? «ГАЗ Рейд Спорт» выставляет две Газели NN, почему же работать пришлось с подвеской только одной машины? Ответ простой: быстро это можно сделать только на одной машине – той, что имеет спереди независимую подвеску. На фотографиях это белая «газелька», а едут в ней Алексей Игнатов и Евгений Павлов – обычный экипаж этой машины. На второй Газели, зелёной, будут биться за победу Александр Семёнов и Дмитрий Охотников. То есть, тоже тот самый экипаж, который на этой машине обычно и ездит.

Фото: Александр Жихарев 1 / 6 Алексей Игнатов. Фото: Александр Жихарев 2 / 6 Евгений Павлов. Фото: Александр Жихарев 3 / 6 Фото: Александр Жихарев 4 / 6 Александр Семёнов. Фото: Александр Жихарев 5 / 6 Дмитрий Охотников. Фото: Александр Жихарев 6 / 6

По большому счёту, серьёзных изменений к новому сезону эти автомобили не получили. Они хорошо показали себя в прошлом сезоне (белая машина выиграла чемпионат прошлого года), так что что-то значительно переделывать необходимости нет. Разве что у этой белой «газельки» с независимой передней подвеской появился новый редуктор от серийного полноприводного Соболя NN, и это существенно изменило машину – увеличился дорожный просвет, что позволяет даже с большими ходами подвесок дубасить по ямам, не боясь приложиться о поверхность дороги. Ну а зелёная машина Семёнова и Охотникова осталась без изменений – она и так прекрасна.

Фото: Александр Жихарев 1 / 3 Фото: Александр Жихарев 2 / 3 Фото: Александр Жихарев 3 / 3

Всего до старта было допущено 25 экипажей в четырёх классах: Т1, Т2, Т3 и R. В последнем выступают и Газели, но им, как всегда, нужно не только победить в своём зачёте, но и набрать очки в абсолюте. То есть среди всех участников. А это сделать сложно. Даже в зачёте R есть сильные соперники (например, прототипы Богдана Вавренюка и Михаила Расторгуева), а про абсолют и говорить нечего: обогнать на «газельках» на лесных дорожках больше десятка юрких «кибиток» (багги) и многократного победителя «Северного леса» Бориса Гадасина на мощном прототипе зачётной группы Т1 – это вам не Приору со светофора обставить. Тут попахивает и наглостью, и дерзостью. Правда, в хорошем смысле этих слов.

Фото: Александр Жихарев

А вот с кем бороться не придётся, так это с мотоциклистами и квадроциклистами. Их на старт вышло 12 человек, но они выступают исключительно в рамках своей дисциплины – Всероссийского соревнования по моторалли. Говорят, что зимой на мотоциклах гонять проще, чем летом в +30. Чёрт их знает, но со стороны смотреть на мотоциклистов больно и летом, и зимой. Для меня это совершенно непонятные люди, но уважения они заслуживают однозначно.

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Баха проходила в течение трёх дней, и мы посмотрим, как развивались события в течение каждого из них.

День первый: старт и пролог

Старт – это такое место в ралли-рейдах, до которого доезжают все. Дальше – как получится. А пролог – это короткий заезд, от результатов которого зависят стартовые позиции на второй день гонки. Пролог (в нашем случае он составлял 13 км) тоже обычно проходят все, но не всегда быстро. Во-первых, нужно сохранить машину на три дня гонки, за которые в этом году надо было пройти около 830 километров, из них 530 км в режиме «тапка в пол», а во-вторых, у багги даже в прологе могут начать разваливаться вариаторы. Что, собственно, и произошло с Can-Am Maverick X3 XRS Turbo R Никиты Мазепина: из-за неисправности вариатора ему пришлось ехать очень медленно. Подвела техника и экипажи Вячеслава и Эльвиры Папуцких (Yamaha YXZ 1000R) и Алексея Черкесова и Артема Шевелева (Can-Am Maverick XRC Turbo RR). Надо отметить, что трасса для багги оказалась действительно сложной: снег только выпал, буксовать приходилось много, и кибиткам приходилось трудно.

Фото: Михаил Баландин 1 / 3 Фото: Михаил Баландин 2 / 3 Фото: Михаил Баландин 3 / 3

Лучшим в прологе оказался экипаж Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева (Can-Am Maverick XDS Turbo R) команды Team Maria Oparina. Второе место заняли Павел Андреев и Глеб Мокеев из команды 404 Racing Team (Can-Am Maverick XRC Turbo RR), а третье – Борис Гадасин и Дмитрий Кожухов (прототип G-Force Bars) команды G-FORCE Motorsport. Ну а что наши «газельки»? Оба экипажа ехали спокойно, как мне показалось – даже слишком. Алексей Игнатов и Евгений Павлов заняли 11 строчку в абсолюте и третью в своей категории, Александр Семенов и Дмитрий Охотников – 12 место в абсолюте и 4 – в своём зачёте. Ехали парой, друг за другом, в такой же последовательности экипажи и стартовали на втором дне гонки.

Фото Александр Жихарев 1 / 5 Фото: Михаил Баландин 2 / 5 Фото: Александр Жихарев 3 / 5 Фото: Александр Жихарев 4 / 5 Фото: Александр Жихарев 5 / 5

Торжественная церемония старта проходит после пролога, и даже не спрашивайте, почему так и где в этом логика. Поэтому в этот же день все экипажи проехали по подиуму на автодроме «Игора Драйв», который давно стал центром «Северного леса», и отправились готовиться ко второму дню гонки. Ну или к первому серьёзному дню: три спецучастка (два по 72 км и один 111 км) – это не 13 километров пролога. Это уже совсем другая история.

Фото: Александр Жихарев 1 / 4 Фото: Александр Жихарев 2 / 4 Фото: Александр Жихарев 3 / 4 Фото: Александр Жихарев 4 / 4

День второй: погода вносит коррективы

Скажу откровенно: журналисты и фотографы радовались непривычно тёплой погоде «Северного леса». Пусть снега и не слишком много, лес не больно-то и северный, но это всё же лучше, чем лязгать на морозе зубами и покрываться слоем инея и снега, стоя где-нибудь на фототочке в ожидании очередной пролетающей мимо кибитки. А вот пилотам тёплая погода и особенно небольшое количество снега не слишком удобны. Дело не только в том, что моторам приходится работать в более сложных условиях, но и в том, что у них толком нет снежных брустверов вдоль трассы, которые обычно хотя бы как-то защищают их от ёлок и сосен на обочинах. Слетишь с дороги – влетишь в дерево. Перспектива так себе, поэтому уже в прологе некоторые делали на это поправку и не рысачили, как безумные (хотя обычно именно рысачат). Но на второй день многое изменилось. Во-первых, внезапно похолодало, и минус 15-18 градусов после оттепели – это уже настоящая зима со льдом под колёсами. Во-вторых, день полноценно гоночный, поэтому сильно осторожничать было уже нельзя. Ну и понеслось…

Первым должен был стартовать экипаж Вячеслава Папуцкого Yamaha YXZ 1000R, но не вышло – подвёл мотор, и выйти на старт не удалось. Поэтому первым выехал экипаж Дмитрия Черкесова на Can-Am Maverick XRC Turbo RR, но лидером на первом круге стал экипаж Дмитрия Воронова на Can-Am Maverick XDS Turbo R. Следом пришёл экипаж Анастасии Нифонтовой на Can-Am Maverick Max XRS Turbo RR, затем – Борис Гадасин на своём G-Force Bars. И этот первый спецучасток оказался самым сложным: помимо скользкого льда здорово мешали ещё и ручьи, которые приходилось преодолевать вброд, ломая толком не вставший лёд. В итоге слишком быстро ехать не получалось. Многие надеялись, что днём потеплеет, а трасса после первого круга будет более раскатанной. Зацеп должен был стать лучше, скорости – выше. Отчасти так оно и произошло: дорожку раскатали. Но то ли нервы стали подводить, то ли кто-то слишком поверил в себя. В итоге начались сходы, причём один за другим.

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Нива ВАЗ-21214 Мансура Еникеева отказалась ехать на второй спецучасток даже по лиазону (то есть, по участку маршрута, проходящему по дорогам общего пользования). На самом участке сошли экипажи Михаила Расторгуева на Nissan Pathfinder и Ивана Паристого на УАЗ Карго. Экипаж Александра Семёнова и Дмитрия Охотникова на зелёной Газели NN на одном из поворотов вылетел с трассы, и обратно его вернул Андрей Динабург на своей Toyota LC 200. Андрею – спасибо, а нам обидно. Но на следующем спецучастке сошли ещё и Андрей Рудской, и Богдан Вавренюк. Дмитрию Воронову пришлось менять ремень ГРМ, и это тоже потеря времени. Впрочем, он смог отыграться на четвёртом спецучастке и показал на нём лучшее время, оставив позади и Анастасию Нифонтову, и Бориса Гадасина.

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Так получилось, что множество сходов среди экипажей в зачёте R практически досрочно обеспечили победу Алексею Игнатову: у него просто не осталось соперников. Он спокойно и уверенно пришёл на финиш третьего спецучастка первым в своём зачёте и 11 в абсолюте. Его коллега по команде Александр Семёнов после вылета с трассы немного отстал в общем зачёте, но в «рейд-спорт» остался вторым, уступив лишь Игнатову. Только не надо думать, что ребята просто катались, как дети на саночках. Нет, попотеть им пришлось знатно: дорожки скользкие и узкие, особенно для Газелей, так что давить педали и крутить руль они были вынуждены активно. И Игнатову отчасти было проще: независимая подвеска его машины более подходящая для активной рулёжки, чем неразрезной мост машины Семёнова. Но справились с задачей они оба. Правда, штурманы жаловались: им было скучно по причине не слишком сложной навигации. Что ж, пусть пока отдыхают – сезон только начинается, будут вкалывать в песках.

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По результатам двух этапов первым в абсолюте стал Борис Гадасин (который в своём зачёте Т1 гоняется сам с собой – он в этом классе единственный участник), второй – Анастасия Нифонтова, третьим – Дмитрий Воронов. Но есть ещё один день, в который всё ещё может измениться.

День третий: всё закончилось, всё только начинается

Третий день отличался от первых двух тем, что трассы всех спецучастков были уже хорошо раскатаны. Появилась возможность ехать быстрее, что неотвратимо вело к росту накала борьбы за места на подиуме – то есть, многие дубасили с тапкой в пол. И если кому-то это помогло выйти в лидеры, то другим помешало добраться до финиша без приключений. Хотя некоторым не помешали и приключения. Например, Борису Гадасину, на машине которого отказали тормоза. В это трудно поверить, но даже вылетев несколько раз с трассы, Борис всё же показал лучшее время в абсолюте и пятый раз подряд выиграл «Северный лес»! В зачёте Т1 он, конечно, выиграл тоже. А Дмитрий Воронов (команда Team Maria Oparina) на своём багги выехал с трассы и коварно напал на дерево, а потом ещё и останавливался заменить ремень, но всё равно смог взять бронзу. Анастасия Нифонтова ехала в несвойственной ей аккуратной манере, но, может быть, как раз по этой причине она и смогла стать второй в абсолюте и первой в своём классе Т3. В Т2 первым стал Андрей Динабург на Toyota LC 200.

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Ну а что в зачёте R? А в «рейд-спорте» обошлось без сюрпризов. Пытаться сдвинуть Гадасина на его прототипе с первого места в абсолюте цели не было (это просто невозможно), да и с багги из класса Т3 биться бесполезно: этим кибиткам в лесу места достаточно, а «газелькам» на узких дорожках тесно. Поэтому экипажи из «ГАЗ Рейд Спорт» спокойно прошли трассу финального дня в комфортном режиме и заняли первое и второе места (Игнатов/Павлов и Семёнов/Охотников соответственно) в своей группе. Тут они выполнили программу максимум. Да и бронза в командном зачёте – это тоже очень достойный результат. Первое место в командном зачёте забрала S&A Racing, второе – G-FORCE Motorsport.

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О том, что скучной баха не была точно, говорит то, что из 25 стартовавших автомобильных экипажей до финиша добрались только 19, из 13 спортсменов в моторалли – 10. У последних в квадроциклах первым стал Даниил Власов, в классе открытый – Андрей Кукуц, а в классе 450 – Расул Шемиунов.

Первая гонка закончилась, а сезон только начинается. Теперь мы будем ждать апреля, когда в Элисте будет дан старт Кубку России. Затем нас ждёт «Золото Кагана 2025» и множество других гонок. Начало сезона вышло интересным, посмотрим, что будет дальше.