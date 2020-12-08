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Шина Toyo Observe GSi-6 демонстрирует высокий уровень управляемости, безопасности и надежности

08.12.2020 201 0 0

Японская компания Toyo Tires имеет большой опыт создания зимних фрикционных шин, простимулированный законодательным запретом на использование шипов в своей стране. Это обстоятельство побуждает японских инженеров искать высокоэффективные решения в сегменте нешипованных моделей. Шина Toyo Observe GSi-6 вобрала в себя как проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя фирменные технологии, так и новые разработки.

 

Партнёрский материал

Рисунок протектора​

Работая над протектором новой фрикционной шины, инженеры Toyo стремились развить сильные черты ее предшественницы и учесть возросшие требования клиентов, которые ждут от резины не только надежного сцепления на зимней дороге, но и отличных характеристик управляемости и курсовой устойчивости.

Симметричный направленный протектор шины Observe GSi-6 представляет собой эволюцию решений, заложенных в предыдущей модели GSi-5. Сразу бросается в глаза стремление разработчиков увеличить количество сцепных кромок и плотность протектора. Центральное ребро вместо относительно ровных продольных краев получило зазубренные стреловидные выступы, и это не только закономерно увеличило сцепные свойства, но повысило стабильность ребра при поперечных нагрузках в поворотах и во время маневров, а также оптимизировало пятно контакта. В середине ребра по всей длине находится непрерывная синусоидальная ламель, отдаленно напоминающая след от маятника; схожее решение использовалось и в предыдущей шине, но тогда ламель местами прерывалась, а ее очертания были менее острыми. По обеим сторонам центральной ламели находятся многочисленные перпендикулярные прямые и зубчатые канавки – важно, что ни один такой элемент не прорезает ребро насквозь, тем самым сохраняя его высокую плотность. Сочетание всех приведенных решений позволило существенно улучшить реакции автомобиля на руление, а также разгонно-тормозную динамику. 

Вопрос плотности протектора всегда был актуален для относительно мягких фрикционных шин, рассчитанных на суровые зимние условия, и в модели Observe GSi-6 инженеры Toyo уделили ему особое внимание. Стенки 3D-ламелей содержат волнообразные взаимопроникающие элементы, ограничивающие их взаимную подвижность. Стенки большинства блоков поддерживаются так называемыми «снежными когтями», расположенными в канавках, – треугольными элементами, которые подобно подпоркам не дают блокам излишне смещаться под нагрузкой, главным образом, поперечной. Для большей жесткости блоки центральной зоны выполнены сдвоенными и способны сопротивляться повышенной нагрузке при разных векторах, в то время как в предыдущей модели подобные блоки не имели общих соединительных элементов.

Насыщенность протектора ламелями традиционно высокая, и количество тонких канавок в новой шине даже визуально больше, чем у предшественницы. Наряду с привычными зигзагообразными и прямыми канавками здесь использованы и спиралевидные ламели, расположенные на блоках центральной зоны. Они способствуют сцеплению при любом векторе нагрузки и при разном угле поворота колес. Вокруг этих канавок расположены бороздки First Edge, которые начинают работать буквально с первых метров обкатки только что установленной шины. Для уверенного передвижения в глубоком снегу и колее на внешнем крае плечевой зоны предусмотрены выступы-грунтозацепы. 

Резиновая смесь

В состав резиновой смеси японские разработчики включили проверенные временем и зимними дорогами фирменные технологии, в частности, концепцию Microbit, получившую известность необычным и даже экзотичным решением использовать в качестве микроабразивных сцепных элементов частицы скорлупы грецкого ореха. На самом деле здесь совсем немного желания маркетологов удивить потенциальных клиентов, хотя это у них получилось, но гораздо больше инженерного расчета. Дело в том, что именно этот материал удачно сочетает природную экологичность и необходимые физические свойства: он достаточно прочен, чтобы цепляться за лед, но не столь твердый, чтобы нанести повреждения асфальтовому покрытию; кроме того, если рассмотреть мелкие частицы скорлупы под микроскопом, можно заметить очень эффективную природную огранку, словно специально предназначенную для проникновения в лед.

Еще одна знакомая по предыдущей шине технология помогает удалять скользкий микрослой воды, образующийся от трения при движении по льду. В состав резины инженеры добавляют экологичный природный абсорбент, изготовленный из порошка бамбукового угля, который моментально впитывает скользкую пленку, тем самым повышая сцепление с поверхностью. Особенно положительно это отражается на разгонно-тормозной динамике, когда сила трения достаточно велика. На практике это проявляется выигранными секундами при старте с места и спасительными метрами при экстренном торможении.

Важным свойством смеси на зимней дороге является эластичность, когда резина способна облегать мельчайшие неровности даже в сильный мороз. Здесь буквально всеми шинниками широко применяется диоксид кремния (силика), однако преимуществом шины Observe GSi-6 стала технология Nano Balance, использующая специальный полимер, который улучшает дисперсию силики в резиновой смеси и улучшает молекулярные связи в целом.

Конструкция шины

Чтобы повысить прочность и надежность шины в непростых зимних условиях, а также улучшить управляемость, разработчики уделили особое внимание конструкции шины. Два слоя металлокордного брекера и верхний слой, препятствующий растяжению, обеспечивают стабильность во всех режимах движения и хорошую управляемость. Этому же способствуют прочные боковины, где в некоторых типоразмерах они дополнительно усилены высоко подвернутым слоем каркаса. Профиль протектора рассчитан на равномерное распределение давления в пятне контакта, что также улучшает поведение на дороге.

Эволюционное развитие передовых технологий Toyo позволило создать новую фрикционную шину Observe GSi-6, существенно превосходящую предыдущую модель по основным характеристикам. В частности, тестовый образец данной шины типоразмером 225/50 R17 показал тормозной путь на льду со скорости 40 км/ч на 4% короче, чем модель Observe GSi-5. Еще более показательным стало торможение на мокром асфальте со 100 км/ч – на 17% короче. Также заметно улучшились сопротивление качению, управляемость на сухом и мокром асфальте, а также снегу и льду.

Шина Observe GSi-6 производится в трех вариантах протектора: HP – для мощных легковых автомобилей, LS – для автомобилей класса SUV и Basic – для широкого ряда легковых автомобилей. Всего 85 типоразмеров – от 175/70 R14  до 275/60 R20. 

шины и диски

 

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