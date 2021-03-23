Прежде всего разберемся даже не с тем, кому придется платить налоги, а с тем, кому вообще придется подавать декларацию после продажи. По закону налогом облагается доход от продажи транспортного средства, находившегося в собственности менее 3 лет. Соответственно, если вы владели автомобилем более 3 лет, вам не нужно ни платить налог, ни даже подавать налоговую декларацию или указывать доход от продажи в других декларациях о доходах. То есть, эти доходы полностью освобождаются от налогообложения и декларирования.
Если же вы владели автомобилем менее 3 лет, то при его продаже обязательно нужно подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ вне зависимости от суммы продажи и того, был ли автомобиль продан дешевле, чем куплен. Декларацию нужно подать на следующий календарный год после продажи машины в срок до 30 апреля, а налог (при необходимости) оплатить до 15 июля. То есть, если машину вы продали в 2021 году, то декларацию нужно подать с 1 января до 30 апреля 2022 года.
При этом вариантов при подаче декларации за проданный автомобиль все равно остается много: если машина была продана дешевле суммы покупки, дороже суммы покупки или вообще дешевле 250 тысяч рублей. Соответственно, и необходимость платить налог, и сумма этого налога – это отдельный вопрос в каждом случае. Пойдем по порядку.
В народе ходит искаженная формулировка этой ситуации: обычно говорят, что «если продал машину меньше чем за 250 тысяч, то налог платить не надо». На самом деле, это не совсем так. Во-первых, при продаже машины, которой вы владели менее 3 лет, за сумму менее 250 тысяч рублей все равно надо подавать налоговую декларацию о доходах с указанием стоимости продажи. Но налог платить действительно не придется, поскольку государство предоставляет гражданину право на налоговый вычет при продаже автомобиля на сумму в 250 тысяч рублей. Этим вычетом и нужно воспользоваться при заполнении налоговой декларации: указать стоимость продажи автомобиля, а затем отметить необходимость предоставления налогового вычета при продаже имущества, находящегося в собственности менее 3 лет. Таким образом, сумма вычета превысит сумму покупки, и облагаемый налогом остаток будет нулевым.
Более того, налоговый вычет в 250 тысяч рублей предоставляется ежегодно, и им можно воспользоваться для обнуления налога при продаже нескольких автомобилей общей стоимостью менее 250 тысяч рублей. Например, если в течение года вы сначала продали один автомобиль за 100 тысяч, а затем еще один за 120 тысяч (суммарно получив менее 250 тысяч), то при подаче декларации в следующем году можно подать заявление о налоговом вычете для каждого из автомобилей.
При продаже автомобиля за сумму меньшую, чем сумма покупки, можно тоже не платить налог. Само собой, обязанность подавать декларацию никуда не пропадает. А вот при заполнении декларации нужно будет воспользоваться правом на налоговый вычет в сумме документально подтвержденных расходов. Сначала нужно указать сумму дохода – то есть стоимость продажи машины. А затем указать сумму вычета – то есть, сумму покупки. Поскольку сумма вычета будет больше суммы дохода, и облагаемый налогом остаток будет нулевым.
Правда, есть важный и логичный нюанс: при подаче заявления с применением налогового вычета в сумме документально подтвержденных расходов вам потребуется договор купли-продажи не только за продажу, но и за покупку автомобиля, чтобы подтвердить, что он действительно был куплен за большую сумму, чем продан. Если же договора купли-продажи у вас нет, и его не удалось найти ни у продавца автомобиля, ни в архивах ГИБДД, то и избежать уплаты налога не получится. В таком случае остается лишь воспользоваться налоговым вычетом в 250 тысяч рублей, который описан в предыдущем пункте, чтобы уменьшить облагаемую налогом сумму продажи на те самые 250 тысяч. Например, если вы продали автомобиль за 400 тысяч, то с учетом вычета в 250 тысяч налог придется заплатить с дохода в 150 тысяч (400 – 250 = 150). Несложно понять, что такая «экономия» куда менее выгодна, чем полное освобождение от налогов при продаже машины дешевле, чем она была куплена, так что обязательно сохраняйте договоры купли-продажи как минимум до момента расставания с автомобилем, а лучше и после него.
Единственная ситуация, в которой вам придется заплатить налог при продаже машины – это сочетание сразу нескольких условий: если вы владели ей менее 3 лет, купили ее дешевле, чем продали, и продали ее более чем за 250 тысяч рублей. Собственно, во многом поэтому перекупщики не регистрируют на себя перепродаваемые автомобили: во-первых, никому не нужна лишняя запись в ПТС, а во-вторых, никто не хочет платить налог. Но если все сошлось так, что вам удалось крайне выгодно продать свою машину, то налог с продажи заплатить придется. Но, разумеется, не со всей стоимости продажи: здесь тоже есть два варианта снизить налог.
Первый вариант – снизить налог за счет вычета в сумме стоимости покупки машины. Схема действия здесь та же, что описана в предыдущем пункте: при подаче декларации нужно будет указать сумму продажи, а затем указать вычет в сумме документально подтвержденных расходов – то есть в сумме стоимости покупки. В результате вы заплатите налог только с разницы между стоимостью покупки и продажи. Например, если вы купили машину за 700 тысяч, а продали за 800, то сумма доходов составит 800 тысяч, сумма вычета – 700, а итоговая сумма, с которой нужно уплатить налог – 100 тысяч. Сумма налога, таким образом составит 13% от 100 тысяч – то есть 13 тысяч рублей. В этой схеме все вполне логично: платить налоги придется только с фактической прибыли, полученной от продажи машины.
Второй вариант – снизить налог на сумму налогового вычета в 250 тысяч рублей. Схема действия здесь такая же, как при продаже машины дешевле 250 тысяч рублей: при заполнении декларации нужно будет воспользоваться налоговым вычетом в 250 тысяч рублей, который будет вычтен из стоимости проданного автомобиля. Такой вариант может быть выгоден при большой разнице между ценой покупки и продажи, но небольшой стоимости машины. Например, если вам каким-то образом удалось купить машину за 100 тысяч, а продать за 300, то логично заявить вычет не в размере суммы документально подтвержденных расходов (то есть суммы покупки), а в размере предоставленных государством 250 тысяч рублей. Налог, таким образом, придется заплатить не с фактической прибыли (в размере 200 тысяч рублей), а с оставшихся 50 тысяч рублей.
Наказание за непредставление декларации и неуплату налогов предусмотрено Налоговым кодексом и трактуется отдельно за каждое из нарушений.
Если вы не подали декларацию, то наказание последует по статье 119 Налогового кодекса за непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета. Вот только наказание будет различаться в зависимости от того, должны вы были уплатить налог, или нет. Статья 119 предусматривает в качестве наказания взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.
Таким образом, вариантом здесь два:
- если вы не подали декларацию до 30 апреля, но вам не нужно было платить налог, то штраф составит 1000 рублей по минимальной отметке;
- если вы должны были уплатить налог, но не подали декларацию до 30 апреля, то штраф составит 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки подачи декларации, начиная с 1 мая.
Ну а если не только не подать декларацию, но и не заплатить налог до 15 июля, то в дело вступит статья 122 НК. Она гласит, что неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия), влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога.
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