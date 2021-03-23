Продажа автомобиля – дело простое. О том, как правильно оформить сделку, мы писали подробно , а к тому же многие продавцы сегодня не утруждают себя поездкой в ГИБДД вместе с покупателем, чтобы удостовериться в официальной смене собственника и не платить налоги и штрафы за проданную машину . Однако после продажи появляется еще одно важное дело: подать налоговую декларацию. И вот тут появляется куда больше вопросов. Всем ли обязательно нужно подавать декларацию после продажи машины? Кому придется платить налоги и сколько? Что делать, если продал машину дешевле, чем купил, или наоборот? А еще, говорят, при продаже машины дешевле 250 тысяч никаких налогов платить не надо? И что будет, если не заплатить налог или не подать декларацию? Давайте разберемся по порядку.​

Кому нужно подавать декларацию, а кому нет?

Прежде всего разберемся даже не с тем, кому придется платить налоги, а с тем, кому вообще придется подавать декларацию после продажи. По закону налогом облагается доход от продажи транспортного средства, находившегося в собственности менее 3 лет. Соответственно, если вы владели автомобилем более 3 лет, вам не нужно ни платить налог, ни даже подавать налоговую декларацию или указывать доход от продажи в других декларациях о доходах. То есть, эти доходы полностью освобождаются от налогообложения и декларирования.



Если же вы владели автомобилем менее 3 лет, то при его продаже обязательно нужно подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ вне зависимости от суммы продажи и того, был ли автомобиль продан дешевле, чем куплен. Декларацию нужно подать на следующий календарный год после продажи машины в срок до 30 апреля, а налог (при необходимости) оплатить до 15 июля. То есть, если машину вы продали в 2021 году, то декларацию нужно подать с 1 января до 30 апреля 2022 года.

При этом вариантов при подаче декларации за проданный автомобиль все равно остается много: если машина была продана дешевле суммы покупки, дороже суммы покупки или вообще дешевле 250 тысяч рублей. Соответственно, и необходимость платить налог, и сумма этого налога – это отдельный вопрос в каждом случае. Пойдем по порядку.

Как подать декларацию при продаже машины дешевле 250 тысяч?

В народе ходит искаженная формулировка этой ситуации: обычно говорят, что «если продал машину меньше чем за 250 тысяч, то налог платить не надо». На самом деле, это не совсем так. Во-первых, при продаже машины, которой вы владели менее 3 лет, за сумму менее 250 тысяч рублей все равно надо подавать налоговую декларацию о доходах с указанием стоимости продажи. Но налог платить действительно не придется, поскольку государство предоставляет гражданину право на налоговый вычет при продаже автомобиля на сумму в 250 тысяч рублей. Этим вычетом и нужно воспользоваться при заполнении налоговой декларации: указать стоимость продажи автомобиля, а затем отметить необходимость предоставления налогового вычета при продаже имущества, находящегося в собственности менее 3 лет. Таким образом, сумма вычета превысит сумму покупки, и облагаемый налогом остаток будет нулевым.



Более того, налоговый вычет в 250 тысяч рублей предоставляется ежегодно, и им можно воспользоваться для обнуления налога при продаже нескольких автомобилей общей стоимостью менее 250 тысяч рублей. Например, если в течение года вы сначала продали один автомобиль за 100 тысяч, а затем еще один за 120 тысяч (суммарно получив менее 250 тысяч), то при подаче декларации в следующем году можно подать заявление о налоговом вычете для каждого из автомобилей.

Как подать декларацию при продаже машины дешевле, чем купил?

При продаже автомобиля за сумму меньшую, чем сумма покупки, можно тоже не платить налог. Само собой, обязанность подавать декларацию никуда не пропадает. А вот при заполнении декларации нужно будет воспользоваться правом на налоговый вычет в сумме документально подтвержденных расходов. Сначала нужно указать сумму дохода – то есть стоимость продажи машины. А затем указать сумму вычета – то есть, сумму покупки. Поскольку сумма вычета будет больше суммы дохода, и облагаемый налогом остаток будет нулевым.



Правда, есть важный и логичный нюанс: при подаче заявления с применением налогового вычета в сумме документально подтвержденных расходов вам потребуется договор купли-продажи не только за продажу, но и за покупку автомобиля, чтобы подтвердить, что он действительно был куплен за большую сумму, чем продан. Если же договора купли-продажи у вас нет, и его не удалось найти ни у продавца автомобиля, ни в архивах ГИБДД, то и избежать уплаты налога не получится. В таком случае остается лишь воспользоваться налоговым вычетом в 250 тысяч рублей, который описан в предыдущем пункте, чтобы уменьшить облагаемую налогом сумму продажи на те самые 250 тысяч. Например, если вы продали автомобиль за 400 тысяч, то с учетом вычета в 250 тысяч налог придется заплатить с дохода в 150 тысяч (400 – 250 = 150). Несложно понять, что такая «экономия» куда менее выгодна, чем полное освобождение от налогов при продаже машины дешевле, чем она была куплена, так что обязательно сохраняйте договоры купли-продажи как минимум до момента расставания с автомобилем, а лучше и после него.

Как сэкономить на налогах, если продал машину дороже, чем купил?

Единственная ситуация, в которой вам придется заплатить налог при продаже машины – это сочетание сразу нескольких условий: если вы владели ей менее 3 лет, купили ее дешевле, чем продали, и продали ее более чем за 250 тысяч рублей. Собственно, во многом поэтому перекупщики не регистрируют на себя перепродаваемые автомобили: во-первых, никому не нужна лишняя запись в ПТС, а во-вторых, никто не хочет платить налог. Но если все сошлось так, что вам удалось крайне выгодно продать свою машину, то налог с продажи заплатить придется. Но, разумеется, не со всей стоимости продажи: здесь тоже есть два варианта снизить налог.



Первый вариант – снизить налог за счет вычета в сумме стоимости покупки машины. Схема действия здесь та же, что описана в предыдущем пункте: при подаче декларации нужно будет указать сумму продажи, а затем указать вычет в сумме документально подтвержденных расходов – то есть в сумме стоимости покупки. В результате вы заплатите налог только с разницы между стоимостью покупки и продажи. Например, если вы купили машину за 700 тысяч, а продали за 800, то сумма доходов составит 800 тысяч, сумма вычета – 700, а итоговая сумма, с которой нужно уплатить налог – 100 тысяч. Сумма налога, таким образом составит 13% от 100 тысяч – то есть 13 тысяч рублей. В этой схеме все вполне логично: платить налоги придется только с фактической прибыли, полученной от продажи машины.

Второй вариант – снизить налог на сумму налогового вычета в 250 тысяч рублей. Схема действия здесь такая же, как при продаже машины дешевле 250 тысяч рублей: при заполнении декларации нужно будет воспользоваться налоговым вычетом в 250 тысяч рублей, который будет вычтен из стоимости проданного автомобиля. Такой вариант может быть выгоден при большой разнице между ценой покупки и продажи, но небольшой стоимости машины. Например, если вам каким-то образом удалось купить машину за 100 тысяч, а продать за 300, то логично заявить вычет не в размере суммы документально подтвержденных расходов (то есть суммы покупки), а в размере предоставленных государством 250 тысяч рублей. Налог, таким образом, придется заплатить не с фактической прибыли (в размере 200 тысяч рублей), а с оставшихся 50 тысяч рублей.

Что будет, если не подать декларацию и не заплатить налог при продаже автомобиля?

Наказание за непредставление декларации и неуплату налогов предусмотрено Налоговым кодексом и трактуется отдельно за каждое из нарушений.



Если вы не подали декларацию, то наказание последует по статье 119 Налогового кодекса за непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета. Вот только наказание будет различаться в зависимости от того, должны вы были уплатить налог, или нет. Статья 119 предусматривает в качестве наказания взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Таким образом, вариантом здесь два:

если вы не подали декларацию до 30 апреля, но вам не нужно было платить налог, то штраф составит 1000 рублей по минимальной отметке;

по минимальной отметке; если вы должны были уплатить налог, но не подали декларацию до 30 апреля, то штраф составит 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки подачи декларации, начиная с 1 мая.

Ну а если не только не подать декларацию, но и не заплатить налог до 15 июля, то в дело вступит статья 122 НК. Она гласит, что неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия), влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога.