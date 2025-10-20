О чём говорит взлёт тарифа на городскую парковку: регионам приготовиться?

Власти Санкт-Петербурга приготовили сюрприз, от которого прослезится даже стойкий оловянный солдатик. С 15 октября в городе ввели так называемый дифференцированный тариф на платную парковку, согласно которому стоимость часа увеличивается почти вчетверо. Зачем?

Для тех, кто не в курсе, отныне стоимость парковки в Санкт-Петербурге формально зависит от востребованности конкретного места. Раньше, когда тариф был фиксированным, час стоянки обходился в 100 рублей, но теперь в зависимости от загруженности улицы он может стоить и 360 рублей. Вернее, судя по опыту Москвы, не «может», а «будет». Рост тарифа – без малого четырёхкратный.

Раньше платная парковка в Северной столице напоминала бизнес-ланч: взял что-то недорогое, перекусил и поехал дальше. Теперь же городские власти, словно щедрый, но безжалостный сомелье в ресторане с мишленовскими звёздами, принесли новое меню. И в нём парковка – уже не перекус, а гала-ужин с трюфелями и чёрной икрой. Цена взлетела не на десерт или вино, а сразу на всё меню целиком. С таким же успехом можно было объявить, что отныне каждое парковочное место является историческим памятником и требует соответствующего взноса на реставрацию.

Возникает закономерный вопрос: зачем? Что это – план по борьбе с пробками в центре или квест для водителей под названием «Найди бесплатный пятачок в радиусе пяти километров»? Очевидно, петербуржцев вежливо, но настойчиво выталкивают из автомобилей. Мол, посмотрите на эти удобные трамваи и самокаты! Метро, наконец. Воздух станет чище, а вы – стройнее, ведь до машины нужно совершить получасовой марш-бросок. Ну либо городской казне нужны не просто деньги, а все деньги.

Возможно, скоро главным автомобильным аксессуаром станет скромный велосипед на багажнике. На котором мы будем добираться от своего автомобиля, припаркованного у самой границы Санкт-Петербурга, до места работы. Приятной поездки… и парковки. Если, конечно, вы её найдете. Но подождите, а как обстоят дела с парковкой в других российских городах?

Оказывается, Москва в вопросах платной парковки – как сдержанный английский аристократ с золотой тростью. Она не делает резких движений, предпочитая точечные, но методичные повышения. Тарифы ползут вверх ежегодно, но не в разы, а на 10-20%. Скачок цен, конечно, не такой поразительный, как питерский кульбит, но не менее чувствительный для кошелька. Если в Питере нас оглушили увесистым молотом, то в Москве применяют изящную китайскую пытку каплей воды.

В Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде платная парковка захватывает всё новые и новые кварталы. Тарифы тоже растут, но всё еще остаются более гуманными, чем в двух столицах. Это как меню в хорошем ресторане: цены кусаются, но не вызывают панической атаки. В Липецке, Новосибирске или Красноярске платная парковка существует точечно, в самом центре, а тарифы скорее напоминают штраф за невнимательность, нежели полноценную статью расходов.

Для московского или питерского водителя местные цены покажутся приветом из далекого, почти утопического прошлого. В Краснодаре и Ростове-на-Дону зоны платной парковки растут как грибы после дождя, но их тарифная политика пока очень скромна. Они внимательно смотрят на север, пытаясь понять, какой сценарий приживется лучше: питерский «шоковый» или московский «ползучий».

Да, Санкт-Петербург, решив не мелочиться, рванул в лидеры по динамике роста стоимости парковки, а Москва пока продолжает размеренную и предсказуемую политику, доказывая, что можно не менее эффективно опустошать карманы жителей и гостей города и без резких движений. Но остальная Россия пока находится в роли зрителей этого увлекательного спектакля. Вопрос лишь в том, чью методику региональные власти возьмут на вооружение завтра – мощный питерский таран или изящную московскую пилу?

Так что, уважаемые автомобилисты от Калининграда до Чукотки, следите за новостями. Ваша платная парковка пока стоит сущие копейки, но это, увы, может быть затишьем перед бурей.