Этап жестких карантинных ограничений все же закончился, и уставшие от долгого пребывания дома жители нашей страны получили возможность отдохнуть по-новому – лучше узнать Россию и открыть для себя удивительные места и достопримечательности. ​

В середине июля Hyundai запустила масштабную кампанию, в рамках которой разработала 40 увлекательных маршрутов разной тематики и продолжительности по 13 городам России и прилегающим регионов, и опубликовала их в приложении «Мир Хёндэ» (можно скачать с сайта). Чтобы воспользоваться этой информацией, нужно всего лишь зарегистрироваться на платформе – на сайте или в приложении. При этом совсем не обязательно быть владельцем автомобиля марки Hyundai.



Приключениям быть!

Итак, куда ехать. Программа как раз и предназначена для того, облегчить жизнь делающим этот нелёгкий выбор: в ней есть маршруты, проложенные практически во всех регионах нашей страны. Есть предложения для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова, Поволжья, Урала, Сибири... При этом предлагаются и очень разные ответы на вопрос «зачем?» – цели маршрутов самые разнообразные.



Вы хотите насладиться красотами природы и великолепными пейзажами? Никаких проблем, в списке вы найдете подходящие направления. Вы во всем следуете заветам Козьмы Пруткова и полагаете, что «бросая камни в воду, нужно наблюдать за кругами, ими образуемыми, дабы таковое занятие не было пустым времяпрепровождением»? К вашим услугам множество тематических маршрутов, проложенных от музея к музею, от одного архитектурного памятника к другому. Питерцы могут обследовать маяки и форты Финского залива, пермяки – ознакомиться с архитектурой и творчеством старообрядцев, екатеринбуржцы – прокатиться по «заводским городкам», челябинцам предлагается отправиться в путешествие по местам, связанным с творчеством П. П. Бажова, а воронежцы (особенно те, у кого есть маленькие дети) могут поехать прямо в сказку, на Кудыкину гору. Вас не интересуют ни музеи, ни экскурсии, вы просто хотите провести выходные на природе, в красивом месте, с шашлыками и купанием в подходящем водоеме? Есть в списке и такие варианты!

В любом случае достаточно загрузить в смартфон специальное приложение (ссылку на него вы найдете на том же сайте «Мир Хёндэ»), и вам не придется проводить часы у экрана, планируя предстоящую поездку. Приложение подскажет, где лучше остановиться на отдых, какие местные блюда стоит попробовать и на какие достопримечательности обратить особое внимание, а чтобы вы не скучали в дороге, к каждому маршруту прилагается аудиогид. А еще можно включиться в онлайн-игру, попробовать выполнить несложные задания, поучаствовать в квестах и викторинах. За все это полагаются баллы, которые впоследствии можно обменять на полезные аксессуары для путешествий и которые дадут право принять участие в розыгрыше главного приза – выходных в первоклассном клубном отеле.

Словом, звучит все более чем соблазнительно. А тут как раз под рукой оказался новенький Hyundai Santa Fe – чем не повод отправиться по одному из маршрутов? Из всего многообразия я выбрал маршрут, названный «Мануфактуры великой империи» и пролегающий по Московской, Рязанской и Владимирской областям, к востоку от столицы.

О чем рассказал платок

Первой точкой на нашем маршруте стал Павлов-Посад, со знаменитой мануфактурой, на которой делают не менее знаменитые павловопосадские платки. В планах было посещение самого производства и музея истории русского платка и шали, но, как известно, любые планы имеют обыкновение срываться в момент начала их исполнения: на фабрику попасть не удалось, зато музей полностью оправдал все ожидания. Даже не подозревал, что за короткое время посещения я узнаю столько нового… Для нас платок – неизменный элемент русского стиля в женской одежде. Это нашло отражение в огромном количестве стихов, песен, картин самых известных художников. «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч», «Подари мне платок – голубой лоскуток», «На прощанье шаль с каймою ты на мне узлом стяни», «И я молча к груди прижимаю эту темно-вишневую шаль»... Кстати, платок и шаль – это одно и то же или не совсем? На самом деле платок вошел в состав русского женского костюма примерно в XII веке. Тогда это был просто кусок льняной ткани, который назывался «убрус», им зачастую накрывался головной убор – кика. Вскоре убрус стали украшать вышивкой. С конца 17 века слово «убрус» уступает место слову «плат», «платок», а еще через 100 лет в русском языке появляется пришедшее из Персии слово «шаль», обозначавшее большой узорчатый платок восточного типа, которым можно не только накрывать голову, но и носить на плечах.

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Промышленное производство платков началось в России на рубеже XVIII-XIX веков, но стартовало оно не на пустом месте. Основой послужили крестьянские ремесленные хозяйства, с ручными ткацкими станками и красильнями. Ну а с возникновением мануфактур на производстве стали появляться паровые двигатели, ситценабивные машины, станки Жаккара, позволяющие получать узорчатую ткань… Именно тогда в Павловом Посаде купцы Лабзин и Грязнов и организовали мануфактурное производство платков. Деловая хватка и искусство резчиков по дереву позволили им стать поставщиками императорского двора. А искусство требовалось незаурядное: ведь на каждую использованную в рисунке краску нужна была отдельная набивная доска, и детали могли быть очень мелкими. Коллекция поражает многоцветьем и разнообразием техник: тут и набивка, и вышивка, в том числе – золотой нитью. Особое место занимают памятные печатные платки, изготовленные «по поводу» и «с надлежащего разрешения»: к 300-летию дома Романовых, к годовщине победы над польским нашествием или вторжения Наполеона… Кстати, техника печати рисунков на ткани была разработана в Европе военными топографами, для печатания карт. Традиция выпуска памятных платков к праздничным датам продолжилась и при Советской власти, но сюжеты, естественно, изменились. Некоторые из изготовленных платков имели воистину гобеленные размеры. Носить их, конечно же, было нельзя, и их использовали как задники при проведении митингов и собраний. А положила начало экспозиции музея частная коллекция Владимира Федоровича Шишенина, энтузиаста и антиквара, которому очень хотелось, чтобы его коллекцию смогло увидеть как можно больше людей. Вот он и предложил местной администрации организовать музей, а сам стал его бессменным директором. Платок для него – не просто многофункциональный аксессуар, который дамы могут использовать хоть в качестве головного убора, хоть как Наталья Варлей в «Кавказской пленнице» – как юбку-парео, а предмет страсти, изучения и свидетельство истории.

Ишь чего выкаблучивают

Теоретически следующим пунктом маршрута должна была стать фабрика елочных игрушек «Иней» и музей елочной игрушки в деревне Данилово. Но, как я уже сказал, ни один план не выдерживает столкновения с реальностью. Оказалось, что по выходным и у фабрики, и у музея – выходной! Пришлось ехать дальше, в село Ильинское, где разместилась одна из крупнейших в мире арт-резиденций, творческая усадьба «Гуслица». Этот крупный добровольческий проект был запущен восемь лет назад, когда заброшенное здание Морозовской текстильной мануфактуры было отдано творческому коллективу молодых художников. С этого времени старинные кирпичные стены и окружающая территория открыты искусству, творчеству и просвещению. Население «Гуслицы» делится на гостей и резидентов. Последние живут тут постоянно, а вот гости наезжают периодически – окунуться в творческую атмосферу, поучаствовать в мастер-классах, побывать на концертах, просто отдохнуть, в конце концов, ведь рядом есть прекрасный лес и озеро, а в самой усадьбе – русская баня.

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Можно остановиться в гостевых домах (в том числе в самом знаменитом из них, “круглом”), а можно пожить в палатке на территории кемпинга. Ну а плоды творческих усилий обитателей «Гуслицы» создают неповторимую и слегка загадочную атмосферу этого места.

Арт-объекты расположились и снаружи, на территории, и внутри, в залах и мастерских. Среди них – задорный флюгер в виде человечка, который не то занимается гимнастикой у-шу, не то танцует, не то дает кому-то животворящий пендель, огромный металлический одуванчик, странная конструкция из брусьев под названием «Черное облако» или уткнувшийся в небо указующий перст из толстой проволоки, и не всегда понятные, но почему-то притягивающие взгляд графические панно, замечательная керамика… Конечно, для того чтобы остановиться в усадьбе надолго и естественным образом вписаться в число ее обитателей, нужно быть несколько особым человеком: творческие люди нередко производят впечатление чудаков. Но именно чудаки, как известно, украшают мир… Ну а нам пора было ехать дальше.

Дерево жизни и жизнь дерева

В принципе, предлагаемая программа поездки включала в себя и рекомендованные места, где можно перекусить, и отели, где остановиться на ночь. Но ориентировались составители маршрута все же на обладателей достаточно толстых кошельков. Вот им точно понравится обед в ресторане «Бережки-холл» в Егорьевске (там и на ночлег можно остановиться), и размещение в парк-отеле «Фестиваль» в поселке Чулис, между Спас-Клепиками и Тумой.

Но, возможно, вы хотите чего-то другого и предпочитаете ночевку в палатке, на живописном берегу? Тогда стоит поискать места на берегах мещерских озер, таких, как Белое, Великое, Иванковское, Шагара, Светлое… Сворачивать к ним с Егорьевского шоссе нужно, не доезжая несколько километров до Спас-Клепиков. И вот тут стоит отметить, что если вы выберете именно такой, кемпинговый вариант, то разнообразные таланты Santa Fe окажутся как нельзя кстати. Во-первых, объемистый салон позволит с удобством загрузить всех чад и домочадцев, включая собаку. Во-вторых, в багажник отлично поместятся и личные вещи, и палатка, и мангал, и удочки с надувной лодкой (если вы не представляете себе выходные у воды без попытки натаскать окушков на утренней зорьке). Ну а в третьих, чтобы найти место для лагеря, симпатичное, но еще не занятое такими же любителями отдыха на природе, вам точно придется поколесить по лесным дорожкам, с которыми Санта справится без особых проблем. Главное – не залезть в откровенные болота.

Но перед тем, как разбить лагерь, можно доставить массу удовольствия себе и детям, заглянув в Музей деревянного зодчества «Лесная сказка» в деревне Лункино. От озера Белое его отделяют какие-нибудь несколько сотен метров.



На территории музея разместился целый комплекс, включающий в себя обширную поляну площадью 3,5 Га с соснами и березами и детским игровым комплексом «Мещерская сказка», все объекты которого созданы участниками пяти всероссийских фестивалей мастеров садово-парковой скульптуры, и три музейных здания с 15 залами. Ну а уж в этих залах – все, что можно сделать из дерева, корней, лозы… Экспонаты принадлежат резцам и профессиональных скульпторов, и учеников детской студии резьбы по дереву, и многие из них вызывают настоящее восхищение. Например, деревянный макет Москвы XIV века, созданной замечательным мастером архитектурного макетирования Виктором Ивановичем Бахаревым. На эту работу он потратил несколько лет…

Ну а создателем всего этого маленького чуда под названием «Мещерская сказка» стал известный экономист и предприниматель, основатель «Инкомбанка» Владимир Павлович Грошев. Зачем он вложил в этот музей-мастерскую и душу, и деньги? Сам он объяснял, что его поразило, что в 90-х годах прошлого века в Мещере было невозможно найти человека, который умел бы работать с деревом, в то время как несколькими десятилетиями ранее трудно было найти того, кто не умеет. Но, по его словам, «Любой народ, если он хочет сохраниться на земле, обязан охранять национальные традиции с той же беззаветностью, с какой защищает свои границы».



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Хрустальные мечты

До этого момента намеченный маршрут вел нас практически строго на восток. Пришло время повернуть на север, в сторону города, который в одной из статей назвали «тихий городок с громким именем». Речь идет о городе Гусь-Хрустальный. Его нельзя назвать «древним» – город был основан только в 1756 году, причем в качестве рабочего поселка около стекольной мануфактуры Акима Мальцева. Девятью годами ранее, в 1747-м, Сенат принял решение удалить все стекольные производства на 200 верст от Москвы, вот Аким и решил перебраться в Мещёру, где выкупил село Никольское и заложил мануфактуру, ну а название новому населенному пункту дали по протекавшей через поселок речке Гусь. Историки считают, что название не имеет никакого отношения к водоплавающей птице, а произошло от финно-угорского слова «кууси», то есть «ель»: еловых лесов тут действительно хватает… А далее история городка неразрывно связана с историей мальцевского стекольного завода. А она богата событиями… Например, наследник Акима Мальцева, Иван, был участником злополучного похода в Персию, в ходе которого был убит автор «Горя от ума», причем он оказался единственным, кому повезло остаться в живых. В порядке компенсации персидский шах дал Мальцеву право беспошлинной торговли своей продукцией в Персии. Для этой торговли на мануфактуре освоили производство изделий золотистого и серебристого цветов, имевших больший спрос в Азии. Мальцевы вообще охотно осваивали новые технологии, для чего завезли известных всему миру мастеров из Богемии, но их навыки и умения русские инженеры, мастера-стеклодувы и огранщики не просто копировали, но и развивали. В результате гусевский хрусталь собрал впечатляющую коллекцию международных наград, полученных, в том числе, на всемирных выставках в Париже и Чикаго.

Местом, где сосредоточена вся эта история, вне всякого сомнения, является Музей хрусталя. Расположился он в одном из немногих архитектурных памятников города, бывшем Георгиевском Соборе, построенном в 1892-1895 годах по проекту знаменитого архитектора, Леонтия Николаевича Бенуа. Сам он так писал о своем творении: «В этот храм я все вложил, что мог, и, может быть, он останется лучшим из моих произведений». Действительно, архитектура собора очень необычна: внутри он больше похож на католическую трехнефную базилику, но вот снаружи он представлял собой классический образец псевдорусского стиля. Когда-то собор украшала 45-метровая колокольня с изящной шатровой крышей, которую уравновешивал второй шатер с тремя куполами. К сожалению, во времена богоборчества 20-30-х годов все это было разрушено. Собор был клубом, центром антирелигиозной пропаганды, кинотеатром, и только в 1970-м он был признан памятником архитектуры, взят под охрану государством, и после реставрационных работ здание было передано под музей. Хорошо еще, что каким-то чудом сохранилась часть внутреннего убранства, в том числе – огромная икона «Страшный суд» и и мозаика «О тебе радуется, Благодатная…» в алтарной части, которые принадлежат кисти М. В. Васнецова. Теперь мозаика стала фоном для композиции «Ода стеклу».

Сохранилось и изображение Георгия Победоносца на фронтоне. Рассказывают, что в 30-е в город приезжал всесоюзный староста, М. И. Калинин. К его приезду начальство приказало икону закрасить, но художники просто пририсовали святому усы и бородку. На вопрос Калинина «А это что за религиозное мракобесие?» последовал ответ: «Так, Михаил Иваныч, тут вы изображены, поражающим гидру контрреволюции!».

Вообще в Гусь-Хрустальном не так уж много памятников архитектуры. В их число входит изящная часовня святой Варвары (1885 год, архитектор неизвестен), построенный в 1816 году Свято-Троицкий храм (его реставрация еще не окончена, хотя храм действующий и службы в нем идут), двухэтажные торговые ряды, в которых в XIX веке размещался «магазинный дом» (эти ряды и в наши дни используются по прямому назначению), и еще одно здание постройки Бенуа – бывшая богадельня, в которой ныне размещается городская администрация. Но вернемся в музей, потому что разговор о хрустале еще не окончен.

Вообще слово «хрусталь» имеет греческие корни и происходит от слова «кристалл», также вошедшего в русский язык. Различают горный хрусталь, то есть природный кварц; свинцовый хрусталь – стекло с содержанием окиси свинца; бариевый хрусталь, в котором вместо свинца использован барий, и богемский хрусталь, в котором вместо свинца и бария используется калиево-кальциевое стекло. Гусевские мастера работают со свинцовым хрусталем, в котором содержание оксида свинца составляет строго 24%. Именно такой состав, по мнению специалистов, придает изделиям оптимальные оптические свойства и высокую плотность, именно благодаря такому составу мы и можем наблюдать многоцветную игру света в гранях, блеск поверхностей и слышать чудесный мелодичный звон. Введение в состав шихты химических добавок позволяет получить цветной хрусталь: кобальт дает чистые синие тона, кадмий или соединения золота позволяет получить насыщенный красный цвет, для розового цвета нужен кремний, для зеленого – окись меди, а изысканный фиолетовый цвет придают окислы марганца. Кроме того, еще в царские времена на Гусевском заводе научились окрашивать хрустальную посуду и вазы с помощью коллоидного золота и окислов урана. Само производство включает в себя несколько этапов: шихта (смесь песка, поташа и оксида свинца) плавится в печах при температуре порядка 1500 градусов Цельсия, затем из расплава выдуваются гладкие заготовки, за которые берутся огранщики. Для начала на изделие наносят разметку, после разметки изделие ставится на конвейер и идёт от мастера к мастеру. Процесс нанесения алмазной грани начинается с самого большого абразивного круга, а заканчивается на самых маленьких. После нанесения алмазная грань выглядит матовой, и чтобы сделать её прозрачной, изделие подвергают химической полировке в смеси плавиковой и серной кислот. Вот тогда и появляются восхитительная игра отражений и радужные отблески.

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Все эти технологии были освоены еще в XVIII-XIX веке и актуальны до сих пор! Может быть, именно поэтому коллекции старинного хрусталя на стендах музея выглядят так современно. Впрочем, нынешние мастера стараются не посрамить славу предков и ищут все новые формы. «Глаз Клеопатры», «Китеж», «Джаз»... Толчок творческой фантазии художника-стеклодува может дать все что угодно. Например, автора коллекции ваз «Виражи» явно вдохновляла и конфигурация гоночных трасс, и интегральные шлемы гонщиков.

Огонь, металл, вода, филер, жулик и художник

Из музея хрусталя я уходил с чувством некоего эстетического пресыщения – слишком много великолепных образцов прикладного искусства собрано в этих залах. Но пора было двигаться дальше – нас ждал древний Владимир. В принципе во Владимире можно провести не один день – осмотреть все его достопримечательности и посетить все музеи просто нереально, слишком уж внушительный список объектов предлагают туристические проспекты. В данном случае меня интересовали только два – расположенная в историческом центре творческая мастерская потомственных кузнецов Бородиных и скульптура «Художник на пленэре», собирательный образ представителя известной во всем мире Владимирской школы живописи, расположенная на смотровой площадке Спасского холма с видом на Успенский собор.

Всеведающий интернет сообщил мне, что эти два объекта находятся рядышком, на улице Георгиевская, первый по адресу 3А, второй – 3Г. Я ничтоже сумняшеся ввел адрес в навигатор… И это стало серьезной ошибкой. Потому что чертов «Яндекс» завел меня в такие буераки, что я даже не предполагал, что в историческом центре современного города может быть что-то подобное. Улочки, по которым навигатор вел меня к цели, больше походили на трассу джип-триала, причем карабкаться приходилось вверх, по крутому склону, а субстрат под колесами состоял из промоин, валунов и остатков асфальта. К счастью, Santa Fe не подвел и упрямо карабкался вверх, хотя супруга рядом только попискивала. Но когда до обозначенной на карте точки осталась какая-то сотня метров, стало ясно, что мы приехали в тупик, причем место для парковки здесь отсутствует как класс. С трудом развернувшись (да благословит аллах того, кто придумал систему кругового видеообзора!), мы решили зайти с другой стороны. И это было правильное решение: буквально минут через десять мы вернулись к Золотым Воротам и нашли заезд на парковку с Большой Московской, откуда можно было продолжить движение в пешем строю. В общем, если вы окажетесь во Владимире, и «Яндекс» предложит вам ехать к пешеходной Георгиевской улице по Владимирскому спуску и Толстовскому переулку – посылайте его далеко и разворачивайтесь сразу.



Итак, машина пристроена, короткая пешая прогулка – и я на месте. Любопытно, что по дороге я выяснил, что художник-то не одинок. В разных местах Георгиевской, этого своеобразного Владимирского Арбата, стоят выполненные в том же духе скульптуры в человеческий рост, автором которых является известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов. Около старого здания пожарной части бдит бравый брандмейстер с насосом и пожарным шлангом. Насос – действующий, если его качнуть, из брандспойта пойдет струя воды. Очень популярное место для того, чтобы сделать фото на память, вот только у дам частенько не получается качнуть насос достаточно сильно для того, чтобы струйка воды превратился в струю. Чуть далее сидит на кирпичах шалопаистый парнишка в потрепанной одежонке – из тех, кто когда-то воровал на торговых улицах конфеты. Кстати, весь этот район называли когда-то «Шалопаевкой», и это название сохранил местный «блошиный рынок». За шалопаем бдительно следит через монокль спрятавшийся за рекламной тумбой полицейский филер, ну а владимирский художник творит именно там, где положено – на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на долину Клязьмы. На самом деле таких скульптур больше – есть и задорный хулиган с рогаткой, и деловитый аптекарь, и грустный дворник, но я до них не дошел. И у всех скульптур до блеска натерты носы. Это уже туристы постарались… Интересно, откуда взялось это поверье, что если потереть нос бронзовой скульптуре, это непременно принесет счастье?



Ну и наконец, кузница Бородиных. Я не первый раз попадаю в кузню и не первый раз общаюсь с кузнецами, и каждый раз ощущаю, что прикасаюсь к некому таинству. Грубый металл, непокорное пламя, грозные удары молота – и вот уже на наковальне рождается настоящее произведение искусства. Не зря в старину каждого кузнеца считали немного колдуном… В кузнице Бородиных вы и сами можете попытаться немного «поколдовать», хотя, конечно же, ничего сложнее гвоздя вам отковать не удастся. Чтобы на наковальне появилась элегантная железная роза, птица или деталь фигурной решетки, нужны очень долгие тренировки.

Оставалось лишь перекусить. Хотите сделать это в заведении с хорошим сервисом и великолепной панорамой из окна – к вашим услугам залы и веранды ресторана, который так и называется «Панорама». Ну а если вас устроит что-то поскромнее, то в туристическом Владимире найдется десятки мест, на любой вкус и кошелек.

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Истукана не увидел, но пряники попробовал

Владимир стал очередной вершиной треугольного замкнутого маршрута. После него лента дороги потянулась в сторону дома, по Владимирке, она же – федеральная трасса М7 «Волга». На разных участках эта дорога очень разная. Есть отрезки с двумя-тремя полосами в одну сторону, есть сужения, где идут работы по ее реконструкции, и в таких местах неизбежно возникают пробки. И если по дороге из Москвы, которая проходила в основном по узкому и извилистому Егорьевскому шоссе, с весьма ограниченным количеством доступных для обгона грузовиков участков, меня больше всего радовали 249 лошадок, упакованных в 3,5-литровый V6, и спортивный режим 8-ступенчатого автомата, то в таких условиях очень кстати пришелся активный круиз-контроль. Он позволил выставить оптимальную скорость, убрать ноги с педалей и несколько расслабиться, не опасаясь, что ты не успеешь затормозить за идущим впереди автомобилем, который замедлился из-за сужения. Все-таки пара дней за рулем накопила некоторую усталость. Тем не менее по дороге домой я все-таки собирался посетить несколько объектов.



Увы, с первым из них, загадочной трехметровой скульптурой «Голова на Колокше» (ее еще называют Моаи Колокшанского уезда, кусочком острова Пасхи во Владимирской области, Колокшинским истуканом или памятником утонувшим в Клязьме) меня постиг жестокий облом: скульптура находится на территории базы отдыха «Рублевские зори», а он оказался закрыт на карантин минимум до сентября.

Следующий объект, фабрика «Покровский пряник», тоже оказался доступен лишь частично. Фирменный магазин работал, а вот экскурсии на производство, мастер-классы и чаепития с дегустацией продукции, как оказалось, начнут проводить только через неделю. Коронавирус, будь он неладен… Впрочем, даже в магазине мне удалось узнать, что пряники или «медовые хлеба» известны на Руси с IX века, но «пряниками» их начали называть только в XII-XIII веках, когда купцы начали привозить на Русь экзотические пряности из далекой Индии. Особое развитие производство этого лакомства получило в XVIII-XIX веках, и именно тогда сложилась традиция изготовления печатных пряников в городе Покров. Мы, конечно, чуть больше знаем тульские пряники, но у покровских мастеров собственная гордость и свои секреты. Главное отличие покровского пряника в том, что в тесто не кладут яиц, зато в обилии используют пряности – гвоздику, корицу, кардамон. Каждый покровский пряник изготавливается вручную: тесто формируется в специальных пряничных досках, выпекается в специальной пряничной печи, а в качестве начинки используется не только повидло, но и вареное сгущенное молоко с грецким орехом. Готовые пряники мастера-художники вручную расписывают сахарной глазурью, так что в магазине можно найти подходящий подарочный пряник для любого случая. В общем, сладкие сувениры компенсировали неудачу с экскурсией.

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А Гагарина зря обидели…

В плане маршрута это место не значилось, но я просто не мог себе позволить быть всего в полутора десятках километров от точки, где на землю рухнул МиГ-15УТИ, которым управлял первый космонавт планеты Земля и его инструктор, летчик-испытатель Серегин, и не заехать туда, чтобы отдать дань памяти… И пока я ехал в сторону Кержача, в голове крутились строки «Смысловых галлюцинаций»:

Звезды с неба падают бисером

Я сижу на окне под звездами

Жду удачу, удача близится

Нависает удача гроздьями

Жизнь на Марсе, смерть на Юпитере

На Луне есть лунные кратеры

А Гагарина зря обидели

Принесли похоронку матери...

На самом деле, я прекрасно помню этот скорбный день 27 марта 1968 года. Я тогда был в военном городке около аэродрома Кубинка, где служил дед, полковник авиации. Помню, как вечером собрались его друзья, опытные летчики «пилотажного» 234-го авиаполка, как они обсуждали это событие и какое недоумение сквозило во всех их разговорах. Как же так, МиГ-15 – надежный и очень «летучий» самолет. Да, высокое звание первого космонавта не делало Гагарина асом, да и не летал он долгое время – не разрешали, так что летные навыки он наверняка растерял, но ведь в кабине был настоящий зубр, инженер-полковник, летчик-испытатель 1-го класса, Герой Советского Союза Владимир Серегин – он-то как это допустил? И действительно, за прошедшие годы ясности в этой истории не прибавилось. Есть официальная версия, есть версии проводивших самостоятельное расследование Леонова и Белоцерковского, космонавта Аксенова, начальника Центра подготовки космонавтов Н. Ф. Кузнецова и версия другого Кузнецова, сотрудника НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники. Есть версии весьма правдоподобные и полностью конспирологические, но вот ясности в этой истории нет и спустя 50 лет. Но есть мемориал, построенный в основном по инициативе космонавта Леонова. Правда, с его смертью постройка изрядно замедлилась, и пока что мемориал выглядит несколько не так, как на большом постере: пьедестал для взмывающего в небо истребителя уже готов, а самого самолета еще нет. Нет и здания музея в виде гигантского звездного глобуса. Но есть гранитное кольцо непосредственно на месте падения и монумент в виде аэродинамического профиля с барельефами погибших, и стволы берез, срубленные падающим самолетом. Здесь они ударились о Землю. Отсюда они навсегда ушли в небо…

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Кто летал – тем бояться нечего

Кто летал, тот с заданием справился

В темном небе кометы светятся

Космонавтам такое нравится

Они не боялись. Они до последнего боролись и пытались вывести самолет из штопора. Они летали, но все же не справились с последним заданием. И остались в небе светящимися кометами...

Ну а окончательно вылечило мои скорбные мысли посещение Введенской островной пустыни, до которой было всего-то полчаса езды. Был бы я верующим – обязательно дошел бы до старинного и величественного храма Пресвятой Богородицы, заглянул в церковь Николая Чудотворца, помолился бы, поставил свечки за упокой… Но я – атеистическое дитя середины XX века, рожденный в СССР, и религия для меня имеет только культурологический смысл. Тем не менее, общая красота этого места, ощущение покоя и гармонии взяли верх над царящим в моей душе смятением. Очень уж красив монастырь, тем более что современная техника позволила взглянуть на него с высоты птичьего полета. Вот так с ощущением покоя я и двинулся в сторону дома, и даже неизменные пробки в Балашихе не смогли вывести меня из равновесия.

Я ехал домой и думал, что вернусь и займусь планированием следующего путешествия. В общем, лету – быть, а нужно будет – волевым решением продлю его до октября. Ведь как пелось в старой песенке, «дом – это станция совсем не конечная, а лишь начало всех дорог», и на сайте «Мир Хёнде» еще полно маршрутов, проложенных к местам, где я еще не бывал.