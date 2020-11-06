Наступают холода, и ремонт автомобиля своими руками в гараже становится дискомфортным. Можно ли простыми средствами обустроить обогрев, который будет безопасным, в том числе и в отсутствие человека?

Хорошо, когда есть не только автомобиль, но и гараж для него, хотя в городах в последнее время такой типичный для прошлых лет союз все чаще переходит в категорию экзотики… Однако даже у тех, у кого гаражный бокс имеется, в условиях российской средней полосы (и тем более – северов) он на полгода теряет смысл как ремзона – находиться там длительное время крайне дискомфортно из-за холода… Гараж можно обогреть, но сделать это эффективно и безопасно непросто.

Попробуем разобраться, какие решения могут подойти обычному автовладельцу, который просто периодически приходит зимой в гараж, чтобы поковыряться с личным авто. И сразу оговоримся: никакие печки-буржуйки и иные топки, работающие на прямом сжигании дров, топливных брикетов или отработанного масла, мы рассматривать не станем, поскольку в большинстве гаражных кооперативов использование такого отопления запрещено, а скрытно применять его не удастся – вас мгновенно вычислят по дымовой трубе...

Собственно, одна из главных вводных – гараж должен быть уже прогрет к приходу владельца или (что несколько хуже, но допустимо) прогреться после вашего прихода, но быстро – не дольше, чем за полчаса-час. Ибо если после включения какого-либо нагревательного прибора вы несколько часов ждете появления плюсовой температуры, вся история с отоплением вообще теряет смысл – тогда уж проще потеплее одеться и работать без обогревателей. Ну или с небольшим тепловентилятором, направленным исключительно на зону рук.

В качестве второй важной вводной следует отметить, что ни в коем случае не стоит выбирать тепловое оборудование наугад! Для любого типа нагревательного прибора и любого типа помещения существуют формулы расчета необходимых параметров. Сегодня эти формулы легко найти в интернете в виде удобных онлайн-калькуляторов.

Ну и третий момент. Все нижесказанное относится к самому обычному, наиболее распространенному типу гаража – со стенами толщиной в один кирпич, бетонным или шиферным потолком и железными воротами. Иными словами, к строению, которое совершенно не держит тепло. Не все готовы ввязываться в непростой и недешевый процесс его утепления, однако нужно знать, что оно позволяет радикально снизить затраты времени и денег на обогрев! Впрочем, тема утепления – отдельная и длинная история, и затрагивать ее мы сейчас не станем. Пока будем греть «по-буржуйски», с полным пониманием невысокого КПД этого процесса...

Электрические тепловые пушки

Тепловая пушка – это мощный электрический ТЭН и производительный вентилятор. Их применяют для быстрого нагрева, и в нашем случае после прихода в холодный гараж такое устройство способно его прогреть до появления плюсовых температур за полчаса.

Правда, есть нюанс…

Дело в том, что среднестатистический кирпичный гараж – строение с очень большими теплопотерями. Гараж из металла – тем более. Тепловая пушка может прогреть все что угодно – хоть ангар для дирижабля, была бы необходимая мощность! А вот она в большинстве гаражей, как правило, ограничена, дабы владельцы ей не злоупотребляли. Ограничение обычно выражается в сечении входящей в бокс электропроводки, и серьезную нагрузку подключать к гаражным розеткам нельзя.

Электрическая тепловая пушка

Если взять формулу для расчета требуемой мощности электрической тепловой пушки, ввести в нее кубатуру среднестатистического гаража, коэффициент его теплопотерь и температурные условия (к примеру, необходимость поднять температуру внутри до плюс 15 градусов при температуре снаружи – минус 15), то мы получим примерно 7 киловатт. И это в идеальных условиях! На деле же в помещениях типа гаражей, в которых возникают неучтенные дополнительные потери при вентиляции, практика требует увеличивать реальную мощность нагревателя до 50% выше расчетной. То есть требуемая тепловая пушка должна будет иметь мощность минимум 10 киловатт. Проводка большинства гаражей на такую нагрузку, тем более долговременную, категорически не рассчитана: она перегреется и воспламенится!

Газовые/дизельные тепловые пушки

Это уже более подходящий вариант для экспресс-прогрева. Источником тепла высокой мощности в таких устройствах служит сгорающее топливо, а электричество требуется лишь для работы вентилятора-нагнетателя, мощность которого не превышает 100 ватт. Однако стоит знать и помнить несколько моментов!

Во-первых, и газовые, и дизельные пушки бывают двух типов – прямого и косвенного нагрева. Первые проще, легче и дешевле, но нам не подходят. В таких устройствах в отапливаемое помещение поступают непосредственно продукты горения. Пушка на солярке для обитаемых помещений не годится в принципе, совсем и никак: ее выхлоп – это натуральный дым; ими обогревают разве что заливку бетона зимой и ангары для тракторов. Пушка на газу условно подходит, ибо порождает при горении углекислый газ и водяной пар без запаха, и при хорошем проветривании в одной комнате с ней находиться можно. Однако особенность выхлопа газовых пушек прямого нагрева такова, что в помещении с ними начинает интенсивно ржаветь металл. Любые неокрашенные детали и заготовки, гаечные ключи и иные инструменты… В общем, тоже вариант очень так себе…

Дизельная тепловая пушка

А вот газовые и дизельные пушки косвенного нагрева – это то, что нам нужно! Работают они так же, как автомобильные «вебасты»: греют воздух не открытым пламенем, а через теплообменник – в результате воздух прогревается чисто, без подмешивания дыма, который выходит наружу через выхлопной патрубок. Самое простое и эффективное размещение таких пушек – на улице возле гаража. Аппарат выносится за ворота и запускается снаружи, а после работы затаскивается обратно. В этом случае для выхлопа не нужно обустраивать дымоход – он сразу уходит в атмосферу. А вход теплого воздуха в гараж обеспечивается через простейшее отверстие в кирпичной стене, которое можно сделать с помощью обычного перфоратора. Да и значительная часть шума от ревущей горелки в этом случае остается вовне и не давит на уши. Единственный недостаток газовых и дизельных пушек – цена. Они недешевы даже в варианте прямого нагрева, и заметно дороже – с косвенным…



Высокотемпературные инфракрасные обогреватели

Это еще один вариант быстрого обогрева помещения – такие обогреватели передают тепло не воздуху, а непосредственно предметам перед ними. Иными словами, вы сразу, что называется, «на собственной шкуре» ощутите тепло от включенных инфракрасных панелей, особенно если они равномерно установлены по периметру гаражного бокса и на потолке и направлены вниз. Эффект тот же, что и у тепловой пушки – хотя и менее интенсивный, но зато более мягкий равномерный и совершенно бесшумный. А любая пушка гудит – будь здоров!

Особенность эффективных инфракрасных обогревателей – в открытом нагревательном элементе, работающем с высокой температурой. Как правило, это нихромовая спираль, раскаленная докрасна в кварцевой трубке и прикрытая редкой металлической сеточкой. Несмотря на все анонсируемые производителями защиты, оставлять такие обогреватели без присмотра, включив их заранее или дистанционно, нельзя!

Плюс далеко не факт, что проводка в вашем гараже выдержит суммарную мощность нескольких инфракрасных нагревателей, требующуюся для победы даже над приличным по московским меркам 15-градусным морозом – не говоря уже о сибирских холодах. Поэтому опять же – не покупаем ничего наугад! Находим калькулятор расчета мощности инфракрасных приборов, забиваем в него параметры вашего гаража и вычисляем примерно потребную мощность. Весьма вероятно, что результат окажется сопоставимым с электрической тепловой пушкой и вам попросту не подойдет!

Впрочем, опять же можно решить проблему локально – 1-2 переносных инфракрасных нагревателя умеренной мощности можно разместить непосредственно в зоне ремонта, подогревающими вашу спину и поясницу, а также руки. Это, конечно, не теплый гараж, но лучше, чем ничего.

Низкотемпературные обогреватели с дистанционным включением

Прежде речь шла об экспресс-обогреве гаража высокомощными устройствами. Однако тот же результат можно получить и меньшей мощностью – но за более продолжительное время. Для этого обогреватели должны быть включены заранее, задолго до вашего приезда в гараж.

Существует достаточно большое семейство низкотемпературных обогревателей. Их особенность состоит в невозможности зажечь даже легковоспламеняющиеся предметы (пыль, бумагу, ткань, щепки) при прямом контакте. Эти обогреватели не слишком производительны и способны внятно прогреть помещение лишь за несколько часов работы, но зато эта специфика позволяет активировать их дистанционно.

Наверное, самый известный из низкотемпературных обогревателей – это масляный радиатор. Но для обогрева гаража он в целом не слишком удобен по конструктивным параметрам, поэтому в нашем случае речь пойдет о довольно обширной линейке так называемых конвекторов и низкотемпературных инфракрасных панелей. Нагревательные элементы в них «упакованы» в металлические или керамические блоки, температура на поверхности которых невысока. Благодаря этому исчезает риск воспламенения от обогревателя чего-либо даже при случайном контакте (упала щепка с потолка, задуло клочок бумаги сквозняком и т. п.) Плюс сами нагревательные элементы находятся в полностью металлических корпусах. Вентиляторов в них, как правило, нет – нагрев происходит за счет естественной конвекции воздуха или мягкого ИК-излучения.

Таких приборов нужно несколько в настенном варианте по периметру гаражного бокса. И основная идея их использования заключается в дистанционном включении, ибо включать их в ледяном гараже по прибытии совершенно бесполезно. Вы уже прокладку головки блока поменяете, а температура в помещении едва-едва дойдет до нуля… Дистанционный же вариант легко реализовать при помощи GSM-реле, которые в быту называются «умными» розетками. Отправил вечером со смартфона СМС-команду на включение – и приехал с утра в теплый гараж. Впрочем, устройства, именуемые GSM-розетками, дороговаты, поэтому нужно поискать на АлиЭкспресс то, что называется GSM-реле, «gsm relay». Такие гаджеты в несколько раз дешевле.

Будем откровенны: производители даже низкотемпературных конвекторов подстраховываются и пишут в инструкциях предупреждение «не оставлять без присмотра!». Поэтому согласно инструкции дистанционное включение их с мобильного телефона – это нарушение. Однако при определенных условиях безопасно использовать удаленное включение нагревателей все же допустимо. Но соблюдая ряд условий!

Во-первых, от «умной розетки» или GSM-реле напрямую включать нагреватели нельзя. Мощность, коммутируемая контактами встроенного реле розетки, ограничена, да и доверять мощностным характеристикам китайского гаджета нельзя. Поэтому нужно промежуточное реле – контактор или, как его еще называют, магнитный пускатель. Купить его можно в любом магазине электромонтажных изделий. Это мощное реле с обмоткой на 220 вольт переменного тока – GSM-розетка включает контактор, а он уже в свою очередь коммутирует несколько электрообогревателей, подключенных к нему параллельно.

Во-вторых, проводку обогревателей желательно, не поленившись, заключить в металлическую несгораемую гофру и выполнить отдельным контуром, не связанным со светом и розетками – чтобы вместе с нагревателями ничего лишнего не включилось. Не забывайте о расчетах мощности – в интернете полно онлайн-калькуляторов для конвекторов, и их суммарная мощность не должна приближаться к мощности электропроводки, заходящей в гаражный бокс от общей линии!

Ну и в-третьих – грамотно смонтируйте конвекторы. На кирпичные стены, с дистанцией от других предметов. Параллельно наведите порядок в гараже – выкиньте весь ненужный и легковоспламеняемый хлам, систематизируйте и разложите вещи, детали и инструменты, чтобы ничего не лежало горой, неустойчиво, с риском упасть и раскатиться. Устройте ревизию всяким горючим жидкостям – бензину, растворителям, смазкам, убедитесь, что все они хранятся в закрытом шкафу, емкости не протекают и не «парят», а шкаф находится на удалении от нагревателей! При соблюдении всех этих условий риск использования нагревательных приборов без наблюдения снижается до пренебрежимо малого.