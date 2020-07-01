Я никого не удивлю, сказав, что Camry – удивительный автомобиль. Простой, а местами даже простецкий, но неизменно популярный, поразительно дорогой и вечно ликвидный на вторичном рынке. Седьмое поколение полностью соответствует всем этим описаниям: появившись в 2011 году, оно унаследовало от своей бабушки с индексом XV30 не только платформу, но и базовый мотор, получив при этом порцию эволюционных изменений. Думаете, это как-то повлияло на продажи? Разве что положительно: Camry стабильно попадала в топ-20 самых популярных моделей российского рынка и, например, в 2018 году обогнала не только Volkswagen Tiguan и Kia Sportage, но и Lada 4x4, Renault Logan и Chevrolet Niva. Даже корейцам со своими Sonata и Optima не удавалось угнаться за ее результатами. А еще шестилетние машины сейчас продаются за те же деньги, за которые их продавали новыми. Хотя в случае с Тойотой это как раз неудивительно. Давайте слегка углубимся в это легкое помешательство и посмотрим, с каким бюджетом стоит подходить к покупке Camry, есть ли регионы, в которых она непопулярна, и с чем вообще придется столкнуться при поиске.

Сколько стоит нормальный вариант?

Camry оставалась верна своим идеалам: атмосферные двигатели, классические АКП и неизменный имидж двигали продажи даже тогда, когда сильные колебания курсов валют начали перекраивать цены. Никакие полные приводы, как у Nissan Teana, или турбомоторы, как у Volkswagen Passat, ей не требовались – японцы и без того стабильно собирали купюры с частных покупателей, корпоративных клиентов, крупных таксопарков и государственных тендеров, иногда подбрасывая в исправно пылающий костер пару поленьев в виде спецверсий. В год всегда продавалось около 30 тысяч машин. При этом ликвидность Camry держит вторичный рынок в тонусе: в продаже имеется около 3 тысяч машин, что немало, но и не очень много, особенно с учетом высоких цен на подержанные экземпляры. Ведь, как выясняется, без миллиона к Camry прошлого поколения до сих пор не подступиться.

Особенно интересно рассматривать цены на вторичке, помня, сколько эти машины стоили новыми в те годы. С 2011 по 2014 годы базовую Camry можно было купить за миллион, а топовая версия с V6 стоила 1,4-1,5 миллиона. Сейчас за самые дешевые машины этих годов выпуска стабильно просят 750-800 тысяч, причем это явно укатанные машины из корпоративных парков и такси. А самые дорогие дорестайлинговые экземпляры продавцы оценивают в 1,1-1,3 миллиона рублей! В общем, те, кто говорит, что автомобиль – плохое вложение средств, просто никогда не покупали Camry. И пусть это шутка, но доля правды в ней явно присутствует. С рестайлингом цены росли и в прошлом, и сейчас. С 2015 года, после падения курса рубля, цены пошли вверх, и машина стала стоить сначала от 1,3 до 1,9 миллиона, а в 2017-м еще на сотню тысяч дороже, достигнув планки в 2 миллиона рублей. На вторичке это заметно: машины 2015-2016 годов стоят не менее 900-950 тысяч, а самые свежие не купить дешевле 1,2-1,3 миллиона рублей. Ну а максимальные цены на подержанные Camry окончательно улетают в небо: от 1,6 миллиона за 2015-2016 год до 2 миллионов и выше (!). И если вы думаете, что, отбросив «космонавтов», получите более вменяемые ценники, то заблуждаетесь.

Машин 2011 года в продаже немного, и ориентироваться на их средние цены сложно, а вот экземпляры 2012-2013 годов стоят в среднем от 900 тысяч до миллиона рублей. Первый рестайлинг в 2014 году сразу поднимает среднюю цену на сто тысяч – до 1,1 миллиона. Полный пострестайлинговый 2015 год на вторичном рынке имеет два ценовых пика: на 1,15-1,2 и 1,25-1,3 миллиона рублей. А дальше средние цены растут не на привычные нам 50 тысяч и даже не по 100 тысяч за год: если за машины 2016 года просят в среднем 1,35 миллиона, то за 2017-й уже 1,5 миллиона и выше, а за 2018-й около 1,6 миллиона. Таким образом, бюджет покупки Camry сильно зависит от желаемого возраста машины: практика и сервис оценки Autocheck показывают, что если с дорестайлинговой машиной можно уложиться в 1,1 миллиона, то на рестайлинговую стоит готовить не менее 1,3-1,4 миллиона рублей.

Единственным утешением в этой ситуации можно считать равномерное распределение машин на вторичке по возрасту: то есть машину подешевле будет найти не сложнее, чем вариант подороже. В среднем это 400-450 машин на каждый год выпуска, и только Camry 2018 года пока не торопятся продавать: их вдвое меньше среднего по рынку. Может, их владельцы ждут, пока они еще сильнее подорожают…



Где искать машину?

В географическом распределении по стране Camry не так удивительна, хотя маленькие сюрпризы есть и здесь – по части «глубины проникновения». В Москве, как обычно, собрано 20% машин, а вот в Санкт-Петербурге их даже чуть меньше, чем обычно – около 3%. На юге страны, на Урале и в Сибири предложений о продаже примерно одинаково – по 10%, и здесь можно отметить сравнительно высокую долю Сибири. Поволжье не удивляет: тут прописались почти 20% продаваемых Camry. А вот Дальний Восток – второй после Сибири сюрприз: обычно даже бестселлеры вроде Hyundai Solaris или Lada Vesta остаются здесь штучным товаром, а вот объявлений по Camry нашлось добрых два десятка, причем праворульных из них – всего несколько штук.

А вот со средними ценами по регионам картина несколько нетипичная. Обычно ценовое распределение позволяет выделить регионы с более и менее высокими запросами продавцов, но стоимость Camry практически везде распределена равномерно с небольшим пиком на минимальном ценнике. Если в Москве благодаря обилию предложений можно выделить два пика цен – от 900 тысяч до миллиона и от 1,2 до 1,3 миллиона, то дальше структура цен еще более гомогенная. В Санкт-Петербурге машин за 0,9-1 миллион заметно побольше, чем остальных, на юге страны тоже преобладает эта ценовая категория, на Урале – та же картина, хотя есть небольшой прирост в области 1,2-1,3 миллиона. В Поволжье большое число машин тоже позволяет выделить два пика: те же 0,9-1 миллион и 1,1-1,2 миллиона, но первый все же больше. Вот в Сибири Camry уже заметно дороже: здесь машины равномерно распределены в пределах от 1 до 1,2 миллиона со штучным превосходством категории от 1 до 1,1. Ну и если пытаться выстроить ценовую картину на Дальнем Востоке по двум десяткам предложений, то здесь машины тоже сравнительно дорогие – как в Сибири.



Общий взгляд на географию предложений показывает, что Camry проникла буквально везде, так что купить приличный вариант можно где угодно, лишь бы было достаточно денег. Но перед тем как поговорить о нюансах выбора, стоит понять, насколько много ездят владельцы Camry и насколько сильно любят скручивать пробеги.



На какой пробег рассчитывать?

Напомним, что мы принимаем средний годовой пробег равным 15 тысячам километров – это среднее между 20 тысячами у активно ездящих машин и 10 тысячами в небольших городах. И статистика показывает, что техническая простота Camry не зря является одним из драйверов продаж: эти седаны покупают, чтобы много ездить.

Обычно в первые пару лет пробеги скручивают редко, так что здесь на цифры можно даже не смотреть. А вот уже трехлетние Camry демонстрируют любопытные показатели: при расчетном пробеге в 45 тысяч самая многочисленная «реальная» группа – от 50 до 75 тысяч километров, а четверть машин прошла уже более 75 тысяч! Дальше – больше: 60 % четырехлетних машин превышают теоретический пробег в 60 тысяч, имея более 75 тысяч на одометре. У пятилеток доля «значительно превышающих» составляет почти половину, а к шестилетнему возрасту про теоретические цифры можно окончательно забыть: при расчетном показателе в 90 тысяч 45 % машин в продаже прошли 100-150 тысяч километров, а еще почти 20 % – более 150 тысяч.

С одной стороны, статистика может показаться благоприятной: мол, владельцы не стесняются больших пробегов. Но с другой, нужно помнить, что Camry почти всегда покупают люди, расчетливые до мозга костей, и возможности «приукрасить» автомобиль перед продажей они не упустят. В общем, если речь не идет о двухлетней Camry на гарантии и с идеальной дилерской историей, то цифры на одометре мысленно лучше смело умножать на полтора и трезво рассчитывать остаточный ресурс. Ну а теперь давайте кратко разберемся, на что стоит обратить внимание при выборе машины.



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На что обратить внимание при покупке

Состояние кузова подержанной Camry – одно из ключевых условий покупки. У модели не самое крепкое ЛКП, помноженное на склонность к образованию мелких «жучков». Здесь даже сложно выделить какие-то конкретные проблемные места, осматривать автомобиль с пристрастием нужно полностью. Ржавчина встречается в арках (как на кромках, так и в самих полостях, и под локерами), на кромках дверей в зоне шва, на капоте и рамке лобового стекла, в проеме багажника и на его крышке, а также, разумеется, на днище. В общем, Camry – тот случай, когда перекрашенных машин можно совершенно не бояться, а лишь дотошно выяснять, чем были спровоцированы малярные работы. Помните, что эти седаны работали не только в корпоративных парках, но и в банальном такси, так что протертые ручки дверей, затертый задний ряд и затоптанные накладки порогов иногда соседствуют со скрученным до 150 тысяч пробегом. Также вас должен насторожить перешитый салон – многие совмещают это упражнение со скруткой пробега для придания ему достоверности. Благо, цена машины позволяет не экономить на этом. И еще: не забывайте, что Camry – стабильный лидер сегмента не только по продажам, но и по угонам, так что тщательно проверяйте документы, историю автомобиля и VIN в ногах переднего пассажира, чтобы не давать показания вместо поездок на свежекупленной машине.

Подвески автомобиля, построенного на пожилой платформе K, весьма простые: это стойки МакФерсон спереди и сзади. Помимо хорошего ресурса они отличаются и низкой стоимостью ремонта, особенно с учетом популярности модели и, соответственно, широкого выбора неоригинальных компонентов. Починить ходовку при отсутствии денег можно буквально за копейки: к примеру, самые дешевые передние рычаги стоят по 1,5 тысячи, шаровые опоры – по 500 рублей, стойки стабилизатора – по 300, а амортизаторы – от 2,5 тысяч. Конечно, спортивная экономия до добра не доводит, но и приличный неоригинал тоже вполне доступен как по цене, так и по наличию. Ресурс тормозов тоже вполне стандартный, если речь не идет о машине с мотором V6, а цены также гуманны: приличный тормозной диск можно купить за пару тысяч рублей, а комплект колодок – за тысячу. Рулевое управление с электроусилителем не хватает звезд с неба с точки зрения управляемости, зато тоже дешево в содержании и ремонте: начинающиеся стуки обычно устраняются заменой концевых втулок рейки, а в крайнем случае можно купить восстановленную рейку буквально за 10-15 тысяч рублей.

В седьмом поколении Camry осталась без ручных коробок передач, так что вариантов трансмиссии фактически нет: это почти всегда шестиступенчатый автомат Aisin семейства U660/U760, и лишь на дорестайлинговых машинах с базовым двухлитровым мотором встречается четырехступенчатая коробка U241. С последней проблем вообще минимум: знай меняй в ней масло раз в 50-60 тысяч и езди хоть полмиллиона километров. Шестиступенчатые более чувствительны к чистоте масла и перегревам, так что здесь вышеупомянутая рекомендация еще более актуальна, особенно на фоне рассказов о тойотовской «неубиваемости» и склонности многих владельцев верить в масло на весь срок службы, миллионный ресурс и прочие сказки народов Севера. Мы рассказывали о некоторых механических проблемах этих АКП в отдельном техническом материале о Camry, но основная их доля более актуальна для машин с V6, которые вдобавок еще и эксплуатируют агрессивнее.

Список моторов, предлагавшихся для Camry, достаточен. Базовый двухлитровый мотор до рестайлинга – это 1AZ-FE, не очень популярный и не самый идеальный из доступных, хотя бояться его не нужно – он поддается ремонту, а в крайнем случае легко меняется на контрактный. Впрочем, последнее замечание касается почти всех моторов Camry – кроме, пожалуй, двухлитрового 6AR-FSE, который появился на Camry с рестайлингом. Здесь помимо фазорегуляторов и на впуске, и на выпуске есть еще и комбинированный впрыск D4-S, сочетающий распределенный и непосредственный. Такой мотор тоже можно отремонтировать или купить контрактным, но заплатить придется несколько больше просто в силу его чуть большей сложности и меньшей распространенности. Самым популярным у нас стал 2,5-литровый двигатель 2AR-FE, который выбирали как «золотую середину» и по мощности, и по транспортному налогу. Нареканий к его надежности тоже немного, а содержание – не дороже, чем у двухлитровых вариантов, что делает его хорошим выбором и на вторичном рынке. Ну а на вершине моторной гаммы был двигатель V6 с индексом 2GR-FE, мощность которого после рестайлинга уложили в налогово удобные 249 л.с. Он тоже хорош, но с поправкой на более сложную конструкцию и, соответственно, большую зависимость от хорошего обслуживания, которое требует больше денег. Так что машины, на которых регулярно отжигали, не вкладываясь, через несколько лет потребуют денег не только на ремонт коробки передач – об этом нужно помнить и при поиске топовой Camry, и при ее содержании.

Подводя итог выбора подержанной Camry, можно сделать вполне определенные выводы: нужно готовить много денег на покупку, закладывать отдельную сумму на диагностику, так как верить показаниям одометра нельзя, тщательно осматривать кузов и интересоваться историей обслуживания. Осталось только посмотреть на живых примерах, как выглядят действительно хорошие и типично плохие экземпляры этого популярного седана.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Разобравшись со вторичным рынком и особенностями модели, можно подумать, что для перепродажи можно покупать практически любую Camry – благодаря высокой ликвидности рано или поздно продастся даже самый неудачный экземпляр. Однако мы в Automama руководствуемся не только здравым смыслом, но и розничными стандартами, так что отбор жесткий. Для наглядности – пара машин, которые его прошли.

Первый седан приехал к нам в краснодарский офис в далеком уже 2017 году. Эта белая Camry 2014 года выпуска была оснащена самым популярным мотором на 2,5 литра и прошла 93 тысячи километров. С первого взгляда автомобиль абсолютного доверия не вызвал: краска на переднем бампере сильно отслоилась, на лобовом стекле была трещина, а переднее левое крыло было перекрашено. В общем, у нас сложилось впечатление, что за автомобилем просто плохо ухаживали.

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Однако первое впечатление, как это иногда бывает, оказалось обманчивым. Никаких дефектов кроме вышеперечисленных наш эксперт при осмотре не обнаружил, а ПТС рассказал, что автомобиль к нам привез первый и единственный хозяин. Повреждения же объяснялись просто: собственник когда-то разбил передний бампер, который ему просто некачественно отремонтировали. Ну а лобовое стекло с трещиной он не стал менять как раз из-за сопутствующих повреждений – чтобы оставить оригинальное во избежание лишних вопросов об аварийной истории машины. В итоге после короткого тест-драйва, в ходе которого наш эксперт также не обнаружил проблем, мы отправили машину на комплексную диагностику.



Диагностика никаких серьезных недостатков не выявила: в числе рекомендаций была лишь замена втулок переднего и заднего стабилизаторов. Таким образом, никаких противопоказаний к покупке не было, и мы в тот же день приобрели автомобиль и отправили его на замену лобового стекла и перекраску переднего бампера. После ремонта Camry прошла полную предпродажную подготовку и была выставлена на продажу, а уже через месяц нашла нового владельца.

Второй пример на сегодня – московский: да-да, и в Москве попадаются достойные машины. Клиент на своей рестайлинговой Camry 2015 года с тем же 2,5-литровым мотором и пробегом в 85 тысяч приехал к нам в конце 2018 года. Вводные были похожи на предыдущий автомобиль: пробег до ста тысяч, один владелец, а при осмотре наш эксперт выявил три вторично окрашенных элемента. Окраска была косметической – никаких других повреждений у машины не было, если не считать надорванного шва на переднем сиденье. Да и общее впечатление от седана было неплохим: хорошая комплектация, отполированные черные бока… Отбросив субъективность, мы провели тест-драйв, который не выявил проблем, и отправили машину на комплексную диагностику.

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Обнаруженные снизу дефекты тоже были мелкими: замены требовали втулки переднего стабилизатора и задние сайлентблоки передних рычагов. Поэтому мы не раздумывая купили машину и отправили ее на ремонт водительского сиденья и предпродажную подготовку. У нас на площадке эта Camry тоже пробыла недолго – ее купили уже через месяц.



Ну а на десерт – более прозаичный московский вариант. В конце прошлого года нам предложили Camry 2014 года выпуска с мотором 2,5 литра и пробегом 107 тысяч километров по очень привлекательной цене. По телефону клиент заявил, что он собственник, а сам автомобиль практически в идеальном состоянии, с парой косметически окрашенных элементов, так что мы с интересом отправили эксперта на осмотр.

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К сожалению, на деле все оказалось с точностью до наоборот. Тот факт, что продавец не был собственником – сущая мелочь по сравнению с результатами осмотра автомобиля. Он оказался перекрашенным целиком, кроме крыши, задняя часть несла следы восстановления после ДТП, ну а вишенкой на торте был выявленный нами реальный пробег в 200 тысяч километров. И причины такого пробега легко установить по фотографиям салона: да-да, чехлы из экокожи, вытертый до блеска руль и почти дырявый водительский подлокотник выдавали в этой Camry такси. В общем, ни о каких розничных стандартах здесь и речи не шло – если бы продавец рассказал все сразу, он не потратил бы ни свое, ни наше время. С другой стороны, возвращаясь к теме ликвидности, могу выразить уверенность, что и эта Camry обязательно найдет своего покупателя. Не такого опытного и внимательного, как мы. И надо добавить, к сожалению. Помните, что высокая цена на вторичном рынке совершенно не означает соответствующего качества – иногда это просто жадность перекупщика, помноженная на популярность автомобиля.

