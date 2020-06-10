Корейцы наверняка рассчитывали на успех, выводя на рынок Solaris в 2010 году, но вряд ли до конца представляли, насколько грандиозным он будет. Да, Solaris не был откровенно утилитарным, как первый Логан, выглядел и оснащался гораздо современнее, чем уходящий «второй» Фокус, однако к «корейцам» все ещё относились с опаской, а конкуренция была нешуточная не только в родном классе «В», но и в старшем «С». Тем не менее, предусмотрительно нахлобучив таксистскую кепку, Solaris на все оставшиеся после разработки деньги зарезервировал пьедестал с подписью «самая продаваемая новая иномарка в России». Появившийся год спустя Kia Rio подражал манерам старшего брата, но ему на раскачку потребовалось время, которое Solaris не тратил попусту, исправно потроша кубышки населения и отправляя на свалку тонны рыдванов по программе утилизации. Вторичный рынок наглядно подтверждает достижения безудержного «корейца»: Солярисов в продаже раза в полтора больше, чем Рио. Что конкретно с ценами, сколько именно машин предлагается к выбору и в каком регионе выше шансы на успешную покупку? Давайте разбираться.

Сколько стоит нормальный вариант?​

Упомянутую выше разницу в числе машин на вторичке нельзя оправдать большой разницей в сроках продаж: Solaris дебютировал в 2010 году, но массовые продажи начались в 2011, и в тот же год уже появился Rio. Фактор новизны, переросшей в привычку, – так можно описать поведение аудитории, скупавшей по сто с гаком тысяч машин ежегодно. Иногда волна народного обожания доводила до невероятного, позволяя Солярису быть не только самой продаваемой иномаркой, а вообще самой продаваемой машиной в России (именно так было в 2016-м). Поэтому сейчас тысячи машин в продаже – это не только широкий выбор, но еще и мегатонны укатанного железа, среди которого будет не так легко выбрать отличный вариант за имеющиеся деньги. Давайте определимся с бюджетом и посмотрим, сколько просят за Solaris в возрасте от 3 до 10 лет.

Входной порог вторичного рынка по модели ожидаемо ниже Питера Динклейджа: это 250-300 тысяч, причем за эти деньги можно купить как десятилетний, так и четырехлетний седан. В том, что это будет седан, сомнений нет: хэтчбеки в такси не брали, а весь низ рынка – это «шрот» из таксопарков. Кстати, Rio так низко не падал, там даже за самые старые экземпляры просили 320-350 тысяч при схожем проценте машин из такси. Максимальные же цены традиционно вызывают скупую слезу тех, кто помнит прайс-листы 2010-2011 года. Тогда, напомним, Solaris стоил 400 с небольшим тысяч рублей, а сейчас за автомобили 2010-2013 года некоторые продавцы просят даже больше – 550-600 тысяч. Рестайлинговый 2014 год поднимает максимальные цены почти до 700 тысяч, а первый полный год после рестайлинга – до 750 тысяч. Ну а за четырехлетние Солярисы в «запредельной» комплектации, с зимней резиной и красивыми номерами иные владельцы просят и 800 тысяч. Впрочем, лучше взглянуть на средние цены.

Здесь все тоже очень выгодно для тех, кто покупал машину 10 лет назад: средний ценник на Solaris 2010-2013 года держится на уровне 400-450 тысяч рублей. Тут, конечно, можно выделить внутригодовые тенденции: если среди девятилетних автомобилей много вариантов за 350-400 тысяч, то к 2013 году вторая по объему ценовая категория – уже 450-500 тысяч. Обновление 2014 года поднимает цену «смеси» рестайлинговых и дорестайлинговых автомобилей почти на сотню: до 450-550 тысяч с преобладанием вариантов за 450-500. А к 2015-2016 году ценник прыгает еще на сто тысяч и устаканивается на отметке в 550-600 тысяч. Автомобилей 2017 года в продаже фактически нет: почти все, что заявляется как первое поколение, на поверку оказывается вторым, так что купить позднюю машину практически невозможно. Ну а для покупки живого экземпляра нужно готовить около 500-550 тысяч рублей – статистика и сервис Autocheck подтверждают, что за эти деньги можно выбрать пятилетнюю машину от частного собственника.

В отличие от Kia Rio, у которого на вторичном рынке можно было выделить более многочисленные годы выпуска, у Solaris распределение машин по возрасту практически однородное. Не найти только экземпляров первого и последнего годов – 2010 и 2017 соответственно. В остальном же шансы найти вариант 2012 и 2016 года одинаковы. А вот с точки зрения возраста выбор рестайлинговой машины оправдан хотя бы из-за появления на них более крепких шестиступенчатых коробок — как механической, так и автоматической.

Где искать машину?

География распределения предложений на вторичном рынке тоже аналогична той, что мы видели у Rio. Около 20% машин сконцентрированы в Москве – и здесь же Солярисы чаще всего работали в такси, так что идея поездки за машиной в столицу лишена сакрального смысла. В Санкт-Петербурге прописаны еще чуть больше 5% машин в продаже, и там покупателям Соляриса придется еще сложнее: шансы напороться на такси не ниже, а вариантов меньше. Зато на юге страны объявлений уже вдвое больше – около 13%. В Поволжье предложений так же много, как в Москве – те же 20%. А на Урале предлагается каждый десятый продающийся в России Солярис. В Сибири машин не так много – чуть больше 5%, но и эти несколько сотен вполне вселяют надежду на успех. А вот Дальний Восток оказался не по зубам даже Солярису: в продаже нашлось буквально несколько машин, так что вторичного рынка по модели здесь фактически нет.

А вот распределение средних цен по регионам дает не самую типичную картину. Обычно для автомобилей этого класса цены на вторичке сразу дают понять, где модель считалась приличным автомобилем, а где разъездным. Иначе говоря, в обеих столицах цены обычно ниже, чем в регионах. Однако Solaris – буквально «великий уравнитель». В московских ценах ничего удивительного нет: фактически предложения здесь равномерно размазаны в диапазоне от 350 до 500 тысяч с небольшим пиком в зоне 400-450 тысяч. В Санкт-Петербурге – в точности та же картина. На юге страны машины подороже: вариантов за 450-500 тысяч все же больше, чем за 400-450, и плотность объявлений плавно снижается вплоть до 600 тысяч. А вот в Поволжье пик, как ни странно, приходится на те же 400-450 тысяч, что и в мегаполисах, пусть остальная картина и схожа с южной. На Урале Солярисы в среднем еще дешевле: здесь тоже преобладают объявления с числами 400-450 тысяч, а после 500 тысяч число предложений ощутимо падает. А вот холодная Сибирь солидарна с теплым югом: тут тоже больше всего вариантов за 450-500 тысяч с продолжением до 600.

С учетом цен логика поиска машины становится еще проще. На фоне Поволжья с его предложениями Москва окончательно перестает быть центром притяжения, да и Санкт-Петербург тоже не обещает легкого поиска. Выбирать машину на юге тоже хорошо: даже с учетом немалого числа темпераментных мужчин на машинах с шашечками здесь удобный климат и лучшая средняя сохранность кузова. Но для всех регионов справедлива общая логика: учитывая разброс цен на большинство предложений в пределах 150 тысяч, разумнее искать автомобиль не помоложе, а получше и с меньшим пробегом. Как видно, дешевым машинам возраст уже не помогает, а при последующей продаже год выпуска будет волновать покупателя еще меньше. Поэтому давайте взглянем на пробеги на вторичном рынке, чтобы понять, сколько здесь откровенных таксистов и честных владельцев.

На какой пробег рассчитывать?

Статистика пробега продаваемых автомобилей в очередной раз напоминает нам, что не нужно верить в чудеса. Solaris никогда не был машиной, которую очень берегли: их покупали и продолжают покупать практичные люди, которые ценят соотношение затрат на километр пробега. Напомним, что мы считаем годовой пробег равным 15 тысячам километров – это среднее арифметическое между 10 и 20 тысячами, которые характерны для небольших городов и мегаполисов соответственно. А для Solaris 15 тысяч в год – это, как выясняется, не так уж и много.

Трехлетних машин в продаже слишком мало, чтобы выстраивать картину, так что начнем сразу с четырехлетних. При расчетном пробеге в 60 тысяч четверть продавцов «выезжает» на относительно свежем годе выпуска, показывая менее 50 тысяч на одометре. Однако реальность такова, что в наш расчетный показатель попадает лишь четверть машин: еще четверть прошла от 75 до 100 тысяч, а оставшиеся 25% накатали уже более 100 тысяч! Дальше – больше: для пятилетних автомобилей доля таких вариантов растет до трети, а среди машин 2014 года при расчетном пробеге в 90 тысяч самой многочисленной ожидаемо становится категория «от 100 до 150 тысяч», и доля «превышающих» дорастает до половины.

Так что когда дело доходит до автомобилей 2011-2012 годов, и они вдруг начинают массово переходить в категорию «расчетных», доверие к цифрам на одометре падает окончательно. Ну не верить же в то, что после 5-6 лет Солярисы начинают беречь и перестают на них ездить, в самом деле. В общем, будьте готовы к тому, что любой правдоподобный пробег на осматриваемой машине почти любого возраста с большой вероятностью будет скручен. Опираться придется на опыт и результаты тщательной диагностики – без них шансы купить что-то приличное стремятся к вероятности найти десятилетний Solaris с заводским катализатором. Кстати, о катализаторах – давайте вкратце вспомним, на что стоит обратить внимание при выборе.

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На что обратить внимание при покупке

Осмотр подержанного Solaris можно начинать с заднего ряда: просиженный диван, скрипящие и болтающиеся двери и вытертые до белого пластика дверные ручки позволят не тратить время на дальнейшее знакомство. То же самое касается облезлых рулей, стоптанных педалей и развалившихся водительских кресел: это тоже известные всем индикаторы огромного пробега. Когда дело дойдет до машины от частного владельца, кузов стоит осматривать главным образом снизу и в полостях: внешних проблем здесь обычно не так много. Облезают и ржавеют пороги, неоцинкованная крыша ржавеет на стыке с лобовым стеклом, а арки потихоньку сдаются под натиском пескоструя. На хэтчбеках перекрашенная пятая дверь – скорее правило, чем исключение, а у седанов нужно смотреть шов под задним стеклом, где тоже развивается коррозия. Но куда больше ее может быть на днище, в полостях арок и в подкапотном пространстве – нужно осмотреть швы и по возможности заглянуть под пластик.

В очередной раз вспоминать проблемы ранних Солярисов с задней подвеской и курсовой устойчивостью уже бессмысленно – из заводских деталей там осталась разве что сама задняя балка. Говорить сегодня стоит о ремонтопригодности и стоимости содержания, которая ожидаемо невелика. Конечно, иные оригинальные детали стоят дороже, чем многие ожидают от бюджетного «корейца»: вместо оригинальных передних амортизаторов по 6 тысяч, тормозных дисков по 5 и сайлентблоков задней балки по 2,5 можно купить хороший заменитель в 2-3 раза дешевле. С другой стороны, «фирменные» стойки стабилизатора за тысячу с небольшим и шаровые опоры по 600 рублей – это вполне гуманно, так что отметать оригинальные варианты полностью не придется. Да и излишнего удорожания в ремонте тут нет: расходники в виде тех же шаровых опор или ступичных подшипников можно менять отдельно. Рулевое управление с гидроусилителем обычно не вызывает нареканий как минимум до 150-200 тысяч километров, но и полная замена рейки не разорит владельца: новую можно купить тысяч за 15-20, а оригинальная стоит от 25. С тормозами тоже возможны лишь чисто возрастные проблемы: проверьте магистрали, шланги и износ дисков (сзади вообще часто встречаются барабаны).

Выбор коробок передач у Solaris был одной из причин популярности модели: в гамме были и ручные, а автоматические агрегаты. Собственно, трансмиссию можно считать единственным поводом купить рестайлинговый автомобиль. На дорестайле пятиступенчатая механика M5CF1-1 не слишком хорошо держала момент 1,6-литрового мотора, что вкупе с редкой заменой масла приводило к ее кончине. В рестайлинге это учли, и в пару к старшему мотору добавили шестиступенчатую M6CF1, которая лишена ресурсных проблем. Кстати, возможность замены коробки на новую есть и на дорестайлинговых машинах. С автоматическими трансмиссиями ситуация схожая: сначала это был безальтернативный четырехступенчатый автомат A4CF1, а после обновления с мотором 1,6 стала сочетаться шестиступенчатая АКП с индексом A6GF1 – более требовательная к чистоте масла и отсутствию перегревов, но более комфортная и экономичная. В обоих случаях главный враг автомата – регламент обслуживания, не предусматривающий замены масла в гарантийный период. Так что при выборе машины с АКП стоит интересоваться периодичностью обслуживания коробки: даже эти неплохие и вполне надежные агрегаты не выдерживают бесконечной езды на заводской жиже.

Ну а моторы у Solaris были едины и до, и после рестайлинга: это два атмосферника на 1,4 и 1,6 литра, выдающие 100 и 123 л.с соответственно. Простая конструкция с чугунными гильзами, цепным ГРМ и распределенным впрыском позволяет им накатывать в такси по 300-500 тысяч километров, хотя и внимание к определенным нюансам требуется. К примеру, ресурс ГРМ здесь около 120 тысяч, не стоит рассчитывать на его «бессмертие», а отсутствие гидрокомпенсаторов быстро выдает беспечных «наездников» характерным стуком. Еще одним «фирменным» недугом стали катализаторы: встречаются случаи попадания керамической пыли от разрушенного катализатора в цилиндры с последующими задирами, масложором и капремонтом. Так что вне зависимости от возраста машины стоит не только поинтересоваться у владельца, заменен ли каталитический нейтрализатор, но и в идеале осмотреть цилиндры эндоскопом – это дешевле, чем капиталить мотор.

Ну а теперь, зная, сколько стоят машины и с какой стороны подходить к их выбору, давайте взглянем на несколько наглядных пособий – как хороших, так и не очень.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Хорошие варианты нередко попадаются на юге. Вот этот Solaris, к примеру, приехал в наш офис в Краснодаре. Для 2013 года у него был неплохой пробег – 91 тысяча километров, и внешнее состояние этому пробегу соответствовало. Владелец заранее, еще по телефону, предупредил, что из следов кузовного ремонта на автомобиле можно найти только замятый порог, который он сам и отремонтировал. Осмотр нашим экспертом это подтвердил: помимо перекрашенного порога мы нашли лишь пару незначительных царапин. По результатам осмотра и тест-драйва мы отправили автомобиль на комплексную диагностику.

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Её результаты нас тоже порадовали: крупных «сюрпризов» не нашлось, и в списке рекомендаций были только замена гофры выпускной системы и обслуживание тормозов, включая переборку суппортов. Автомобиль мы купили в тот же день, и после выполнения рекомендованных работ и предпродажной подготовки Solaris отправился на нашу краснодарскую площадку, где и ждет своего нового владельца.



Второй удачный пример – тоже с юга. В самом конце прошлой осени в наш офис в Ростове-на-Дону приехал клиент на своем Solaris 2012 года с пробегом в 125 тысяч километров, желая обменять его на наш Sportage 2010 года. По ПТС это был третий хозяин – обычно это говорит о том, что история машины ему неизвестна. Однако владелец не только рассказал, что не бил и не красил автомобиль, но и уверенно предположил, что до него этого тоже никто не делал. Тем удивительнее было то, что его слова подтвердились: наш эксперт после осмотра подтвердил отсутствие следов ДТП, так что Solaris для своих лет и пробега был в отличном состоянии.

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Подивившись такому экземпляру, мы отправили его на комплексную диагностику, которая также не выявила крупных недостатков. Единственной рекомендацией была замена задних тормозных дисков, так что отказываться от покупки мы и не подумали. После ремонта и предпродажной подготовки Solaris недолго пробыл на нашей площадке и быстро обрел нового хозяина.



А вот третий вариант на сегодня попадает в стойкий стереотип – для московских машин, к сожалению, довольно типовой. На осмотр этого Solaris наш эксперт выезжал в конце прошлой осени: по телефону клиент заявил, что автомобиль просто в идеальном состоянии, так что было бы упущением не проверить, что скрывалось за этими обещаниями. С расстояния десяти шагов в них можно было бы даже поверить: внешне автомобиль действительно выглядел свежо. Однако при ближайшем рассмотрении все оказалось прозаично: салон встретил затертым рулем и пожившими сиденьями, да и общее состояние интерьера было далеко не идеальным. На кузове же наш эксперт обнаружил частичное отсутствие лака на некоторых элементах кузова, что говорит не о естественном старении, а… да-да, об оклейке автомобиля пленкой. И учитывая, что речь идет о Solaris, это почти стопроцентно оклейка для работы в такси.

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Короткий тест-драйв наши предположения подтвердил полным букетом эксплуатационных проблем: убитая ходовая, затрудненное переключение передач, дым из выхлопной трубы и соответствующее звуковое сопровождение не заставляли гадать: пробег явно был далеко за 200 тысяч. Уже из спортивного интереса мы проверили автомобиль по базам, чтобы убедиться в своей правоте. Несложно догадаться, что мы увидели пробег около 250 тысяч и историю работы в такси. В общем, продавец потратился только на скручивание пробега и бюджетную химчистку. И если для нас, да и для большинства опытных покупателей это будет очевидным, то кто-то на совокупность недостатков внимания может и не обратить. Но в Automama таких машин не найти – розничные стандарты, знаете ли. Так что тот ленивый перекуп в тот вечер остался без денег, а наши будущие покупатели – без плохой машины.