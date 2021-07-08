Учитывая почти полное исчезновение минивэнов как класса, шансов купить живой экземпляр становится с каждым годов всё меньше (если, конечно, вас не устраивает Лада Ларгус). Уже почти почили в бозе старые неприхотливые американцы типа Chrysler Voyager, догнили до трухи на обочинах старые «корейцы», но вот Zafira B вроде бы смотрится сравнительно свежо. Обманчиво ли это впечатление? В первой части разбираемся с состоянием кузова, электрики и салона. Во второй обсудим ходовую часть, трансмиссию и моторы.

Техника

Шасси машины такое же, как у Opel Astra H – это второй вариант платформы Delta от GM, и технически он предельно скучен и практичен. Стальной кузов, расположенный спереди поперек мотор, привод на передние колеса. Привод только передний. Подвески – спереди МакФерсон, сзади скручиваемая балка, рулевое управление реечное с ЭГУР. Из хайтека в шасси только управляемые амортизаторы у «спортивных» ОРС-версий.

Кузов – исключительно 5-дверный минивэн с единственным вариантом колёсной базы, хотя мест может быть как 5, так и 7. В Европе была ещё урезанная грузовая версия Van, но в России такая не продавалась. Салон у машин имеет широкие возможности по трансформации – снять можно вообще все кресла, кроме переднего ряда.

Выбор моторов и коробок передач крайне ограничен. Полноценные АКП от Aisin доступны только с мотором 2,2 и с самым мощным 150-сильным дизелем 1,9. Причем бензиновому мотору полагается старая четырёхступка, и только с дизелем ставили современный 6-ступенчатый автомат. С мотором 1,8 доступен крайне сомнительный робот EasyTronic с одним сцеплением на базе опелевской трансмиссии F17 (обо всех его бедах будет во второй части обзора, не пропустите).

У машины достаточно сложная бортовая электроника с развитым использованием мультиплексных шин. Но возможности кастомизации минимальны, как и у других моделей Opel, поскольку количество дополнительных штатных модулей сильно ограничено. Из интересных технологий – разве что адаптивное освещение AFL.

Таймлайн

Июнь 2005 года. Модель анонсирована в Германии. Моторы бензиновые 1,6 л 105 л.с. Z16XEP, 1,8 л 140 л.с. Z18XER, 2,2 л 155 л.с. Z22YH, 2,0 л с наддувом 200 л.с. Z20LER, а также дизельные 1,9 л в трех вариантах – 8-клапанные Z19DT/Z19DTL мощностью 120/100 л.с. и 16-клапанный Z19DTH мощностью 150 л.с.

Декабрь 2005 года. Появление версии ОРС с настроенной спортивной подвеской, изменениями кузова, в фирменном цвете и с мощным мотором 2,0 л Z20LEH 240 л.с.

Декабрь 2007 года. Фейслифтинг модели. Незначительные косметические изменения. Замена бензинового мотора на более мощный вариант 1,6 литра 115 л.с. Z16XER, а младший 100-сильный дизель 1,9 заменен на версию объемом 1,7 литра в вариантах на 110 и 125 л.с. – Z17DTJ и A17DTR.

Март 2009 года. Появление в линейке мотора 1,6 CNG Turbo Z16ZNT – версии A16LET под сжатый газ.

Июнь 2010 года. Окончание выпуска версии ОРС, вариантов с бензиновыми 2,0 турбо, 2,2 и дизельных 1,9. Все оставшиеся версии моторов получают обновление до версий с поддержкой экологических норм Euro 5. Мощность та же, обозначения другие: A16XER, A18XER, A17DTJ и A17DTR.

Март 2011 года. На Женевском автосалоне презентовано новое поколение модели, которое известно как Zafira Tourer. Но старая модель остается в производстве, получив к названию приставку Family и лишившись топовых комплектаций. Зато появился вариант с мотором 1,6 турбо – A16LET

Май 2014. Снятие Zafira Family с производства.

Кузов

Внешние панели

Кузов у машины полностью оцинкованный. Как водится у Opel, оцинковка большинства панелей односторонняя, но слой ее достаточно толстый. Правда, в отличие от «французов», здесь для панелей передних крыльев использован металл с двусторонней оцинковкой, так что изнутри они ржавеют не больше, чем снаружи. Основная проблема – склонность к облезанию ЛКП из-за окисления оцинковки под слоем краски. Слой, правда, достаточно толстый, и антигравия почти нет, так что средняя Zafira B выглядит существенно лучше, чем Octavia A5 при прочих равных. Но сколов много, и все их надо подкрашивать.

Основные места появления видимой коррозии на кузове – это передняя кромка капота, кромка крыши, зоны «пескоструя» на порогах, арки, низы дверей, зоны ручек дверей и места установки молдингов, а также нижняя часть задней двери от бленды и ниже. Ничего необычного.

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Поверхностная ржавчина лезет медленно, пока не углубляется в шов, а таких мест достаточно много. На кромке крыши это стык со стеклом и продольные швы самой крыши. На капоте это стык каркаса и панели. Ну и шов задней арки кузова сделан классическим опелевским способом: завальцовкой с внутренней аркой, и даже «полочку» конструкторы оставили, чтобы собирала побольше грязи и влаги.

Раз затронули вопрос влаги, то вспомним ржавеющий стык переднего крыла и порога: внутри там грязевой карман, а крепление крыла служит катализатором коррозии, особенно если стоит брызговик. Из этой же серии – неудачный стык локера передней арки и крыла: он собирает грязь у кромки, вызывая усиленную коррозию арки и коррозию по рамке двери у молдингов.

Снизу

При осмотре на подъемнике бросаются в глаза неприятные швы усилителя порога – они тут плохо защищены, и пескоструй сбивает краску, а шов разбухает. Ржавеет все не очень быстро, но если мазали битумом по ржавчине, одновременно забивая сливы порога, то он рассыпается легко. Машинам явно был нужен дополнительный антикор, но делали его редкие владельцы.

Состояние колесных арок изнутри среднее: как уже было сказано выше, спереди и сзади тут есть грязевые карманы, где могут быть буквально килограммы влажной земли.

От кронштейнов крепления заднего бампера и пробок внутренних полостей тоже лезет ржавчина. Крепления бамперов у Opel не очень надежные, натертости металла из-за слабого крепления пластиковых направляющих к кузову встречаются и у передних, и у задних крыльев.

Капот 28 721 рубль

По центру кузова страдают края вентиляционных отверстий лонжеронов и стык с порогом. Сзади ржавеет зона вокруг запасного колеса – оно тут подвешено снизу. Ржавеет кронштейн крепления трубок тормозной системы над задней балкой, коррозия от этой зоны лезет за трубками от центра к бортам.

Ржавеют силовые коробы кузова у задней панели по отверстиям вентиляции, за топливным баком корродируют отверстия в панели днища, а также сильно ржавеет стык порога и днища там, где лонжерон уходит вверх и стоит крепление задней балки. Большая часть проблем серьезной угрозы не несет, ржавчина там сухая и поверхностная.

Швы в моторном отсеке стоит осмотреть внимательно, особенно шов между брызговиком и моторным щитом – попадаются машины с вылезшей коррозией и даже сквозными дырами. Причина скорее всего в нарушении герметичности шва при ДТП – у большинства Зафир тут все хорошо. Полы салона стоит проверить на предмет влаги, если на ощупь сухо, то почти наверняка под коврами проблем нет.

Оборудование кузова

Оптика слабовата: корпусы фар сильно затираются, а у машин с ксеноном активно выгорают отражатели фар и выходят из строя корректоры и датчики уровня кузова. Крышки форсунок омывателей фар держатся не очень хорошо, на высокой скорости они могут вылететь.

Больше всего беспокоят поломки замков дверей – выходят из строя микропереключатели и сами моторчики. Особенно неприятно, когда выходит из строя замок двери багажника или моторедуктор стеклоочистителя задней двери.

Трапеция дворников спереди закисает нечасто, но такое тоже уже случается. Механизмы складывания зеркал подводят из-за закисания алюминиевой основы и поломок редуктора.

Сильно обминаются уплотнители дверей, а при перекосе петель, что случается при пробегах за 200, могут стереть до дыр ЛКП в проемах. Ограничители дверей перестают работать годикам к 10 типичной эксплуатации, требуя замены сухарей.

Стеклоподъемники передних дверей тут рычажного типа, а задние с тросиком. Тросик иногда рвётся, но чинится всё легко. А вот у передних дверей стекло перекашивает из-за смещения направляющих и выламывает сухари крепления стекла к механизму. Иногда это заканчивается погнутыми рычагами стеклоподъемника и в итоге – его заменой. К счастью, проблем значительно меньше, чем на Vectra C, где механизм такой же, потому что направляющие стекла тут сделаны иначе, и перекосы возникают реже. Но поломка в любом случае нередкая и неприятная.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузов Передняя фара 21 003 Magneti Marelli 21 915 TYC 9 329 Передняя фара ксенон 129 949 Magneti Marelli 68 245 Depo 8 644 Стекло лобовое 21 270 Pilkington 10 648 XYG 14 513 Крыло переднее 13 807 API 8 057 Polcar 4 207 Бампер передний 36 177 Polcar 9 353 TYG 7 759

Капот 28 721 AVG 5 861 TYG 11 960

Салон

Удачный салон у Zafira В – одно из главных достоинств. Он неплохо выглядит, несмотря на простоту и невысокую стоимость применяемых материалов, да и держится неплохо. Жаль, обшивки тканевых сидений очень маркие, вставки из кожзама на них сильно вытираются, да и руль облезает довольно рано, часто уже после сотни пробега хорошо заметна потеря фактуры и потертости. Остальные поломки обычно механические, связаны они с неаккуратным использованием, плохим креплением грузов и т.д.

Поломки дисплеев и приборной панели случаются, но редки в этом поколении, а на машинах после 2007 года их практически не бывает. Основные нарекания – к мелочевке вроде не очень удачных креплений козырьков, люфта ручек и к работе панели управления климатической системой. У нее сбоят ручки, иногда подводит блок управления. Проблема довольно подробно рассматривалась в материале по Opel Vectra C – тут слабая пайка энкодеров на плате, в итоге ручка перестает реагировать на вращение или нажатие. Все это ремонтируется, но всегда есть шанс, что придется менять блок в сборе. Еще в климатике многие отмечают шумный и малоресурсный мотор вентилятора, он иногда встает при пробегах до сотни, а при пробегах за 200 почти наверняка уже менялся или ремонтировался.

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Кондиционер достаточно крепкий, из проблем можно вспомнить коррозию трубок и закисание крепежа. Компрессор, муфта, конденсор и испаритель тут вполне удачные, разве что проводка на оба датчика давления кондиционера и на муфту включения сгнивает у разъемов, а конденсор не любит песка, грязи и агрессивной химии – легко теряет соты в нижней части, да и забивается быстро, требуя аккуратной промывки перед началом сезона.



Электрика

Электрика у машины, как уже было сказано, сравнительно продвинутая, с мультиплексными шинами и интеллектуальным блоком контроля бортсети. На машинах до 2009 года выпуска основной дорогой проблемой был сбой блока CIM, который отвечает за интерфейс водителя и индикацию. Про него подробно было рассказано, опять же, в материале про Vectra C.

Сейчас блоки CIM научились восстанавливать, менять, прошивать с более свежих версий. Цена ремонта радикально снизилась, со 100+ тысяч рублей до 5-10 за восстановление блока или установку подменного, и проблема ушла из разряда острой. Но следует соблюдать осторожность: если блок старого образца, то сохраняются шансы на то, что ключи «отвяжутся», машина не заведется, не будет работать свет, будет сбоить приборная панель.

А вот поломки проводки в гофрах дверей и в моторном отсеке со временем стали массовыми. Также с ростом пробегов участились проблемы с генераторами: у них и обгонная муфта не отличается надежностью, и щеточный узел часто изнашивается рано из-за грязи в моторном отсеке.

К сожалению, сохраняется вероятность выхода из строя блоков управления двигателем. До 2007 года он стоял на кронштейне ГБЦ, затем его перенесли, снизив температуру и вибронагруженность. Но он всё равно остался под капотом, и температурное воздействие сохраняется.



Промежуточный итог

Кузов – крепкий середнячок, не без изъяна, но большинство машин ещё не успели сгнить. Если не нужен идеальный вариант, достаточно убедиться, что нет дыр в порогах и арках, а коррозия на кромке крыши пока не зашла далеко. Совсем же без ржавчины вариантов не будет, даже не ищите.

Увы, сравнительная бюджетность – это не только простота и дешевизна исполнения, но и соответствующий стиль обслуживания. Много машин, явно взятых «на убой» и отремонтированных разными «дедовскими» способами.

Салон тоже едва ли будет идеальным, а вся мелочь – исправной. По электрике желательно найти специалиста, знакомого с Опелями, учитывая почтенный возраст проводки и сопутствующие риски.

