Ходовая часть
Тормозная система
Тормозная система совершенно типовая и не доставляет особых хлопот владельцам, разве что датчики системы АБС не очень надежны. Точнее, не очень герметичны их разъемы, что вызывает отказы системы.
Задние тормозные механизмы имеют слишком уж нежную конструкцию ручного тормоза. В сочетании с алюминиевым корпусом суппорта это создает предпосылки для отказа механизма «ручника» и последующих течей из-за повреждения сальника вала ручного тормоза и коррозии корпуса суппорта в этом месте.
В остальном для системы характерна похвальная простота и надежность работы в сочетании с широким выбором качественного и доступного неоригинала.
Тормозные колодки передние
|Деталь
|Цена оригинала
|Цена неоригинала
|Цена неоригинала 2
|Тормозная система
|Тормозные колодки передние
|2 013
|Ate 3 408
|Fenox 1 278
|Тормозные колодки задние
|3 082
|Ate 2 578
|Fenox 720
|Тормозной диск передний, 280х25 мм
|17 612 2 шт
|Ate 4 227
|Fenox 2 031
|Тормозной диск задний, 264х10 мм
|8 555 2 шт
|Ate 2 547
|Textar 3 971
Подвеска
Подвеска Zafira B тоже проста и серьезных сюрпризов не преподносит. Стойки МакФерсон спереди даже при регулярной полной нагрузке и по не лучшим дорогам выдерживают свои 150-160 тысяч километров пробега без особых проблем. И амортизатор, и опора надежны. Рычаг и шаровая служат иногда даже больше, разве стойки стабилизатора тут расходник со сроком службы тысяч в 30. Пружины проседают при пробегах за 200, ну или при регулярных перегрузках.
В задней подвеске на удивление слабые сайлентблоки балки. Они неплохо ходят на пустой машине, но если использовать ее по назначению, то есть шансы «убить» их уже через 50 тысяч пробега. Разгадка кроется в том, что загрузка в 5 взрослых человек с багажом и двумя детьми получается выше паспортной почти на сотню килограмм.
Косвенным признаком регулярных перегрузок служит ресурс амортизаторов и состояние резины нижнего его крепления. Но подобный эффект дает и передвижение на высокой скорости по грунтовкам.
|Деталь
|Цена оригинала
|Цена неоригинала
|Цена неоригинала 2
|Подвеска
|Передний L-образный рычаг
|13 350
|Lemforder 2 894
|Monroe 2 354
|Задняя опора переднего рычага
|1 663
|Lemforder 976
|Febi 910
|Амортизатор передний
|16 122
|Torque 2 475
|Bort 6 951
|Шаровая опора
|5 748
|Mapco 520
|AS Metal 660
|Ступица передняя
|21 894
|FAG 9 683
|SKF 6 110
|Сайлентблок задней балки
|3 661 (GM)
|FAG 1 356
|Delphi 1 548
Рулевое управление
Рулевое управление на Zafira B – с ЭГУР, то есть с обычной гидравлической рейкой и насосом с электроприводом. С рейкой особых проблем нет, служит она довольно долго, если следить за уплотнениями. Разве что ресурс тяг и наконечников на тяжелой машине мог бы быть и повыше, их обычно меняют раз в 50 тысяч. Но тут многое зависит от владельца.
А вот насос ЭГУР сильно страдает как от отсутствия нормального охлаждения, так и от редкой замены масла. Номинально оно несменное, но менять его стоит раз в 30-40 тысяч километров, тем более что операция недорога. На старом масле не только изнашивается механика насоса, но и страдает электромотор, а следом могут выгорать ключи в блоке управления. Если долго ездить с умирающим насосом ЭГУР, не меняя масло, то перегретая жидкость с металлической крошкой добьет уплотнения рейки. Для понимания масштаба затрат при таких проблемах: новый насос обойдется в 800-900 евро.
Трансмиссия
Общие проблемы
По мнению абсолютного большинства владельцев, основная проблема этого поколения Зафиры заключается в том, что у нее нет полноценной АКП для самого востребованного мотора 1,8 на 140 л.с. Причем на соплатформенной Astra H такое сочетание имеется, а вот почему обделили владельцев минивэнов – непонятно. Из приятного – неплохой ресурс ШРУС, отсутствие проблем с запчастями, валами и шлицами.
Механические коробки
Как и другим машинам Opel этого периода, Zafira не очень повезло с механическими коробками. Основная беда называется «F17» и стоит на всех машинах с моторами 1,6 и 1,8. С более мощными моторами тоже не все гладко, наддувным бензиновым 2,0 и дизелям полагается тоже не очень удачная М32, и только редкие машины с 2,2 и МКП имеют вполне крепкую для своего времени коробку F23.
Причины проблем F17 на крупных машинах рассматривались многократно в других материалах, например, в недавней статье про Vectra C. Коробка эта сделана на базе корпуса коробки F13, который был рассчитан на совсем уж слабые двигатели и откровенно «не вывозил» максимальный момент моторов. Слабый корпус, малые диаметры вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала не самого лучшего качества приводят к тому, что со временем этот самый подшипник умирает. При этом он обычно повреждает заодно и вал, и корпус коробки, а продукты износа добивают без того слабый дифференциал. Но последний может «выйти погулять» и не дожидаясь проблемы со вторичным валом, особенно у любителей буксовать в снегу и грязи – на валу сателлитов нет насечки для смазки, и ее легко «прихватывает» при длительных нагрузках.
Все осложняется тем, что оригинальный подшипник имеет очень нестандартную размерность 47х27х19,5, а ближайшие более-менее распространенные надежные аналоги имеют размерность 47х20х18, что требует переточки вала на еще меньший диаметр. Впрочем, на практике это лучший вариант, чем даже установка нового вала вместо задранного и оригинального подшипника – у оригинала сама размерность диктует неудачные нагрузочные характеристики и ранний выход из строя.
И чтобы окончательно расстроить тех, кто надеялся в лице М32 найти хорошую альтернативу F17: на всех модификациях с этой КП стоит двумассовый маховик, дорогой и не очень надёжный. Но есть и хорошие новости: в отличие от «младшей» коробки в случае с М32 всё ещё достаточно бэушных вариантов с разборок.
Надежные МКП достались только бензиновому мотору 2,2 (с ним стоит старая крепкая Getrag F23) и самому мощному дизельному мотору 1,9 л, с которым работает опелевская коробка серии F40. Справедливости ради: у F23 проблемы с подшипниками тоже случаются, но редко, в основном нарекания связаны с работой кулисы и механизма выбора передач. У F40 подшипники очень хороши, и подводит только кулиса и, так же как и на M32, двухмассовый маховик.
Автоматические коробкиС моторами 2,2 на Zafira ставили настоящий гидромеханический «автомат» Aisin AW50-40NF. Это 4-ступенчатая коробка из «старой гвардии»: у нее электронное управление, но по сути она мало отличается от прародителя с гидровакуумным управлением – так называемым говернором. Тут нет ни линейных соленоидов, ни активной регулировки давления. Очень консервативные алгоритмы блокировки ГДТ, очень медленное загрязнение масла и консервативная система охлаждения с теплообменником в основном радиаторе.
В итоге эта коробка получилась очень живучей: если масло менять регулярно, хотя бы раз в 60-80 тысяч, то она наверняка прослужит дольше, чем мотор и сама машина. Попадаются вполне живые агрегаты с пробегами за 400 тысяч километров. Основные враги Айсина – течи теплообменника, когда в АТФ попадает антифриз, и перегрузки с перегревом масла. В этом случае страдают фрикционы пакета Drive/Reverse и Direct. Последний пакет еще сильно убивается, если включена автонейтраль (включение нейтральной передачи, пока машина стоит на месте), но эту опцию отключали даже дилеры, поскольку частые включения-выключения приводили к появлению проблем с коробкой еще в гарантийный срок.
«Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню.
На машинах с турбодизелем 1,9 150 л.с. ставили 6-ступенчатый Aisin TF80SC – это гораздо более современная коробка. По современным меркам она достаточно надежна, но система охлаждения с теплообменником со временем приводит к перегревам, а ещё коробка очень чувствительна к чистоте масла. Основное уязвимое место у нее – гидроблок. Масло загрязняется из-за интенсивной работы системы блокировки ГДТ, особенно когда он работает в «скользящем» режиме при высоких нагрузках.
Еще одна специфическая проблема коробки – это износ кольцевых уплотнений вала барабана С1, через который масло подается сразу к нескольким узлам. Перегрев добивает резиновые поршни в коробке, ускоряет износ кольцевых уплотнений вала, и в итоге к утечкам давления в гидроблоке добавляются утечки давления по механической части, что приводит к подгоранию фрикционов и недешевому ремонту уже при пробегах слегка за 200. А если масло не менять, то и чаще.
Но все неприятности классических АКП – это мелочи в сравнении с EasyTronic. Простенький робот на базе МКП F17 стал основным типом автоматизированной трансмиссии на Opel Zafira B. Основная проблема – даже не надежность, а качество работы агрегата. Учитывая отсутствие антиоткатной системы в АБС и электропривода ручного тормоза, эксплуатация такой машины в холмистой местности превращается в пытку для водителя и сцепления.
Качество переключения передач удовлетворительное только при очень спокойном стиле движения, «шустрить» крайне не рекомендуется, машина запутается в передачах, будет переключаться с ударами и не вовремя. Ручной режим немного спасает, но переключения в нем очень растянутые. В целом, ездить на машине с роботом можно, но не очень приятно, а есть ситуации, когда недостатки конструкции могут привести к ДТП, например, при движении в пробке в плотном потоке в гору машина потихоньку увеличивает «откат» назад, а потом просто встает, перегрев сцепление.
С надежностью все тоже не очень хорошо во многом из-за хлипкости «донора». Впрочем, механизмы привода сцепления и переключения тоже не отличаются очень высоким ресурсом. Чаще всего подводит электромотор привода сцепления или блок управления. Подробности можно посмотреть в материале по Opel Vectra C.
Моторы
Общие проблемы
Плотная компоновка агрегатов под капотом Zafira вызывает сложности с обслуживанием, а температуры тут выше, чем у обычных легковушек. В итоге срок службы пластика и резиновых элементов при прочих равных пониже. А еще сильно страдают «мозги» бензиновых моторов – на Zafira они выходят из строя ощутимо чаще, чем на Vectra и Astra. Да и проводка становится хрупкой уже к 8 годам эксплуатации.
Еще одна общая беда – это фирменные масла семейства DEXOS2, они очень сильно угорают, коксуются и склонны к «масляной чуме». А при интервале замены раз в 15 тысяч быстро убивают мотор.
Бензиновые моторы
Основная масса машин оснащена моторами 1,6 и 1,8 литра из линейки GM Family 1 третьего поколения. Это весьма консервативные моторы, по конструкции восходящие аж к 82 году. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ, привод ГРМ ремнем, есть фазорегулятор (или два), но нет гидрокомпенсаторов, Обычная помпа, управляемый термостат, и есть водомасляный теплообменник.
При всей простоте конструкции недостатки у нее имеются. В основном нарекания связаны с высокой рабочей температурой этих моторов и низким ресурсом уплотнений термостата и, что более неприятно, упомянутого водомасляного теплообменника. Последний расположен под выпускным коллектором и в дополнение ко внутреннему нагреву греется еще и снаружи. Уплотнения не выдерживают, оригинальные текут уже к третьему-пятому году эксплуатации, а неоригинальные меняют вообще раз в год. В таких условиях могут работать только уплотнения из фторкаучука или PTFE, а обычные сорта МБС-резины при температуре 100 градусов и более буквально растворяются маслом. В итоге некоторые владельцы теплообменник просто заваривают, благо служит он в основном для подогрева масла, а не его охлаждения, и как итог подобного радикального вмешательства, масло в обычных режимах работы не перегревается.
Сбои в работе фазорегуляторов из-за загрязнения сеток клапанов и износа самих клапанов, а затем и фазорегуляторов – тоже явление нередкое, но сейчас накоплен опыт диагностики и ремонта подобных проблем. И при типичной эксплуатации на фирменном масле и с интервалами его замены раз в 15 тысяч после 120-150 тысяч пробега все моторы этой линейки начинают потреблять масло во все возрастающих количествах. Что часто выливается в капремонт при пробегах 200-250 тысяч.
Сделать моторы этой серии намного надежнее довольно просто: холодный термостат на 86-92 градуса и раннее включение вентиляторов – и не будет частых проблем с «резинками», течей системы охлаждения, теплообменника, и динамика вырастет. Но большая часть машин обслуживается в очень дешевых сервисах, там о доработках и речи не идет. Выше шансы, что мотор добьют установкой откровенного «китая» и безрукостью. При покупке в первую очередь стоит оценить даже не слабые места моторов, а качество обслуживания в целом.
Про моторы 2,2 Z22YH рекомендую посмотреть в материале по Opel Vectra C, там они встречаются чаще. Не самый плохой мотор, тем более что в последнее время стоимость его эксплуатации падает из-за снижения цен на компоненты ГРМ и топливную аппаратуру.
Дизельные моторы
Про дизельные моторы 1,9 и 1,7 имеет смысл почитать подробно в материале про… Alfa Romeo 159, там они встречаются куда чаще и рассматриваются подробно. На российских Zafira B их крайне мало, менее процента в популяции. Если вкратце, то это хорошие и очень удачные двигатели, притом экономичные и мощные. Буквально с несколькими нюансами по конструкции ГРМ и типичными дизельными проблемами по топливной аппаратуре.
|Детали
|Цена оригинала
|Цена неоригинала
|Цена неоригинала 2
|Двигатель
|Радиатор
|22 391
|AC Delco 6 187
|Nissens 5 107
|Ремень ГРМ z18xer
|4 589
|Dayco 1 672
|Contitech 2 005
|Комплект ГРМ z18xer
|957
|Ina 8 183
|Dayco 7 100
|Помпа z18xer
|3 095
|Airtex 1 593
|Hepu 3 329
Брать или не брать?
Вывод кажется достаточно очевидным: оптимальными моторами являются бензиновый 2,2 и дизельный 1,9. Машин с этими моторами в продаже буквально единицы по всей стране, но, пожалуй, если нужна именно Зафира, то поездка в соседний регион за таким вариантом в хорошем состоянии вполне может окупиться. С точки зрения потребительских свойств особенно хорош дизель: характер у него живой, а 6-ступенчатый Aisin современен и достаточно при этом надёжен. Вариант с 2,2 и старой 4-ступкой будет слегка «овощным», зато максимально беспроблемным, если, конечно, машина сама по себе не очень запущена. Машины с 1,6 и 1,8, которых в продаже даже не на порядок, а на два порядка больше, совсем уж списывать со счетов не стоит, но нужно просто отдавать себе отчёт в том, что их трансмиссия имеет недостатки, заложенные в саму конструкцию.
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