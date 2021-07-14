Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы с ЭБУ), а главный фактор риска – плохой сервис. Во второй части всё становится интереснее, ведь большинство машин в популяции Зафир имеют крайне неудачную коробку, а найти вариант с нормальным автоматом почти нереально.

Ходовая часть



Тормозная система

Тормозная система совершенно типовая и не доставляет особых хлопот владельцам, разве что датчики системы АБС не очень надежны. Точнее, не очень герметичны их разъемы, что вызывает отказы системы.

Задние тормозные механизмы имеют слишком уж нежную конструкцию ручного тормоза. В сочетании с алюминиевым корпусом суппорта это создает предпосылки для отказа механизма «ручника» и последующих течей из-за повреждения сальника вала ручного тормоза и коррозии корпуса суппорта в этом месте.

В остальном для системы характерна похвальная простота и надежность работы в сочетании с широким выбором качественного и доступного неоригинала.

Тормозные колодки передние

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Тормозная система Тормозные колодки передние

2 013 Ate 3 408 Fenox 1 278 Тормозные колодки задние

3 082 Ate 2 578 Fenox 720 Тормозной диск передний, 280х25 мм

17 612 2 шт Ate 4 227 Fenox 2 031 Тормозной диск задний, 264х10 мм

8 555 2 шт Ate 2 547 Textar 3 971



Подвеска

Подвеска Zafira B тоже проста и серьезных сюрпризов не преподносит. Стойки МакФерсон спереди даже при регулярной полной нагрузке и по не лучшим дорогам выдерживают свои 150-160 тысяч километров пробега без особых проблем. И амортизатор, и опора надежны. Рычаг и шаровая служат иногда даже больше, разве стойки стабилизатора тут расходник со сроком службы тысяч в 30. Пружины проседают при пробегах за 200, ну или при регулярных перегрузках.

В задней подвеске на удивление слабые сайлентблоки балки. Они неплохо ходят на пустой машине, но если использовать ее по назначению, то есть шансы «убить» их уже через 50 тысяч пробега. Разгадка кроется в том, что загрузка в 5 взрослых человек с багажом и двумя детьми получается выше паспортной почти на сотню килограмм.

Косвенным признаком регулярных перегрузок служит ресурс амортизаторов и состояние резины нижнего его крепления. Но подобный эффект дает и передвижение на высокой скорости по грунтовкам.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Подвеска Передний L-образный рычаг

13 350 Lemforder 2 894 Monroe 2 354 Задняя опора переднего рычага

1 663 Lemforder 976 Febi 910 Амортизатор передний

16 122 Torque 2 475 Bort 6 951 Шаровая опора

5 748 Mapco 520 AS Metal 660 Ступица передняя

21 894 FAG 9 683 SKF 6 110

Сайлентблок задней балки 3 661 (GM) FAG 1 356 Delphi 1 548



Рулевое управление

Рулевое управление на Zafira B – с ЭГУР, то есть с обычной гидравлической рейкой и насосом с электроприводом. С рейкой особых проблем нет, служит она довольно долго, если следить за уплотнениями. Разве что ресурс тяг и наконечников на тяжелой машине мог бы быть и повыше, их обычно меняют раз в 50 тысяч. Но тут многое зависит от владельца.

А вот насос ЭГУР сильно страдает как от отсутствия нормального охлаждения, так и от редкой замены масла. Номинально оно несменное, но менять его стоит раз в 30-40 тысяч километров, тем более что операция недорога. На старом масле не только изнашивается механика насоса, но и страдает электромотор, а следом могут выгорать ключи в блоке управления. Если долго ездить с умирающим насосом ЭГУР, не меняя масло, то перегретая жидкость с металлической крошкой добьет уплотнения рейки. Для понимания масштаба затрат при таких проблемах: новый насос обойдется в 800-900 евро.



Трансмиссия

Общие проблемы

По мнению абсолютного большинства владельцев, основная проблема этого поколения Зафиры заключается в том, что у нее нет полноценной АКП для самого востребованного мотора 1,8 на 140 л.с. Причем на соплатформенной Astra H такое сочетание имеется, а вот почему обделили владельцев минивэнов – непонятно. Из приятного – неплохой ресурс ШРУС, отсутствие проблем с запчастями, валами и шлицами.

Механические коробки

Как и другим машинам Opel этого периода, Zafira не очень повезло с механическими коробками. Основная беда называется «F17» и стоит на всех машинах с моторами 1,6 и 1,8. С более мощными моторами тоже не все гладко, наддувным бензиновым 2,0 и дизелям полагается тоже не очень удачная М32, и только редкие машины с 2,2 и МКП имеют вполне крепкую для своего времени коробку F23.



Причины проблем F17 на крупных машинах рассматривались многократно в других материалах, например, в недавней статье про Vectra C. Коробка эта сделана на базе корпуса коробки F13, который был рассчитан на совсем уж слабые двигатели и откровенно «не вывозил» максимальный момент моторов. Слабый корпус, малые диаметры вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала не самого лучшего качества приводят к тому, что со временем этот самый подшипник умирает. При этом он обычно повреждает заодно и вал, и корпус коробки, а продукты износа добивают без того слабый дифференциал. Но последний может «выйти погулять» и не дожидаясь проблемы со вторичным валом, особенно у любителей буксовать в снегу и грязи – на валу сателлитов нет насечки для смазки, и ее легко «прихватывает» при длительных нагрузках.

Все осложняется тем, что оригинальный подшипник имеет очень нестандартную размерность 47х27х19,5, а ближайшие более-менее распространенные надежные аналоги имеют размерность 47х20х18, что требует переточки вала на еще меньший диаметр. Впрочем, на практике это лучший вариант, чем даже установка нового вала вместо задранного и оригинального подшипника – у оригинала сама размерность диктует неудачные нагрузочные характеристики и ранний выход из строя.

С ремонтом этой коробки ситуация стабилизировалась лет 10 назад, а вот найти б/у в хорошем состоянии стало сложно. Мастера наладили переточку валов на меньший диаметр или установку ремонтной втулки. Ремонт с заменой вторичного вала тоже распространен, но цена одного только вала начинается от 300 евро, получается не очень бюджетно и к тому же не особо надежно.





Ко всем конструктивным проблемам добавляется еще качество работы гаражных мастеров, возможная выработка посадочного места в корпусе и несоосность валов из-за неаккуратной протяжки корпуса. При покупке машин с МКП или «роботом» стоит тщательно послушать коробку на подъемнике, предварительно раскрутив её мотором и затем заглушив его. Даже на начальной стадии проблем в этом случае звук умирающего подшипника слышен хорошо – много лучше, чем на тест-драйве. Ну а в эксплуатации не стоит перегружать коробку резкими стартами и буксировками, а масло менять опять-таки почаще.







Коробку модернизировали все годы выпуска Zafira B, и вариантов исполнения много. Беспроблемным является лишь последний, где на задней крышке коробки видны выступы каналов для смазки. С такой крышкой стоит подшипник вторичного вала 62 мм и «толстый» вторичный вал. До 2009 года ставили коробку с «тонким» валом и подшипником 55 мм, и такие коробки служили еще меньше, чем F17, притом что запчасти на М32 дороже. Промежуточные варианты не особенно интересны, но они тоже были. Только версия с полным комплектом модернизаций по-настоящему надежна. Но если вы всё же решитесь брать автомобиль с более ранним вариантом, то нужно опять же не перегружать машину, а масла заливать вдвое больше, чем положено по мануалу. Коробка М32 производства Getrag, которую можно встретить не только на Opel, но и на Fiat с Alfa Romeo, – тоже не образец надежности, и причины проблем схожи: неудачный подшипник и его смазка.Коробку модернизировали все годы выпуска Zafira B, и вариантов исполнения много. Беспроблемным является лишь последний, где на задней крышке коробки видны выступы каналов для смазки. С такой крышкой стоит подшипник вторичного вала 62 мм и «толстый» вторичный вал. До 2009 года ставили коробку с «тонким» валом и подшипником 55 мм, и такие коробки служили еще меньше, чем F17, притом что запчасти на М32 дороже. Промежуточные варианты не особенно интересны, но они тоже были. Только версия с полным комплектом модернизаций по-настоящему надежна. Но если вы всё же решитесь брать автомобиль с более ранним вариантом, то нужно опять же не перегружать машину, а масла заливать вдвое больше, чем положено по мануалу.



И чтобы окончательно расстроить тех, кто надеялся в лице М32 найти хорошую альтернативу F17: на всех модификациях с этой КП стоит двумассовый маховик, дорогой и не очень надёжный. Но есть и хорошие новости: в отличие от «младшей» коробки в случае с М32 всё ещё достаточно бэушных вариантов с разборок.



Надежные МКП достались только бензиновому мотору 2,2 (с ним стоит старая крепкая Getrag F23) и самому мощному дизельному мотору 1,9 л, с которым работает опелевская коробка серии F40. Справедливости ради: у F23 проблемы с подшипниками тоже случаются, но редко, в основном нарекания связаны с работой кулисы и механизма выбора передач. У F40 подшипники очень хороши, и подводит только кулиса и, так же как и на M32, двухмассовый маховик.

Автоматические коробки С моторами 2,2 на Zafira ставили настоящий гидромеханический «автомат» Aisin AW50-40NF. Это 4-ступенчатая коробка из «старой гвардии»: у нее электронное управление, но по сути она мало отличается от прародителя с гидровакуумным управлением – так называемым говернором. Тут нет ни линейных соленоидов, ни активной регулировки давления. Очень консервативные алгоритмы блокировки ГДТ, очень медленное загрязнение масла и консервативная система охлаждения с теплообменником в основном радиаторе. Надежные МКП достались только бензиновому мотору 2,2 (с ним стоит старая крепкая Getrag F23) и самому мощному дизельному мотору 1,9 л, с которым работает опелевская коробка серии F40. Справедливости ради: у F23 проблемы с подшипниками тоже случаются, но редко, в основном нарекания связаны с работой кулисы и механизма выбора передач. У F40 подшипники очень хороши, и подводит только кулиса и, так же как и на M32, двухмассовый маховик.С моторами 2,2 на Zafira ставили настоящий гидромеханический «автомат» Aisin AW50-40NF. Это 4-ступенчатая коробка из «старой гвардии»: у нее электронное управление, но по сути она мало отличается от прародителя с гидровакуумным управлением – так называемым говернором. Тут нет ни линейных соленоидов, ни активной регулировки давления. Очень консервативные алгоритмы блокировки ГДТ, очень медленное загрязнение масла и консервативная система охлаждения с теплообменником в основном радиаторе.



В итоге эта коробка получилась очень живучей: если масло менять регулярно, хотя бы раз в 60-80 тысяч, то она наверняка прослужит дольше, чем мотор и сама машина. Попадаются вполне живые агрегаты с пробегами за 400 тысяч километров. Основные враги Айсина – течи теплообменника, когда в АТФ попадает антифриз, и перегрузки с перегревом масла. В этом случае страдают фрикционы пакета Drive/Reverse и Direct. Последний пакет еще сильно убивается, если включена автонейтраль (включение нейтральной передачи, пока машина стоит на месте), но эту опцию отключали даже дилеры, поскольку частые включения-выключения приводили к появлению проблем с коробкой еще в гарантийный срок.

Opel Zafira 2008–14 «Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню. В итоге эта коробка получилась очень живучей: если масло менять регулярно, хотя бы раз в 60-80 тысяч, то она наверняка прослужит дольше, чем мотор и сама машина. Попадаются вполне живые агрегаты с пробегами за 400 тысяч километров. Основные враги Айсина – течи теплообменника, когда в АТФ попадает антифриз, и перегрузки с перегревом масла. В этом случае страдают фрикционы пакета Drive/Reverse и Direct. Последний пакет еще сильно убивается, если включена автонейтраль (включение нейтральной передачи, пока машина стоит на месте), но эту опцию отключали даже дилеры, поскольку частые включения-выключения приводили к появлению проблем с коробкой еще в гарантийный срок.«Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню.



На машинах с турбодизелем 1,9 150 л.с. ставили 6-ступенчатый Aisin TF80SC – это гораздо более современная коробка. По современным меркам она достаточно надежна, но система охлаждения с теплообменником со временем приводит к перегревам, а ещё коробка очень чувствительна к чистоте масла. Основное уязвимое место у нее – гидроблок. Масло загрязняется из-за интенсивной работы системы блокировки ГДТ, особенно когда он работает в «скользящем» режиме при высоких нагрузках.



Еще одна специфическая проблема коробки – это износ кольцевых уплотнений вала барабана С1, через который масло подается сразу к нескольким узлам. Перегрев добивает резиновые поршни в коробке, ускоряет износ кольцевых уплотнений вала, и в итоге к утечкам давления в гидроблоке добавляются утечки давления по механической части, что приводит к подгоранию фрикционов и недешевому ремонту уже при пробегах слегка за 200. А если масло не менять, то и чаще.



Амортизатор передний 16 122 рубля Переборка механической части TF80SC не очень сложна, но запчасти дороги, а самое грустное – гидроблок требует очень тщательной проверки на стенде, потому что линейных соленоидов в нем куча, и они официально несменные. Стендов даже в Москве всего несколько, а за пределами столицы их практически нет, и в силу сложности конструкции и чувствительности настройки гидроблока даже это не дает гарантию защиты от некорректной работы в дальнейшем. Новые гидроблоки недешевы, но пока их еще можно купить, благо JLR предлагает сравнительно недорого гидроблоки для LR Freelander 2 – там отличие только в режиме работы одного из соленоидов, в остальном они равноценны, и переделка проста.



Но все неприятности классических АКП – это мелочи в сравнении с EasyTronic. Простенький робот на базе МКП F17 стал основным типом автоматизированной трансмиссии на Opel Zafira B. Основная проблема – даже не надежность, а качество работы агрегата. Учитывая отсутствие антиоткатной системы в АБС и электропривода ручного тормоза, эксплуатация такой машины в холмистой местности превращается в пытку для водителя и сцепления.