Помните старую мантру о том, что кризис – это время возможностей? В зависимости от обстановки ее приписывают китайским мудрецам, Уинстону Черчиллю и кому угодно еще – например, каждому тренеру личностного роста, на семинар которого вы вдруг попали. И те, кто занялся производством медицинских масок в начале этого года, сейчас утвердительно кивают и самодовольно ухмыляются. Но самое обидное даже не это, а то, что набившая оскомину мудрость как минимум частично правдива. Даже сейчас, в пору пандемии и кризиса, вполне можно, а иногда и нужно менять работу, причем в пользу улучшения условий. Давайте изучим вопрос поподробнее: сколько можно заработать, водя машину, какие машины выгоднее водить и правда ли, что зарплаты в кризис упали, а вакансий не осталось.

Партнерский материал

Последний год внес в привычную жизнь свои коррективы. Торговля, к примеру, переориентировалась на онлайн-продажи – все, за чем раньше ходили в магазин, теперь можно заказать с доставкой на дом. Соответственно, сфера курьерской доставки выросла в разы. Кроме того, увеличение объема работы почувствовали водители такси. Те пассажиры, что пользовались такси раньше, никуда не исчезли: даже переход на режим удаленной работы не отменяет поездок по магазинам, на прогулку и так далее. А прирост обеспечили те, кто раньше ездил на такси редко или почти никогда. Ну а помимо тех сфер, где спрос на работников вырос из-за пандемии, никуда не исчезли и те, где спрос всегда остается стабильным. Водители-экспедиторы, торговые представители, мерчендайзеры – эти и другие профессии сохранили потребность в толковых профессионалах.



Те, кто столкнулся с вынужденной сменой места работы или сферы деятельности, да и просто те, кто следит за ситуацией на рынке труда, сейчас справедливо отмечают, что вырос не только объем вакансий, но и число тех, кто ищет работу. Во все перечисленные выше профессии пришла волна новых соискателей, что порождает догадки и опасения о том, что работы не стало, и спрос на нее превышает предложение. Так ли это на самом деле? Чтобы выяснить актуальную ситуацию на рынке труда, мы обратились к специалистам из Авито Работы и получили детальную статистику по ключевым водительским специальностям в разных регионах. Давайте взглянем на цифры, чтобы понять, каковы шансы найти работу в это время перемен.

Как дела у таксистов?

Такси остается самым популярным решением среди тех, кому нужна работа с быстрым трудоустройством и заработком при наличии водительских прав. Опытные водители нечасто уходят из профессии, а свежие кадры появляются постоянно. К тому же сохраняется и доля тех, кто подрабатывает в такси, имея основное место работы. Учитывая все это, неудивительно, что заработать в такси в последнее время действительно стало сложнее. Мы запросили у сервиса Авито Работа сравнительную статистику за 3 квартал 2019 и 2020 годов, чтобы наглядно отследить динамику, и цифры говорят, что динамика спроса на вакансии практически по всей стране превышает динамику предложения. Единственный регион, где сфера такси, несмотря ни на что, еще не перенасыщена – это Москва. Здесь вакансий в 2020 году стало вдвое больше, а вот интерес соискателей вырос менее чем в полтора раза. Не помог даже рост зарплат почти на 30%, с 55 до 70 тысяч рублей. В общем, если вы раздумываете над тем, чтобы устроиться в такси в Москве, не сомневайтесь – откройте Авито Работу и выберите подходящий таксопарк, автомобиль и тариф.

Почти во всей стране же ситуация в сфере такси обратная. Рост числа соискателей, как правило, превышает прирост числа вакансий в 2-4 раза. В Санкт-Петербурге динамика рекордная: вакансий стало всего на 7% больше, а желающих работать – более чем в полтора раза, на 54%. Исключением стали только Дальний Восток и Южный федеральный округ. На востоке вакансий стало на 30% больше, а вот прирост работников – нулевой. На юге же динамика и вовсе отрицательная: видимо, там рынок оказался настолько перенасыщен, а доходы ограничены, что люди начали искать новые способы заработка. В результате вакансий стало меньше на 4%, а кандидатов – сразу на 14%. Однако есть и хорошие новости: зарплатные обещания по всей стране как минимум остались стабильными, а то и немного подросли. В Санкт-Петербурге таксисты зарабатывают немногим меньше, чем в столице – около 60 тысяч, а в среднем по России планка доходов стабильно остается между 30 и 40 тысячами. В общем, заработать здесь все еще можно – главное, постараться.

Вакансии водителей такси

Сколько работы привалило курьерам?

Если ряды таксистов во многом пополняются по принципу «не знаешь, куда – иди в такси», то профессия курьера в последний год превратилась в социально значимую. То, что вакансий стало больше, можно понять даже безо всякой статистики. Однако нам интересны конкретные цифры, особенно в сравнительной динамике с числом соискателей. И здесь любопытно вот что: в большинстве регионов спрос на курьеров вырос минимум в полтора, а обычно в два раза, и при этом люди с личным автомобилем охотно откликаются на эти важные сейчас вакансии.

К примеру, в Санкт-Петербурге, Поволжье, Сибири, Центральной России и на Урале спрос на работу курьера полностью или почти полностью удовлетворил предложение. Абсолютным лидером по приросту стал Дальний Восток: вакансий стало больше на 300%, а откликов на них – на 350%! Однако есть и регионы, где работников не хватает. Прежде всего это снова Москва, где потребность в курьерах увеличилась более чем вдвое, а желающих работать стало больше всего на треть. В Северо-Западном федеральном округе прирост числа вакансий опережает прирост соискателей вдвое: 140% против 75%. А на юге это соотношение и вовсе выросло до трех: 90% против 30. В общем, чтобы начать зарабатывать, нужен только личный автомобиль.

Интересно еще и то, что зарплаты курьеров оказываются ненамного ниже, чем у водителей такси. Лидируют в денежном выражении, разумеется, мегаполисы: в Москве средняя зарплата курьера выросла за год с 55 до 60 тысяч, а в Санкт-Петербурге с 45 до 50. И если здесь в такси можно заработать немного больше, то во всей остальной стране доходы практически равны: минимальная зарплата курьеров нигде не опускается ниже 30 тысяч, стабильно удерживаясь в диапазоне от 30 до 40 тысяч. То есть если вы готовы работать за рулем, но по каким-то причинам не хотите заниматься пассажироперевозками, то можно смело открывать Авито Работу и идти в курьеры: в деньгах вы ничего не потеряете.

Вакансии курьер с автомобилем

Может, выгоднее почти мерчендайзером?

Тем, кто готов приложить к личному автомобилю еще и навык работы в торговле, открыта еще одна популярная вакансия – мерчендайзер. Казалось бы, традиционная торговля на фоне роста интернет-магазинов и доставок должна отойти на второй план – но статистика говорит об обратном. Потребность в торговых представителях и мерчендайзерах в 2020 году выросла абсолютно по всей стране, да к тому же чуть ли не так же сильно, как в случае с курьерами.

Минимальные показатели прироста – в Южном и Центральном округах, где спрос на работников вырос в 1,5 раза. Во всей остальной стране он увеличился вдвое, а в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах – почти втрое, на 186%! Такой ажиотаж даже создал нехватку персонала: кадровый голод удовлетворен только в столице, а во всей остальной стране объем вакансий стабильно преобладает над числом соискателей. То есть запрос «работа на личном автомобиле» на Авито обещает трудоустройство, хотя соискатели с опытом все же будут иметь преимущество.

Единственная ложка дегтя в бочке меда – не такой стабильный прирост зарплат в этой сфере по сравнению с 2019 годом. Точнее, почти полное отсутствие прироста: уровень зарплатных предложений либо не изменился, либо снизился. В Москве, к примеру, он снизился сразу на 30%, с 70 до 50 тысяч рублей. С другой стороны, доходы здесь все равно выше, чем у таксистов: минимальный порог даже в регионах не опускается ниже 40 тысяч рублей. Единственное исключение – Поволжье, где он составляет 35 тысяч. Однако в случае с торговыми представителями стоит отметить, что их доход сильно зависит от объемов продаж, так что минимальный порог лучше воспринимать как ориентир. А уж если постараться, то его вполне можно превысить.

Вакансии мерчендайзера

А что с водителями грузовиков?

Если входной порог в профессию водителя такси и курьера минимален, то водители грузовиков – уже люди «не случайные». Однако поток грузоперевозок, особенно внутригородских, подрос, и потребность в хороших кадрах тоже. Для большей точности и наглядности мы запросили у экспертов Авито отдельную статистику по водителям грузовиков категории C и большегрузов категории CE, и начнем мы с первых.

Здесь можно сразу отметить любопытный факт: несмотря на повышенные требования к квалификации водителей, это первая категория вакансий, где прирост числа соискателей абсолютно по всей стране превысил прирост вакансий. Отчасти это можно объяснить тем, что в свое время многие, получая права впервые в жизни, открывали «оптом» две категории – B и C, а теперь решили воспользоваться этой возможностью. Полагая, что приток людей в такси и курьерские службы создаст сложности с трудоустройством и снижение зарплат, многие решили пойти в более сложный, но более высокооплачиваемый грузовой сегмент. В результате соискателей в третьем квартале 2020 года стало в 2-3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а прирост вакансий составил всего 15-35%. Самый яркий пример – Дальний Восток, где рабочих мест стало больше на 30%, а желающих работать – сразу на 150%. На Урале число соискателей тоже выросло в 2,5 раза, но при этом и работы стало больше вдвое. Единственный минус на этом фоне – заработная плата, которая почему-то уменьшилась.

Уральский федеральный округ стал единственным регионом, где зарплата водителей категории C снизилась с 50 до 40 тысяч рублей. Даже Дальний Восток, несмотря на кратное превышение спроса над предложением, отметился ростом дохода водителей с 45 до 50 тысяч. В обеих столицах зарплаты самые высокие: по 70 тысяч рублей. Однако и в целом по стране показатели приличные: 40-50 тысяч. Исключением стали Центральный и Южный округа, где водители грузовиков по уровню дохода мало отличаются от курьеров и таксистов – 30-35 тысяч. Однако самым неожиданным все же можно считать не это, а то, что водителем грузовика, как оказалось, стать даже сложнее, чем тем же курьером или таксистом – здесь рынок труда наиболее пересыщен соискателями.

Но у водителей большегрузов все не так?

Получить категорию CE «в нагрузку» к легковой нельзя, так что водители большегрузов с прицепами остаются отдельной профессиональной кастой. Соответственно, наплыв желающих поработать оказался не таким высоким, хотя даже здесь в некоторых регионах можно отметить преобладание спроса над предложением.

Абсолютный лидер по этому показателю – Санкт-Петербург, где соискателей на позицию водителя категории CE в 3 квартале 2020 года стало больше на 120%, а вакансий – на неполные 30%. Кроме того, двукратное преобладание кандидатов можно отметить на Урале. Однако в целом ситуация стабильная: спрос на водителей вырос в 1,5-2 раза, и интерес соискателей к этим вакансиям примерно настолько же. Разве что на Дальнем Востоке и рабочих мест, и работников стало меньше. Зато на юге страны обладателю категории CE трудоустройство гарантировано: предложений о работе стало на 17% больше, а соискателей – на 5% меньше. То есть 2020 год – отличная возможность для многочисленных питерских водителей сменить сменить хмурый прохладный климат на курортные места. Ну, по крайней мере, на отдыхе между рейсами.

Водители большегрузов ожидаемо лидируют не только по простоте трудоустройства, но и по уровню зарплат. Минимальный уровень дохода – 40 тысяч рублей, а реальный ближе к 50. В Санкт-Петербурге средняя планка достигает 60 тысяч, а в Москве – 80 тысяч рублей. Кстати, там же, в столице, есть и вероятность работать в пределах города и области, не выбираясь на длинное плечо. Так что переезд в Москву или Подмосковье для обладателей категории CE в 2020 году стал еще более оправданным.

Вакансии водителей

Что в итоге?

Если окинуть взглядом общую ситуацию на рынке труда для тех, кто ищет работу на автомобиле, можно сделать два ключевых вывода. Во-первых, общее число вакансий по сравнению с прошлым годом заметно выросло, причем это касается не только развивающихся сфер вроде онлайн-торговли, но и традиционных видов занятости вроде водителей такси и грузовиков. Во-вторых, подрос и средний уровень зарплат – если не отмечать отдельные исключения, практически во всех сферах доходы работников выросли. Так что 2020 год, может, и не стоит считать временем больших возможностей, но и кризис для тех, кто готов работать, не так страшен. Учитывая, что в базе на Авито Работы представлено более 1,3 миллиона работодателей, а водители наряду с продавцами остаются одной из самых массовых профессий в стране, без работы остаться сложно. А профессионалам своего дела даже сейчас вполне можно задуматься о смене места работы или разговоре о повышении зарплаты. Ведь желание работать на лучших условиях – это нормально.