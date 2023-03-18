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Совсем недавно мы с вами разбирались в том, кто из автомобильных производителей внезапно оказался разработчиком двигателей V8, а также у кого под капотом неожиданно можно было встретить V-образную «восьмерку». Сегодня мы поступим наоборот: проверим ваши познания. Сможете ли вы угадать число цилиндров в двигателе по автомобилю? Знаете ли вы, у кого на борту одновременно можно было встретить от пяти до двенадцати цилиндров, а кто довольствовался всего парочкой?
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Мягко говоря тест для ботанов. Обычный человек типа меня тут сразу скажет: "цилиндров? В двигателе? Вы серьезно?"
Подумайте над упрощением тестов.