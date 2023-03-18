Совсем недавно мы с вами разбирались в том, кто из автомобильных производителей внезапно оказался разработчиком двигателей V8, а также у кого под капотом неожиданно можно было встретить V-образную «восьмерку». Сегодня мы поступим наоборот: проверим ваши познания. Сможете ли вы угадать число цилиндров в двигателе по автомобилю? Знаете ли вы, у кого на борту одновременно можно было встретить от пяти до двенадцати цилиндров, а кто довольствовался всего парочкой?