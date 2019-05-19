От Мерседесов Штирлица до «Фердинанда»: автомобильные уникумы «Мосфильма»

Эта статья об автомобильных сокровищах музея киноконцерна «Мосфильм» является продолжением первого материала о существующих до сих пор игровых легковушках . Темой новой статьи являются редчайшие старинные автомобили-актеры разнообразных профессий, которые давным-давно были собраны в единичных экземплярах и до нашего времени не сохранились.

Незаметный переход от «живых» игровых машин к давно отслужившим свой срок автомобилям добавил Мосфильму множество незаметных со стороны трудностей. Самым дорогим и губительным способом их реанимации стало самостоятельное изготовление макетных копий старинных машин (новоделов), создатели которых сами никогда их не видели. Такие импровизированные ретромобили с современными списанными агрегатами отличаются грубоватыми формами, несуразными кузовами и невесть откуда взятым муляжным автореквизитом, не имеющим ничего общего с оригиналами.

Злоключения «Малышки Пежо»

За все прошедшие годы самой известной миниатюрной легковушкой в СССР была элегантная французская двухместная «Малышка Пежо» — Peugeot Bébé («Пежо Бебе») образца 1912 года, которая казалась карликом среди великанов или механической игрушкой. И действительно, император Николай II соблазнился и купил две машины для своего наследника Алексея.

Одна из сохранившихся в СССР 10-сильных микролитражек «Пежо Бебе» в московском Политехническом музее

После революции автомобили попали под контроль Совнаркома, а потом были переданы Ленинградскому дворцу пионеров и школьников. В 1942-м в него попала бомба, уничтожившая одну из машин. Уцелевший «Пежо» перевели в Политехнический музей, откуда его стали брать на киносъёмки. После реставрации в 1977-м автомобиль получил статус памятника культуры, что уже не позволяло передавать его на киностудию.

Легковушка Peugeot Bébé из Политехнического музея в фильме «Морские рассказы» (1967 г.) Современный мосфильмовский антипод «Малышки Бебе» ничем не напоминает свой прообраз

В возмещение утерянного на Мосфильме собрали свой микрокар, но что из этого получилось, страшно подумать. Это был грубо сработанный новодел, а проще — изуродованный «Малыш Бебе» с чужими колесами, фарами, угловатым радиатором и двумя досками вместо ступенек. К тому же его кузов стал четырехместным и лишился боковин. В таком виде зрители, ничего не знавшие о «Пежо Бебе», просмотрели еще три кинокартины с его участием.

«Мерседесы» несуществовавшего Штирлица

С момента выхода на экраны сериала «Семнадцать мгновений весны» (1973 г.), созданного по одноименному произведению Юлиана Семенова, не утихают споры об игровых машинах, которыми мог бы пользоваться легендарный литературный герой штандартенфюрер SS Макс Отто фон Штирлиц, которого сыграл Вячеслав Тихонов.

Оригинал автомобиля Mercedes-Benz 230 (W143), собранного в Германии в количестве 20,3 тысячи экземпляров

В своем романе Семенов указывает, что Штирлиц ездил на «хорьхе» с «усиленным мотором, урчавшим ровно и мощно», который явно превышал его военный ранг. В кино было всё наоборот: Штирлицу, достойному более комфортной машины, пришлось передвигаться на рядовом «Мерседесе» среднего класса, да и тот еле дышал и редко заводился. Этому не смог бы воспротивиться даже генерал Генрих Мюллер, но в Советском Союзе начала 1970-х с огромным трудом удалось-таки отыскать пару работоспособных седанов «Мерседесов-230».

«Мерседес-Бенц 230» с берлинским номерным знаком. Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Итак, на съёмках «17-ти мгновений» в Москве, Берлине и Риге работали три самых дешевых четырехдверных автомобиля Mercedes-Benz 230 (W143) с мелкими и невидимыми со стороны отличиями, а также обычными и вовсе не «усиленными» шестицилиндровыми двигателями мощностью по 55 сил.

В последних кадрах кинофильма Штирлиц у своего «Мерседеса» с советскими вездеходными шинами

Интерьер седана Mercedes-Benz 230, в котором мог бы удобно устроиться штандартенфюрер фон Штирлиц

Теперь раскроем кой-какие секреты. Первый «Мерседес-230» был приобретён в московском автохозяйстве, и только на съёмках в ГДР выяснилось, что он смертельно поврежден. Выручил владелец ресторана и коллекционер старинных авто, который не только одолжил свою машину, но и сам на съёмках садился за руль, ибо Тихонов плохо ориентировался в вождении. Отремонтировать автомобиль так и не удалось. Сначала его использовали на комбинированных съёмках, а теперь он хранится в экспозиции музея Мосфильма.

В музее Мосфильма оставшийся поврежденным «Мерседес» Штирлица с номерным знаком Вермахта

Неизвестный мосфильмовский «Руссо-Балт»

В 1910-е годы Русско-Балтийский вагонный завод выпускал легонькую легковушку К12-20 с 20-сильным мотором. Как и на других моделях, на её капоте торчала фигурка двуглавого орла, а на решётке радиатора красовалась надпись «Русско-Балтийский». В ноябре 1967-го автомобиль занял почетное место в Политехническом музее.

До недавнего времени считалось, что это единственный сохранившийся образец К12-20, пока неожиданно на Мосфильме не родился макетный образец «Руссо-Балт».

Их марка одинаковая — «Русско-Балтийский К12-20», но автомобили будто разные!

Элегантный отечественный «Русско-Балтийский К12-20» 1911 года в Политехническом музее

А это высокий и громоздкий новодел «Руссо-Балт К12-20» работы умельцев с Мосфильма

С точки зрения знатоков автомобильной истории это был очередной муляж, грубый новодел и даже «стилизованный переварок», смахивающий на оригинал. Куда делись элегантная облицовка радиатора и крылья, огромные старинные фары, сиденья красной кожи, шины из светлого каучука?

Массивный мосфильмовский экипаж «Руссо-Балт К12-20» на съёмках кинофильма «Господа офицеры» (2008 г.)

Машина «Руссо-Балт K12-20» на студийном «полигоне» при репетиции фильма «Всадник по имени Смерть» (2004 г.)

Впечатляюще эффектный «Руссо-Балт К12-20» при подготовке съёмок сериала «Исаев» (2009 г.)

Теперь это высокое грубо сколоченное сооружение на раме грузовика с двигателем от «Победы», приподнятым на полметра кузовом, чужими фарами и шинами. Оно уже снялось в десятке фильмов.

Таинственный «Роллс-Ройс» с Мосфильма

Когда-то самым популярным игровым автомобилем Мосфильма являлся роскошный пятиместный фаэтон британской компании Rolls-Royce, который теперь находится в полуразобранном состоянии. С его участием было отснято два десятка картин, но споры о его происхождении, возрасте и марке продолжаются до сих пор.

Историки утверждают, что это представительский Rolls-Royce Phantom II Continental, выпускавшийся на рубеже 20–30-х годов ХХ века, который во время Второй мировой войны оказался в Красной армии и затем был передан киностудии. Роскошная и редкая машина длиной около пяти метров с правым рулём снабжалась шестицилиндровым 7,7-литровым мотором мощностью 120 л.с., трубчатой рамой, лёгкими оспицованными колесами и развивала скорость около 150 км/ч.

Когда-то главный автомобиль-актёр Мосфильма Rolls-Royce Phantom II, на счету которого многочисленные фильмы

Антикварный «Роллс-Ройс» отличался особой прочностью, надёжностью и плавностью хода, что в течение многих лет позволяло возить на нем важных киношных персон и выполнять лихие трюки.

В 1968-м славу ему принесли натурные съёмки картины «Новые приключения неуловимых». В начальных кадрах «Роллс-Ройс» доставлял высшее руководство Белой армии, а потом за 10 июльских дней в уличных недрах Ялты и на морском берегу была успешно отснята самая «крутая» киношная погоня с выстрелами и взрывами, в которой вооруженные статисты лихо преследовали 40-летний автораритет.

На своём роскошном «Роллс-Ройсе» с женой и уймой охранников на место службы прибыл киношный полковник Леопольд Кудасов, начальник контрразведки южной армии.

Первый феноменальный автотрюк «неуловимых»: безбашенный Яшка-цыган в красной рубахе (Василий Васильев) на ходу выпрыгивает с заднего сиденья «Роллс-Ройса» и как бы летит с высокой скалы в море, где его ждет спасительная фелюга.

Второй аналогичный трюк: сидевший за рулём Валерка в клетчатом пиджаке (Михаил Метёлкин) на ходу, вслед за Яшкой, выскакивает из машины и бросается вниз. Потом «живой» автомобиль превращается в макет, врезается в скалу, падает в море и взрывается.

Комдив Василий Чапаев в фаэтоне Rolls-Royce Phantom II. Кадр из сериала «Страсти по Чапаю» (2012 г.)

В 2000-е годы мосфильмовский «Роллс-Ройс» начал быстро сдавать. Его пытались восстановить: подремонтировали двигатель, заменили тент и подвели под него раму с подвеской со списанного грузовика с крупными «чумовыми» колесами со штампованными «спицами». При этом на задней оси сохранились двускатные колеса, из которых внешние колеса на съёмках догадывались снимать.

Одно из последних появлений «Роллс-Ройса» в кино: кадр из сериала «Распутин». На заднем сиденье — исполнитель заглавной роли Владимир Машков (2014 г.)

Железнодорожно-водоплавающий ЗИС-101

С 1936 года шестиместный лимузин ЗИС-101 считался лучшим автомобилем Советского Союза, но на Мосфильме сыграл лишь в десятке фильмов, посвященных важнейшим событиям нашей истории.

Слегка закамуфлированный правительственный лимузин ЗИС-101 из фильма «Тегеран-43» (1980 г.)

Самые эффектные и самые позорные автомобильные трюки можно было лицезреть в фантастическом фильме Эльдара Рязанова «Старые клячи». Специально для него был приобретен подержанный ЗИС-101, который сейчас хранится в музее Мосфильма, а также «голый» кузов для трюков, прозванный «Рязановцем».

В музее Мосфильма представительский ЗИС-101, выполнявший многие трюки в кинофильме «Старые клячи» (2000 г.)

По сюжету фильма главная героиня получает по наследству бронированную «старую раритетную колымагу», построенную её отцом для Сталина и наделённую способностями передвигаться по рельсам, плавать и погружаться под воду. Добрую половину фильма за ней гоняются мошенники.

«Аж пули отскакивают!»: первый выезд таинственного «бронеавтомобиля» ЗИС-101 на бензоколонку

В «главной погоне» после старта в центре Москвы автомобиль, набитый «старыми клячами», переходит на четыре небольших железнодорожных колеса и с ходу влетает в тоннель для поездов метро, один из которых как будто догоняет машину на станции «Братиславская». Выбравшись наверх, виртуальный ЗИС-101 лихо съезжает с Новоарбатского моста в воду и плывет вдоль Москвы-реки. Потом, для верности, погружается под воду и тут же всплывает в обусловленном месте.

«Куда ведут эти железнодорожные рельсы?» «Спокойно, девочки! Вот он, выезд! Прямо в метро!» «Невероятно, но факт! Они ещё и плавают!..»

Постановщиком всех трюков был Сергей Воробьёв, а выполняли их 12 (!) каскадеров. Пустой кузов таскали на тросе под водой и устанавливали на дрезине в метро. Остальные трюки выполняли виртуозы комбинированных съёмок.

Пожарные без пожара

В музее оказалась игровая пожарная «линейка» ПМГ-1 с раздвижной лестницей на базе полуторки ГАЗ-АА

Порывшись в памяти, можно легко вспомнить эту машину, сыгравшую эпизодическую роль в фильме «12 стульев» (1971 г.), в котором отец Федор (Михаил Пуговкин) украл колбасу у Остапа Бендера. Помните: «Не выдержав мук преследования», он забрался на отвесную скалу, но спуститься оттуда уже не мог.

«Через десять дней из Владикавказа прибыла пожарная команда» и сняла отца Федора, а санитарная карета ПАЗ-653 отвезла его в психбольницу. Действительно, смешно!

«Фердинанд» и прочие автобусы Мосфильма

Во время войны автобусный парк СССР сильно пострадал, и в первые мирные годы различные предприятия стали заниматься созданием собственных простейших конструкций на базе серийных грузовиков. Что же касается Мосфильма, то в 1960-е московский кузовной завод «Аремкуз» на шасси Уральского автозавода построил два игровых автобуса, выполненных в стиле давно прошедших дней.

Декоративный автобус на шасси УралЗИС-5, выполненный в стиле 1920-х годов. Кадр из фильма «Тегеран-43»

А потом началась не изученная до конца история одного «изрядно побитого и ветхого» пассажирского автобуса из культового сериала «Место встречи изменить нельзя» (1979 г.), который сегодня занимает почетное место в музее. Первоначально планировалось, что его роль сыграет немецкий автобус Opel Blitz, но на мосфильмовской автобазе нашелся свой вариант, которому присвоили прозвище «Фердинанд».

До сих пор «Фердинанд» не просто хранится в музее Мосфильма, но и часто выезжает на натурные съёмки

Историки считают, что до войны он был длиннобазным городским автобусом ЗИС-8, но после капремонта в конце 1940-х его кузов чуть укоротили и установили на обычное шасси ЗИС-5. В нем сохранилось множество подлинных элементов кузова: задние составные бамперы, лобовое стекло, козырек с боковыми фонарями и указатель номера маршрута.

Легендарный оперативный «Фердинанд» на шасси от трёхтонки из фильма «Место встречи изменить нельзя»

В начале 1970-х автобус стали приглашать на съёмки, в которых «Фердинанд» прославился исполнением ролей милицейских, штабных и санитарных машин.

Конец банды «Черная кошка»: Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) ведет к «Фердинанду» шофёра банды Жжёного (Александр Абдулов)

В исторической экспозиции ЗИЛа студийный «Фердинанд» в роли автобуса медицинской службы (фото В. Васильева)

Странный-странный «Магирус»

При осмотре музея посетители особо не обращают внимания на черный немецкий «грузовик Магирус 1912 года», и никто из экскурсоводов, кроме заученной фразы о «безвоздушных каучуковых колесах», ничего иного добавить не может. Попробуем разобраться.

Скорее всего, это был вообще не грузовик, а трёхтонное 70-сильное шасси Magirus 3C1S образца 1924 года с трёхместной кабиной и мощной конструкцией для подъёма 26-метровой пожарной лестницы с домкратами, следы от которых сохранились в задней части рамы. Для боевого расчёта служили две продольные скамьи и подножки. По всей видимости «Магирус» относился к партии спецмашин, закупленных за границей в счет 5400 рублей золотом, выделенных государством в 1922-м.

Наиболее вероятно, в 1920-е годы этот Magirus 3C1S перевозил съёмную пожарную лестницу и боевой расчет

Теперь на автомобиле вместо лестницы стоит стальной кузов с продольными скамьями и подножками, а прежний двигатель заменен на мотор от грузовика ГАЗ-51. До сих пор он остаётся игровой машиной. На натуре его используют для перевозки тяжелого киносъёмочного оборудования и обеспечения работы операторов.

В «Магирусе 1912 года» обнаружился щиток приборов от ГАЗ-51 Современный облик древнего «Магируса» для натурных съёмок

На заглавной фотографии — Самодельный образец «Руссо-Балта K12-20» на съёмках кинокартины «Всадник по имени Смерть» в декоративном городке киностудии (из архива Киноконцерна «Мосфильм»)