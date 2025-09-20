Тесты ×
От трактора до суперкаров: тест на знание истории марки Porsche

За почти столетнюю историю немецкой компании Porsche в её летописи было немало славных страниц, ярких событий и легендарных моделей. В нашем веке эта марка считается одним из лучших производителей спортивных автомобилей и внедорожников премиум-сегмента. Ездить практически на любом Porsche – это престижно и статусно, а винтажная модель говорит о хорошем вкусе и о неплохом финансовом положении её владельца.

Сегодня мы предлагаем вам проверить свои знания, связанные с историей и наиболее интересными моделями этой немецкой марки.

{{ currentQuestionNum + 1 }} / {{ test.questions.length }}
{{ answer.text }}

{{ resultAnswers }} / {{ test.questions.length }}

{{ result.title }}

Германия история интересно тесты Porsche
