За почти столетнюю историю немецкой компании Porsche в её летописи было немало славных страниц, ярких событий и легендарных моделей. В нашем веке эта марка считается одним из лучших производителей спортивных автомобилей и внедорожников премиум-сегмента. Ездить практически на любом Porsche – это престижно и статусно, а винтажная модель говорит о хорошем вкусе и о неплохом финансовом положении её владельца.

Сегодня мы предлагаем вам проверить свои знания, связанные с историей и наиболее интересными моделями этой немецкой марки.