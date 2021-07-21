Ежедневно на дорогах гибнет более 40 человек в результате дорожно-транспортных происшествий, из них 2 ребенка. Самая частая причина аварий – безответственность водителей. Как бороться со злостными нарушителями, которые наносят увечья пешеходам и другим участникам дорожного движения, поговорили с председателем Гильдии автошкол России, координатором автомотосообществ Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, главой Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергеем Лобаревым.



Kolesa.ru: Сергей Юрьевич, пешеходы – наиболее уязвимая категория участников дорожного движения. Как их защищает государство?

Сергей Лобарев: Сотрудники ГИБДД останавливают тысячи автомобилей и задерживают каждый день в среднем 42 нетрезвых водителя. Это как найти иголку в стоге сена. Как педагоги и эксперты понимаем, что больше половины всех ДТП происходит из-за лихачества, неумения сориентироваться на дороге, хамства, отсутствия морально-этических качеств, нервного состояния, негодности управления ТС по состоянию здоровья. Все эти факты мы стараемся доводить до законодателей и властей, чтобы ограничить количество таких горе-водителей.

Вопрос безопасности и сохранения человеческой жизни – основополагающая задача государства, депутатского корпуса и каждой общественной организации, которая занимается образовательной деятельностью в сфере безопасности дорожного движения и подготовкой водителей. Гильдия автошкол постоянно находится на острие «атаки» и непрерывно решает социально-транспортные и образовательные проблемы, взаимодействуя с Минтрансом, Минобразованием, ГИБДД, Комитетом Госдумы по транспорту и строительству РФ, организаторами нацпроекта «Безопасные дороги» – проводим совместные рейды, принимаем участие в совершенствовании нормативной базы и разработке рекомендаций.

К: В чем заключается Ваше предложение?

СЛ: Мы видим неготовность транспортной системы и настаиваем, чтобы принимались кардинальные меры. Нужно ограничить выезд водителей-беспредельщиков на дороги, которые недопонимают, что в их руках находится «орудие убийства» весом в тонну и более. Проблема касается и профессиональных водителей, которые тоже часто становятся виновниками аварий. Только у водителя, в отличие от пешехода, есть возможность обезопасить себя – это подушка безопасности и салон с мягкой обивкой. У пешехода, который переходит дорогу в положенном месте, нет никакой возможности защитить себя и своих детей.

Уговоры и нотации тут не помогут! Самоуверенного и несознательного водителя может приостановить только объективный медицинский осмотр, который должен быть налажен в нашей отрасли. Мы выступаем за то, чтобы перед началом пути медосмотры водителей проводились с использованием новых технических средств контроля и были публичными, не формальными. Важно, чтобы водители-профессионалы тоже проверялись телемедициной.

Когда человек садится за руль транспортного средства, он сразу же становится источником повышенной опасности, особенно учитываются грузоперевозчики и водители такси. И не предостеречь, закрывать глаза на порой формальный предрейсовый осмотр и не предпринимать меры по ограничению выезда на линию нерадивых водителей считаем бездействием и, как урегулировано правом, уголовно или административно наказуемым бездействием.

Нас тревожит, что в Госдуме идут долгие оформления по вопросам обеспечения в сфере безопасности дорожного движения, есть иногда годами «застревающие» документы в законодательном собрании. Например, Закон о такси, который рассматривался семь лет. Кроме того, третий год решается вопрос о транспортной телемедицине, хотя сейчас так быстро развивается цифровизация, дистанционное тестирование, обучение. В рамках круглых столов и общественных обсуждений мы будем настаивать на скорейшем принятии законопроекта о телемедицине для работников транспортной отрасли.

К: Во время совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД проверяете ли Вы, как проводятся медицинские осмотры водителей?

СЛ: Конечно. Во время проведения внеплановой проверки 7 из 20 автошкол во Владимирской области мы были удивлены, что почти 10% мастеров вождения внезапно не вышли на работу, узнав, что их состояние здоровья будет проверяться не фельдшером, а с использованием телемедицины. Руководители автоколонн и медики показали нам горы бумаг, которые необходимо заполнять и архивировать. На рейдах с представителями профсоюза «Таксист» и ГИБДД увидели в бардачках некоторых водителей путевые листы, заполненные на 3-4 дня вперед. Это тревожный сигнал, учитывая, что мы проверяли всего несколько автоколонн.

Сейчас ситуация складывается так, что все на уровне пещерного века, даже не отслеживается у водителей динамика артериального давления. При том что вроде бы нормальный показатель 140/80 для гипотоника – это критическое состояние. В Госавтоинспекции отсутствует единая база данных о водителях, которые имеют отклонение в состоянии здоровья и склонны к употреблению наркотиков, спиртных напитков и даже ранее лишались водительских удостоверений. Такое ограничение связано с принятием закона о медицинской тайне. Но у контролирующих органов в этой цепочке не должно быть тайн, не должно быть водителей с состоянием на гране фола. На скорости 60 км/ч автомобиль проезжает почти два десятка метров, и если водитель хоть немного заторможен, то он может «собрать» вереницу автомобилей. От его секундного состояния зависит жизнь и здоровье других людей.

К: О каком количестве водителей идет речь?

СЛ: Сейчас мы рассматриваем вопрос о 5-6 миллионах профессиональных водителей грузового и общественного транспорта. Профессиональный водитель четко должен понимать и уметь, как совершить маневр, соблюсти правила обгона, правильно спрогнозировать поведение других транспортных средств. Необходимо учесть, что автошколы недостаточно качественно подготавливают водителей и выпускают теоретиков, так как 70% обучения занимают теоретические дисциплины. Закон о телемедицине позволил бы ограничить выезд на дорогу водителей, которых нельзя допускать к управлению по состоянию здоровья, и тем самым уберечь большое количество людей. И речь идет не только об алкогольном опьянении, существует множество опасных состояний. А сейчас только при обмене водительского удостоверения раз в 10 лет проверяют допуск на право управления ТС.

К: Министерство по чрезвычайным ситуациям разворачивает мобильные пункты обогрева с первой помощью на федеральных трассах в снежные бури. Может ли Минздрав организовать что-то подобное, хотя бы летом, в жару?

СЛ: На Чуйском тракте в Алтайском крае впервые увидели пункты медицинской помощи, в которых водители частных автомобилей могут остановиться и проверить свое состояние здоровья и своих пассажиров. Региональные власти их организовали в местах, где был зафиксирован рост ДТП. В Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга считают, что в целях безопасности такие пункты должны быть везде, где есть необходимость, и готовы принять в этом участие.

Состояние здоровья нужно проверять на маршруте, когда стало невыносимо жарко, сердце «заколотилось» и некому оказать содействие, когда резко «подрезали» хамы-водители, почувствовали головокружение от духоты и паров газа. В любой момент, как только водитель почувствовал легкое недомогание, он должен прекратить движение и проверить свое состояние в организованных и оборудованных медицинских пунктах. Мы надеемся, что депутатский корпус ускорит решение о принятии законопроекта о телемедицине для водителей. Повторюсь, жизнь пешеходов и водителей в опасности, и одна из главных мер, которая позволит снизить гибель людей на дорогах, – это проверка состояния здоровья водителей с помощью современных технологий.