«Пять бутылок для автовладельца»: какую автохимию для ухода и обслуживания стоит иметь в машине

Современная автохимия позволяет решать многие задачи комплексно и с разных сторон. Одни средства дополняют другие и совместно усиливают эффект. Мы собрали три комплексных набора «по пять бутылок» для разных ситуаций, которые встречаются в практике автовладельца.

Средства, которыми стоит запастись автопутешественнику

Автомобильный внутрироссийский туризм сейчас на подъеме, ибо летать особо некуда, да и дороговато. В случае планирования длительной и дальней поездки весьма полезно иметь с собой «аварийный набор», позволяющий справиться с проблемами, грозящими обездвижить автомобиль. Устранение традиционными методами таких неисправностей, как утечки масла и антифриза, не прерывая маршрута – малореально, а на многих участках российских федеральных дорог до сих пор, к слову, нет устойчивого покрытия мобильной связи, чтобы вызвать эвакуатор. Поэтому набор «химического ремонта» в дальней дороге полезен как в комплекте с хорошим набором инструментов и ходовых запчастей, так и без них, если вы не ремонтируете свой автомобиль собственными руками.

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Герметик радиатора AGA 702R или Hi-Gear HG9029

На случай утечки антифриза по сотам радиатора, по фланцам штуцеров, по посадочным местам патрубков, через прокладки помпы и.т.п. Средство просто заливается в расширительный бачок или радиатор (если там есть пробка).

Герметик двигателя, «стоп-течь для сальников» AGA902M или Hi-Gear HG2231

В дальнем рейсе опасность утечек через сальники в первую очередь – в повреждении ремней навесного оборудования и особенно – ГРМ. Средства-герметики добавляются в маслозаливную горловину, не изменяют свойств масла, но останавливают течь за 24 часа.

Октан-корректор/цетан-корректоры AGA811F или Hi-Gear HG3340



Тут все просто: заправились в пути на неудачной провинциальной бензоколонке – и двигатель изменил тональность работы, потерял тягу, задымил (вписать нужное). Проблему можно решить быстро и без последствий, выровняв октановое число бензина или цетановое число дизтоплива спецприсадками к топливу.

Быстрозастывающая холодная сварка «сталь» AGA855S

Сверхпрочная полимерная холодная сварка с армированием стальным порошком поможет в тяжелых случаях типа пробития картера двигателя, трансмиссии, заднего моста, радиатора. Напоминающий пластилин герметик заделает отверстие даже с обильно влажными от масла или антифриза краями – главное, подержать его несколько минут, усиленно прижимая к зоне повреждения.

Антифриз универсальный AGA-Z65

Желтый антифриз AGA-Z65 является универсальным, и его можно добавлять в любом соотношении к любому антифризу в любой пропорции. При этом желтый краситель при добавлении к другим антифризам не изменяет их цвет. Синий останется синим, зеленый – зеленым, а красный – красным. AGA-Z65 работает до -65°С, относится к классу G12++ и может применяться как на долив, так и для полной заправки системы охлаждения любой техники.

Средства, которые пригодятся после покупки подержанного авто



Покупка подержанного автомобиля, как правило, сопряжена с определенными «ритуальными действиями» – заменой масел, свечей, фильтров, химчисткой салона и тому подобным. К этим мероприятиям в большинстве случаев крайне желательно добавить профилактику неприметных узлов и элементов двигателя, которые из-за этой неприметности зачастую остаются необслуженными. А ведь процесс ухода за форсунками, клапанами, топливной системой и катализатором весьма прост и не требует применения гаечных ключей: большинство средств работают как очистители, будучи добавленными в топливо на заправке при ежедневной эксплуатации машины.

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Удалитель влаги из топливного бака AGA805F

Конденсирующаяся из воздуха влага скапливается в баке любого автомобиля, и в пластиковом, и в металлическом. От воды корродируют элементы датчиков уровня топлива, насосы, регуляторы давления. При превышении определенного уровня влаги на дне бака ее начинает захватывать топливный насос, и двигатель уже не запускается. Эту проблему редко принимают во внимание при покупке подержанного авто, а следовало бы! Убрать воду из бака поможет средство, связывающее ее с топливом и отправляющее в небольшой концентрации в камеры сгорания.

15-минутная промывка АКП Hi-Gear HG7006

Редкий автовладелец, купив подержанную машину на гидротрансформаторном «автомате» (классической АКП), не меняет масло в коробке. На сервисе вам вряд ли предложат промыть АКП чем-то, кроме того же самого масла, поэтому перед заездом к мастеру полезно залить в трансмиссию средство-пятнадцатиминутку. Оно эффективно промоет гидроблок и клапаны, после чего частично сольется со старым маслом.

Очиститель сажевого фильтра дизельного двигателя Hi-Gear HG3185



Городской ритм движения автомобиля с малыми скоростями и невысокими оборотами не позволяет нормально «прожигаться» сажевому фильтру, имеющемуся в выхлопном тракте любого современного дизельного мотора. Присадка в топливо Hi-Gear HG3185 позволяет очистить сажевый фильтр даже в достаточно спокойном стиле городской езды.

Очиститель каталитического нейтрализатора AGA807F или Hi-Gear HG3270



Катализатор – крайне дорогая деталь, и за его жизнь владельцу подержанного автомобиля стоит побороться, особенно если он еще оригинальный, заводской. Специальные препараты, добавляемые в топливо, позволяют качественно «прожечь» нейтрализатор, и двигатель задышит совсем по-иному! AGA 807F или Hi-Gear HG3270 безопасно очистят соты «каталика» и не повредят датчикам кислорода в выпускном тракте.

Очиститель форсунок инжектора AGA801F или Hi-Gear HG3216R

Изрядно поработавшие форсунки бензинового двигателя накапливают смолистые и сажевые отложения, меняя пропускную способность и форму факела, что снижает приемистость, экономичность и затрудняет пуск двигателя. Восстановить их работоспособность легко, залив в бак очищающее спецсредство, сгорающее вместе с топливом. AGA801F или Hi-Gear HG3216R подойдут как для классического впрыска, так и для непосредственного или комбинированного.

Средства, которые полезно взять с собой на автомойку

Благодаря повсеместному распространению моек самообслуживания две трети автовладельцев не только в полной мере распробовали этот удобный формат, но и неплохо прокачали свой «скилл автомойщика», разобравшись во всех достоинствах и недостатках этих сервисов. Мы научились относительно эффективно мыть автомобиль в условиях пониженного давления в пистолете, не самой высокой концентрации моющего средства в пеногенераторе и под нервный обратный отсчет жадного таймера. Но часто банального пенного шампуня и струи воды просто недостаточно – неплохо прихватить с собой на мойку и кое-что поэффективнее!

Фото: weerapat, depositphotos.com

Пенный очиститель дисков Hi-Gear HG5350



Собрались отдавать в пескоструйку и порошковую покраску комплект легкосплавных дисков, которые уже не отчищаются? Не торопитесь! Глубокую очистку литых колес позволит провести аэрозольный баллон очистителя дисков Hi-Gear HG5350. Если уж он не справится, то тогда точно в покраску!

Очиститель кузова Hi-Gear HG5625

Опять же не спешите резервировать финансы на полировку кузова. Нередко причиной потускневшего лакокрасочного покрытия являются годы некачественных быстрых моек, которые не способны удалить въедающуюся в микропоры краски едкую грязь вроде птичьего помета, следов от почек и тополиного пуха, сока деревьев, гудрона и дорожного налета. Отмытый и высушенный обычными способами кузов поэлементно обрабатывается из баллона Hi-Gear HG5625, после чего просто протирается тканью или салфеткой.

Удалитель жвачки AGA451C



Прилипшая к обивке сидений или втоптанная в ворсовое покрытие пола автомобиля жвачка – трудно придумать что-то более ужасное для аккуратного водителя. Впрочем, если неприятность все же произошла, убрать «кляксу» поможет гель AGA451C – средство наносится на пятно, после чего жвачка легко убирается влажными салфетками!

Очиститель радиатора внешний AGA716R

Промыть соты радиатора без разборки «морды» автомобиля, без снятия бампера и решетки поможет аэрозольный баллон AGA716R. Нанесите средство через прорези радиаторной решетки на радиаторы двигателя, кондиционера, теплообменник КПП и осторожно смойте из пистолета высокого давления. Вентилятор станет включаться пореже, а температурный режим агрегатов облегчится!

Пенный очиститель двигателя Hi-Gear HG5377

Мыть двигатель слабеньким шампунем, предназначенным для мойки кузова, – дело бесперспективное. Если мотор подзарос маслом, образовавшим с дорожной пылью вязкую корку, то залить его нужно не просто щелочной пеной, а пеной из специализированного баллончика Hi-Gear HG5377! Средство безопасно для пластика и резины и за десять минут размягчает «сало» на моторе, которое затем легко смывается водой.

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