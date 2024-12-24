«Пять бутылок для автовладельца»: какую автохимию для ухода и обслуживания стоит иметь в машине

Средства, которыми стоит запастись автопутешественнику
Автомобильный внутрироссийский туризм сейчас на подъеме, ибо летать особо некуда, да и дороговато. В случае планирования длительной и дальней поездки весьма полезно иметь с собой «аварийный набор», позволяющий справиться с проблемами, грозящими обездвижить автомобиль. Устранение традиционными методами таких неисправностей, как утечки масла и антифриза, не прерывая маршрута – малореально, а на многих участках российских федеральных дорог до сих пор, к слову, нет устойчивого покрытия мобильной связи, чтобы вызвать эвакуатор. Поэтому набор «химического ремонта» в дальней дороге полезен как в комплекте с хорошим набором инструментов и ходовых запчастей, так и без них, если вы не ремонтируете свой автомобиль собственными руками.
- Герметик радиатора AGA 702R или Hi-Gear HG9029
На случай утечки антифриза по сотам радиатора, по фланцам штуцеров, по посадочным местам патрубков, через прокладки помпы и.т.п. Средство просто заливается в расширительный бачок или радиатор (если там есть пробка).
- Герметик двигателя, «стоп-течь для сальников» AGA902M или Hi-Gear HG2231
В дальнем рейсе опасность утечек через сальники в первую очередь – в повреждении ремней навесного оборудования и особенно – ГРМ. Средства-герметики добавляются в маслозаливную горловину, не изменяют свойств масла, но останавливают течь за 24 часа.
- Октан-корректор/цетан-корректоры AGA811F или Hi-Gear HG3340
Тут все просто: заправились в пути на неудачной провинциальной бензоколонке – и двигатель изменил тональность работы, потерял тягу, задымил (вписать нужное). Проблему можно решить быстро и без последствий, выровняв октановое число бензина или цетановое число дизтоплива спецприсадками к топливу.
- Быстрозастывающая холодная сварка «сталь» AGA855S
Сверхпрочная полимерная холодная сварка с армированием стальным порошком поможет в тяжелых случаях типа пробития картера двигателя, трансмиссии, заднего моста, радиатора. Напоминающий пластилин герметик заделает отверстие даже с обильно влажными от масла или антифриза краями – главное, подержать его несколько минут, усиленно прижимая к зоне повреждения.
- Антифриз универсальный AGA-Z65
Желтый антифриз AGA-Z65 является универсальным, и его можно добавлять в любом соотношении к любому антифризу в любой пропорции. При этом желтый краситель при добавлении к другим антифризам не изменяет их цвет. Синий останется синим, зеленый – зеленым, а красный – красным. AGA-Z65 работает до -65°С, относится к классу G12++ и может применяться как на долив, так и для полной заправки системы охлаждения любой техники.
Средства, которые пригодятся после покупки подержанного авто
Покупка подержанного автомобиля, как правило, сопряжена с определенными «ритуальными действиями» – заменой масел, свечей, фильтров, химчисткой салона и тому подобным. К этим мероприятиям в большинстве случаев крайне желательно добавить профилактику неприметных узлов и элементов двигателя, которые из-за этой неприметности зачастую остаются необслуженными. А ведь процесс ухода за форсунками, клапанами, топливной системой и катализатором весьма прост и не требует применения гаечных ключей: большинство средств работают как очистители, будучи добавленными в топливо на заправке при ежедневной эксплуатации машины.
- Удалитель влаги из топливного бака AGA805F
Конденсирующаяся из воздуха влага скапливается в баке любого автомобиля, и в пластиковом, и в металлическом. От воды корродируют элементы датчиков уровня топлива, насосы, регуляторы давления. При превышении определенного уровня влаги на дне бака ее начинает захватывать топливный насос, и двигатель уже не запускается. Эту проблему редко принимают во внимание при покупке подержанного авто, а следовало бы! Убрать воду из бака поможет средство, связывающее ее с топливом и отправляющее в небольшой концентрации в камеры сгорания.
- 15-минутная промывка АКП Hi-Gear HG7006
Редкий автовладелец, купив подержанную машину на гидротрансформаторном «автомате» (классической АКП), не меняет масло в коробке. На сервисе вам вряд ли предложат промыть АКП чем-то, кроме того же самого масла, поэтому перед заездом к мастеру полезно залить в трансмиссию средство-пятнадцатиминутку. Оно эффективно промоет гидроблок и клапаны, после чего частично сольется со старым маслом.
- Очиститель сажевого фильтра дизельного двигателя Hi-Gear HG3185
Городской ритм движения автомобиля с малыми скоростями и невысокими оборотами не позволяет нормально «прожигаться» сажевому фильтру, имеющемуся в выхлопном тракте любого современного дизельного мотора. Присадка в топливо Hi-Gear HG3185 позволяет очистить сажевый фильтр даже в достаточно спокойном стиле городской езды.
- Очиститель каталитического нейтрализатора AGA807F или Hi-Gear HG3270
Катализатор – крайне дорогая деталь, и за его жизнь владельцу подержанного автомобиля стоит побороться, особенно если он еще оригинальный, заводской. Специальные препараты, добавляемые в топливо, позволяют качественно «прожечь» нейтрализатор, и двигатель задышит совсем по-иному! AGA 807F или Hi-Gear HG3270 безопасно очистят соты «каталика» и не повредят датчикам кислорода в выпускном тракте.
- Очиститель форсунок инжектора AGA801F или Hi-Gear HG3216R
Изрядно поработавшие форсунки бензинового двигателя накапливают смолистые и сажевые отложения, меняя пропускную способность и форму факела, что снижает приемистость, экономичность и затрудняет пуск двигателя. Восстановить их работоспособность легко, залив в бак очищающее спецсредство, сгорающее вместе с топливом. AGA801F или Hi-Gear HG3216R подойдут как для классического впрыска, так и для непосредственного или комбинированного.
Средства, которые полезно взять с собой на автомойку
Благодаря повсеместному распространению моек самообслуживания две трети автовладельцев не только в полной мере распробовали этот удобный формат, но и неплохо прокачали свой «скилл автомойщика», разобравшись во всех достоинствах и недостатках этих сервисов. Мы научились относительно эффективно мыть автомобиль в условиях пониженного давления в пистолете, не самой высокой концентрации моющего средства в пеногенераторе и под нервный обратный отсчет жадного таймера. Но часто банального пенного шампуня и струи воды просто недостаточно – неплохо прихватить с собой на мойку и кое-что поэффективнее!
- Пенный очиститель дисков Hi-Gear HG5350
Собрались отдавать в пескоструйку и порошковую покраску комплект легкосплавных дисков, которые уже не отчищаются? Не торопитесь! Глубокую очистку литых колес позволит провести аэрозольный баллон очистителя дисков Hi-Gear HG5350. Если уж он не справится, то тогда точно в покраску!
- Очиститель кузова Hi-Gear HG5625
Опять же не спешите резервировать финансы на полировку кузова. Нередко причиной потускневшего лакокрасочного покрытия являются годы некачественных быстрых моек, которые не способны удалить въедающуюся в микропоры краски едкую грязь вроде птичьего помета, следов от почек и тополиного пуха, сока деревьев, гудрона и дорожного налета. Отмытый и высушенный обычными способами кузов поэлементно обрабатывается из баллона Hi-Gear HG5625, после чего просто протирается тканью или салфеткой.
- Удалитель жвачки AGA451C
Прилипшая к обивке сидений или втоптанная в ворсовое покрытие пола автомобиля жвачка – трудно придумать что-то более ужасное для аккуратного водителя. Впрочем, если неприятность все же произошла, убрать «кляксу» поможет гель AGA451C – средство наносится на пятно, после чего жвачка легко убирается влажными салфетками!
- Очиститель радиатора внешний AGA716R
Промыть соты радиатора без разборки «морды» автомобиля, без снятия бампера и решетки поможет аэрозольный баллон AGA716R. Нанесите средство через прорези радиаторной решетки на радиаторы двигателя, кондиционера, теплообменник КПП и осторожно смойте из пистолета высокого давления. Вентилятор станет включаться пореже, а температурный режим агрегатов облегчится!
- Пенный очиститель двигателя Hi-Gear HG5377
Мыть двигатель слабеньким шампунем, предназначенным для мойки кузова, – дело бесперспективное. Если мотор подзарос маслом, образовавшим с дорожной пылью вязкую корку, то залить его нужно не просто щелочной пеной, а пеной из специализированного баллончика Hi-Gear HG5377! Средство безопасно для пластика и резины и за десять минут размягчает «сало» на моторе, которое затем легко смывается водой.
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