Ох, в какое непростое время мы живем! Только мы успели привыкнуть к тому, что мир прекрасен, разнообразен и доступен, как ковид закрыл границы, поломал всю индустрию отдыха и заставил миллионы людей менять свои отпускные привычки. Так что всплеск интереса к автомобильному туризму отнюдь не случаен.

На самом деле автотуризм – явление куда более широкое, чем обиходное представление о нем. С точки зрения статистики в сферу автотуризма попадают все, кто по тем или иным причинам проводит несколько дней не в месте своего постоянного проживания, причем перемещается в эти альтернативные места ночевок на автотранспорте. Ну а это значит, что и дачники, выезжающие в пятницу на свои шесть соток, и пассажиры междугородных экскурсионных автобусов тоже автотуристы! Но мы про них говорить не будем, поскольку с ними все ясно. Они полностью зависят от внешних обстоятельств, в первом случае – от местоположения дачного участка, во втором – от подготовленной компанией программы тура. Наш разговор относится к независимым, самодеятельным автотуристам.



Но если вы давно решили для себя, что «ранения души» нужно штопать «длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог», если у вас есть автомобиль, подготовленный для дальних путешествий, если вы наработали уже собственный уникальный опыт, то можете дальше эту статью не читать, поскольку я буду выступать в роли «Капитана Очевидности» и говорить о хорошо известных и вполне привычных для вас вещах. Эта статья предназначена тем, кто до недавнего времени предпочитал провести отпуск на пляжах Египта, Турции или Таиланда, но вдруг обнаружил, что возможности организовать свой отдых привычным способом сильно ограничены. Но существует Россия с ее огромной территорией, на которой есть масса всего интересного. Так почему бы не посадить семью в машину, загрузить все необходимое и отправиться открывать для себя что-то новое?

Давайте начнем с автомобиля. Автотуризмом можно заниматься на абсолютно любой машине. Мне во время путешествий доводилось встречать и экипаж на Nissan Micra, возвращающийся из Монголии в родной Бирмингем, и молодую пару из Ростова на Оке неподалеку от Абакана, и австралийских путешественников на внедорожных кемперах на шасси среднетоннажных грузовиков… Нужно только понимать, что автомобиль накладывает свои ограничения на выбор маршрута. Ну а в остальном – ну не нужны вам ни огромные злобные колеса, ни шноркель. Чем более стандартным будет автомобиль, тем меньше шансов сломаться «посреди нигде», когда «назад пятьсот, пятьсот вперед». А ведь с вами, скорее всего, будет семья…

А еще – «размер имеет значение». Маленький автомобиль – это и ограничения в количественном составе экипажа, ведь так или иначе в автономную поездку нужно взять с собой куда больше вещей, чем в однодневный выезд на пляж. Так что чем больше ваша машина, тем больше у вас свободы именно в этом плане. Скажем, вполне можно путешествовать на Солярисе, Логане, Весте или классической Ниве, но Патриот или Pajero Sport дают несколько большие возможности в плане организации своего быта. Но в любом случае семейному экипажу скорее всего все-таки придется поставить на крышу бокс или багажник-корзину. Потому что чуть дальше мы начнем разбираться с тем, какие вещи вам обязательно нужно взять с собой.

Вещь первая. Планирование и ориентирование

Но сначала мы поговорим о планировании маршрута. Потому что люди – они разные, и интересы у них разные. Одни хотят увидеть как можно больше достопримечательностей, другие – вволю накупаться или половить рыбу или как-то совместить эти занятия. Одним обязательно нужно море, других вполне устроит берег реки или живописного озера. Одни готовы провести неделю-другую в условиях палаточного лагеря, другие хотят все же ночевать в относительном комфорте, под крышей, и чтобы было где помыться. И тут интернет вам в помощь. Существует масса ресурсов, где люди делятся рассказами о своих путешествиях, где собраны адреса, координаты и описания тысяч достопримечательностей, разбросанных по нашей стране. Но не стоит планировать все слишком жестко, а потом делать разработанный маршрут домой. Потому что кафе, где вы планировали остановиться на обед, может оказаться жутким шалманом, куда и зайти-то противно. А в намеченном для ночевки мотеле может не оказаться мест. А необходимость успеть куда-то, чтобы бронь не пропала, может привести к необходимости пропустить какой-то интересный объект, куда действительно интересно было бы заехать… Так что оптимум – это большой список с массой вариантов, который позволит гибко менять маршрут в соответствии с обстоятельствами.



К этому вопросу вплотную примыкает вопрос о навигации. Многие автолюбители уже не представляют своей жизни без систем онлайн-навигации, таких как «Yandex.Навигатор», «Про.Город» или Wayz. Они действительно умеют оптимально прокладывать маршрут через городские пробки, но вот в местах, где нет покрытия сотовой сети или сотовая сеть не обеспечивает скоростного интернет-трафика, все эти системы начинают отчаянно дурить, даже если в принципе допускают предварительную загрузку карт и оффлайн-навигацию. Тут возможны два решения. Первое – установить «профессиональный» навигатор, ну, скажем, Garmin, с топографией (чисто дорожные навигаторы типа TomTom могут и «не знать» местных дорожек). Проблему они решают полностью, но цена! Приборы, способные и по дорогам маршрут построить, и топографию окрестностей показать, стоят около 1000 долларов. А ведь еще и за карты платить придется... Но гораздо проще установить на свое навигационное устройство (планшет или телефон) какую-то навигационную систему, изначально заточенную на работу оффлайн: OsmAnd+, Guru Maps, «Советские военные карты».

Ну а само навигационное устройство может быть любым. Но мой опыт говорит, что устройство должно иметь достаточно большой экран (с ним проще работать) и достаточные параметры встроенной памяти, чтобы можно было без проблем загрузить карты на весь маршрут. И стоит подумать о кронштейне, на которое это устройство будет крепиться. Оно должно удерживать гаджет очень надежно, и вы не должны опасаться, что кронштейн отвалится от стекла и улетит вам под ноги на первой же серьезной кочке или яме.

И еще один момент. Все мы, конечно, живем в цифровую эпоху, но настоятельно рекомендую не полностью доверяться электронике. Возьмите с собой бумажные карты и атласы: они позволяют гораздо лучше оценить масштаб того пути, который вам нужно проехать, понять, стоит или нет сворачивать с маршрута и заезжать в то или иное место… Опять же, если стоит, то как? Алгоритмы навигационных программ нередко предлагают именно кратчайший путь, не беря во внимание то, что преодолеть его может разве что гусеничный трактор или полноприводный грузовик.

Вещь вторая: ночлег в пути

Даже если вы делаете ставку на ночлег в отелях, мотелях и прочих специально предназначенных местах, а в конце маршрута вас ждут забронированные места на базе отдыха, вам все равно нужно быть готовым к тому, что найти подходящее место ночевки не удастся, поскольку ближайший мотель, согласно карте, в нескольких сотнях километров, а дети уже устали и начали капризничать… И вот тут многое зависит от автомобиля. Но даже в среднеразмерном внедорожнике или большом универсале с возможностью сложить задние сидения и получить ровный пол, как правило, можно уложить максимум трех человек. И даже если один из них – ребенок, все равно будет тесновато… А уж маленькие машины и вовсе не позволяют устроиться на ночлег со сколь-нибудь приемлемым комфортом.



Это означает, что вам придется взять с собой палатку. Ну, скажем, родители спят в машине, а дети в палатке, или наоборот… Это неважно. Важно, что для ночлега в машине нужны разве что надувные матрасы и пледы, а вот для сна на земле-матушке нужны либо опять же матрасы, либо коврики из пенополиэтилена. «Пенки» практически ничего не весят, дешевы, универсальны (на них можно сидеть, использовать в качестве стола, загорать), но занимают довольно много места. Кроме того, корешки, шишки, кочки и просто бугорки заставляют чувствовать себя «принцессой на горошине». Надувные матрасы куда комфортней, но они довольно тяжелые, их легко проколоть. Зато дети могут на них поплавать. Ну и есть еще самонадувающиеся коврики. Они сочетают как достоинства, так и недостатки первых двух типов, но стоят существенно дороже. Что именно выбрать – это уже сугубо ваш вопрос, но что-то взять с собой надо…

Кроме того, для нормального сна в палатке вам понадобятся спальные мешки. И вот тут мой совет: не покупайте мешки типа «кокон» вроде того, в котором Шурик крал «студентку, комсомолку и просто красавицу» в исполнении Натальи Варлей. Возьмите лучше спальник-одеяло: он куда многофункциональней! А уж если конструкция молнии позволяет соединить два спальника в один большой конверт, то вам вообще черт не страшен.

Наконец, сама палатка. Сейчас выбор этих предметов туристического снаряжения просто огромен, хоть в специализированных спортивных магазинах, хоть в интернете. Но тем острей встает проблема… Конечно, для разовой ночевки вполне подойдет однослойная палатка-тент типа «поп-ап» на каркасе-пружинке. Ее проще всего ставить – вытащил из сумки, бросил на землю, и все, палатка стоит! Но в холодные ночи на стенках таких палаток скапливается конденсат, да и в транспортировочном варианте они выглядят как пухлая круглая сумка и занимают довольно много места.

Так что стоит обратить внимание на купольные палатки, с каркасом на дугах. Сразу скажу: вам не нужны палатки класса «ультралайт». Они предназначены для альпинистов и туристов-экстремалов и стоят довольно дорого. На другом полюсе – большие кемпинговые палатки с общим тентом и двумя жилыми палатками-пологами внутри. Что же, если конечной точкой маршрута является поляна на берегу, где планируется провести пару недель, то выбор такой палатки будет весьма правильным. В остальных же случаях достаточно двухместной дуговой палатки: она и ставится быстро, и весит не слишком много, и упаковывается в компактный тючок, и цены на такие палатки начинаются с отметки в 1500 рублей. Правда, стоит внимательно прочитать отзывы: якобы «водонепроницаемый» тент может начать пропускать воду даже во время слабого дождя. В любом случае лучше дополнить свой набор снаряжения лагерным тентом. Им и палатку можно укрыть, и навес от дождя или солнца организовать.

Вещь третья: обеспечь себе комфорт и безопасность

Эта тема безгранична, как вселенная… Начнем с того, что стоит позаботиться о защите от насекомых. То есть репелленты должны быть с собой обязательно! Причем репеллент в виде спрея может послужить и оружием от двуногих неприятных личностей. Если пшикнуть репеллентом в лицо, то мало никому не покажется.



И очень неплохо иметь с собой и горючие спиральки-фумигаторы от комаров. Вытравить эту летучую нечисть из палатки или машины перед сном – сам бог велел, потому что даже пара кровососов может серьезно попортить сон. Еще один серьезный вопрос: как не допустить означенную пакость в машину, одновременно обеспечив приток свежего воздуха. Ну, тут вариантов много, но над этим вопросом предлагаю подумать самостоятельно. Я, например, видел сеточки в виде эластичных мешков, которые натягиваются на верхний край дверей.

Купите и возьмите с собой побольше одноразовых дождевиков. Стоят они копейки, а вещь очень многофункциональная. Застелить что-то, бросить на землю, если нужно встать на колени около машины (а это может понадобиться для того, чтобы прицепить буксирный трос или сменить колесо), да мало ли что еще…

Сфотографируйте и загрузите в облако все нужные документы – паспорта, права, документы на машину… Ну и сделайте несколько ксерокопий и положите их в перчаточный ящик. Мало ли что может случиться. Документы можно потерять, их могут украсть… А так у вас будет возможность благополучно доехать до дома и как-то решить все возможные проблемы с властями и полицией. И еще один момент: избегайте камуфляжной одежды в южных районах. Одно дело – Сибирь, где чуть ли не все население в лесу камуфляж таскает, потому что дешево и практично, и другое – Кавказ и Ставрополье, где камуфляж – лишний повод заподозрить вас в каких-то гнусных намерениях, а посему – проверить досконально.

Всегда имейте в машине достаточный запас воды – и чай или кофе приготовить, и просто попить, и в радиатор залить, если вдруг машина «закипела» на перегоне.

Обязательно дополните стандартную аптечку тем, что может потребоваться именно вам и членам вашего экипажа. Собственно, лучше иметь две аптечки – «для ГАИ» и собранную конкретно под вас. Что там должно быть, советовать не буду, это должен делать врач.

Ну и последнее. Может быть, кому-то это покажется смешным, но не берите с собой туалетную бумагу в рулонах. Возьмите салфетки, а еще лучше – одноразовые носовые платки в пачках. По крайней мере, такие пачки не имеют склонности укатиться куда-то в самый неподходящий момент.

Вещь четвертая: инструмент

Моряки говорят, что нужно быть готовым «к неизбежным на море случайностям». Вот и автомобильный маршрут, даже изначально не предполагающий какого-либо штурма бездорожья, преодоления скотопрогонных перевалов и прочего экстрима, вполне может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно много таких сюрпризов припасено нашими речками и озерами: вот захотели вы спуститься вниз к симпатичной полянке с пляжиком. Спустились, переночевали, искупались, а обратно выехать не получается! Или даже по дороге туда под на вид безобидной зеленой травкой пойменного луга оказалось нечто липкое и жидкое. Один оборот буксующего колеса, и все, машина в капкане… И не стоит думать, что если вы отправились в путь на полноприводном автомобиле, то вам все по плечу – не зря народная мудрость гласит, что чем круче джип, тем дальше бежать за трактором. Словом, нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль застрянет, и иметь с собой нужный инструментарий, чтобы выбраться из засады, если получится – самостоятельно, если нет – то с посторонней помощью.



Заметьте, я не имею в виду серьезную внедорожную подготовку, установку шноркеля и лебедки. Эти атрибуты оставим поклонникам спортивного автотуризма. Вам же, прежде всего, понадобится лопата, причем более или менее нормальная лопата, а не «малая пехотная лопатка» или, тем паче, ее складной аналог (хотя лучше иметь хотя бы малую лопатку, нежели не иметь никакой).

Далее, вам может понадобиться топор. Топор – инструмент дьявольски универсальный, «в пиковой ситуации, критическом положении» им можно и консервную банку открыть, и колышек забить в твердый грунт, и веточек нарубить, чтобы их под колеса набросать. Может помочь, но может и не помочь. И тогда вся надежда – на буксирный трос. Многие, читая эти строки, подумают: «так, трос у меня есть». Только в подавляющем большинстве случаев это будет яркое цветное изделие с двумя крюками и гордой маркировкой 3,5 или даже 5 тонн, купленное в магазине автозапчастей за 200-300 рублей. Так вот: можете смело оставить такое изделие дома, потому что обозначенная нагрузка означает возможность спокойно буксировать по ровной дороге автомобиль обозначенного веса. И не более того! Кроме того, обычно такой трос имеет длину в 5 метров, а этого слишком мало: пришедший вам на помощь автомобиль сам может закопаться и потребовать эвакуации. Для того, чтобы вытащить застрявшую машину, вам потребуется специальный рывковый (он же динамический) трос или стропа, а также специальные серьги (шаклы), позволяющие зацепить петлю на конце троса за буксирную проушину вашего автомобиля. Как правило, рывковые стропы стоят от 1500 до 3000 рублей и имеют в длину 8-10 м.

Но если и этой длины окажется мало? Ну, придется что-то выдумывать. Но не дай бог вам в голову придет идея соединить две стропы при помощи шакла! Дело в том, что под нагрузкой трос накапливает в себе потенциальную энергию, которая в случае обрыва троса в полном соответствии с законами физики переходит в динамическую. И соединяющий два троса шакл летит как снаряд – в лоб или корму вашего или буксирующего автомобиля, тут уж как получится. И это действительно очень опасно! Мне доводилось видеть, как в такой ситуации шакл, как бронебойный снаряд, насквозь пробил каркас безопасности подготовленного к внедорожным гонкам Jeep Wrangler. Нет, ну а что – спортсмены тоже порой могут сотворить какую-нибудь глупость…

И последний вопрос: можно ли использовать для эвакуации застрявшего автомобиля стальной трос? Можно, если а) больше использовать нечего и б) вам не жалко свой автомобиль. Потому что стальной трос передает усилие жестко, а синтетический мягко демпфирует любые рывки.

Вещь пятая: да здравствует газификация!

Вот мы и подошли к очень важному вопросу – о питании. Тут, конечно, можно понадеяться на услуги дорожного общепита, но… Во-первых, всегда есть риск получить «осетрину не первой свежести», а вместе с ней и массовое расстройство желудка. Ну а во-вторых, придорожная инфраструктура развита у нас неравномерно: где-то – густо, а где-то – совсем пусто. Словом, отправляясь в путь, нужно иметь с собой все необходимое, чтобы быстро подготовить перекус (возможно, горячий), вскипятить чай или кофе и сделать это на любой «площадке отдыха», а то и прямо на обочине. Ну и, естественно, если вы останавливаетесь на ночевку с палаткой, то нужно будет приготовить нормальный ужин, а перед тем, как отправиться дальше – завтрак. Когда-то туристы в средней полосе не представляли себе другого способа готовки пищи, кроме как на костре, разве что альпинисты и туристы-горники пользовались примусами на бензине: понятное дело, в высокогорье дрова взять негде, не с собой же их тащить! Но костер – дело такое. Нужно сухие дрова заготовить, иметь костровое снаряжение (каны, крючки, тросики), подходящую для этого посуду (которая неминуемо закоптится, и ее нужно будет прятать в специальные чехлы). Ну и главное – время. Кстати, бензиновый примус разжечь – дело тоже не мгновенное. Но ведь вы едете на машине, так что вполне можете взять с собой газовую горелку и газ в баллонах, чтобы готовить с тем же комфортом, что и дома на кухне! Газовая горелка – это возможность позавтракать привычным омлетом или яичницей, ну и поужинать чем-то человеческим.



И вот теперь вопрос: а какую газовую горелку и какие газовые баллоны для горелок выбрать? В магазинах и на сайтах соответствующего профиля, где продают товары для туристов, рыбаков и охотников, их предлагают великое множество. Во-первых, есть отечественные многоразовые пятилитровые баллоны с конфоркой (в комплексе это называется таганок «Дачник»). Вещь солидная, достаточно устойчивая, теплопродукция на уровне, и стоит не слишком дорого – 2000-2500 рублей. Пяти литров газа, как показывает опыт, при постоянном использовании хватает как минимум на неделю, а то и больше. Но она тяжелая, и места занимает довольно много. Потом – марш на газовую заправку, где процедура обойдется рублей в 150. Но в целом с экономической точки зрения решение достаточно выгодное, недаром его уважают водители-дальнобойщики.

Далее идут всяческие туристические горелки под прокалываемые баллоны или баллоны с резьбовым соединением. У них три основных недостатка: во-первых, они не любят ветер, во-вторых, как правило, система из такой горелки (особенно в случае, если баллон расположен внизу и служит основанием) и посуды получается очень неустойчивой, ну и в-третьих – такие баллоны недешевы, и стоят около 400 рублей за 190-200 граммов газа. Зато под них есть не только горелки, на которых можно готовить, но и лампы с калильными сеточками. На бивуаке такая лампа вполне заменяет костер, а поработав минут 10 в палатке, нагревает воздух внутри до вполне комфортной температуры. А еще такие баллоны продаются далеко не везде.

Наконец, техника под цанговые баллоны, вмещающие 220 г газа (в туристическом обиходе – «дихлофос», поскольку внешне баллоны действительно похожи на аэрозольные). И именно этот формат, в конечном итоге, стал моим выбором. И причин тут много. Во-первых, под этот формат баллонов есть масса всяческих горелок. Не рекомендую брать самые простые и компактные, представляющие из себя этакий кубик с выдвигающимися ножками и опорами под посуду, к которому баллон крепится сбоку, во всяком случае, если вы планируете хотя бы иногда использовать в качестве кухонного блока багажный отсек. Удобней всего оказались плитки «корейско-китайского» типа, прямоугольные, с пьезоподжигом и удобным регулятором пламени, со специальным отсеком сбоку, куда вставляется баллон. Все-таки вы – не альпинисты, и вам не нужно экономить каждый грамм веса и кубический дециметр объема! Зато такую плитку можно ставить где угодно, хоть в помещении на стол, хоть на землю, хоть на раскладную бивачная мебель, хоть в багажное отделение кроссовера или хэтчбека. Стоят такие плитки от 1200 до 3000 рублей, и такие баллоны – самые дешевые из одноразовых, цены на них начинаются с 60-65 рублей за единицу. И есть они практически везде – и в хозтоварах, и в спорттоварах, и в магазинах автозапчастей.

Ну а если вы приобрели такую плитку, то есть прямой смысл перевести все потребляющее газ оборудование на единый формат. Это значит, что стоит озаботиться соответствующими лампами. Вот поверьте старому марксисту, потом спасибо скажете!

Наконец, советую пополнить свой арсенал небольшой горелкой типа «паяльная лампа» под такой же баллон. Очень полезная вещь и со множеством функций. Можно буквально за минуту приготовить горячие охотничьи колбаски на перекус – просто вывалил колбаски в миску и прошелся горелкой. Очень полезна такая горелка и для того, чтобы открутить закисший болт. Или для зачистки изоляции проводов. А еще с ее помощью можно что-нибудь разжигать, хоть костер (причем можно разжечь даже сырые ветки), хоть уголь в мангале. Вы ведь отдыхать едете, так что наверняка захотите хотя бы несколько раз побаловать себя шашлыком или чем-нибудь на гриле! А такая горелка позволяет обойтись без вонючих жидкостей для розжига.

А теперь, когда вы вроде как «вооружены всеми знаниями, которые накопило человечество» – в добрый путь! И неважно, куда вы решите отправиться – на Селигер, в окрестности Астрахани или на озера Челябинской области. Удачи вам, шершавой дорожки и хорошего отдыха! И надеюсь, что какие-то из этих вещей окажутся вам полезны. А если втянетесь (автотуризм – дело такое, заболеешь – не выздоровеешь), то через пару лет и сами сможете давать новичкам советы, основанные на вашем собственном уникальном опыте.