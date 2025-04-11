По кривой дорожке: почему реакция на педаль газа не бывает идеальной

Наверняка многие замечали, что машины на нажатие педали газа никогда не реагируют линейно. Например, некоторые наши ВАЗы не хотят ехать, пока не нажмёшь на газ от всей души. А некоторые китайские автомобили даже при лёгком касании акселератора стремятся прыгнуть вперёд, отчего к педали газа приходится привыкать. В чём же дело? Наши моторы слишком слабые, а их – слишком мощные? Или у «китайцев» что-то не так с настройкой роботизированных коробок? Может быть, какая-то доля истины в этих предположениях есть, но на самом деле причина не всегда адекватного поведения автомобиля совсем другая.

Еду, как могу

Мы уже разбирали подробно, как работает электронная педаль газа. У неё нет прямой связи с дроссельной заслонкой, и всё, что она может – это передать блоку управления двигателем запрос крутящего момента от водителя (driver wish). А уж ЭБУ сам решит, сколько ньютон-метров момента он позволит выдать двигателю. В своих расчётах он учтёт внутренние запросы на обеспечение работы периферии (кондиционера, генератора, насоса ГУР, вентиляторов системы охлаждения и прочих устройств) и на потери в трансмиссии. Заодно поинтересуется у защитных механизмов: а не будет ли у нас с требуемым водителем крутящим моментом, например, детонации или слишком сильного роста температуры отработавших газов? А не перегреется ли двигатель? А нет ли у нас там ограничения на такой момент от лимитеров автоматической коробки передач? И это еще не всё, потому что потом ЭБУ начнёт советоваться с электронными ассистентами: нет ли проскальзывания колёс? А не говорит ли какая-нибудь система защиты от столкновения, что впереди – препятствие? Если говорит, то ЭБУ не даст разрешения исполнительным механизмам выдать запрашиваемый момент – опасно!

Таким образом получается, что водитель, по большому счёту, ничего толком не решает. Он может только попросить у блока управления какого-то крутящего момента. И дальше ЭБУ решит, давать ему эти ньютон-метры или нет. Всё это – крайне упрощённое, но достаточное в рамках этого материала описание принципа работы математической модели управления двигателем, основанной на расчёте требуемого крутящего момента.

Прямо? Криво!

В математике есть такое понятие – экспоненциальная функция, и в простом виде график экспоненты y=e^x выглядит как кривая, которую называют экспонентой.

Если представить себе зависимость положения педали газа и крутящего момента в графическом виде, то получится как раз экспонента, а не прямая. Так как мы уже выяснили, что эта зависимость задаётся именно алгоритмами ЭБУ, а не каким-то прямым воздействием датчика положения педали газа на дроссельную заслонку, то и кривая в первую очередь зависит исключительно от тонкостей программного обеспечения блока управления двигателем. Теоретически эту кривую можно «выпрямить», но в жизни этого практически никогда не делают по нескольким причинам.

Во-первых, нелинейная зависимость – это то, к чему мы привыкли. Согласен, что звучит это странно: вроде бы в эпоху машин с тросиком газа мы должны были привыкнуть к прямой линейной зависимости. На самом деле – нет. Потому что тогда мы газом задавали обороты маломощных атмосферных моторов, а не крутящий момент. И как раз зависимость момента от оборотов тоже не совсем прямая. Да, на графиках ВСХ можно найти участки линейной зависимости, но это всего лишь некоторые участки, и прямой зависимости на всех положениях педали газа там тоже нет. А электронной педалью газа мы задаём (точнее, запрашиваем) именно момент, а не обороты, и в этом есть большая разница.

Дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Фото: Евгений Балабас 1 / 3 Дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Фото: Евгений Балабас 2 / 3 Дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Фото: Евгений Балабас 3 / 3

Во-вторых, ездить с прямой зависимостью не всегда удобно. Если речь идёт про маломощный вазовский двигатель ВАЗ-2123 на Ниве, то да: программное «выпрямление» экспоненты может пойти ему на пользу. Во всяком случае отклик на педаль будет казаться живее. А вот в случае с более современными мощными моторами резкий отклик только вредит: стоит только чуть погладить педаль газа, и машина срывается с места с пробуксовкой. Чтобы этого избежать, зависимость настраивают так, чтобы в начале хода педали реакция не получалась слишком острой. Это позволяет точнее дозировать ускорение на низких скоростях, потому что ездить на машине со «взрывным» характером где-нибудь по тесному двору или забитой парковке очень сложно. Кстати, этим недостатком часто грешат некоторые китайские автомобили, и иногда водители винят в дёрганом характере машины настройки автоматической трансмиссии. Как правило, роботизированной, которая, видя достаточный крутящий момент, в целях экономии топлива начинает сразу «подтыкать» повышенные передачи. И это делает поведение машины ещё более нервным.

Фото: «Лаборатория Скорости» 1 / 2 Фото: «Лаборатория Скорости» 2 / 2

Ну и третье: а как же тот самый «подхват»? На самом деле, при обгонах на высоких оборотах помогает не только работа мотора на полке максимального крутящего момента, но и сам эффект ускорения, который чувствует водитель, нажимая педаль более чем на 70%. То есть, уходя в ту часть графика экспоненциальной зависимости, где реакция на нажатие педали становится наиболее острой. Именно нелинейность зависимости положения и газа позволяет на высоких оборотах почувствовать хотя бы какой-то «подхват» даже на маломощных атмосферных моторах.

Выпрямлять или искривлять?

По большому счёту, чип-тюнинг малообъёмных безнаддувных моторов обычно практически бесполезен без коррекции зависимости крутящего момента от положения педали газа. Прибавка мощности у таких двигателей обычно незначительная – не более 5-7%, что ощущения прироста мощности, в общем-то, не даёт. Исключение составляют двигатели, которые с завода имеют разную мощность при одинаковом «железе». Например, моторы 1,6 MPI серии ЕА211 мощностью 90 и 110 л.с.: отличия у них заключаются только в прошивках, и простым чип-тюнингом 90-сильный мотор можно сделать 110-сильным. В остальных случаях такого заметного результата не бывает, поэтому в ход идёт трюк с выпрямлением экспоненциальной зависимости. И ещё этим приёмом иногда пользуются «бесплатные удаляльщики» катализаторов, которые обещают в обмен на ваш катализатор прирост мощности. Прироста на самом деле обычно нет, но отклик на педаль газа в начале её хода становится действительно заметнее. Правда, к их прошивкам много других вопросов: как правило, грамотно их делают очень редко.

Volkswagen EA211. Фото: Thilo Parg, wikipedia.org

«Распрямление» экспоненты – действительно неплохой способ взбодрить автомобиль, особенно если речь идёт про ту же Ниву: у ВАЗовских моторов большого потенциала для чип-тюнинга нет, но придать им живость более прямой зависимостью педали газа и крутящего момента можно. И приличные тюнеры обычно предупреждают сразу: табун лошадей в цилиндры мы подселить не сможем, но есть вот такой способ улучшить реакцию на нажатие педали. Отказываться не надо – ничего предосудительного в этом нет. Только нужно помнить одну деталь: тот самый «подхват» после этой процедуры становится не так заметен. При обгонах это может вызывать дискомфорт: водитель выжимает газ в пол и ждёт, что вот сейчас машина «пульнёт». А она не «пуляет», потому что уже с самого начала хода педали старается сделать всё, что может. А может, к сожалению, не так уж много.

Фото: «Лаборатория Скорости»

А вот кому точно не помешает провести коррекцию, так это некоторым китайским автомобилям. Мы уже рассказывали, что инженеры из Поднебесной частенько пренебрегают качественной настройкой ПО, так что не всё в их машинах работает безупречно. Неадекватное поведение «китайцев» при лёгком нажатии на педаль газа – один из таких случаев. По каким-то причинам разработчики их программного обеспечения пошли обратным путём и нередко делают зависимость намного более прямой, чем требуется. Да, для продаж это, наверное, полезно: можно сесть на дилерском тест-драйве в машину с полуторалитровым мотором, нажать на газ и прийти в восторг от бешеной динамики. Эффектно, ничего не скажешь. Только очень неудобно в реальной жизни, и поэтому услуга по настройке отклика на педаль газа китайских автомобилей потихоньку набирает популярность.