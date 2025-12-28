Вьетнамскую войну принято считать крайне неудачной авантюрой США, и отчасти такая оценка справедлива. В той войне американцы потеряли огромное количество разнообразной техники, десятки тысяч солдат убитыми, американские налогоплательщики потратили на войну более триллиона долларов по сегодняшнему курсу, а закончилось все позорным бегством американцев из Сайгона в апреле 1975 года. Тем не менее, как это не странно прозвучит, но американская армия извлекла из вьетнамской авантюры немало плюсов. Один из них – внедорожник Humvee, который стал ориентиром для производителей суровой техники из многих стран мира. Давайте посмотрим, для каких машин по всему миру он стал настоящим образцом для подражания.

Качественное улучшение



Чего у американцев не отнять – это умения учиться на ошибках, причем учиться быстро. Не успела закончится вьетнамская война, а американские военные уже готовили десятки докладов, обобщающие боевой опыт и предлагающие решение возникших проблем. Которых, как показала война, было немало. В частности, по итогам вьетнамской войны стало ясно, что «рабочие лошадки» американской армии, внедорожники Ford М151 и стоящие на вооружение Корпуса морской пехоты Willys M38A1, морально устарели и не соответствуют требованиям современной войны. В 1979 году Пентагон объявил конкурс на создание нового внедорожника в рамках программы HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), который должен был заменить абсолютно всех предшественников во всех родах войск.

Willys M38A1. Фото: autowp.ru

Когда на кону стоит такой заказ от Пентагона, за него разгорается нешуточная драка – ведь речь идет о больших деньгах. Неудивительно, что в борьбу включились все, кто только мог – от американских автопроизводителей до итальянской Lamborghini. В итоге после ряда сравнительных испытаний победителем была признана компания AM General, с которой в 1983 году Пентагон заключил контракт на поставку внедорожников, получивших название M998 или Humvee в армию, ВВС и Корпус морской пехоты. Собственно, так и родился легендарный армейский многоцелевой автомобиль, на долгие десятилетия став своеобразной визитной карточкой вооруженных сил США. И, конечно же, он не мог не стать примером для подражания, так как многие страны захотели иметь свой «Хамви». Даже несмотря на то, что американцы продавали машину всем желающим, а иногда отдавали даром. Ведь в нулевые годы М998, как и его предшественники ранее, был признан морально устаревшим, и американская армия начала от него постепенно избавляться.

HMMWV M998. Фото: autowp.ru

Легальная китайская копия

В конце семидесятых годов прошлого века некогда весьма напряженные отношения США и Китая сменились оттепелью. Америка и Китай, несмотря на разницу в общественном строе, были не прочь дружить против общего врага – СССР. Поэтому в 1979 году США объявили Китай страной, на которую распространяется режим наибольшего благоприятствования в торговле. После принятия такого решения американские компании получили разрешение на экспорт в Китай высокотехнологичной продукции, причем продукции двойного назначения. Так, в 1984 году Китай приобрел в США 24 вертолета Sikorsky S-70С – гражданскую версию военного многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk. И, как нетрудно догадаться, китайцы его всесторонне изучили и, конечно же, много чего скопировали при разработке своего вертолета Harbin Z-20.

UH-60 Black Hawk. Фото: 147th Aviation Regiment, wikipedia.org 1 / 2 Harbin Z-20. Фото: China News Service, wikipedia.org 2 / 2

В 1988 году компания AM General привезла в Пекин армейский внедорожник М998, надеясь, что он заинтересует китайских военных. А там, глядишь, и хороший контракт можно заключить. Однако китайцы посчитали такой автомобиль слишком сложным и дорогим в эксплуатации. Но всё изменилось через три года, когда Humvee блестяще себя зарекомендовал в ходе операции «Буря в пустыне», после чего китайские военные быстро пересмотрели свои взгляды. Машина была закуплена небольшой партией некими китайскими «нефтяниками». Её, разумеется, изучили, но в начале девяностых годов китайский автопром ещё не располагал такими компетенциями, как сейчас, поэтому скопировать Humvee оказалось не так просто. Да и своего подходящего двигателя у китайцев не было. Пришлось компании Dongfeng официально сотрудничать с AM General, попутно у Cummins была куплена лицензия на 3,9-литровый четырехцилиндровый турбодизель мощностью 152 л.с. (505 Н·м).

HMMWV M998 Desert Patrol. Фото: autowp.ru

В 2003 году были изготовлены первые прототипы армейского внедорожника Dongfeng EQ2050, который почти два года проходил всесторонние испытания. По их итогам в 2007 году началось его серийное производство. Причем, как утверждает ряд источников, первая партия машин была изготовлена с использованием американских комплектующих. Но о прямом копировании все же речь не шла: Dongfeng EQ2050 хоть и был похож на Humvee и имел одинаковую с ним колесную базу 3300 мм и колею 1829 мм, габаритные размеры машин отличались. Длина китайского внедорожника составляла 4,97 метра против 4,60 у М998, ширина – 2,13 м против 2,16 м, высота – 1,96 м против 1,80 м. Клиренс у обеих машин был одинаковым – 410 мм. Как и его американский собрат, Dongfeng EQ2050 был четырехместным и оснащался четырехступенчатым автоматом. Также машина имела централизованную подкачку шин, независимую подвеску колес, постоянный полный привод с самоблокирующимся межосевым дифференциалом. Китайский внедорожник существовал не только во множестве армейских модификаций, включая трехосные массой более 10 тонн, но поставлялся в пожарную службу, полицию и спасателям.

Dongfeng EQ2050. Фото: Shadman Samee, wikipedia.org

Как известно, в 1992 году М998 переоделся в «гражданку» и стал называться Hummer H1. Точно также в 2011 году Dongfeng EQ2050 скинул камуфляж и под гражданским именем Dongfeng Mengshi и Hanma стал доступен всем желающим за $90 000. Однако подобные автомобили пользуются весьма ограниченным спросом, так как эксплуатировать, по сути, грузовик с минимальным уровнем комфорта – то ещё удовольствие. Зато военные из других стран заинтересовались Dongfeng EQ2050, причем заинтересовались военные стран СНГ, и в настоящее время китайский внедорожник находится на вооружении армий Беларуси, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.

Dongfeng Mengshi. Фото: JamesYoung8167, wikipedia.org

Свирепый дракон из Уханя

Если компания Dongfeng официально сотрудничала с AM General, то фирма Xiaolong Automotive Technologies из города Уханя в середине нулевых годов представила свое видение «китайского Humvee» под названием Xiaolong XL2060L. Xiaolong по-русски произносится как «сяолунь» и означает «свирепый дракон». Китайцы позиционировали своего «дракона» как полностью оригинальную разработку, но сложно поверить в то, что они разрабатывали автомобиль, не догадываясь о существовании Humvee и не изучив его конструктивные особенности.

Xiaolong XL2060L. Фото: carnewschina.com

Четырехместный внедорожник получился заметно крупнее М998: длина – 5,13 м, ширина – 2,25 м, высота – 1,95 м, колесная база – 3,4 м, клиренс – 440 мм. Машина оснащается лицензионным 3,2-литровым шестицилиндровым турбодизелем Steyr мощностью 180 л.с. и способна перевозить до двух тонн груза. На шоссе внедорожник разгоняется до 115 км/ч и расходует 20 литров топлива на сотню пробега.

Фирма Xiaolong Automotive Technologies с момента своего основания в 1998 году делала упор на разработку грузовиков и внедорожников для армии и других госструктур. Поэтому подавляющее большинство Xiaolong XL2060L отправляются либо в армию, либо в полицию. Однако фирма разработала и гражданскую версию, которая стоит $160 000, что однозначно делает машину нишевым продуктом. Впрочем, за количественными показателями Xiaolong Automotive Technologies не гонится, так как, несмотря на два завода в Ухане и Лунъяне, ежегодно компания выпускает около 8000 автомобилей. По китайским меркам – капля в море.

Японская трактовка Humvee

После поражения во Второй мировой войне Япония стала одним из крупных покупателей американской военной техники – например, истребителей и ракет, но при этом самостоятельно разрабатывала танки, корабли и много чего еще, что с легкостью могла бы приобрести в США. Тот же самый Humvee купить в США никогда не было проблемой, но фирма Toyota решила разработать свою версию армейского внедорожника, во многом превосходящую американский аналог. Известный как Toyota BXD10 (гражданская версия получила название Mega Cruiser), автомобиль встал на конвейер в 1995 году и заметно превосходил Humvee по габаритам: длина – 5,09 м, ширина – 2,17 м, высота – 2,07 м, колесная база – 3,39 м, клиренс – 420 мм. Кроме того, японский внедорожник имел такую изюминку, как система 4 Wheel Steering, то есть подруливающую на скоростях до 40 км/ч заднюю ось. Это обеспечивало весьма габаритному внедорожнику почти легковую маневренность, а маневренность, как известно, – весьма ценное качество любой военной техники. Машина оснащалась 4,1-литровым турбодизелем мощностью 153 л.с. (382 Н∙м), четырехступенчатой АКП Aisin, дисковыми тормозами на всех колесах и системой подкачки задних шин.

Toyota Mega Cruiser. Фото: Tubbi, wikipedia.org

Силы самообороны Японии, полиция и пожарные совокупно заказали всего 3000 внедорожников, поэтому еще до запуска машины в серию было понятно, что много заработать фирма Toyota на выпуске BXD10 не сможет. К тому же выпуск гражданской версии Mega Cruiser тоже не обещал сверхприбылей. Да и вообще прибылей. Машина изначально была весьма недешевой, и есть сильное подозрение, что Toyota выпускала этот автомобиль себе в убыток. Но его производство был делом государственной важности, а с японским правительством Toyota всегда умела находить общий язык и полное взаимопонимание.

Несмотря на небольшой тираж, Toyota BXD10/Mega Cruiser разными окольными путями попадал в Россию, хотя официально этот автомобиль никогда не экспортировался.

Испанский мастер на все руки

Как и Япония, Испания могла покупать М998 в США в любых количествах, но в 1998 году испанская фирма Urovesa из крошечного городка Вальга представила внедорожник собственной разработки Uro VAMTAC. Причем испанцы предложили столько вариантов использования машины, что по степени своей универсальности она оказалась абсолютным рекордсменом. Благодаря тому, что Urovesa предлагает несколько вариантов колесной базы и оснащает VAMTAC четырех- и шестицилиндровыми турбодизелями Steyr объемом 3,0 л и 3,2 л и мощностью 187-245 л.с., автомобилем тут же заинтересовались не только военные, но и спасатели, и пожарные, и даже медики – VAMTAC предлагается и в модификации «скорой помощи».

Uro VAMTAC. Фото: Multinational Corps Northeast, wikipedia.org

Базовая версия внедорожника имеет длину 4,84 м, ширину – 2,17 м, высоту – 1,9 м, клиренс – 490 мм и оснащается пятиступенчатой АКП Allison. Но универсальность платформы, которую испанцы называют модульной (хотя это не совсем правильное определение), позволяет увеличивать колесную базу и наращивать массу машины с 3300 кг у базовой модификации почти до 10 тонн, из-за чего цена может варьироваться от 24 тысяч до 350 тысяч евро за автомобиль.

И такая универсальность находит понимание у зарубежных заказчиков: в настоящее время VAMTAC приобрели не только армии Бельгии или Румынии, то есть стран НАТО, но и армии Венесуэлы, Саудовской Аравии и Малайзии. А всего же, помимо, собственно, самой Испании, данный автомобиль купили оборонные ведомства 14 государств. Очень неплохой показатель для страны, автопром которой, прямо скажем, никогда не поражал своими достижениями. Скорее, поражал их отсутствием.

Тем не менее испанцы смогли занять свою нишу, и хотя сравниться по распространенности с М998 испанскому внедорожнику никогда не удастся, у них получилось заинтересовать иностранных заказчиков. Повод для гордости однозначно есть, ведь базируется фирма Urovesa не в столице и даже не в крупном мегаполисе, а в городке с населением чуть больше шести тысяч человек. К этому стоит добавить, что небольшая фирма, штат сотрудников которой не превышает трехсот человек, с 1998 года смогла изготовить почти 5000 внедорожников VAMTAC. А ведь Urovesa выпускает ещё и грузовики с погрузчиками. И кто скажет, что ей нечем гордиться?