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  • Победа из Горького: вспоминаем и угадываем особенности ГАЗ М-20

Победа из Горького: вспоминаем и угадываем особенности ГАЗ М-20

01.07.2022 170 0 0

Несмотря на тяжелые потери, которые СССР понёс в ходе Великой Отечественной войны, уже всего через год после её окончания с горьковского конвейера сошла первая послевоенная легковушка, получившая символическое название – Победа. Произошло это ровно 76 лет назад, 28 июня 1946 года, и в честь этой знаменательной даты мы предлагаем вам вспомнить или просто узнать интересные особенности разработки и конструкции этого автомобиля. К слову, о его полноприводной версии М-72 мы в своё время уже как-то рассказывали, отделяя досужие мифы от реальных фактов.

 
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