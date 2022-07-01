Победа из Горького: вспоминаем и угадываем особенности ГАЗ М-20

Несмотря на тяжелые потери, которые СССР понёс в ходе Великой Отечественной войны, уже всего через год после её окончания с горьковского конвейера сошла первая послевоенная легковушка, получившая символическое название – Победа. Произошло это ровно 76 лет назад, 28 июня 1946 года, и в честь этой знаменательной даты мы предлагаем вам вспомнить или просто узнать интересные особенности разработки и конструкции этого автомобиля. К слову, о его полноприводной версии М-72 мы в своё время уже как-то рассказывали, отделяя досужие мифы от реальных фактов.