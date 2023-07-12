Почему кризис ОСАГО – это кризис общества, а не только финансов

Попробуйте посчитать в уме: сколько вы знаете людей, которые ездят без полиса ОСАГО? Уверен, в памяти всплывут как минимум один-два знакомых. И это в лучшем случае. В худшем вы начнете считать с себя. Рынок ОСАГО – как тот парень, который год за годом обещает своей подруге исправиться, а сам ежемесячно сдает в ломбард пару телефонов и периодически ездит в районное отделение полиции. Он не исправится. Почему рынок ОСАГО находится в тупике, из которого нет выхода, мы уже знаем . Но проблема в том, что, как и тот плохой парень, рынок ОСАГО причиняет неудобства не только чужому кошельку, но и своему окружению, и обществу в целом.

Еще один простой вопрос: сможете ли вы вспомнить случай, когда вы или кто-то из вашего окружения смог починить автомобиль по ОСАГО, не выходя за рамки формального протокола? Быстрая и корректная оценка, верный расчет стоимости, не более 60 дней восстановительного ремонта или страховая выплата, которой хватило на ремонт? Моя память подкидывает в пример только Ford C-Max знакомого, на который полгода не могли найти ксеноновую фару, не говоря уже о возможности купить ее за те деньги, что заплатила страховая. А еще – пару случаев, когда знакомые предпочитали заплатить за царапину на парковке наличными на месте вместо того чтобы оформлять ДТП. И то, и другое – скорее классика, чем редкость. Но и то, и другое – это не только индикатор неисправности ОСАГО как механизма, но и проблема, которую оно приносит обществу.

Начать – да и закончить – можно тем, что практически каждое ДТП для каждого водителя – это проблемы. И проблемы не только формальные: решить, кто виноват, заполнить схему ДТП, потратить время на все эти процедуры… Ответьте себе на вопрос: какие ощущения у вас были (или были бы) после ДТП, вне зависимости от вашей виновности? Скорее всего, ответ будет: неопределенность. Или плохое предчувствие. Или обманутые ожидания. В любом случае, это не будет мысль «ерунда, съезжу в страховую и все починят». Это и есть первая часть того, почему проблемы ОСАГО влияют на общественное настроение. И без того финансово неустроенные люди получают дополнительный стресс при ДТП, понимая, что оно означает для них дополнительные сложности и потери.

Вторая общественная проблема – это то, что люди, у которых нет единого и четко работающего механизма решения их личной проблемы, берут дело в свои руки. Дефект здесь уже в самом факте того, что люди считают возможным и необходимым брать дело в свои руки. А уж как они выходят из ситуации – это чистая фантазия, пусть и ограниченная. Кто-то меньше ездит, продумывая маршруты, чтобы избежать полицейских постов, кто-то ни в чем себя не ограничивает и платит штрафы, кто-то вообще вешает на автомобиль подложные номера и ездит по своему разумению… И ответы на вопрос «а что, если» тоже отличаются ограниченным, но неприятным разнообразием: от «починю за свой счет» до «пусть судятся».

И это, собственно, третья проблема, которую провоцирует кризис ОСАГО. Уже не эмоционально-психологическая, а вполне себе физическая, если не сказать криминогенная. Человек, который попал в ДТП, а в ответ слышит – «делай что хочешь, у меня страховки нет и машина не на меня оформлена», берет первый попавшийся продолговатый предмет и начинает вершить самосуд. Потому что это единственная компенсация за его проблемы. Преступная, незаконная, неправильная, но единственная. И, что главное, совсем не финансовая.

Из всего этого возникает логичный вопрос: как избежать ситуации, в которой один водитель бьет другого по лицу или стреляет в него из травмата за помятое крыло? И сразу же формируется элементарнейший ответ: сделать так, чтобы люди чувствовали себя защищенными от финансовых потерь. Что для этого нужно сделать? Снова элементарно: повысить объем страховых выплат и сделать механизм их расчета простым и честным.

Часто попытки сравнить с тем, «а как там у них», многие считают недопустимыми. Но давайте попробуем взглянуть на факты без субъективной окраски. Самый классический вариант: Германия. Угадайте, каковы лимиты выплат по страховым случаям? Сто тысяч евро? Двести? Пятьсот? Ответ: 7,5 миллионов за ущерб здоровью или жизни и 1,22 миллиона за ущерб имуществу, не считая 50 тысяч евро на сопутствующие «чистые финансовые потери». И если вы считаете, что надо смотреть не на богатые страны, то вот показатели Польши: 5,21 миллиона евро за ущерб здоровью и 1,05 миллиона евро за ущерб имуществу.

И тут же следующий резонный вопрос: а сколько стоит сам полис? Раз уж лимит выплат отличается от российского на три порядка (напишем цифрами: 4 000 евро по текущему курсу в РФ против 1 000 000 в Европе), то, может, и страховка обходится гораздо дороже? Ответ: средняя стоимость полиса для не самого молодого, неопытного и аварийного водителя стоит в среднем от 300-400 до 700-800 евро в зависимости от страны. В России примерно такой же водитель может купить страховку за 10-15 тысяч рублей – то есть, за 100-150 евро. То есть, мы имеем разницу в 2-8 раз, но не в 3 математических порядка. Да, для молодых и аварийных водителей стоимость европейской страховки может уходить и далеко за 1000 евро, но, на секундочку, и у нас уже с прошлого сентября начинающий водитель после двух аварий в первый год на второй может получить полис за 120 тысяч рублей – то есть, за 1200 евро.

И если вдруг кто-то считает, что в Европе и водят безопаснее, что позволяет устанавливать такие выплаты, то… нет. По статистике, с 2010 по 2019 год в Европе ежегодно фиксировалось более 900 тысяч ДТП с погибшими и пострадавшими, и без учета пандемийного 2020-го лишь в 2021 году их число опустилось до 832 тысяч. Для корректности сравнения отметим, что легковой автопарк Европы в 2021 году составлял 253 миллиона, а в России он в 5 раз меньше – 45,5 миллионов штук. При этом в РФ в 2021 году произошло 133 тысячи ДТП с погибшими и пострадавшими – то есть, серьезных аварий у нас пропорционально даже меньше, чем в среднем по Европе.

Но вот настоящую полную статистику по всем произошедшим ДТП, к сожалению, получить невозможно: что-то оформляется по европротоколу без участия полиции, а что-то и вовсе решается на месте без документального оформления. Но статистика намекает на то, что таких неучтенных ДТП в Европе может быть гораздо больше – банально потому что там, помимо всего прочего, люди не боятся попадать в ДТП и порой ведут себя беспечнее. А с другой стороны, спокойнее относятся к окружающим на дороге, и порой это помогает наоборот, предотвратить некоторые аварии. В России же ситуация обратная: водители, особенно уже сталкивавшиеся с ремонтом по ОСАГО, могут сдерживаться в агрессивности своих действий на дороге, но если ДТП уже произошло, последствия предсказать трудно.

Кто-то скажет: поднимите в России лимит выплат – и вы получите новую волну «бизнеса» с автоподставами, которые расцветут пышным цветом. Но давайте снова взглянем на первопричины: откуда растут корни этой проблемы? Все из той же общей финансовой неустроенности, когда человек, не способный заработать деньги честным путем, ищет нечестные варианты получить желаемую сумму, которую на работе он заработает за полгода-год.

Вот еще один наглядный показатель – доля незастрахованных машин. Опять же, те, кто думает, что «там» никто не нарушает закон, заблуждаются: в Европе в 2022 году водителей без страховки в среднем было 1,8% от общего числа. В отдельных странах – Ирландии и Греции – их было целых 8%, но в большинстве стран Евросоюза этот показатель укладывался в 1,5-2%. Тем временем в России данные хоть и разнородные, но куда менее утешительные. Так, РСА сообщал, что «количество водителей без ОСАГО на дорогах стабильно уже несколько лет и составляет около 6 миллионов». И это, напомним, при 45 миллионах зарегистрированных машин по состоянию на 2021 год. При этом тот же РСА разъясняет, что «сравнивать количество застрахованных по ОСАГО автомобилей с количеством зарегистрированных транспортных средств некорректно: далеко не все зарегистрированные в ГИБДД транспортные средства эксплуатируются». Не до конца понятно, что именно этим подчеркивает РСА – фактическое превышение математических 13% или наоборот, но эксперты и страховщики называют показатель в 7-10%, что все равно хуже, чем в самых безответственных странах Европы и в разы выше среднего европейского показателя. А вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в 2022 году называл и вовсе катастрофические цифры – по его мнению, незастрахованных водителей на дорогах уже более 25%.

Но главный вопрос, который следует из всех этих цифр, в нашем случае другой. Включены ли в статистические 133 тысячи пострадавших и погибших в ДТП те, кто получил перцовым баллоном в глаза, выскочив наказывать виновного или невиновного, но принципиального участника ДТП? А те, кто получил битой по голове, разводным ключом по рукам? Или, чего хуже, ножом в бок или из пистолета, как минимум травматического, в грудь? Очевидно, нет, ведь травмы в ДТП должны считаться объективно, а сломанные ребра и ожог сетчатки глаз при почти полном отсутствии повреждений автомобилей никак не вяжутся с аварийным травматизмом. А сколько их – тех, кто пострадал не в результате ДТП, а в ходе «разбора полетов» и выяснения, кто больше неправ? Ответа на этот вопрос не даст никакая статистика. Но достаточно посмотреть на объемы видео с дорожными разборками и совсем немного ознакомиться с их содержанием, чтобы понять: таких пострадавших в год вполне набежит еще на 133 тысячи, а то и больше.

Человек на машине за 100 тысяч рублей, который должен заплатить 120 тысяч за страховку – это уже антиутопия. А если добавить, что эта страховка за 120 тысяч при аварии компенсирует ему 400 тысяч, а остальное ему придется возмещать из своего кармана – это даже не антиутопия, это абсурд. И даже если не сгущать краски до черноты, первое же легкое ДТП на парковке поднимет стоимость полиса для новичка с 40 до 70 тысяч. И даже для человека на машине не за 100 тысяч, а за 700, это ощутимая сумма, составляющая 10% от стоимости его автомобиля. Станет ли он тратить ее на потенциальную компенсацию в 400 тысяч с потенциальным увеличением стоимости полиса до 120 тысяч, или предпочтет отдавать из своего кармана по 20 тысяч за каждый притертый бампер? Вопрос риторический. Особенно если вспомнить, что штраф за езду без страховки до сих пор составляет 800 рублей.