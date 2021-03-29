Недавно мы разобрались , кому нужно отчитываться в налоговую при продаже автомобиля и как можно сэкономить на налогах. Однако многие автовладельцы при продаже машины хотят сэкономить еще сильнее, а потому занижают ее стоимость в договоре купли-продажи. Обычно «занижаются» радикально – до суммы менее 250 тысяч рублей, чтобы полностью избежать возможной уплаты налога. Зачастую доходит до абсурда: в народе бытует мнение, что реальную стоимость автомобиля в договоре пишут только дураки, а умные люди всегда указывают 10 тысяч рублей, чтобы сэкономить деньги и время на подаче налоговых деклараций. А сравнительно недавно появившийся налог на роскошь добавил еще один соблазн: занизить стоимость купленной дорогой машины, чтобы избежать уплаты повышенного транспортного налога. На самом же деле вторая идея – полное заблуждение, а первая может сослужить крайне дурную службу. Давайте разберемся, почему.

Почему занижение стоимости почти всегда бессмысленно?

Чтобы понять, почему занижение стоимости машины обычно не имеет смысла, нужно понимать, как вообще работает схема налогообложения при продаже машины. Подробно мы разобрались в этом в отдельном материале, так что здесь кратко повторим самое главное. Во-первых, не нужно подавать декларацию и платить никаких налогов тем продавцам, которые владели автомобилем более 3 лет. Стоимость продажи при этом никакой роли не играет: можно продать машину хоть за миллион, можно даже продать ее дороже, чем купил, и все равно этот доход не будет учтен. Во-вторых, при продаже машины, которой вы владели менее 3 лет, нужно подавать декларацию независимо от стоимости продажи. То есть, даже если написать в договоре 10 тысяч рублей, декларацию по форме 3-НДФЛ с этой суммой все равно нужно подать в налоговую, а за непредставление информации грозит штраф. Ну а в-третьих, при продаже машины, которой вы владели менее 3 лет, налог платить придется только в том случае, если она была продана дороже, чем куплена. Из этих трех пунктов можно сделать простой вывод: если вы владели автомобилем менее 3 лет и продаете его дешевле, чем купили, то в занижении суммы в договоре нет никакого смысла, ведь декларацию подавать все равно придется, а платить подоходный налог – нет. Так что предложение продавца написать в договоре 10 тысяч, потому что «все так делают», говорит лишь о его слабой правовой осведомленности, а если такое предлагает покупатель, это может указывать еще и на то, что он перекупщик.



Почему нельзя занижать стоимость машины в договоре купли-продажи?

Со случаями, когда занижать цену машины в договоре бессмысленно, мы разобрались. Однако даже если какая-то из сторон заинтересована в фальсификации стоимости, второй стороне соглашаться на это не стоит. Обычно занизить стоимость хочет продавец, а покупатель в этом случае может получить проблемы.



Во-первых, подписав договор с заниженной стоимостью, покупатель попадает в ловушку с ценой будущей продажи, и чем выше реальная стоимость машины, тем хуже для него. Ведь для того, чтобы не платить налог при последующей продаже этого автомобиля, надо либо продать его дешевле, чем купил, либо уложиться в лимит по налоговому вычету – 250 тысяч. И если машина дорогая, то придется искать покупателя, который тоже будет согласен на занижение ее стоимости в договоре. То есть, один раз указав фиктивную цену в договоре, этот порочный круг придется продолжать до бесконечности, если только какой-то из владельцев не проездит на машине более 3 лет. На первый взгляд, проблема невелика: покупателя обычно можно убедить подписать договор «по дешевке». Но если покупатель попадется принципиальный, то сделка будет сорвана. Не стоит также думать, что при продаже «удешевленной» машины можно просто «нарисовать» договор, по которому она якобы была куплена, и затем указать уже реальную стоимость. При регистрации автомобиля в ГИБДД копия настоящего договора с указанием заниженной цены не только остается в ведомстве, но и передается в налоговую службу. Так что даже если предыдущий продавец не узнает о махинациях с договорами, обман может всплыть в налоговой, а это чревато проблемами вплоть до обвинения в мошенничестве. А еще машину с заниженной стоимостью вряд ли удастся сдать в трейд-ин: организации обычно совершенно не заинтересованы в серых схемах и уж тем более – в уплате повышенного налога с разницы между «невероятной» ценой покупки и реальной ценой продажи.

Во-вторых, занижение цены машины для покупателя – это еще и риск остаться без разницы между реальной стоимостью и суммой, указанной в договоре. Такое возможно, если у купленного автомобиля обнаружатся проблемы: например, залог, арест, запрет на регистрационные действия, поврежденные или перебитые номера кузова и так далее. Обычно в таком случае обманутый покупатель может обратиться в суд и потребовать от продавца расторжения сделки. Но вернется покупателю ровно та сумма, что указана в договоре купли-продажи, а при занижении цены разница осядет в кармане у продавца. Например, купив кредитную машину в залоге за 500 тысяч, но указав в договоре 250, покупатель останется и без машины (ее заберет банк, которому она принадлежит), и без 250 тысяч (они останутся у продавца).

Однако возможна и совсем уж абсурдная, казалось бы, ситуация, когда при занижении цены может пострадать не покупатель, а продавец машины. Так, если при продаже автомобиля он подпишет договор с заниженной суммой до передачи денег, то покупатель может в судебном порядке добиться продажи машины именно за ту сумму, что указана в подписанном договоре. А попытка доказать, что стоимость была занижена, и признать сделку ничтожной, скорее всего, будет обречена на провал.

Почему нельзя обойти налог на роскошь, занизив цену в договоре?

Напомним: так называемый налог на роскошь – это повышающий коэффициент транспортного налога, который распространяется на автомобили дороже 3 миллионов рублей и варьируется в зависимости от конкретной стоимости. Однако стоимость автомобиля в договоре купли-продажи не имеет прямого отношения к обязанности платить повышенный налог: перечень автомобилей, которые стоят более 3 миллионов и подлежат дополнительному налогообложению, определяется государством. Список обновляется ежегодно, а найти его можно на сайте Минпромторга – например, вот список на 2021 год. В этом году в него попали даже некоторые версии автомобилей Skoda, Citroen и Peugeot. Таким образом, пытаться занижать стоимость дорогой машины при покупке бессмысленно: все автомобили, для которых средняя стоимость государством определена на уровне от 3 миллионов и выше, включены в список, так что повышенный транспортный налог придется платить вне зависимости от суммы в договоре.​