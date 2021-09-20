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Почему нельзя прогревать автомобиль во дворе

20.09.2021 132 1 0

Недавно мы подробно разбирались с тем, что такое жилая зона и что в ней можно делать. Но один из вопросов, касающихся поведения в жилой зоне, заслуживает отдельного внимания: это прогрев автомобиля, который становится актуален с наступлением холодов. Можно ли прогревать машину во дворе? Как долго можно это делать? Обоснованы ли возмущения соседей? И можно ли получить за прогрев штраф? Давайте разбираться.

 
Как ПДД запрещают прогрев машины?

Прямого запрета на прогрев двигателя на дворовой территории в ПДД нет. Однако он проистекает из сочетания двух фактов. Пункт 17.2 Правил запрещает стоянку с работающим двигателем в жилой зоне. А стоянку те же Правила трактуют как «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства». Таким образом, прогрев автомобиля на месте длительностью более 5 минут считается стоянкой с работающим двигателем и запрещен Правилами.

Стоит помнить, что правила, установленные для жилых зон, ограниченных знаками 5.21 и 5.22, действуют не только в них. Пункт 17.4 указывает, что те же требования распространяются и на дворовые территории, хотя определения дворовой территории в ПДД нет, и соответствующего знака, указывающего на въезд на такую территорию, тоже. Поэтому ссылаться на отсутствие знака 5.21 «Жилая зона», стоя на прилегающей к дому территории, не выйдет.

То есть, меньше 5 минут греть машину можно?

На самом деле, попытка дать четкое и обоснованное утверждение о том, что греть машину 5 минут можно по закону, тоже может провалиться. Ведь, как мы помним, «правило пяти минут» следует из сочетания двух разных пунктов ПДД, а не закреплено в Правилах. При этом стоянка формально начинается не с момента, когда водитель пришел из дома утром и запустил мотор, а через 5 минут после того, как он ушел домой вечером предыдущего дня. А это значит, что стоянка уже длилась всю ночь и запуск мотора не позволяет «начать новую стоянку еще на 5 минут». То есть, формально уехать водитель должен сразу после запуска двигателя.

С другой стороны, водитель, которому нужно прогреть машину, тоже может принципиально упереться в правовые нюансы. Например, длительность движения перед остановкой Правилами не оговорена, и передвинув машину на несколько метров, водитель фактически совершает новую остановку, которая перейдет в стоянку еще через 5 минут. Таким образом ползать по двору можно сколько угодно. А еще стоянка – это прекращение движения по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. То есть, если при прогреве автомобиля начать сортировать скарб, доставая его из багажника и укладывая обратно, можно стоять на месте и больше 5 минут.

Можно ли нарваться на инспектора?

Само собой, инспекторы ГИБДД не устраивают рейды по дворам с секундомером, засекая, кто из автовладельцев слишком долго прогревает машину. Так что зимой с утра можно не опасаться внимания со стороны полиции.

Тогда кто может пожаловаться на долгий прогрев?

Обычно конфликтные ситуации возникают тогда, когда автомобили прогреваются прямо под окнами многоквартирных домов. Шум и выхлопные газы доставляют дискомфорт жильцам, и они стремятся максимально сократить пребывание заведенных машин под своими окнами. Поэтому водителям стоит понимать, что жалобы жильцов на нарушение правил поведения в жилых зонах вполне законны и обоснованы. Более того, жалоба в ГИБДД, к которой будет приложено видео с доказательством стоянки автомобиля с работающим двигателем более 5 минут, может быть рассмотрена и удовлетворена – если на видео будет четко различим номер автомобиля и факт работы мотора, владелец может получить штраф.

Какой штраф можно получить за прогрев?

Наказание за все нарушения, совершенные в жилой зоне, регламентируются статьей 12.28 КоАП. Согласно ей, «нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, <…>, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. А нарушение, <…>, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей. То есть, конфликт с соседями при прогреве автомобиля может довольно дорого обойтись. Поэтому самый логичный сценарий совпадает с тем, что рекомендуется для прогрева автомобиля: дать мотору поработать несколько минут на холостых, а затем начать движение на малых оборотах.

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1 комментарий
20.09.2021 18:35
altersin

Греть мотор на холостых - в принципе бредовая затея. Пустая трата топлива и длительная работа нахолодную.
Завёл, обороты выровнялись и через минуту потихоньку покатился на 2-й передаче, пока со двора или ГСК выедешь, глядишь уже и 70 градусов, чуть притопил и уже 90. А стоять пол часа тарахтеть - никогда не понимал этой тупости.

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